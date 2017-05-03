Упражнение «ЛУЧ» поможет избавиться от энергетических «пробоин»

Я же под лучом!

Запас прочности – резерв сил, выносливость нашего организма. Наша защита. Наш ресурс. В какой-то момент мы можем почувствовать и даже сказать вслух : «Запас прочности заканчивается!» Как будто истончается невидимый защитный слой. Сложнее вывозить «сюрпризы», на которые вдруг расщедрилась жизнь. Что-то мы как-то не так быстро восстанавливаемся, и внутренние неполадки дают о себе знать! И сон не спасает! Бодрость? Когда это было? Свеженьким встать как огурчик? Может в следующей жизни? Проснуться огурцом среди огурцов?

Все знают: Где тонко там и рвется! То есть появляются слабые места, и мы становимся пробиваемыми, уязвимыми, ранимыми.

Это можно увидеть на примере двух кораблей:

Представьте себе открытое или закрытое море и два корабля. Пиратский корабль и мирное судно. На пиратском корабле установлены орудия. Поравнялись корабли: выстрел, пробоина, течь, спасайся кто может!

Так и в нас при словесной перепалке или проживании в токсичной среде образуются пробоины. Как понять, где эти самые пробоины?

Спросите себя:

Где меня задевает за живое? Где пробивает?

Находим в теле это место. Как выглядит внешне? Если повреждение, то размеры, глубина, локализация, состояние, давность.

Предлагаю Вашему вниманию упражнение, которое залатало не одну пробоину, залечило не одну энергетическую дыру и пополнило запас прочности не одному проживающему в токсичных условиях.

Есть исцеляющий луч Вселенной, который существует не одну тысячу лет, который знает как вам помочь, как залечить вашу рану. В нем сосредоточены знания и мудрость Вселенной.

Вы можете увидеть как он спускается сверху. Это может быть поток света, энергии, воздуха. У него может быть цвет, диаметр, температура. Очень важно дать разрешение лучу залечить вашу рану. Принцип добровольности. И не менее важно принять помощь Исцеляющего луча.

Наблюдайте за процессом.

Приведу пример применение луча в клиентской практике:

Обратилась пожилая женщина с жалобами на свою старенькую маму. Мама деспот и тиран. Жить с ней вместе будет всегда. Вот только собственного здоровья жалко — обострение за обострением. Запас прочности закончился:

— Нельзя ли сделать так, чтобы я чувствовала себя получше, и жить без пробоин от маминой критики.

Ее пробоина имела вид черной дыры в области сердца. Исцеляющий луч появился в виде солнечного света, приятной теплоты, диаметром один метр. Клиентка встала под луч и разрешила себе принять его тепло, заботу, силы, энергию. Дыра поменяла цвет на серый, и становилась все светлее и светлее пока не стала телесной.

Экологическая проверка на прочность результата достигнутого в процессе работы:

Предложила клиентке представить ее маму.

— Вижу. Она говорит, что на мне развратная кофта.

— Как реагируете на ее слова?

— Никак. Я же под лучом! Пусть себе ходит и ворчит!

Большие сеансов с этой клиенткой не было.

Встретила ее как-то на улице, сказала, что чувствует себя хорошо, и по жизни находится под лучом, всё время в потоке и даже спит под лучом, потому что с ее мамой иначе нельзя!

Обычно данное упражнение использую в сочетании с другими и по ходу работы. Описанный случай скорее исключение чем правило. опубликовано econet.ru

Автор: Наталья Митюкова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир!

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