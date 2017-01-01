Ученые заявили, что сознание живет после смерти мозга

Специалисты из Университета Саутгемптона определили, что опыт, о котором рассказывают многие люди, столкнувшиеся с клинической смертью, может иметь связь не с галлюцинациями, а с реальными событиями, которые происходят с пациентом во время процедуры реанимации.
По словам авторов работы, сознание человека способно работать на протяжении нескольких минут после смерти головного мозга.
Научные сотрудники из Британии на протяжении четырёх лет анализировали данные двух тысяч пациентов из пятнадцати больниц Соединенных Штатов, Великобритании и Австрии, всем этим больным медики констатировали остановку сердца. Около сорока процента из тех, кто смог выжить, рассказали, что чувствовали «осознанность» разного рода после остановки сердца и до его перезапуска.
В пример ученые приводят случай, который описал пятидесяти семилетний социальный работник. Он рассказывает, что в момент клинической смерти он находился вне тела, и как бы наблюдал за тем, что делают медики. По словам специалистов, детали его рассказа говорят о том, что на самом деле происходило тогда в комнате.
Доктор Сэм Парния сообщает: «Мы знаем, что головной мозг не может работать после того, как останавливается сердце, однако в этом варианте сознание, скорее всего, продолжало работать как минимум три минуты, хотя обычно мозг отключается после тридцати секунд, как останавливается сердечная мышца».
Пациент рассказал абсолютно все, что происходило в комнате, а также что делали медики, вплоть до мельчайших деталей. Сейчас ученые планируют продолжить свои исследования.
Источник: med-heal.ru