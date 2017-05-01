В Косово нашли трансформатор, которому 20000 лет

К вопросу о «древних» технологиях.

Все чаще начинают всплывать намеки на нелинейность времени и неоднозначную природу материи.

Крайне сомневаюсь, что этой находке больше тысячи лет. Скорее 200. Камень затвердел из геополимера. Из такого материала строились многие мегалиты, которые мы считаем просто каменными глыбами, горами, вулканической породой. Сейчас такие штуки начнут проявляться в массовом порядке.

На территории Косово в районе горного хребта Шар-Планина (Пёстрая гора), фотограф и исследователь Исмет Смайли , обнаружил таинственный артефакт, который никак не укладывается в официальную историю человеческой цивилизации.

Это камень необычной формы в который встроена электромагнитная катушка. Причем катушка из медных проводов не просто вставлена в вырезанный паз, а она составляет с камнем единой целое, как будто камень расплавили, а затем придали ему нужную форму для создания трансформатора.