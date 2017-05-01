УСЛЫШАТЬ СЕБЯ. ЧТО Я УЗНАЛА, ПЕРЕЖИВ СМЕРТЬ

Я технически умерла и была возвращена к жизни. Я не стану углубляться в детали этого события, вероятнее всего, они не заинтересуют вас, что я действительно хочу рассказать. Я помню все, что происходило, пока я находилась вне своего тела. То, что я узнала и услышала, навсегда изменило меня. Изменило всю мою жизнь и мои представления о вселенной и бытие. Я хотела бы разделить эти знания с вами. Я не могу открыть своего имени, потому что кое-что из того, что я расскажу, абсолютно… не поддается осознанию. Пока не пройдешь через это сам. Я не говорю, что вы должны безоговорочно мне поверить, но все же ПРОШУ вас задуматься над тем, как подобные вещи связаны с нашей реальной жизнью.

Для сведения, мне 32 года, у меня хорошее образование, у меня верующая, но не до истерии, семья. Эта религия, которую я принимала до тех пор, пока мне не открылись некоторые истины о нашем мире, так я осознала, что должна найти свой собственный путь веры и понимания мира.

Повторюсь, я не прошу вас отказаться от своей религии или что-то в этом роде, я просто говорю вам это, чтобы подчеркнуть, что сама не могла поверить в это, пока не пережила все сама. После того, как врач констатировал мою смерть.

* Разговоры о ярком свете – правдивы. Не уверена, слышали ли вы об этом раньше, но некоторые люди говорят, что после смерти вы видите яркий белый свет и испытываете непреодолимое желание двигаться ему навстречу. Так и происходит на самом деле.