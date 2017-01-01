Учёные: Приближается эпидемия страшнее Эболы

Микробиолог Питер Пиот поведал о том, что грядёт эпидемия, являющаяся гораздо страшнее Эболы. По его словам, мир к этому пока не готов, а значит следует проанализировать вспышку заболевания ранее и сделать соответствующие выводы.

Группа международных учёных провела исследование, которое показало, что приближается новая эпидемия страшного заболевания, превосходящее Эболу. Вспышка вируса ранее вспыхнула в 70 годы прошлого столетия в Демократической Республике Конго.

Смертность от заболевания составила 90 процентов. Врачи того времени даже не предполагали, с чем имеют дело, до того момента пока военная лаборатория не стала проводить соответствующие исследования с целью установления всех подробностей. Позже вирус назвали Эбола.

Во время исследований было установлено, что он передаётся во время контакта с человеком. В 2014 году мир снова увидел вспышку вируса Эбола, он был зафиксирован в Западной Африке, там, где его никогда не было.

И так, как отреагировала ВОЗ, не понравилось микробиологу Питеру Пиоту. По его словам, мир ожидает новые эпидемии, которые будут пострашнее Эболы, однако человечество не готово столкнуться с этой проблемой.

В последнее время уже распространились вирус Зика и атипичная пневмония. В ближайшем будущем миру грозит вспышки новой разновидности гриппа и других недугов. Поэтому Пиот считает, что следует уже сейчас подготовиться к эпидемии.

Источник