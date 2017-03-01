В Китае обнаружены странные вытянутые людские черепа

В Китае в селении Линцзин американскими специалистами были найдены странные людские черепа. Ученые сообщают, что они обладают чертами неандертальцев, однако имеют определенные отличия, сообщает УКРОП со ссылкой на НП

Также особенностью находки является то, что все черепа находились в одном месте, что свидетельствует о массовом захоронении отдельной группы людей. Возраст находки составляет около 120 000 лет. Вместе с останками также были найдены различные примитивные орудия труда и предметы, используемые в быту.

Ученые будут и в дальнейшем изучать данную местность, надеясь больше узнать о существовании этих таинственных людей, о их жизни, деятельности, развитии и т.д.

Первые фрагменты костей и черепов, принадлежащих троим индивидам, которые имели схожесть с неандертальцами, однако, обладали более вытянутой формой были найдены археологом Жан-Яном Ли еще 10 лет назад.

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