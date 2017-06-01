УЗНАЙ ЦВЕТОК СВОЕГО ИМЕНИ

Мы предлагаем вам узнать какой цветок соответствует вашему имени. В этом списке только самые распространенные имена на постсоветском пространстве.

Если вы вдруг не нашли своё имя в списке, то не отчаивайтесь. Наверняка ваше имя очень красивое и уникальное.

Удивительно, но мало кто знает, что каждому женскому имени соответствует цветок. Раньше это было хорошо известно и на именины и День Рождения девочке дарили именно эти цветы. Считалось, что они приносят удачу владелице имени.

Засушенный цветок своего имени является очень сильным талисманом, который принесет владелице счастье и благополучие. Если даме не везет в любви-необходимо украшать дом цветами своего имени-они притянут вашего суженого.

Цветком имени Алина является лилия. Этот нежный цветок радует глаз каждого, кто на них взглянет. В христианской традиции лилия символизирует чистоту и невинность, при этом несколько лилий, расположенных на одном стебле, обозначают девственность, возрождение и, соответственно, бессмертие. Прямой стебель у лилии является олицетворением Божественного ума, тогда как поникшие листья – это символ скромности. Лилия, которая находится в окружении шипов, символизирует Непорочное Зачатие, а также чистоту среди грехов. Такой же темперамент и у обладательницы этого имени. Обычно женщины с этим именем очень коммуникабельные и целеустремлённы. Кроме того, они легко становятся душой компании.Эта волевая, рассудительная, справедливая и умная женщина умеет посмеяться над собой, что позволяет ей заручиться поддержкой и уважением своих коллег и друзей, которые ценят ее за уравновешенность, надежность и великолепное чувство юмора.

Цветком имени Александра по праву считается роза. Как только ни называют этот восхитительный цветок: царица садов, богиня зари, принцесса цветов, символ красоты… Про розу сложено множество легенд, песен, стихов, ее обожествляют, ее изображение выводят на гербах и флагах.

Александра — имя поистине королевское среди женских имен. Гордая и властная, надменная и горячая, нежная и жестокая — такова натура этой женщины. Как и ее цветок — роза — она обладает удивительной красотой, которая непременно бросается в глаза. Александре завидуют, ее даже ненавидят, про нее постоянно сплетничают, поскольку к ней невозможно остаться равнодушным.

Сердце Александры неприступно. Как роза, она окружена шипами и может больно ранить чувства мужчины. Завоевать ее сможет человек решительный и отчаянный. Александра-роза всегда будет обладать притягательной силой для мужчин, но «цветет» она только в свободных условиях.

Цветок имени Алла

Цветок Аллы — азалия. Как известно, ее крупные, ярко-желтые цветки содержат опасный яд. Поэтому и с Аллой лучше всего вести себя осторожно и сдержанно.

У Аллы-азалии выразительная внешность, вся она яркая, броская, притягательная. Она невольно вызывает симпатию окружающих и благодаря этому зачастую делает стремительную карьеру, быстро достигая высоких постов. Непосредственная и веселая Алла, однако, может быть крайне мстительной, если ее обидеть. К тому же желтый цвет азалии — признак ненадежности. Поэтому не слишком доверяйте Алле — она сама себе на уме.

Обворожительную Аллу-азалию любят мужчины, и она охотно позволит себя увлечь, но спутника жизни выберет сама, придерживаясь строгих идеалов: обеспеченный, верный, способный. Алла может простить многое, но терпение ее небезгранично. Хозяйничает в доме только она сама.

Цветок имени Анастасия

Более подходящего к имени Анастасия цветка, чем орхидея, не найти. Орхидея — цветок аристократов, его формы и расцветки изысканны, фантастичны, его пряный ванильный аромат не спутаешь ни с каким иным. Скорее всего, вы обратили внимание, что Анастасия наделена утонченной красотой, она не похожа ни на одну из женщин. Кроме того, как и орхидея, Анастасия отличается необычайной жизнестойкостью. Ее не напугаешь трудностями, она всегда высоко держит голову, вынослива и горделива, прекрасно знает себе цену.

Как бесчисленны цвета и сорта орхидей, так неуловимы нюансы настроений Анастасии. Она всегда разная, удивительная, а потому всегда интересна и полна сюрпризов. «Дорогой цветок Анастасия-орхидея» требует особого внимания. Она не удовлетворится простым ухаживанием и скромным букетом. Чтобы завоевать ее расположение, Анастасию нужно ослепить, ошеломить, покорить богатым подарком или нестандартным поступком; нужно быть сильнее, умнее, мужественней и добрее всех. Мужчина, на которого Анастасия обратит внимание, никогда не пожалеет об этом. Все ярче расцветая с возрастом, эта женщина не устает поражать мужчин.

Цветок имени Анна

Так естественно, что цветком Анны выступают анютины глазки. Бархатистые и хрупкие, они чаще всего окрашены в три основных цвета: белый, фиолетовый, желтый, — и символизируют три настроения: надежды, печали, непосредственности. И все эти качества видны в характере Анны. Как правило, она оптимистка, живая, несколько наивная, а порой задумчивая и печальная. Анютины глазки радуют сердце, выглядят беззащитными и простыми, но на самом деле требуют много ухода и тепла. Характер Анны, жизнерадостный и веселый на первый взгляд, тоже не назовешь простым. Она капризна и может проявлять необыкновенное упрямство. Ее наивность и кротость зачастую всего лишь маска, предназначенная очаровывать и обманывать людей.

Как анютины глазки невольно приковывают внимание, так и Анна привлекает представителей сильного пола своей живой трогательной красотой. Она необычайно кокетлива, тщательно следит за своей внешностью и умеет вызывать симпатию. Анна любопытна, всегда будет интересоваться делами своего избранника и так ловко подчинит его себе, что он и не заметит.

Цветок имени Антонина

Кипенно-белые, напоминающие звезды, цветы эдельвейса очень подходят имени Антонина. Немногие люди могут похвастаться тем, что видели вблизи эдельвейс. Этот редкий цветок растет на отвесных голых скалах, на головокружительной высоте. Наверное, поэтому характер Антонины отличается такой необычайной силой и независимостью. Трудно найти человека более честного и преданного, чем Антонина. Она требовательна, конечно, но самые высокие требования предъявляет самой себе. На эту женщину во всем можно смело положиться, как на себя. И высот в жизни она, подобно эдельвейсу, достигает самых неприступных и удивительных.

Будучи человеком с кристально чистой душой, Антонина откроет свое сердце только человеку такому же честному, сильному и волевому. Мужчины-подкаблучники ее не интересуют. Своему избраннику Антонина посвятит всю жизнь, без остатка, такое понятие, как измена, ей чуждо. А потому и измена возлюбленного способна «убить» ее.

