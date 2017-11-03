В.Серкин: не существует «объективной реальности, независимой от нашего сознания»

В  рамках  современной  научной  парадигмы  существует целая  группа  не  доказанных  гипотез,  которые,  тем не менее,  в  силу  ограниченности сознания  либо по злому  умыслу  преподносятся  нам  как  «истины  в последней  инстанции».  Причем,  абсолютно голословно.   И  при этом  нам предлагается  слепо  в  них  верить,  не включая  собственное  мышление,    осознание  и не осуществляя   экспериментальной  проверки  их  истинности.

Одной  из  таких  известных  псевдо-истин являются голословные  заявления  «авторитетов»  от науки  о том,  что  якобы  «объективная  реальность»   существует абсолютно независимо  от нашего сознания,  что является полнейшей  чушью,  учитывая,  что человек,  обладающий  сознанием,  не является  полностью изолированной  от внешнего мира  системой,  а  находится  во  взаимодействии  с  элементами  внешней  реальности.  И  вовсе не случайно  все больше современных  ученых  начинают осознавать этот факт.  Одним из  таких  современных  ученых-новаторов,  отказавшихся  от слепой  веры в сомнительные  догмы,  является  доктор психологических  наук, профессор  В.Серкин.

Вот,  например,  что он  пишет об  «объективной  реальности»  в  своей  работе  «Деятельностная  теория сознания»: «Независимо  от того,  хотим мы  этого или нет,  наши действия  всегда  изменяют  нашу  реальность.

Пример.  Во время  лекции  студенты  попросили  меня  доказать данный  тезис.  Я  попросил  для  этого  несколько  секунд  и  нарисовал  обезьяну  на чистой  доске.  С моим высказыванием о том,  что теперь  реальность в  аудитории  является  иной,  чем до рисунка,  все  согласились.  Осознавание  факта  изменения  реальности  своими действиями  дает  нам возможность  хотя  бы  иногда  изменять реальность  своего бытия  осознанно и ответственно.  Часто также  отказ  от практических  действий  является  одновременно и отказом от  влияния  на реальность  своего бытия.

Традиционная  парадигма  моделирования  сознания,  связанная  с  гносеологическим подходом,  описывает  отражательные  функции сознания.  Наиболее ярко  такое описание представлено  в  работах  К.Кастанеды,  где  человек прямо  описывается  как воспринимающее  существо,  а  варианты  «реальности»  осознаются  как варианты  описания  материала  восприятия.   Предлагаемая  нами парадигма  трактует  человека  как творящее  (и тем самым  выбирающее)  свою  «реальность»  существо,  а  основными специфическими функциями сознания  являются функции преобразования  и проектирования.   

Представление  о  сознании  как совокупности  познавательных  и мотивационных  процессов  опирается  на неявный  постулат  о  существовании  «объективной  реальности»,  с одной  стороны,  и  отделенного  от реальности  познающего субъекта,  с другой.   Согласно нашей  теории,  сознание  развивается  в  процессе  деятельности  (активной  практики),  изменяющей  «реальность»,  т.е.  вместе с развитием  «реальности».   Термин  «реальность»  взят в кавычки,  так как  «реальность»  для  творящего существа  является  не  неизменной  «объективно существующей» данностью,  а  процессом  (физическим атрибутом  его активности),  на который  можно  влиять  своей  деятельностью.

А.Н.Леонтьев  в свое  время  очень  близко  подошел  к  этой  мысли,  указывая  на  переход  форм деятельности  (и отдельных  действий)  в  свойство предмета  (одна из  граней  опредмечивания  деятельности).

Пример.  При строительстве дачного домика  (деятельность)  я  распиливаю  длинную  доску  (действие).   После  успешного завершения  моего действия  в  новой  более устраивающей  меня  реальности  уже  не существует  одной  прежней  длинной  доски,  а существуют  две короткие.

В  текстах  А.Н.Леонтьева  и   Б.Ф.Ломова  содержатся  размышления  о тройственном  влиянии  на:  а)  предмет деятельности;  б) субъекта деятельности;  в) саму себя.    Раскроем эти положения  чуть шире  и подробнее: деятельность  изменяет   а) реальность,  так как  любой  предмет деятельности  является  системной  частью  реальности;   б)  физическое тело,  психические функции,  сознание,  отношения  и средства  субъекта  деятельности;   в)  саму  деятельность  и,  соответственно,  всю  систему  деятельностей.

Несуществование  «объективной  реальности,  независимой  от нашего сознания»  и наших  действий,  учитывая  системность  и  взаимосвязи  Вселенной,  по-новому  определяет  проблему  ответственности  субъекта процесса  познания.

Здесь необходимо высказать  соображения  о очевидном радиусе  (дальности)  влияния  действий  человека  на изменяемую  реальность:  а)  если я действую  физически,  то радиус влияния  ограничивается  моими физическими и инструментальными  возможностями  (буквально —  куда  могу  дотянуться);  б)  если я действую  организационно,  то есть организую  действия  другого человека,  то радиус влияния  ограничивается  протяженностью  моих  действующих  социальных  связей  (в пределе  —  Земля  и  дальность космических  аппаратов);   в)  пока тот же  радиус влияния  в  пределе  могут  иметь культурные действия  (создание произведений  искусства,  проектов  и т.п.)».

Любое  наше  осознанное  действие  в  мире  физической  реальности  неизменно  ее изменяет и при этом является  действием нашего сознания.   А следовательно «объективная реальность  независимая  от нашего сознания»  действительно не существует.  Мы являемся  неотъемлемой  частью  Вселенной  и одним из ее  взаимодействующих  между собой элементов.    Таким же  элементом реальности  является  и наше  сознание.   Но для  чего нас столь старательно уводили в сторону  от вполне очевидной  истины?  Уж не для  того ли,  чтобы  увести в сторону и  от знания  о колоссальных  потенциальных  возможностях  нашего сознания,  «просыпающихся»  при  достижении  состояния  полной  осознанности?

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One thought on “В.Серкин: не существует «объективной реальности, независимой от нашего сознания»

  1. Представляется, что уважаемый автор несколько преувеличивает масштабы изменения реальности — декларируется изменение реальности в целом, в то время, как нужно говорить об изменении реальности конкретного изменяемого предмета: обезьяна на доске изменила не всю реальность, а только реальность лекционной доски; распиливание строительной доски изменило только её реальность, а не всю реальность в целом. Таким образом, все приводимые построения теряют свою общность.

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