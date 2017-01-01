Вадим Зеланд: Чем ОПАСНЫ разговоры о здоровье со знакомыми и близкими

Каждый хотя бы раз в жизни чем-нибудь болел. Болезнь создает массу неприятностей и беспокойства для человека, порождает негативные мысли и эмоции, которые излучаются в пространство. Эта энергия является благодатной почвой для развития маятников, связанных с болезнями. Они всегда очень хорошо усваивают негативную энергию.

Маятники, порожденные болезнями, являются одними из самых могущественных. Это прежде всего сами болезни и эпидемии. В оппозиции к ним находятся всевозможные маятники медицины. Представляете, какие это мощные структуры! Клиники, санатории, институты, фабрики, аптеки, наука, образование…

Декларированная цель маятников медицины — борьба с болезнями. На деле эта борьба порождает массу негативных явлений, свойственных деструктивным маятникам, потому что их главная цель — удержать и привлечь приверженцев.

Например, официальная медицина враждебно относится ко всем нетрадиционным (то есть не принадлежащим к ней) методам лечения. Критика устаревших или неверных представлений, если она исходит от приверженцев знахарства, будет объявлена антинаучной. Любые новые методы лечения, ему принадлежащие, будут встречены крайне недружелюбно. Приверженцы нетрадиционных методов, в свою очередь, не прочь при случае кинуть камень в огород ортодоксов.

Человек, находящийся под влиянием маятников болезней или медицины, не может вернуть самочувствие своей юности — того времени, когда вопросы, связанные со здоровьем, едва ли могли волновать. Вы не придавали этому значения и просто не обращали внимания на свое здоровье, потому что оно вас не беспокоило. Соответственно, энергетическое излучение не включало в себя частоты маятников болезней.

С возрастом вы постепенно в той или иной степени попадаете под влияние маятников. Излучая энергию на их частотах, вы отдаете им энергию, попадаете в зависимость и перемещаетесь на болезненные линии жизни. Поэтому для обретения прежнего здоровья необходимо прежде всего освободиться от связей с ними.

Это означает не впускать в себя информацию от маятников и не принимать участие в их играх, то есть применять метод провала. Если же вас серьезно беспокоят болезни, нужно играть в игру Лечение и заботиться о своем теле, тогда это будет метод гашения.

Рассмотрим несколько примеров поведения маятников болезней.

Реклама медикаментов каждый день демонстрирует вам счастливых людей, принявших определенное лекарство и поэтому получивших здоровье. Да что там здоровье, они добиваются полного успеха во всех делах. Заманчивая приманка. Работает безотказно, поскольку, как мы с вами уже обсуждали, большинство людей живут в полусознательном состоянии.

В ваш мозг закладывается программа: «Иди в аптеку, принимай лекарство и получай награду — полный порядок во всех делах». Но это еще не так страшно. В этой рекламе кроется другая, более глубокая, скрытая программа.

Задумайтесь: в рекламе, как правило, показывают вполне нормальных, привлекательных и даже преуспевающих людей. (А вы что, хуже?) Все эти люди чем-то болеют, хотя и быстро выздоравливают от принятых лекарств. (И вы такой же!)

Всем нам вдалбливается в сознание и в подсознание тот факт, что мы предрасположены к болезням, уже больны или скоро заболеете. И многие принимают эти условия игры.

Это и есть не декларированное, а подлинное лицо деструктивного маятника. Его задача не излечить человека от болезней, а сделать своим приверженцем, то есть внушить, что он болен и должен принимать лекарства.

Еще один любопытный метод привлечения приверженцев — прогнозы неблагоприятных погодных условий. За основу берется информация о магнитных бурях, колебаниях атмосферного давления и других неблагоприятных факторах. (Заметьте, все эти явления происходят в той или иной степени практически каждый день.) Исходя из этих данных, строится прогноз: кому, с какими болезнями сегодня или завтра придется туго.

Забавно послушать раз-другой, как маятник аж захлебывается, перечисляя всевозможные болезни и неизбежные последствия для их обладателей. Но потом становится жутковато. Представляете, какая разрушительная программа закладывается в сознание и без того нездоровых людей? Послушать подобное, так можно подумать, что лучше вообще из дома не выходить или сразу ложиться в ящик. Конечно, неблагоприятные факторы влияют на самочувствие, но зачем же себя изначально настраивать на это?

А ведь многие, особенно пожилые люди, прислушиваются к этим излияниям маятника и заранее составляют себе программу недомоганий и обострений, как по приговору.

Подобные прогнозы представляют собой образец наглого и циничного стремления маятника подчинить людей своему влиянию.

Ну и самый классический сюжет — разговоры о здоровье со знакомыми и близкими. Как правило, разговоры ведутся не на тему укрепления здоровья, а на тему болезней и их лечения. Один с упоением описывает, как он возится со своими болячками, а второй с готовностью кряхтит в ответ — да, дескать, старость не радость.

Участники такого общения активно излучают энергию на частоте маятников болезней. Эта энергия так же заразна, как и болезнетворные микробы. Избегайте подобного общения, иначе сами не заметите, как перейдете на частоту излучения болезни.

Идентифицировать маятник болезни очень просто — он завлекает вас информацией о болезнях и их лечении. Если вы решите игнорировать эту информацию, то есть пропускать мимо ушей, не принимать всерьез, маятник будет обескуражен и оставит вас в покое — это его провал. Если встретите эту информацию здоровым смехом и издевками, маятник в ужасе помчится от вас прочь — это его гашение.

Расставшись с маятниками болезней, вы получите полную свободу, но она не может длиться долго. Так уж устроен человек, что ему необходимо быть приверженцем каких-нибудь маятников. Поэтому рано или поздно вы рискуете снова попасть под их влияние.

Чтобы этого не случилось, вам необходимо выйти из подвешенного состояния, примкнув к маятникам оздоровления. Они заведуют всем, что связано с укреплением тела и духа. Станьте приверженцем здорового образа жизни, и вы поймете, как это радостно и увлекательно по сравнению с унылой и тягостной борьбой с болезнями.

Совершенно очевидно, что если человек занят заботой о своем хорошем самочувствии, он излучает энергию на частоте здоровых линий и поэтому ему не до болезней. Таким образом, вы видите, что существует два совершенно противоположных образа жизни: лечение болезней и забота о здоровье. Очевидно, что по отношению к болезням первый относится к внутреннему намерению, а второй — к внешнему. Вы сами выбираете свой образ жизни.опубликовано econet.ru

© Вадим Зеланд