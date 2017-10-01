Удивительная фасциальная сеть вашего тела

Что такое фасция и где она находится в организме?

На латинском слово «fascia» обозначает бинт, повязку – фасция это соединительная ткань, представляющая собой волокнистую плотную оболочку.Можно сказать, что фасция или фасциальная оболочка находится практически везде.

Она покрывает и пронизывает мышцы – это мышечная фасция, обволакивает внутренние органы, входит в состав сухожилий, связок и суставов, покрывает кости и нервы – в этих областях она называется твердой мозговой оболочкой. Фасции мышц разделяются на поверхностные, залегающие ближе к кожному покрову (подкожная), и глубокие – находящиеся под слоем мышц, а также пронизывает сами мышцы.

Фасции человека разнообразны, состоят из коллагеновых и эластиновых волокон. Преобладание в составе коллагена или эластина зависит от функции фасций. При увеличении смещения и давления тканей в результате их работы, уплотняются и фасциальные структуры, содержание коллагена в фасциальной сетке увеличивается, волокна становятся более вытянутыми и однонаправленными.

Эластиновые волокна в основном представлены в менее напряженных областях фасций, они рыхлые по структуре, волокна имеют сетчатый вид – больше перпендикулярных пересечений, или фасциальных звездочек.

Более подробно о функциях фасций

Основными из них являются опорная и питательная (трофическая), в целом фасция поддерживает анатомическую целостность организма, его костно-мышечного скелета, всегда сопровождает и «дирижирует» движение в разных частях тела, и возвращает органы и ткани в их естественное положение. Фасция работает как пружина или опора, которая «помнит» конфигурацию той или иной структуры тела.

Трофическая функция фасции заключается в том, что в ней происходит внутриклеточные процессы водного и солевого обмена проходящей по тканям крови. В большей степени это касается рыхлой волокнистой эластиновой соединительной ткани, часто с жировыми прослойками, называемой клетчаткой, окружающей внутренние органы, заполняющей пространства между мышцами, сосудами, нервами.