Цветок имени Валентина

Удивительно нежный и трепетный цветок достался имени Валентина — незабудка. Цветочки у нее совсем маленькие, но пройти мимо них невозможно — настолько чистый, сердце щемящий, голубой цвет у них, и желто-оранжевое сердечко в центре. Будто светится изнутри! Валентина очень похожа на незабудку: красота у нее тихая, неброская, внутренняя. Это необыкновенно душевный и чуткий человек, она никогда не откажет в помощи и поделится последним, что у нее есть. Держась, как и незабудка, несколько в стороне от всех, Валентина очень старательна и способна многого добиться в жизни. Она обязательно становится «палочкой-выручалочкой» в любом месте, поскольку внимательна и аккуратна.

Тот, кто хоть раз обратил внимание на Валентину, уже действительно не сможет ее забыть. Так как незабудка является еще и символом верной любви, Валентина будет преданна своему избраннику и окружит его заботой. Мягкая и добросердечная, она станет хорошей женой, хозяйкой и матерью.

Цветок имени Валерия

Имя Валерия звонкое, ласковое, как и ее цветок — колокольчик. Синие, голубые, фиолетовые, розовые, белые колокольчики радуются солнцу, и при легком ветерке можно услышать нежный перезвон, исходящий от них. Валерия и сама, как колокольчик: с чистой красотой, обязательно звонким голосом, всегда жизнерадостная и общительная. Бывает, конечно, что она закрывается в себе, но как только что-то хорошее случается, вся распускается и светится от радости. Валерия вообще долго скучать и грустить не умеет, тянется к людям. И окружающих она умеет заразить своим счастьем и добрым настроением.

Как нежный колокольчик сразу бросается в глаза среди других цветов, так и Валерия обязательно чем-то выделяется среди окружающих. Она, как правило, красива, но даже если не внешность ее привлекает мужчин, то необыкновенное, только ей присущее обаяние. Однако Валерия строга в выборе партнера: заурядный человек ей не понравится. Ее избранник должен быть остроумным и мужественным, и Валерия окружит его заботой и нежной любовью.

Цветок имени Варвара

Всем известна легенда о самовлюбленном гордом нарциссе, и именно этот цветок принадлежит имени Варвара. Белый или желтый, напоминающий шестиконечную звезду, он немного склоняется набок, словно продолжает любоваться своим отражением в ручье. Очень похожа Варвара на нарцисс: акая же хрупкая и женственная, как правило, невероятно симпатичная, но гордая и эгоистичная дама. Она прекрасно осознает, какое сильное оружие — ее, внешность, и умело пользуется этим. За собой Варвара тщательно следит: У нее ухоженные руки и чистое лицо.

Как и нарцисс, Варвара благосклонно принимает внимание и любовь других, но сама предпочитает чувства не дарить никому. Это коварная женщина, способная жестко использовать мужчин для достижения собственных целей и без сожаления оставляющая их. Если Варвара и полюбит кого-нибудь, то своей требовательной любовью отравит жизнь избранника. Ведь аромат нарциссов тоже вызывает обморок, так что будьте осторожны при связи с Варварой.

Цветок имени Вероника

Наверное, неспроста имя и цветок так созвучны — Вероника. Синие, Белые или розовые маленькие цветки вероники нетребовательны, устойчивы к холодам, но необыкновенно ярки и ароматны. Таким же жизнелюбивым, неуемным, буйным характером обладает и Вероника. Как ее цветок обожает свет, так и Вероника тянется ко всему новому, светлому, неизведанному, что будоражит воображение и заставляет сердце биться быстрее. Ее порывы трудно сдержать, ее саму невозможно контролировать или подчинять себе. Вероник упорна, но, увы, способна легко бросить начатое дело на полпути…

Цветочки вероники малы, но так ароматны, что невозможно пройти миме Пожалуй, и мимо Вероники пройдет редко кто. Она очаровательна, и это завлекает в свои сети множество мужчин. Любить ее тяжело, поскольку более непостоянного человека, чем Вероника, найти сложно. Тем не менее на нее нельзя долго сердиться, но и изменить ее нереально.

Вероника жить не может без праздников и вечеринок. Она выбирает только самый модный, самый изысканный и дорогой ресторан. Вероник любит мартини или французские вина, всегда заказывает деликатесы, требует безупречного обслуживания. На торжестве она блистает. Вероника ошеломляюще выглядит, прекрасно танцует, обожает комплименты.

Цветок имени Виктория

Маленькие, желтые, пушистые, как котята, шарики мимозы соответствуют имени Виктория. Так и хочется протянуть руку и дотронуться до мягких цветков! Однако мимоза, как и Виктория, недотрога. Виктория крайне капризна и не терпит вторжения в свой мир. Она, конечно, общительна, остроумна, весела и взбалмошна, но как бы на расстоянии, для всех, а истинные чувства скрыты. И не потому Виктория не открывает свою душу, что она злая или замкнутая, а потому, что невероятно чувствительна, восприимчива, ранима. Свои чувства сама Виктория считает своей слабостью, недопустимой в мире зависти и агрессии. Потому и съеживается, подобно листочкам мимозы, при малейшем прикосновении.

Безусловно, заставить Викторию показать истинные чувства непросто. Она окружена огромным количеством поклонников, но здесь особо не церемонится: если человек не вызывает симпатии, она напрямик заявит об этом. А покорит ее мужчина бесконечно нежный, терпеливый и преданный. Ведь, несмотря на все капризы, Виктория жаждет понимания и любви и способна стать неплохой супругой.

Цветок имени Галина

Самым первым просыпается и умывается рассветной росой душистый горошек — цветок Галины. Помимо прекрасного запаха и многообразия расцветок, цветы душистого горошка привлекательны своей прозрачностью, своим перламутровым свечением. Удивительно светла и прозрачна и душа Галины — женщины-мечты, женщины-загадки для многих окружающих. Она во всем любит ясность, необычайно дотошна, брезглива, не выносит лжи. Порой Галина выглядит эгоисткой, которая трудится лишь для собственного блага, но она вполне способна позаботиться об окружающих, если увидит в этом необходимость. Как и хрупкие цветы горошка, Галина кажется беззащитной, однако редко кто умеет так постоять за себя, как она. Просто облик у нее чересчур нежный.

Своей необъяснимой прелестью Галина просто завораживает мужчин. Но более придирчивой, избирательной женщины вам не найти. К сожалению, часто получается так, что Галина слишком много времени тратит на поиски своего идеала, а в итоге ошибается. За ошибку она потом расплачивается всю жизнь: страдает, но бросить нелюбимого человека не в состоянии.

Цветок имени Дарья

Цветок Дарьи — златокудрый, ветреный одуванчик. Всем он напоминает солнце: и цветом, и лепестками-лучами, и формой. Когда в компании появляется Дарья, тоже будто солнечный луч врывается. Она невероятно активна, порывиста, общительна, говорлива. Дарья — неисправимая оптимистка, она просто лучится энергией и не жалеет ее для окружающих. Она всех вокруг заведет, заразит своим энтузиазмом, успеет поучаствовать в нескольких делах сразу. Дарья идет по жизни с улыбкой, она неприхотлива и жизнестойка, как и одуванчик.

