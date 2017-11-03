В.Серкин: не существует «объективной реальности, независимой от нашего сознания»

В рамках современной научной парадигмы существует целая группа не доказанных гипотез, которые, тем не менее, в силу ограниченности сознания либо по злому умыслу преподносятся нам как «истины в последней инстанции». Причем, абсолютно голословно. И при этом нам предлагается слепо в них верить, не включая собственное мышление, осознание и не осуществляя экспериментальной проверки их истинности.
Одной из таких известных псевдо-истин являются голословные заявления «авторитетов» от науки о том, что якобы «объективная реальность» существует абсолютно независимо от нашего сознания, что является полнейшей чушью, учитывая, что человек, обладающий сознанием, не является полностью изолированной от внешнего мира системой, а находится во взаимодействии с элементами внешней реальности. И вовсе не случайно все больше современных ученых начинают осознавать этот факт. Одним из таких современных ученых-новаторов, отказавшихся от слепой веры в сомнительные догмы, является доктор психологических наук, профессор В.Серкин.
Вот, например, что он пишет об «объективной реальности» в своей работе «Деятельностная теория сознания»: «Независимо от того, хотим мы этого или нет, наши действия всегда изменяют нашу реальность.
Пример. Во время лекции студенты попросили меня доказать данный тезис. Я попросил для этого несколько секунд и нарисовал обезьяну на чистой доске. С моим высказыванием о том, что теперь реальность в аудитории является иной, чем до рисунка, все согласились. Осознавание факта изменения реальности своими действиями дает нам возможность хотя бы иногда изменять реальность своего бытия осознанно и ответственно. Часто также отказ от практических действий является одновременно и отказом от влияния на реальность своего бытия.
Традиционная парадигма моделирования сознания, связанная с гносеологическим подходом, описывает отражательные функции сознания. Наиболее ярко такое описание представлено в работах К.Кастанеды, где человек прямо описывается как воспринимающее существо, а варианты «реальности» осознаются как варианты описания материала восприятия. Предлагаемая нами парадигма трактует человека как творящее (и тем самым выбирающее) свою «реальность» существо, а основными специфическими функциями сознания являются функции преобразования и проектирования.
Представление о сознании как совокупности познавательных и мотивационных процессов опирается на неявный постулат о существовании «объективной реальности», с одной стороны, и отделенного от реальности познающего субъекта, с другой. Согласно нашей теории, сознание развивается в процессе деятельности (активной практики), изменяющей «реальность», т.е. вместе с развитием «реальности». Термин «реальность» взят в кавычки, так как «реальность» для творящего существа является не неизменной «объективно существующей» данностью, а процессом (физическим атрибутом его активности), на который можно влиять своей деятельностью.
А.Н.Леонтьев в свое время очень близко подошел к этой мысли, указывая на переход форм деятельности (и отдельных действий) в свойство предмета (одна из граней опредмечивания деятельности).
Пример. При строительстве дачного домика (деятельность) я распиливаю длинную доску (действие). После успешного завершения моего действия в новой более устраивающей меня реальности уже не существует одной прежней длинной доски, а существуют две короткие.
В текстах А.Н.Леонтьева и Б.Ф.Ломова содержатся размышления о тройственном влиянии на: а) предмет деятельности; б) субъекта деятельности; в) саму себя. Раскроем эти положения чуть шире и подробнее: деятельность изменяет а) реальность, так как любой предмет деятельности является системной частью реальности; б) физическое тело, психические функции, сознание, отношения и средства субъекта деятельности; в) саму деятельность и, соответственно, всю систему деятельностей.
Несуществование «объективной реальности, независимой от нашего сознания» и наших действий, учитывая системность и взаимосвязи Вселенной, по-новому определяет проблему ответственности субъекта процесса познания.
Здесь необходимо высказать соображения о очевидном радиусе (дальности) влияния действий человека на изменяемую реальность: а) если я действую физически, то радиус влияния ограничивается моими физическими и инструментальными возможностями (буквально — куда могу дотянуться); б) если я действую организационно, то есть организую действия другого человека, то радиус влияния ограничивается протяженностью моих действующих социальных связей (в пределе — Земля и дальность космических аппаратов); в) пока тот же радиус влияния в пределе могут иметь культурные действия (создание произведений искусства, проектов и т.п.)».
Любое наше осознанное действие в мире физической реальности неизменно ее изменяет и при этом является действием нашего сознания. А следовательно «объективная реальность независимая от нашего сознания» действительно не существует. Мы являемся неотъемлемой частью Вселенной и одним из ее взаимодействующих между собой элементов. Таким же элементом реальности является и наше сознание. Но для чего нас столь старательно уводили в сторону от вполне очевидной истины? Уж не для того ли, чтобы увести в сторону и от знания о колоссальных потенциальных возможностях нашего сознания, «просыпающихся» при достижении состояния полной осознанности?
One thought on “В.Серкин: не существует «объективной реальности, независимой от нашего сознания»”
Представляется, что уважаемый автор несколько преувеличивает масштабы изменения реальности — декларируется изменение реальности в целом, в то время, как нужно говорить об изменении реальности конкретного изменяемого предмета: обезьяна на доске изменила не всю реальность, а только реальность лекционной доски; распиливание строительной доски изменило только её реальность, а не всю реальность в целом. Таким образом, все приводимые построения теряют свою общность.