Ученые заявили, что сознание живет после смерти мозга

Специалисты из Университета Саутгемптона определили, что опыт, о котором рассказывают многие люди, столкнувшиеся с клинической смертью, может иметь связь не с галлюцинациями, а с реальными событиями, которые происходят с пациентом во время процедуры реанимации.

По словам авторов работы, сознание человека способно работать на протяжении нескольких минут после смерти головного мозга.

Научные сотрудники из Британии на протяжении четырёх лет анализировали данные двух тысяч пациентов из пятнадцати больниц Соединенных Штатов, Великобритании и Австрии, всем этим больным медики констатировали остановку сердца. Около сорока процента из тех, кто смог выжить, рассказали, что чувствовали «осознанность» разного рода после остановки сердца и до его перезапуска.