Но, подобно одуванчику, Дарья и ветрена. Когда он отцветает, во все стороны разносятся белые пушинки. Во все стороны распространяется и кипучая энергия Дарьи. Она флиртует напропалую со всеми подряд, заводит легкомысленные романы, но не попадает ни от кого в зависимость и избегает обязательств. Удержать Дарью сложно, разве что чувство по-настоящему затронет ее душу, а такое случается редко.

Цветок имени Диана

Диана обладает «золотыми весенними ключами» — цветком примулы. Они на самом деле напоминают связку ключей и одними из первых знаменуют приход весны — коричнево-золотые, фиолетово-голубые, темно-пурпурные. Примулу также прозвали колдовским цветком. Вполне естественно, что Диана — женщина таинственная, непостижимая. Мало того что имя это «божественное», так еще и примула одарила ее притягательной внешностью. Диана на удивление легко находит общий язык с людьми, будто в самом деле отпирает человеческие сердца волшебными ключами. Так же быстро она приспосабливается к различным обстоятельствам, всегда находит выход из затруднительных ситуаций и готова дать хороший совет.

Представителей мужского пола Диана притягивает, прежде всего, своей естественностью. Она не выставляет напоказ свою красоту, не кичится ею, а держится всегда с достоинством. Но и покорить ее сердце не так-то просто: тут необходим особый, «золотой ключик» — простота, щедрость открытая душа.

Цветок имени Евгения

Недолговечный, но пылающий и дурманящий цветок принадлежит им«Д ни Евгения — мак. Напоминает он чашу, полную огня, с черным блестящи*)! угольком посередине. Без сомнения, этот цветок полностью подходит Евгении — такой же бесшабашной, вспыхивающей, как порох, и так же быстро отгорающей. Она очень уязвима, ранима, но, вместе с тем, упряма и тверда. С ней трудно спорить, поскольку людей Евгения видит насквозь, и уж за словом в карман точно не полезет. Она талантлива, но пасует перед трудностями и часто замыкается в себе.

Когда цветут маки, кажется, что земля объята пламенем. Подобное впечатление производит на мужчин иногда и Евгения. И не столько красоты в ней, сколько внутреннего жара. Подобно маку, Евгения одурманивает, зачаровывает своими речами или, напротив, своим молчанием. Она играет с мужчинами, не позволяя уйти, но и не подпуская к себе. Сорвать цветок мака и не отравиться его дурманом — дано не каждому…

Цветок имени Екатерина

Имени Екатерина принадлежит легендарный цветок, окутанный тайнами, воспетый в стихах и притчах, прозванный царским, божественным цветком — это лотос. Нет на земле более прекрасного и удивительного чуда — белоснежный, хрупкий, а в закатном свете розово-алый лотос. Это символ чистоты, покоя, символ самой жизни. Наверное, поэтому редко встретишь Екатерину с заурядной внешностью. Эта женщина поистине прекрасна и свежа, как лотос, и прелесть свою сохраняет до преклонных лет. Как правило, и цели и помыслы Екатерины благородны. Она гордячка, но умеет скрывать эту черту своего характера. Она эгоистична, но способна перебороть свой эгоизм, а на это не всякий отважится. Естественно, что часто Екатерина — всеобщая любимица.

Можно даже не говорить о несметном количестве поклонников Екатерины. Она умеет быть тактичной, но всегда тверда и свой выбор делает сама. Сорванный лотос мгновенно увядает. Так и Екатерина может погрязнуть в быту и проблемах, забыв о себе. Партнеру следует беречь ее и разнообразить совместную жизнь.

Цветок имени Елена

Коварный цветок достался имени Елена — лютик. Коварный своей невинной прелестью и ядовитым ароматом. Лютик жизнелюбив, цветет он все лето, повсеместно зажигая свои лепестки-огоньки — оранжеватые, будто шелковые, с красными краями, будто кто-то кисточкой мазнул. Имя Елена непростое, хоть и распространенное. Она так же жизнелюбива, стойко встречает трудности и может выпутаться из любого положения. Пожалуй, Елене не достает настоящей искренности: людей она привлекает своей приветливостью, прекрасно ориентируется в любой компании, но порой совсем не испытывает тех дружеских чувств, которые она так старательно Демонстрирует человеку. Как лютик увядает, вновь распускается, набирает бутоны, так и Елена способна взяться за несколько дел сразу. Правда, справиться со всем не всегда достает сил, но Елена с легкостью может Переложить заботы на плечи другого человека, не забыв, впрочем, лавры присвоить себе.

Елена — живая, энергичная женщина, крайне симпатичная и всегда со вкусом одетая. Ее элегантный облик привлекает немало поклонников. Как правило, выбирает она одного мужчину, которому и посвящает всю себя. Внимание ей льстит, но Елена едва ли позволит себе нечто большее, чем легкий флирт.

Цветок имени Елизавета

Цветок-радуга, переполненный самым восхитительным ароматом, принадлежит замечательному имени Елизавета — гиацинт. Его бесчисленные расцветки, нежный вид и, главное, изысканный аромат, удивляют и восхищают. Так похожа на свой цветок Елизавета — женщина удивительная, импозантная и очаровательная. С ней приятно общаться, настолько она деликатна и доброжелательна. Елизавета целеустремленный человек, но она никогда не полезет на рожон и не станет пробивать локтями себе дорогу в жизни. Она умеет считаться с мнениями и желаниями окружающих. Вы вряд ли увидите Елизавету в состоянии раздражения или гнева, поскольку такое поведение, по ее мнению, просто недостойно женщины.

Если начать вдыхать аромат гиацинта, уже трудно остановиться, и если начать общение с Елизаветой, то не оторвешься. В ней каждое движение, каждый жест наполнен обаянием и добросердечностью. Она относится к категории женщин, которые совершенно невольно, неосознанно сводят мужчин с ума. Елизавета способна на бесконечно глубокое чувство, и если полюбит, то будет верна своим чувствам.

Цветок имени Жанна

С именем Жанна связан гладиолус — воинственный, гордый, непокорный цветок, устремленный ввысь, прямой и необыкновенно прекрасный. Окраска его крупных бархатистых светящихся лепестков удивительна: от чисто-белых и прозрачно-розовых до кроваво-алых и даже голубых. Естественно, что и Жанна наделена характером бойким, неугомонным, воинственным. Она всегда умеет постоять за себя, да и за других тоже, обязательно добьется намеченных целей, даже если по пути ей придется свернуть горы. Жанна независима до мозга костей, помощь посторонних для нее просто невыносима, всего в жизни она должна достичь самостоятельно. Упорства, трудолюбия и силы воли этой женщине не занимать.

Гладиолус растет четко вверх, он строен и практически лишен запаха. Так и Жанна прямолинейна, бесхитростна, не стремится ко всяким изыскам. Порой мужчины ее побаиваются, не решаясь к ней приблизиться. Но робких неудачников и романтиков Жанне и не нужно. Она, скорее, заинтересуется мужчиной, похожим на нее саму: твердым, сильным, волевым, уверенным и способным отстоять свои интересы.

