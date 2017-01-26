Учителя Ноосферы — Священная пустота, эмоции и внутренние зияющие дыры.

В разных концепциях периодически проскальзывает мысль о том, что изначально мир — это ничто, священная пустота и покой. Абсолют. Есть концепции, где достижение этой пустоты является просветлением, в других концепциях — другие цели и отправные точки, но так или иначе затрагивается эта тема.

И мы соприкасаемся с тем, что есть некий первоимпульс, в нашем понимании — священная пустота, покой. Частота первоначала. Она пронизывает все сущее, являясь первоэнергией.

Если говорить про земные процессы, то Земля проходит множество этапов. И в рамках очередного плотного цикла естественным образом развернулись дополнительные октавы, вариации энергий, оттенки, полутона. В том числе — противоположные изначальной.

Сама священная пустота сделала возможным все сущее, вложила вариации дроблении и вееров опыта.

И человек, как часть мироздания, стал как носителем, так и излучателем различных частот, целого диапазона вариаций. Внутри человека стали возможными к проявлению различные октавы, полутона частот, энергий, в том числе и изначальной. Это стало особенностью времени, природы человека.

Многие люди приходят со словами, что часто внутри себя чувствуют темноту, «зияющие» пустотные дыры, которые эквиваленты мукам для их души и психики. Какие-то люди, обстоятельства больше вскрывают эти темные пустоты, какие-то — меньше. Иногда человеку удается заполнить эту пустоту чем-то, например, страхом, и тогда она становится еще более глубокой. Иногда туда приходит радость и вдохновение, тогда частота меняется на противоположную и внутри начинает циркулировать другая энергия.

Зачастую это человека пугает и он думает, что с ним происходит что-то не то… Тогда как процесс достаточно простой: первоимпульс пустоты и естественные градации первоэнергии. Человек просто не может осознанно ими управлять, по инерции заполняя эти пустоты различными эмоциями, действиями, внешним (религией, книгами, фильмами, мыслями других людей, действием). Эта пустота вызывает множество сопутствующих сюжетных линий, якобы причин, адресаций. И если убираешь одну причину, потом приходит другая.

Человек может перекладывать вину на других, видеть людей или внешние факторы причиной проблем, но, убрав внешнее, он обязательно взамен получит что-то ещё, если доминирует темный полюс. Подтянутся такие же люди, обстоятельства, хаос, внутренняя тоска всегда будет искать поддержку. Получается бесконечный замкнутый круг. Иногда человек впускает туда счастье. Чаще всего человек не чувствует этой пустоты в движении, в действии, боясь покоя.

Это становится естественной позицией и ощущением человека на уровне проявленной личности. И это данность, если мы говорим про человека, не на уровне души, а на уровне раздробленной личности.

Единственное, что может сделать человек, чтобы выйти из этого замкнутого круга: просто понять, что пустота — это естественно, что в текущем времени у нее множество оттенков, окрасов и нет какой-то отдельной «темной, зияющей пустоты», нет какой-то «светлой заполненности». Это лишь часть единого целого, а также внешние энергии, подтягивающиеся в соответствии с тем, какой полутон мы выбираем внутри себя.

Наша внутренняя священная пустота зависит ровно от того, что мы туда впускаем, что мы в себе храним, «носим», к чему мы привыкаем.

Человек может годами ходить с «черными зияющими дырами» внутри себя, сохраняя страх и тревогу, не зная, что это лишь вариация пустотности внутри него и сопутствующие частоты, в любую минуту он может поменять полюс первоэнергии внутри себя.

Человек может годами искать движения, шума, суеты, чтобы только не соприкоснуться с пугающей пустотой внутри себя. Может жить годами в маятнике «радость — горе«, пока не поймет, что пустота — это естественно.

Проявленые частоты пустоты могут быть не только «темными, глубоким», «белыми, заполненными», может быть некая середина. И когда человек в процессе эволюции открывает это в себе, мир становится другим.

«Зияющие дыры» становятся не столь глубокими, хранившиеся годами воспоминания, травмы, эмоции не находят там больше места, не создается среда для выживания тех энергий (а потом уже сюжетов, людей, обстоятельств), которые человек не выбирает и не хочет хранить, научившись жить в священной пустоте.

Учителя Ноосферы, 3 порядка

fartran