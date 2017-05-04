В Календаре Майя есть только 1 важная дата — 24 Мая 2017! Вот что от нее ждать!

Карл Йохан Каллеман, ведущий эксперт по календарю индейцев майя, рассказывает о важности нового цикла, который начинается 24 мая 2017 года.

Пару слов о себе.

По образованию я биолог, и я преподавал во многих самых престижных научных институтах мира. Однако с 1993 года я полностью посвятил себя своему призванию: расшифровке истинного значения календарной системы майя для современных людей.

Я написал 6 книг об устройстве майянского календаря, которые были переведены на 14 языков.

28 октября 2011 г.

В этот день все 9 волн, влияющих на нашу биологию и особенно на наш разум, сдвинулись и образовали новую кривую помех (см. рисунок ниже). Важность этого сдвига была предсказана на 6-м монументе Тортогуэро, гласящем, что Болон-Йокте-Кух, майянский бог девяти уровней, явится в полном облачении.

В переводе на более современный язык, это означает, что впервые в истории вселенной все волны («полное облачение») были активированы одновременно. До 9 марта 2011 года Девятая волна, создающая единящее сознание, не была активной; лишь после этой точки сдвига все волны стали доступными для нас и могут в нас резонировать.

Каждая волна образует определённый фильтр для человеческого разума (см. рисунок), поэтому мы воспринимаем мир по-разному — в зависимости от того, с какой волной резонируем.

21 декабря 2012 г.

Эта дата не имела никакого значения. Из-за просчёта археологов разнообразные малообразованные эзотерики ухватились за неё и раструбили на весь мир.

Очень жаль, что в результате многие думают, будто майянский календарь предсказывает важные события, происходящий в какой-то один конкретный день. Календарь майя устроен совсем иначе. Он описывает сдвигающиеся волны разной длины, которые могут привести к изменениям на протяжении очень больших периодов времени.

24 мая 2017 г.

В принципе, этот день ничем не важнее других дат начала 36-волновых периодов Девятой волны. 24 мая — это первый день 64-го ДНЯ Девятой волны (волны делятся на ДНИ и НОЧИ). Однако этот день можно считать началом сознательной попытки людей войти в резонанс с Девятой волной.

Это же событие повторится 21 июня, 4 августа и т. д. Оно вовсе не единично. Однако хаос в мире достиг такой точки, что просто необходимо предпринять коллективное усилие, чтобы вызвать резонанс с волной, создающей единящее сознание.

«Эпоха сердца».

Наша вселенная и мы сами созданы объединёнными усилиями Девяти волн творения. Поэтому никакие перемены не могут происходить одновременно в какой-то фиксированной временной точке.

Воздействие на наши сердца зависит от того, с какими волнами мы вошли в резонанс, а это, в свою очередь, зависит от наших намерений. Большинство людей на сегодняшний день всё ещё находятся в резонансе с 6-й, 7-й и 8-й волнами, ни одна из которых не даёт по-настоящему открытого сердца.

Однако меньшинство людей уже начало входить в резонанс с 9-й волной, и со временем, следуя за ней, они обретут новое восприятие реальности вне разделения. Никакое отдельное однодневное событие не приведёт человечество к Эпохе сердца — этот Золотой век настанет только благодаря сознательным намерениям воплотить судьбу человечества через резонанс с Девятой волной.

Так что же надо делать в этот день?

Самое главное — это на собственных переживаниях ощутить присутствие Девятой волны. Для этого надо следовать за 9-й волной в течение нескольких волновых периодов, чтобы увидеть, как её пики и падения отражаются в вашей жизни.

24 мая можно устроить церемонию, а можно просто зажечь свечку, чтобы отметить начало нового ДНЯ в Девятой волне.

Не ждите, что в этот день всё само собой поменяется. Вы лишь подтверждаете своё намерение участвовать в многолетнем процессе преображения, который несёт Девятая волна.