Цветок имени Зинаида

Имя Зинаиды связано с одним из последних цветков, распускающихся поздней осенью, — хризантемой. Немного печальный цветок, напоминающий об уходящем лете, пышный, будто вобравший в себя цвета солнечных дней, — белый, розовый, желтый, сиреневый, бордовый… Долго цветет он — гордый, всегда задумчивый и невыразимо чудесный. Зинаиде также свойственна некая внутренняя задумчивость и тайная печаль, но, вместе с тем, она эффектная женщина — всегда со вкусом одетая, горделивая, возвышенная. Эта женщина ни за что не даст себя в обиду, она смешлива, и никогда не поймешь, что на самом деле у нее в душе.

Зинаида привлекает тем, что с ней очень легко общаться. Кроме того, у лее самая обаятельная улыбка из всех существующих. Ее чувства свежи и светлы, она не позволит омрачать их ревностью или насмешками. Как хризантема до последнего опавшего лепестка верна краскам лета, так и Зинаида будет верна своему избраннику до последнего вздоха.

Цветок имени Зоя

Если царица цветов и золото садов — роза, то принцесса цветов и настоящее серебро — лилия. Это цветок Зои. Лилия олицетворяет невинную прелесть, чистоту, непорочность. Недаром об изысканной красоте и утонченность говорят «лилейная». Зоя — имя довольно редкое, и женщина это редкая.

Она действительно восхитительная, но красота ее не яркая, а какая-то сумеречная, тонкая, неброская. Несмотря на кажущуюся хрупкость, Зоя отлично знает себе цену. Лилия способна отравить своим насыщенным ароматом, а Зоя умеет «прочитать» душу человека и никогда не ошибается.

Лилия так похожа на серебряную звезду, упавшую в сад, и Зоя вся светится душевной красотой. Оценить ее сможет только чуткий и добрый человек, сам похожий на эту женщину. Зоя — воплощение чувственности, и в этом отношении ее избраннику невероятно повезет. Это женщина, которая желанна всегда — ее не тронут годы, не испортят материнство и бытовые заботы.

Цветок имени Инна

Ослепительный осколок небесной радуги достался имени Инна — это s ирис. Ирис символизирует постоянство, надежду, а его запах изысканней * аромата розы. Прямой, гордый, величавый — он идеально подходит Инне. Человек она прямолинейный, тщеславный, во всем стремится быть первой, всем доказать свое превосходство. Инна чрезвычайно умна и рассудительна. Во всех делах она руководствуется, в первую очередь, разумом и жестоко осуждает саму себя за малейший промах и ошибку. При любых обстоятельствах Инна умеет «сохранить свое лицо», она полна достоинства и всегда себе верна.

Инна на редкость очаровательная женщина, но не придает особого значения своей внешности. Для нее важны внутренние качества человека, и она требует, чтобы и о ней судили таким же образом. Комплиментами и подарками эту женщину не проймешь, за нее придется сражаться, доказывать ей l вою исключительность. Ирис недаром — символ постоянства и прочности: в своих привязанностях Инна так же преданна.

Цветок имени Ирина

Цветок божественный и неповторимый принадлежит имени Ирина — камелия. Камелия лишена запаха, но это только придает ей особую таинственность. Цветок этот невозможно сравнить с чем-либо. И Ирину вы ни с кем не сравните. Эта женщина всегда обладает ярко выраженной индивидуальностью, и, пожалуй, трудно даже найти двух похожих Ирин. Общая черта имени Ирина — редчайшая красота, всегда различная, но не гаснущая до глубокой старости. Кроме того, Ирина — стойкий, принципиальный человек. Ни одна беда на свете не сломит ее, не склонит ее гордую голову, не заставит подчиниться. Ирина со вниманием и вежливостью готова выслушать ваше мнение, но поступит все равно по-своему. Как и у камелии, у нее неистощимый запас жизненных сил.

Ирина способна покорить мужское сердце одним взмахом ресниц, одной мимолетной полуулыбкой. Ей очень льстит мужское внимание, она обожает красивое ухаживание и примет его так благосклонно, словно царица, ничего не обещая взамен, да мужчина и не осмелится ничего потребовать. Если же Ирина решится на долгую связь, то только убедившись в надежности партнера, в его состоятельности, мужественности и силе характера. Повстречать такого рыцаря очень сложно, поэтому частенько Ирина сама оказывается в положении «главы семьи» — уж ей-то энергии и решимости не занимать!

Цветок имени Кристина

Нежнейший благоуханный цветок связан с именем Кристина — жасмин. Куст жасмина радует взор своим белоснежным нарядом и привлекает своим сладким ароматом. Он будто источает новые жизненные силы. Кристина — женщина также жизнелюбивая и уверенная в себе. Она постоянно в центре внимания и, надо признать, внимание к себе она привлекать умеет, как никто. Необычайно обаятельная, живая, энергичная: энергия так и расходится от Кристины волнами во все стороны. Она добра и умеет ценить Дружбу, однако лучше не обижать Кристину: простит вряд ли, а отомстит безжалостно.

Любить эту женщину сладко и трудно одновременно. Как недолговечно цветение жасмина, так недолговечны могут быть и чувства Кристины. Ее энергия способна разжечь любое воображение, но мужчины часто не успевают за ее стремительным образом жизни. А однообразие быстро надоедает Кристине. Она хочет, чтобы ее баловали, исполняли каждый каприз, чтобы ею восхищались, и Кристина достойна этого. Однако едва ли такая женщина сумеет одарить вас ответными глубокими чувствами, ведь она привыкла больше получать в любви, чем отдавать.

Цветок имени Ксения (Оксана)

С именем Ксения связан один из самых печальных, строгих, но прекрасных цветов — бессмертник. Его белые, розовые, фиолетовые цветки способны не один год стоять в вазе, напоминая о ярких красках давно я ушедшего лета. Жизнестойкий и крайне элегантный бессмертник похож на Ксению. Женщина эта обязательно выделяется среди других именно своим элегантным обликом, умением со вкусом одеваться. Если вы хотите узнать, что на данный момент модно, посоветуйтесь с Оксаной: как правило, она всегда в курсе. Ксения общительна, жизнерадостна, любопытна, но никогда не навязывается, не лезет в центр внимания и, тем более, в дела окружающих. Она вынослива и упряма, несмотря на кажущуюся слабость. Нельзя сказать, что Ксения пользуется таким уж огромным успехом у представителей сильного пола: подобно своему цветку, она, скорее, незаметна и скромна. Но если уж завладеет вниманием партнера, то сделает все, чтобы он больше ни на кого не обращал внимания. Эта женщина удивительная хозяйка, она умеет создать уют в доме и великолепно готовит. Как правило, Оксана выбирает одного мужчину, которому беззаветно верна и которому посвящает все свое время.

