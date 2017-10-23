Утечка из Lockheed Martin: 43-х километровый астероид врежется в Землю 10 ноября?

Препперы всего мира давно обратили внимание на активный пиар всеми медиа темы Апокалипcиса, о возможном взрыве Йеллоустоуна написал даже Forbes. Возможно это такое новое веяние, попытка привлечь к себе побольше читателей, однако за темой есть и физическое движение, на всех моментах которого подробно не смысла останавливаться. Перечислим их коротко.
В США многие годы наблюдается нечто, что можно описать словами “эвакуация континента”: не вкладываются деньги в новое производство, практически остановлено строительство (Китай производит бетона в 40 раз больше, чем Америка), заморожено перевооружение и создание новой космической техники.
По всему миру замечено перемещение бронетехники, танки и пушки везде катают в огромных масштабах, однако первые в списке перебросок США.
Самые богатые люди избавляются от престижной недвижимости, перебираясь подальше от Европы и США. В топе рейтинга – Новая Зеландия, хотя многие рвутся приобрести гражданство Казахстана или Монголии. Те кто победнее покупают персональные бомбоубежища, цены на которые подскочили за год на 200%, а спрос вырос в 7 раз.
Люди практически повсеместно видят поганые сны : ядерные взрывы, цунами, метеориты, бесконечные ямы для трупов и прочее. На форумах обо все этом пишут не дети и религиозные истерички, а взрослые мужики.
За последние годы в мире на ровном месте появились горячие точки: Сирия, Украина, Каталония, Бутан, Северная Корея. Везде, где надо собрали войска, которые только и ждут приказа понаступать, но приказов все не приходит. Отсюда у конспирологов есть смутное подозрение, в что все эти военные Шрёдингера, зависшие словно кванты в суперпозиции, не что иное как просто отвлекающий фактор. Другими словами на планете грядет нечто, на фоне чего даже ядерная война в Корее покажется детским утренником, поэтому заранее готовится целое поле из ТВД и когда все начнется по-взрослому – тогда войну и активируют, чтобы всем уже было как бы не до того, чтобы люди не задавали вопросов правительствам и академикам.
На фоне всех этих опасений, о которых написано много и многими, на одном из американских конспирологических форумов появилось сообщение следующего содержания:
Я никогда не думал, что мне придется прибегать к созданию такой темы. Я хорошо знаком с одним парнем, с которым мы вместе работали на Lockheed Martin. Он работает там до сих пор вот уже 30 лет, поэтому знает некоторых из важных шишек отрасли, которые уже давно в курсе некоей чудовищной информации. По его словам NASA отлично знает, что к Земле приближается огромный, астероид, который на официальных картах от Google рисуется как скала размером до четверти мили. На самом деле его размер может достигать 43 километра и согласно расчетам он упадет или в Атлантику, или на восточное побережье США. Вероятно это произойдет в 8 часов вечера по местному времени 10 ноября. Поскольку я работаю в данным момент спасателем, мой друг советовал мне подготовится: взять отпуск и никуда не соваться из дома, поскольку то, что начнется может любого свести с ума.
Конспирологические форумы – это, конечно же, не официальное сообщение ТАСС, тем не менее заслуживающая интереса информация, в вокруг которой началась очень горячая дискуссия. Насколько информация истинна покажет 10 ноября.
Следим за развитием событий.
One thought on “Утечка из Lockheed Martin: 43-х километровый астероид врежется в Землю 10 ноября?”
Предсказатели не доделанные. Этим занимаются те, кто поражен энергией зла и делают все по их указке, чтоб нагнетать страх в людях! Все это бред!