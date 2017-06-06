Умеренность есть лучший пир: Что ели наши предки

Умеренность — есть лучший пир

«В студенческие годы довелось мне участвовать в археологических экспедициях в окрестностях Вышнего Волочка. К северу от озера Мстино, по дороге в деревню Пуйга, было в тех местах удивительное поле. Каждый год на его поверхность выходили из глубин черепки глиняных горшков с узорами, нанесенными ногтями и узловатой веревкой. Попадались каменные ножи и скребки с заостренными путем выбивания фасеток краями.

Всё это — следы поселения людей, обитавших в тех местах в середине первого тысячелетия нашей эры.

Невольно возникает вопрос, какую же пищу готовили люди с помощью этой нехитрой утвари? Как складывалось на протяжении веков питание наших предков? Были ли они могучими долгожителями? И можем ли мы найти идеал питания среди предков?

Знания о питании основной массы славянского населения, особенно в эпоху домонгольской Руси, касаются не структуры питания с цифрами потребления отдельных групп продуктов, а лишь перечня продуктов, входивших в рацион. В этом аспекте показательна книга В.Ф. Ржиги «Очерки по истории быта домонгольской Руси» (М., 1929). Ее автору пришлось провести кропотливую работу, чтобы раскрыть хотя бы названия использовавшихся в то время продуктов. Ведь в ту пору фрукты называли овощами, а овощи — зельем, да и названия многих овощей были не те, что ныне. Мне не удалось найти в труде В.Ф. Ржиги обоснования выдвигаемого им представления о значительном потреблении населением мяса и рыбы.

Некоторые книги по истории питания россиян, как это ни странно, были изданы не у нас, а на Западе (они сохранились в иностранных библиотеках). В 1927 году Д.К. Зеленин издал в Германии книгу «Восточнославянская этнография», она была переведена на русский язык и опубликована у нас лишь в 1991 году. Основная часть этого труда касается описания предметов быта древних славян, например, рыболовных снастей, но в книге находим и сведения об использовании грибов, диких растений, рыбы и дичи.

Р. Смит и Д. Христиан опубликовали в 1984 году в Кембридже книгу «Хлеб да соль: социальная и экономическая история пищи и напитков в России».