В.Серкин: не существует «объективной реальности, независимой от нашего сознания»

В рамках современной научной парадигмы существует целая группа не доказанных гипотез, которые, тем не менее, в силу ограниченности сознания либо по злому умыслу преподносятся нам как «истины в последней инстанции». Причем, абсолютно голословно. И при этом нам предлагается слепо в них верить, не включая собственное мышление, осознание и не осуществляя экспериментальной проверки их истинности.

Одной из таких известных псевдо-истин являются голословные заявления «авторитетов» от науки о том, что якобы «объективная реальность» существует абсолютно независимо от нашего сознания, что является полнейшей чушью, учитывая, что человек, обладающий сознанием, не является полностью изолированной от внешнего мира системой, а находится во взаимодействии с элементами внешней реальности. И вовсе не случайно все больше современных ученых начинают осознавать этот факт. Одним из таких современных ученых-новаторов, отказавшихся от слепой веры в сомнительные догмы, является доктор психологических наук, профессор В.Серкин.

Вот, например, что он пишет об «объективной реальности» в своей работе «Деятельностная теория сознания»: «Независимо от того, хотим мы этого или нет, наши действия всегда изменяют нашу реальность.

Пример. Во время лекции студенты попросили меня доказать данный тезис. Я попросил для этого несколько секунд и нарисовал обезьяну на чистой доске. С моим высказыванием о том, что теперь реальность в аудитории является иной, чем до рисунка, все согласились. Осознавание факта изменения реальности своими действиями дает нам возможность хотя бы иногда изменять реальность своего бытия осознанно и ответственно. Часто также отказ от практических действий является одновременно и отказом от влияния на реальность своего бытия.

Традиционная парадигма моделирования сознания, связанная с гносеологическим подходом, описывает отражательные функции сознания. Наиболее ярко такое описание представлено в работах К.Кастанеды, где человек прямо описывается как воспринимающее существо, а варианты «реальности» осознаются как варианты описания материала восприятия. Предлагаемая нами парадигма трактует человека как творящее (и тем самым выбирающее) свою «реальность» существо, а основными специфическими функциями сознания являются функции преобразования и проектирования.

Представление о сознании как совокупности познавательных и мотивационных процессов опирается на неявный постулат о существовании «объективной реальности», с одной стороны, и отделенного от реальности познающего субъекта, с другой. Согласно нашей теории, сознание развивается в процессе деятельности (активной практики), изменяющей «реальность», т.е. вместе с развитием «реальности». Термин «реальность» взят в кавычки, так как «реальность» для творящего существа является не неизменной «объективно существующей» данностью, а процессом (физическим атрибутом его активности), на который можно влиять своей деятельностью.

А.Н.Леонтьев в свое время очень близко подошел к этой мысли, указывая на переход форм деятельности (и отдельных действий) в свойство предмета (одна из граней опредмечивания деятельности).