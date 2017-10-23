Утечка из Lockheed Martin: 43-х километровый астероид врежется в Землю 10 ноября?

Препперы всего мира давно обратили внимание на активный пиар всеми медиа темы Апокалипcиса, о возможном взрыве Йеллоустоуна написал даже Forbes. Возможно это такое новое веяние, попытка привлечь к себе побольше читателей, однако за темой есть и физическое движение, на всех моментах которого подробно не смысла останавливаться. Перечислим их коротко.

В США многие годы наблюдается нечто, что можно описать словами “эвакуация континента”: не вкладываются деньги в новое производство, практически остановлено строительство (Китай производит бетона в 40 раз больше, чем Америка), заморожено перевооружение и создание новой космической техники.

По всему миру замечено перемещение бронетехники, танки и пушки везде катают в огромных масштабах, однако первые в списке перебросок США.

Самые богатые люди избавляются от престижной недвижимости, перебираясь подальше от Европы и США. В топе рейтинга – Новая Зеландия, хотя многие рвутся приобрести гражданство Казахстана или Монголии. Те кто победнее покупают персональные бомбоубежища, цены на которые подскочили за год на 200%, а спрос вырос в 7 раз.

Люди практически повсеместно видят поганые сны : ядерные взрывы, цунами, метеориты, бесконечные ямы для трупов и прочее. На форумах обо все этом пишут не дети и религиозные истерички, а взрослые мужики.

За последние годы в мире на ровном месте появились горячие точки: Сирия, Украина, Каталония, Бутан, Северная Корея. Везде, где надо собрали войска, которые только и ждут приказа понаступать, но приказов все не приходит. Отсюда у конспирологов есть смутное подозрение, в что все эти военные Шрёдингера, зависшие словно кванты в суперпозиции, не что иное как просто отвлекающий фактор. Другими словами на планете грядет нечто, на фоне чего даже ядерная война в Корее покажется детским утренником, поэтому заранее готовится целое поле из ТВД и когда все начнется по-взрослому – тогда войну и активируют, чтобы всем уже было как бы не до того, чтобы люди не задавали вопросов правительствам и академикам.

На фоне всех этих опасений, о которых написано много и многими, на одном из американских конспирологических форумов появилось сообщение следующего содержания: