В некоторых людях соединены сотни разных космических цивилизаций

Человечество — усредненный продукт эволюции разных космических цивилизаций. Эволюцию на Земле проходит не только душа, но и другие составляющие личности. Таким образом, человеческое воплощение объединяет множество линий эволюции.

По схеме «тело-разум-душа-дух» можно проследить восходящий поток человеческого существа от плотных и низких вибраций к высоким вибрациям Творца (пишет ресурс «Хроники астральных путешествий»).

Наше тело — продукт эволюции миллионов существ, предшествовавших нашему появлению здесь и сейчас. Спираль ДНК каждого человека вписывается в спираль его рода, а большие спиральные энергии родов резонируют с ДНК Земли и в спирали высшего порядка соединяют планету с Космосом.

Изначально на Землю высаживались приглашенные цивилизации, которые в сотворчестве с планетой формировали здесь наиболее подходящие для себя скафандры. Укоренившись на планете, они со временем получали эволюцию своих тел в зависимости от изменений самой планеты. С каждым рожденным ребенком род получает развитие своей проявленной части.

В результате войн и изменений климата неоднократно происходили глобальные трансформации тел с целью приспособления их для изменившейся жизни на земле. Тела ныне живущих на Земле людей представляют собой гибриды самых разных цивилизаций. В первозданном виде тел просто нет, по крайней мере из тех, что ходят и дышат. Есть запасники «законсервированных» тел разных цивилизаций, спрятанные в недоступных местах, но они находятся в очень глубокой спячке в недрах планеты. Современные человеческие тела — это либо добровольные, либо насильственные гибриды самых разных существ. Нежелание видеть факт собственной гибридности часто порождает массу шовинизма (как следствие — общее понижение вибраций), ибо «гусь свинье не товарищ» в самом что ни на есть буквальном смысле.

Эволюцию в отдельно взятом человеческом теле проходят одновременно все цивилизации, элементы которых есть в его ДНК. Дух, наделенный свободой воли, имеет право делать выбор сразу за все составные части многомерного существа. Если тело не сбалансировано и дух не осознан, какие-то программы, особенно деструктивные, могут взять верх. То есть, тело будет вынуждать человека действовать в интересах искусственно внедренной в ДНК цивилизации.

Человек может неосознанно скачивать энергию и передавать ее далее по генетической цепочке в одну из хищных цивилизаций (например, инсектоидные внедрения в ДНК) или все так же неосознанно жить пассивно, не думая о будущем, питаясь бесконтрольно, как некоторые его животные предки (распространенный на территории России насильственный свиногенез).

Ситуация интересна тем, что дух первичен, и человек, делая осознанный выбор на уровне духа, способен на сверхбыстрые чудеса эволюции.Каждый случай индивидуален: в ком-то доминирует изначальная космическая цивилизация, в ком-то слилось несколько цивилизаций для осознанного совместного эксперимента, а у кого-то много добавлений насильственного характера. Конечно, труднее осознать себя как дух, имея больший процент насильственно внедренных животных генов, но все возможно, и в таком «тяжелом» случае осознание делает человека особенно продвинутым эволюционером, а род способен выправляться и улучшаться достаточно быстро при осознанно сформированном намерении индивида.

Осознание себя теми, кто мы есть, развивает общую спираль божественного разума. Ответ на божественный вопрос «Кто я?» ведет к процветанию и развитию божественного разума. Осознание себя Творцом есть высшее проявление божественного разума. Экстаз божественного разума наступает в одновременном осознании всех существ как части целого, не теряя при этом индивидуальности.

С целью контроля, а также с целью совместной эволюции, в человека был внедрен хищный разум — холодное сознание, просчитывающее наиболее выгодные варианты. Контролирующий разум похож на внедрение описанных Кастанедой летунов.

Холодный разум — это рептильные (и не только) внедрения. Холодный разум — как живой компьютер, он занят вычислением наименее энергозатратных и наиболее выгодных действий. У людей с большим количеством рептильных генов как правило хорошо развита эта часть, поэтому они часто занимают выгодные позиции в обществе. Как рептилий, так и рептильных гибридов великое множество, поэтому линии поведения варьируются от плодотворной совместной эволюции и единения разума и духа до чисто захватнических позиций по отношению к людям (опять же, с человеческой колокольни).