Цветок имени Лариса

Имени Лариса достался предок розы — прекрасный, но недоступный шиповник. Так и манят его бело-розовые пахучие цветки, а попытайся сорвать цветок шиповника — не выйдет, поскольку он весь окружен «колючей проволокой» — острыми твердыми шипами. К Ларисе тоже так просто не подступишься: она весьма недоверчива, не станет раскрывать свою душу и прислушивается лишь к собственному мнению. Всех своих целей эта женщина предпочитает добиваться самостоятельно, неохотно принимает чужую помощь, поскольку не желает быть кому-то в чем-то обязанной. Она легко даст отпор обидчику, а если переживает, то глубоко внутри себя.

Любить Ларису нелегко. Превыше всего она ценит свою независимость. Попробуйте сорвать и принести домой ветку шиповника: цветки тут же увянут. Попытайтесь подчинить Ларису своему влиянию: она тут же станет надменной, холодной и далекой. Такая вот у нее защитная реакция на посягательство на ее внутренний мир. Мужчину Лариса выберет сама. Любит она страстно, не допуская ни малейшей фальши со стороны своего избранника. Ранив ее однажды, доверие Ларисы больше не вернуть.

Цветок имени Лидия

С именем Лидия связан невероятно капризный и переменчивый цветок — гортензия. Переменчив он тем, что постоянно меняет свой цвет: то | сине-голубой, а то вдруг розовый или сиреневый. Выращивать гортензию 1 трудно, но цветки ее необычайно грациозны. Так же и Лидия отличается 1 грациозностью, утонченностью и нежностью натуры. И характер ее такой же а переменчивый, как у гортензии: то она весела и энергична, а то взбалмошна, 1 упряма и плаксива. Лучше и не пытаться понять Лидию — она человек Д настроения, а как и когда ее настроение изменится, она и сама не знает.

Лидии нет равных в так называемом «искусстве женского кокетства». Она способна вскружить голову любому мужчине, часто поддается легкомысленным увлечениям и флиртует со всеми подряд. Кроме того, внешний вид этой дамы всегда бросается в глаза: Лидия любит и умеет модно одеваться, Она лукава и не усматривает ничего плохого в том, чтобы обманывать своих партнеров. Удержать Лидию и по-настоящему завоевать ее сердце — задача непростая. Но тот, кому это удастся, получит в награду «море» нежности и ласки.

Цветок имени Любовь

Возможно, некоторые даже не встречали этот нежный белый цветок, приторно-сладкий, дурманящий аромат которого особенно силен по ночам — любка. Это цветок любви и цветок Любови. Не слишком привлекательный и заметный, зато не пройдешь мимо его сильного аромата. Так же невозможно обойти вниманием и женщину с именем Любовь. Если даже не внешняя красота Любови бросается в глаза, то обязательно скажется ее сногсшибательное обаяние, ее необъяснимая прелесть. Любовь — женщина яркая, эффектная, сильная и слабая, беззащитная и стойкая одновременно. Она великолепно находит общий язык с людьми, всегда прислушивается к чужому мнению и советам, однако поступает так, как считает нужным и важным для себя. Любовь — эгоистка, но и эгоизм ее какой-то очаровательный, не вызывающий неприязни.

Само имя, само название цветка — Любовь, любка — говорят за себя. Любовь — воплощение чувственности, страсти, женственности и ласки. Мужчине, которого она выберет, невероятно повезет: он приобретет и верного Друга, и нежную любовницу, и искусную хозяйку, и заботливую мать. Конечно в любви эта женщина строга, но не только к своему избраннику, а и к самой себе. Она не примет и не простит измену, ложь и грубость, но и сама нерешится на это. Любовь — имя и понятие чистое и возвышенное, требующее чуткости и преданности.

Цветок имени Людмила

Редкий и строптивый, необыкновенно прекрасный цветок принадлежит имени Людмила — горицвет. Словно окунули его лепестки в расплавленное золото — так и горит он в солнечном свете! Как правило, и Людмила — женщина редкой красоты. Это натура утонченная, великолепно разбирающаяся в искусстве, глубоко чувствующая красоту. Помимо этого, у Людмилы хорошо развита интуиция, которая часто выручает ее в жизни. Женщина она целеустремленная, но к целям идет не напрямик, а «обходным путем». Людмила умеет завоевывать «нужных» людей для использования их затем в собственных интересах. Она редко сомневается, и нет предела высоте ее устремлений.

Следует помнить, что помимо удивительной красоты, горицвет содержит опасный яд. И Людмила, очаровывая своей прелестью, способна «отравить» жизнь мужчины. Она выглядит неприступной, но на самом деле ей льстит мужское внимание, и она приглядывается к каждому. Легко завоевывая сердца, Людмила запросто оставит человека, если он ей больше не выгоден или утомителен. Она часто вступает в брак по расчету, не особо верна, но свято дорожит внешними приличиями.

Цветок имени Майя

Имя Майя связано с трогательным милым цветком — ромашкой. В середине — солнечный круг, а окружен он белоснежными лучами-лепестками. Столько незатейливой прелести в этом цветке, что невольно тепло на сердце становится! Так происходит и при встрече с Майей — будто вас солнечным светом окатило. Милая, добросердечная, полная энергии и оптимизма — такая вот женщина Майя. Ее не увидишь сидящей на одном месте: Майя Постоянно в движении, постоянно хлопочет, щебечет, улыбается, всегда она при деле, всегда окружена людьми. Иногда даже трудно представить, что из : глаз Майи могут проливаться слезы. Она, как никто, умеет прятать свои чувства и не привыкла делиться своими переживаниями. Майя очень ответственна и добросовестна, за любое дело берется серьезно и не бросит его на полпути, как бы тяжело ни было.

Ромашка привлекает взор своей простотой, и Майя покоряет мужские сердца своей открытостью. С ней можно поговорить обо всем на свете, ей можно доверить любую тайну. Несмотря на сердечность и приветливость, Майя не терпит мимолетные связи. Ей необходимы серьезные чувства, и в , надежности этих чувств мужчине придется убеждать ее долго. Зато в ответ , вы получите заботу и верность, доброту и поддержку в любой ситуации.

Цветок имени Маргарита

Удивительно созвучны имя и цветок — Маргарита и маргаритка. Веселый цветок, «цветок с улыбкой», яркий, солнечный — маргаритка. И сама Маргарита — женщина яркая, сильная, душевная. Она всегда четко знает, чего хочет, всегда уверена в себе и к цели своей шагает прямо, не колеблясь, не оглядываясь и просто перешагивая препятствия. Маргарита живет «одним днем». Она настолько убеждена в собственном успехе, что этому успеху не остается ничего другого, кроме как прыгнуть ей в руки. и лучше не становиться на пути Маргариты: эта женщина может быть безжалостной.

Безусловно, как пестрые живые маргаритки приковывают внимание, так и Маргарита завораживает многих мужчин. Но покорить ее сердце сложно. Маргарита непримирима к слабостям, а уж особенно к слабостям мужчин. Она презирает кокетство и напрямик заявит партнеру, как она к нему относится и чего она от него ожидает. Ее сильная натура порой пугает мужчин. Но смелым повезет: Маргарита страстная женщина, ее любовь глубока и надежна.

