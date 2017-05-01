В Косово нашли трансформатор, которому 20000 лет

К вопросу о «древних» технологиях.
Все чаще начинают всплывать намеки на нелинейность времени и неоднозначную природу материи.
Крайне сомневаюсь, что этой находке больше тысячи лет. Скорее 200. Камень затвердел из геополимера. Из такого материала строились многие мегалиты, которые мы считаем просто каменными глыбами, горами, вулканической породой. Сейчас такие штуки начнут проявляться в массовом порядке.
На территории Косово в районе горного хребта Шар-Планина (Пёстрая гора), фотограф и исследователь Исмет Смайли , обнаружил таинственный артефакт, который никак не укладывается в официальную историю человеческой цивилизации.
Это камень необычной формы в который встроена электромагнитная катушка. Причем катушка из медных проводов не просто вставлена в вырезанный паз, а она составляет с камнем единой целое, как будто камень расплавили, а затем придали ему нужную форму для создания трансформатора.
Исмет отдал образец камня на нализ и было установлено, что этому камню не менее 20000 лет. Кроме камня, катушки с медными проводами, на артефакте присутствует изолятор состав которого отличается от окружающего его материала и имеющий выпуклые полосы по кругу, похожие на резьбу и он так же вплавлен в камень, как и сама катушка, а на другой стороне камня, есть 4 симметрично расположенных отверстия, которые скорее всего представляют собой отверстия для проводов и сбора полученной из трансформатора энергии (фазы).
Исмет говорит, что планирует отдать данный артефакт на изучение ученым и существует большая вероятность того, что мы больше никогда не увидим этот артефакт, как и не прочитаем результатов этих исследований. Возможно и сам человек сделавший эту сенсационную находку вдруг внезапно заболеет или начнет переходить дорогу на красный свет…
Гора Шар-Планина — это один из крупных горных хребтов, расположенных на Балканском полуострове. Его протяженность составляет более 200 километров, и этот хребет в определенном смысле объединяет Македонию, Косово и Албанию, поскольку проходит сразу всем этим территориям.
Название горы переводится с албанского как «пестрая гора». Самыми высокими точками горного хребта Шар-Планина являются пики — Титов-Врх и Турчин, высота которых превышает 2700 метров.
В основе хребта лежат кристаллические сланцы, известняки и доломиты, а также карстовые ландшафты и пещеры.