Мотивы приобретения людьми холодного разума тоже были разными: кто-то смешался с рептилиями, когда на земле были перекрыты каналы наверх и чтобы выжить требовался логический разум, кто-то допустил гибридизацию ради получения власти через холодный разум, кому-то ген был внедрен насильно. Несмотря на природу приобретения, и здесь дух первичен, а разум — это всего лишь инструмент для проявления воли духа.

Многие сейчас ожидают переход в высшие мерности, где будут открыты такие возможности тела, как телепатия, где намерение будет реализовываться очень быстро, где в общем-то не нужен будет холодный разум. Тем не менее, сейчас в наших плотностях и при очень замусоренных каналах связи с высшими аспектами, именно холодный разум в сочетании с интуицией помогает адекватно оценивать ситуацию. В таких сложных условиях пока еще необходимо соблюдать баланс разума и божественных откровений души.

Часто можно встретить не очень образованного, но очень просветленного эзотерика с раскачанным потенциалом, но при этом неспособного отфильтровать ложную информацию простыми логическими размышлениями. Такие люди, из-за отсутствия ума готовые поверить в любые идеи, порой представляют опасность для общества, потому что потенциал раскачан, техники намерения освоены, а применяют их в соответствии со своими представлениями о мировом порядке, не видя глобальную картину. Конечно, даже при очень низком уровне интеллекта душа энергией своей любви способна делать чудеса трансформации мира, но в современных условиях еще рано совсем игнорировать разум.

Душа может быть цельной или составной (состоящей из клеток сознания).

Цельная душа, проходящая через творца, дух, род и все земные миры в одном древе часто встречается у славян и других белых народов, в некоторых местах Африки, а также на тех локальных изолированных участках планеты, где людям удалось сохранить первоначальный уклад. Улучшение рода и эволюция души в данном случае непосредственно связаны, так как души из той группы имеют на земле свои тела, эволюционировавшие из первоначального посева. Если и есть животные наслоения в ДНК, это были насильственные внедрения, и душу от этих цивилизаций в тела не внедряют. Есть такие тела практически без души, но это другая история.

Итак, цельная душа проходит эволюцию и за себя в отдельности, и непосредственно за свой род. Такие души при осознании себя довольно быстро становятся целостными существами и получают широкую поддержку и своих собственных высших аспектов, и своего рода.

У многих народов, особенно с уклоном в шаманизм, сохранились поверья о трех и более душах в человеке. Судя по всему, речь идет о народах, совершивших добровольную экспериментальную гибридизацию, и проходящих многомерный опыт в каждом существе. В таком случае одна душа может проходить эволюцию по родовой линии, другая душа может прийти вообще из другого мира, а третья — это часть духа планеты, объединяющая все остальные души.

Независимо от расы тела, некоторые очень древние души накопили огромный опыт, поэтому они имеют множество аспектов и каналы связи с разными дружественными цивилизациями. Опыт таких душ многомерен и отражается резонансом во многих мирах.

Дух — отделившаяся часть Творца, поэтому суть любого духа — божественный свет, радость и любовь. Творец разделяется на множество частей и познаёт сам себя в своем многообразии. Эволюция Духа — это эволюция Творца.

Эволюция Духа первична по отношению к другим аспектам. По нисходящей линии это выглядит так: Творец отдаляет от себя часть — Дух, далее Дух снисходит на Землю и разделяется на Монады, монады в свою очередь при спуске на Землю делятся на души.

Инструментом души является разум, разум вместе с душой создает культуру, венцом плотности нашего опыта является тело. Как вибрирующий организм, человек проходит эволюцию как целиком, так и каждой своей частью одновременно. Опыт человека на Земле многомерен и многообразен. Иногда в человеке бывают души от разных творцов, это часть многомерного эксперимента по слиянию творцов.

В некоторых людях соединены сотни разных космических цивилизаций, каждая из которых будет поддерживать этого человека ради собственной же эволюции. Осознание собственной многомерности — ключ к многоплановой сверхскоростной эволюции.