Цветок имени Марина

Неповторимый, прекраснейший цветок-нимфа связан с именем Марина — кувшинка. Не только красив и удивителен этот цветок, а еще и умён; и капризен: из-под воды его белоснежные восковые лепестки появляются только согретые солнцем. Женщине, носящей имя Марина, не занимать и красоты, и ума, и капризов. Марина необыкновенно талантлива, причем в самых различных областях: от науки до музыки и живописи. У нее неимоверно высокие амбиции, в жизни она хочет добиться самых высоких постов, достичь всеобщего признания, а лучше — преклонения. И жизненных сил у Марины для этого предостаточно, и ума хватает. Ей часто завидуют, однако эту женщину не так-то просто «выбить из колеи».

Трудно сказать, у обладательницы какого имени поклонников больше, чем Марины. Причем мужчин она притягивает с самых юных лет и до преклонного возраста. Она красива, она умеет быть очаровательной, она великолепно играет различные роли и предстает такой, какой ее хочет видеть партнер: наивной девочкой, опытной дамой, изысканной женщиной — фантазия Марины безгранична. Марина отлично осознает свое превосходство и нередко использует мужчин в своих целях. Она поистине коварна и, пожалуй это имя смело можно отнести к числу «роковых».

Цветок имени Мария

Порой в жаркий полдень кажется, что по полю рассыпаны осколки небесного свода, синие-синие, ажурные по краям. Это цветут васильки — цветы Марии. Простой цветок, но необыкновенно выносливый и привлекающий взор своей небесной лазурью. И Мария пользуется общим вниманием и любовью именно благодаря своей простоте, искренности, доброжелательности. Это очень стойкая, твердая женщина. Она ни за что не отступит перед трудностями, не отвернется от проблем. У Марии всегда найдется доброе слово для окружающих, и она никогда не предаст. Она безоговорочно верит людям, и, к сожалению, зачастую они этим пользуются. Но Мария просто не умеет подолгу злиться и обижаться.

В любовной сфере Мария так же проста и даже иногда наивна. Если она влюбляется, то беззаветно, горячо, готова ради любимого человека на все. Измену и предательство Мария переживает серьезно, но недолго. Она легко прощает партнера и способна поддерживать с ним дружеские отношения, Чистосердечная, милая и нежная Мария становится верной спутницей жизни и прекрасной матерью для своих чад.

Цветок имени Надежда

Имени Надежда принадлежит оранжево-золотая россыпь солнечных брызг с терпким ароматом — цветы календулы. Долго цветет календула, и избавление от множества недугов могут подарить ее цветки. Ну, как не сочетаться такому цветку и такому имени — Надежда? Имя это говорит само за себя — Надежда — неисправимая оптимистка. И какие бы неприятные сюрпризы не преподносила этой женщине жизнь, она не утрачивает веры в людей, доброты и надежды на счастливое будущее. Необыкновенно дружелюбная, талантливая, обаятельная Надежда не старается специально выделиться. Она очень скромна и предпочитает уступить дорогу более напористым людям. Из-за этого таланты Надежды зачастую оказываются нереализованными. Но, даже оставаясь в тени, Надежда становится незаменимым работником и надежным другом.

Трудно пройти мимо всегда элегантной и изящной Надежды. Она нравится многим мужчинам, сама не прочь пофлиртовать, но все же предпочитает серьезные прочные отношения. За все свои легкомысленные короткие увлечения Надежда нещадно корит саму себя. Она нуждается в заботе и нежности и любит, когда ее опекают. Эта женщина отличается удивительным долготерпением, но если однажды она отвернется от человека, то вряд липы вернете ее расположение.

Цветок имени Наталья

Цветы Натальи впору сравнить с разноцветными звездами, упавшими в сады — это астры. Гордый это цветок, и, возможно, именно от него Наталье досталась главная черта ее характера — гордость. Достаточно один раз глубоко обидеть эту женщину — и вы навсегда лишитесь ее расположения. И, несмотря на внешнее дружелюбие и вежливое отношение, ее сердце навсегда останется закрытым для обидчика, а в душе ее навечно поселится неприязнь. Кроме этого, характер Натальи отличает целеустремленность и старательность. Чтобы добиться желаемой цели, она свернет горы и повернет реки вспять. Наталья очень талантлива и старается найти применение своим талантам в жизни. Она не выносит однообразия и сама привносит в монотонное течение жизни радужные краски. С Натальей вы вряд ли когда-нибудь соскучитесь.

Порой именно несносная гордость Натальи служит помехой в ее взаимоотношениях с представителями сильного пола. К тому же она бывает слишком требовательна к партнеру: желательно, чтобы ради нее совершали подвиги. Вместе с тем, сама Наталья тоже способна на глубокие чувства, но только ее избранник должен соответствовать ее же идеалу. Порой, увлекаясь поисками такого идеала, Наталья совершает немало ошибок.

Цветок имени Нелли

Маленькие, совершенно очаровательные, желтоватые цветы принадлежат имени Нелли — наперстянка. Так и тянет она к себе дурманящим ароматом и своей сияющей позолотой, но попробуй сорвать наперстянку — обожжешь пальцы похлеще, чем об крапиву! Такая же сложная натура и у Нелли. Это совершенно непредсказуемая женщина, никогда не угадаешь, чего от нее ожидать в тот или иной момент. Нелли зачастую действует импульсивно, она капризна, как избалованный ребенок, и бывает неимоверно упрямой. Доказывать ей что-либо бесполезно, поскольку Нелли слышит только себя, и уверена она только в своей правоте. Признавать собственные ошибки для нее непомерно тяжело, а если Нелли и понимает, что не права, то никогда не скажет об этом во всеуслышание.

Подобно ярким цветкам наперстянки, Нелли притягивает взоры мужчин. Но, она сама вредит себе: слишком недоверчива, слишком взбалмошна. Нелли запросто может прилюдно высмеять мужчину, указать на его недостатки или затеять с ним ссору. Язык у нее «жгучий», как и ее цветок! Нелли постоянно придется доказывать свою любовь, причем просто слова для нее ничего не значат. Постарайтесь покорить ее сердце остроумием, мужественностью и терпением.

Цветок имени Нина

Имени Нина принадлежит скромный, застенчивый цветок с нежнейшим ароматом — фиалка. Очень трогательная, бархатная, разукрашенная самыми разнообразными цветами и оттенками фиалка — цветок тепла и света. Наверное, поэтому женщина с именем Нина всегда являет собой воплощение нежности и доброты. Она чрезвычайно умна и от природы одарена всяческими талантами. Нина не любит ссор и конфликтов, старается сглаживать их и всегда делает первый шаг к примирению. Она не слишком уверена в себе, поскольку ошибки и неудачи всерьез и надолго «выбивают ее из колеи». Обрести душевное равновесие Нине сложно, она слишком близко все принимает к сердцу. Вместе с тем, это удивительно душевный и чуткий человек, способный к глубоким сопереживанием и готовый в любой момент броситься на помощь, позабыв о себе.

