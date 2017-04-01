УЧЕНЫЕ СТОЛКНУЛИСЬ С НЕИЗВЕСТНЫМ АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЕМ

Знакомьтесь, это «Стив» – недавно обнаруженное неизвестное атмосферное явление. Оно настолько необычное, что по-прежнему не имеет официального научного объяснения. Отсюда, кстати, и такое явно необычное название. Благодаря непрерывной работе, проводившейся в течение нескольких месяцев группой энтузиастов и специалистов, изучающих атмосферные явления, теперь имеется возможность поближе познакомиться со «Стивом». Однако многие вопросы до сих пор остаются загадкой для ученых.

Это удивительное явление первой заметила группа энтузиастов из Facebook, наблюдающих и изучающих полярные сияния (авроры). Благодаря силе Интернета, а также медиа, новость быстро обросла комментариями, а также отчетами других наблюдателей. Явление представляет собой медленно плывущую по небу яркую фиолетово-зеленую ленту света. И в отличие от других известных видов полярных сияний, ученые по-прежнему не знают, что является ее источником. Группа Alberta Aurora Chasers, обнаружившая этот феномен, решила назвать его «Стивом» в честь одного из героев детского мультфильма «Лесная братва», который привык давать имя Стив каждому необъяснимому с его точки зрения объекту.

Вскоре работа энтузиастов-любителей привлекла внимание ученых из NASA и ЕКА (Европейское космическое агентство), а также Университета Калгари (Канада), которые теперь тоже пытаются выяснить, что же стоит за этим феноменом на самом деле. И вот на западных блогах только-только начала появляться первая информация. Так, блог Aurorasaurus сообщает, что ширина ленты «Стива», протягивающейся, как правило, с востока на запад, составляет порядка 25-30 километров. Ее длина при этом может составлять сотни, а возможно, и тысячи километров. Явление может длиться в течение часа или чуть больше и, вероятнее всего, является сезонным. С октября по февраль оно не наблюдалось. Основной цвет отдает фиолетовым оттенком, часто сопровождаясь зелеными «перьями», которые быстро исчезают. Чаще всего явление наблюдается в северной части Канады (рядом с Калгари, канадской провинции Альберта). Изначально энтузиасты посчитали, что источником феномена может быть повышенная активность протонов в атмосфере, однако протонные полярные сияния невидимы для невооруженного глаза, поэтому этот вариант сразу отбросили.

Профессор кафедры физики и астрономии Университета Калгари, Эрик Донован тоже выразил интерес к этому необычному атмосферному феномену и решил изучить данные, собранные в рамках спутниковой миссии Swarm Европейского космического агентства, занимающейся изучением магнитного поля Земли. В рамках миссии используются три спутника, которые проводят высокоточные измерения силы, направления и изменений состояния магнитного поля Земли, вызывающих появление полярных сияний. Этот удивительный феномен создается в результате столкновения высокозаряженных частиц солнечного ветра с частицами газа, составляющих атмосферу нашей планеты, вроде кислорода и азота.



Совсем недавно спутники Swarm пролетели прямо над «Стивом», и данные, собранные их научно-исследовательскими инструментами, показали весьма четкие изменения в состоянии окружающей среды в области этого феномена.

«Температура на высоте 300 километров над поверхностью Земли подскочила до 3000 градусов Цельсия. Данные показали, что часть шлейфа «Стива» шириной 25 километров с западной стороны двигалась в этот момент со скоростью 6 километров в секунду, в то время как скорость его противоположной стороны составляла 10 километров в секунду», — сообщает Донован в пресс-релизе ЕКА.

Засомневавшись в таких невероятных температурных изменениях, портал Gizmodo решил напрямую обратиться к Доновану и попросил уточнить, правильно ли на сайте ЕКА указаны данные, на что тот ответил, что показатели температурного роста указаны верно. Журналисты Gizmodo также поинтересовались, неизвестна ли Доновану причина таких температурных изменений.

«Мы с моей коллегой Беей Галлардо-Лакурт работаем над одним вариантом, но ничего конкретного в настоящий момент прокомментировать не можем. Однако мы собираемся совсем скоро опубликовать свои идеи».

Донован также отметил, что весьма удивлен тому, как часто появляется «Стив». Явление, вероятнее всего, проявлялось и ранее, но ученые только сейчас обратили на него внимание и решили, что оно явно заслуживает своего вынесения в качестве отдельного атмосферного феномена. Кроме того, исследователь отметил необычный спектральный набор: сочетания цветов «Стива» не похожи на обычное полярное сияние.