Чувства Нины всегда глубоки. Но как фиалка сразу же погибает без заботы, так и Нина «угасает» при отсутствии внимания, понимания и ласки. Это очень романтичная натура, покорить ее сердце можно красивым ухаживанием и теплыми словами. Она мгновенно улавливает перемену в настроениях любимого человека.

Цветок имени Ольга

Удивительно храбрый характер у этого нежного, казалось бы, хрупкого цветка Ольги — подснежника. Еще не растаял снег, а он уже протягивает свои тонкие бело-голубые лепестки навстречу слабому солнцу. На первый взгляд, и Ольга кажется беззащитной и хрупкой. Она общительна, отзывчива и добра, полна энергии и готова помочь. Однако под внешней слабостью Ольги скрывается сильный характер и железная воля. Слабость — ее привычная маска, с помощью которой легко очаровывать людей. В определенный же момент натура Ольги может проявиться с такой стороны, о какой вы и не подозреваете. Она действительно искренна и доброжелательно относится ко всем, но превосходно знает себе цену. С удовольствием поможет вам, но в один прекрасный момент запросто потребует «отдать долг».

Невозможно не заметить среди снега первый подснежник и не восхититься им. Такое же восхищение, как правило, Ольга вызывает у мужчин. Будучи женщиной сильной, она старается выбрать партнера более слабого, чтобы управлять им, заботиться и опекать его. Ее не назовешь преданной Партнершей, поскольку Ольга — человек увлекающийся.

Цветок имени Полина

С именем Полина связан удивительный, редкий цветок — венерин башмачок. Он — родственник роскошной орхидеи — очень долго набирает цвет, зато когда расцветает, будто маленькие пестрые огоньки зажигаются на лесных полянах! Подобно венериному башмачку, Полина «расцветает» после двадцати лет. Это невероятно бойкая, общительная, подвижная женщина. Она крайне трудолюбива, упорно добивается в жизни намеченных целей и предпочитает ни от кого не зависеть. У Полины просто «золотые» руки: любое дело, за которое она берется, буквально горит в этих руках. Пожелай Полина выбрать профессию скульптора или художника, ей бы не было равных.

В молодости Полина скорее незаметна. Красота ее тихая, неброская, и с ребятами ее связывают только дружеские отношения. Но с годами Полина -превращается в совершенно очаровательную женщину, и тогда ее поклонникам нет числа. С мужчинами она держится просто, но строго, никогда не станет подавать пустых надежд и флиртовать со всеми подряд. Полина ищет человека надежного, принципиального, который сумеет обеспечить ее и позаботиться о ней. Всякими романтическими вздохами сердце этой женщины не покорить. Трудно найти более хозяйственную партнершу.

Цветок имени Раиса

Такой знакомый и таинственный, простой и удивительно причудливый одновременно цветок достался имени Раиса — тюльпан. Пригреет солнце землю, и запылают алые, желтые, розовые, фиолетовые, голубоватые пестрые факелы — пришла пора тюльпанов. Поистине царский цветок: горделивый, прямой, с высоко вздернутой чашечкой-короной. А сами лепестки у тюльпана хрупкие и нежные, с едва уловимым свежим ароматом. Раиса и ее цветок удивительно схожи: в этой женщине скрыты и сила, и слабость. Тоненькая стройная Раиса олицетворяет собой женственность, каждое ее движение исполнено грации. Но характер Раисы тверже камня. Она самолюбива, жестка, всегда четко знает, чего хочет от жизни. Каждый ее шаг продуман, на любой вопрос у нее готов ответ. Раиса не растрачивает свои силы по мелочам, вся ее энергия направлена на удовлетворение ее немалых амбиций.

Когда видишь цветущий тюльпан, невольно замирает сердце, сраженное „его прелестью. Раиса разбивает немало сердец. Чтобы добиться ее расположения, нужно приложить недюжинные усилия. Раиса обожает демонстрировать свое превосходство над представителями сильного пола, она умна, на- смешлива и не прощает даже малейших недостатков. Тот, кто свяжет свою судьбу с этой гордячкой, навсегда попадет в зависимость от ее чар. Уступать в чем бы то ни было Раиса не способна.

Цветок имени Римма

Цветы-великаны, цветы-богатыри, яркие, пышные, до глубокой осени подставляющие свои разноцветные кудри-лепестки солнцу — георгины — принадлежат имени Римма. И сама Римма — женщина импозантная, видная, по-царски красивая. Она удивительно быстро умеет приспосабливаться к различным обстоятельствам и людям. Невероятно эгоистичная и резковатая, Римма любое слово, любой случай повернет в свою пользу, а людей она использует просто нещадно. Вместе с тем, эта женщина прямолинейна, рубит, что называется, с плеча и уж точно не станет плести интриги у кого-нибудь за спиной. Трудности она встречает также открыто и ко всем проблемам относится философски: чему быть, того не миновать.

Римма не сторонница романтических ухаживаний. Во взаимоотношениях с мужчиной она предпочитает сразу расставить все точки над «и». Она лишена даже намека на кокетство, а ее отказ — твердый и жесткий, как удар топора. Римма обладает чувством собственного достоинства и уважает мнение мужчины. Ей нужен сильный и волевой человек, тогда взаимоотношения будут строиться на равных. А иначе Римма быстренько подчинит себе партнера и, разочаровавшись, будет замкнутой и раздражи- тельной особой.

Цветок имени Светлана

Будто солнечные звезды загораются в середине лета, звезды кроваво-красные, источающие терпкий пряный аромат — цветут гвоздики — Светланины цветы. Гвоздика невероятно жизнестойка, сильна, а по яркости лепестков ей нет равных. Недаром это цветок Светланы. Само имя наполнено светом, силой и жизнелюбием. Иногда кажется, что Светлане все нипочем: ее энергия неиссякаема, активность неутомима, силы безграничны. Эта женщина всегда в работе, трудится она с полной отдачей, добиваясь порой невиданных успехов. В быстротечном движении жизни Светлана находит и новые силы, и черпает вдохновение. Она никогда не оглядывается назад, ни от кого не зависит и все решения принимает единолично.

Яркая солнечная красота жизнерадостной Светланы неудержимо влечет мужчин. Она кокетлива, любит мужское внимание и признание, благосклонно принимает комплименты. Но на короткие романы у Светланы нет времени, а «строительство» серьезных отношений она все время откладывает. Она ищет «удобного» мужа, который не мешал бы ее работе и, желательно, взял на себя часть домашних забот. Изменить Светлану или подчинить ее, сделав этакой уютной домашней женщиной, невозможно. Примите ее такой, какая она есть, и Светлана отплатит вам всей любовью и преданностью, на которые только способна.

Цветок имени Софья (София)

Словно пышные лиловые, белые, розовые облака плывут по ветру, при каждом его порыве рассыпая цветки-капли — конечно, так цветет только, сирень. Помимо кудрявых цветущих веток, сирень манит своим ароматом — сладким и нежным, свежим и чистым. Цветок сирени достался прекрасному имени — Софья. Это удивительная женщина. Мягкая, добрая, утонченная И женственная, она, как правило, всеобщая любимица. Софья просто не может остаться равнодушной к чужой беде или проблеме: она с удовольствием помогает людям, причем от чистого сердца, бескорыстно и по возможности незаметно. Сострадание и любовь к людям — у Софии в крови. Она аккуратна во всем, старательна и целеустремленна. Обычно Софья многого добивается в жизни.

Вам не отыскать женщины более обворожительной, изысканной и милой, чем Софья. Она, будто солнечная фея, любым своим движением способ- на соблазнить мужчину. От ее поклонников нет отбоя. В любой компании, где появилась Софья, мужское внимание мгновенно переключается на нее. Это мягкая и романтичная женщина. Если Софья полюбит, то всем сердцем и навсегда. Ее избранник — счастливчик, поскольку постоянно будет окружен нежностью и заботой.

Цветок имени Татьяна

С именем Татьяна связан незатейливый скромный цветок — клевер. Глянешь в поле — будто волшебный бархатистый нежно-розовый ковер раскинулся. Цветки клевера мягкие и ароматные: вдохнешь, словно в медовое облако окунешься. Татьяна и сама человек скромный и деликатный Она чрезвычайно любознательна, даже любопытна, и обладает весьма разносторонни- ми знаниями и талантами. Эта женщина не стремится выделиться, предпочитая тихонько отсиживаться в уголке и поджидать удобного случая. Она терпелива и очень добросовестна, однако чересчур замкнута. Друзей у Татьяны мало, но, следует заметить, она прекрасно обходится без них, довольствуясь своим одиночеством.

Подобно скромному клеверу, затаившемуся среди трав, Татьяна не вызывает всеобщего восхищения и преклонения. Однако она очень симпатична и мила, что замечают многие мужчины. Кажется, что трудно завоевать сердце Татьяны. Дело в том, что она ждет принца и, желательно, на белом коне. Ей, как воздух, необходимо красивое ухаживание: цветы, подарки, рестораны комплименты, постоянное внимание партнера. К сожалению, Татьяна так долго мечтает об идеале, что, в конце концов, ошибается, выбрав первого попавшегося кавалера, более-менее на этот идеал похожего. В итоге она разочаровывается и жестоко страдает.

Цветок имени Тамара

Цветок, щедро расстилающий золотисто-розовое покрывало по скалам, сильный и прекрасный, со звучным названием рододендрон (будто некрупные камешки скатываются с гор) связан с именем Тамара. Цветок — властитель гор, и Тамара — прекрасная царица, жившая среди гор… Тамара — женщина властная, строгая, наделенная в равных пропорциях гордостью и силой воли. Упрямство позволяет ей достигать поставленных целей, а гордость — не обращать внимания на завистников и врагов, которых, к сожалению, у Тамары немало. Она лидер по натуре, однако никогда не откажет в помощи и самозабвенно предана близким людям.

Многим мужчинам Тамара кажется неприступной красавицей с холодным сердцем. В самом деле, любое ухаживание разбивается о презрение которым Тамара умеет не в меру одаривать поклонников. Но она вовсе не холодна. Душа Тамары полна страстью и нежностью, у нее бурный темперамент и горячая кровь. Просто Тамара ждет достойного мужчину. Она не простит измены и может жестоко отомстить. Тамара ревнива, и ее любовь так сильна, что хватит на двоих.

Цветок имени Элеонора

Серебристые восковые душистые бубенчики-ландыши тесно связаны с именем Элеонора. Чистейший, белоснежный, восхитительный цветок, способный, увы, отравить как своим одурманивающим ароматом, так и листьями, и ягодами. Совершенно очаровательна и обладательница имени Элеонора. Она общительна, весела, начитанна, доброжелательно относится к окружающим, но никогда не знаешь, что на самом деле думает и чувствует Элеонора. Эта женщина подвержена вспышкам раздражительности, в гневе она страшна. К счастью, Элеонора также отходчива и весьма сожалеет впоследствии о грубом поведении. Элеонора очень щедра, всегда окружена друзьями, но всему предпочитает в любых обстоятельствах собственную выгоду.

Элеонора — женщина оригинальная во всем: в манере одеваться, в макияже, прическе, в своих привязанностях. Многие мужчины тянутся к ней, очарованные ее прелестью и грацией, но они не в силах понять эту женщину. Любить Элеонору — это как до головокружения вдыхать пьянящий аромат ландыша — пока не отравишься сполна. Гордая Элеонора сама выберет, кому открыть свое сердце. Ее избранник должен иметь сходные с ее взгляды на жизнь и высокие духовные ценности.

Цветок имени Юлия

Изо всех сил тянется к небу золотая резная корона, неотступно следует за кругом солнца цветок Юлии — подсолнух. Поистине — это словно кольцо самого «царя неба» Солнца, оброненное на землю и превратившееся в цветок. Юлия — самое солнечное и жаркое из всех имен. Эта женщина постоянно стремится к «самому солнцу»: всегда она в центре внимания, всегда в курсе происходящих событий, всегда жаждет нового и неизведанного. Характер ее отличается непостоянством и взбалмошностью, действует Юлия импульсивно, избегает чужих советов и идет наперекор всем вокруг. Упряма эта дама до невозможности, и своего добивается во что бы то ни стало. С Юлией никогда не бывает скучно, хотя дружить с ней, конечно, непросто.

Иногда при взгляде на Юлию кажется, что от нее разлетаются солнечные раскаленные искры неукротимого обаяния. Мужчин, как мотыльков, тянет этот свет. Однако недолго и обжечься: Юлия остра на язык и капризна. Порой она доводит своего избранника, как говорится, до белого каления, причем не в состоянии объяснить, чего она хочет. Если вы любитель самых острых ощущений — лучше Юлии партнерши вам не найти. А вот к семейной жизни она совершенно не приспособлена.

Цветок имени Яна

Раздувшись от гордости, еле удерживая свою тяжелую непокорную голову, цветет вечный соперник розы — пион. Этот душистый и красивый цветок принадлежит имени Яна. Очень прихотлив пион, да и у женщины по имени Яна зачастую непомерные амбиции. Она самолюбива и тщеславна, напориста и открыта, так что подчас ей трудно ужиться с окружающими. Ради того, чтобы стать во всем лучше всех, Яна готова вывернуться наизнанку: ее усердие и трудолюбие не знают границ. Она часто несдержанна в общении и бывает не в меру болтлива. Впрочем, эта женщина добродушна, и если вы искренни и просты с ней, то она с радостью отплатит вам той же монетой.

Яна — женщина привлекательная и интересная. К сожалению, она имеет обыкновение считать себя самой лучшей, и без зазрения совести флиртует с чужими женихами и мужьями. Устоять под напором обаяния Яны нереально, тем более, что частенько инициатором короткого романа выступает она сама. Яна sекsуальна и умеет великолепно завлекать представителей сильного пола в свои ловушки. Мужчин она меняет часто, пока не выберет одного. Но он должен превосходить Яну, быть сильнее, иначе она сбежит при первом удобном случае.

По материалам — smootrim.ru