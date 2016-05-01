Ученые показали, какой должна быть параллельная вселенная

Наша Вселенная обладает невообразимыми размерами, но что, если она не единственная? Давайте рассмотрим идею мультивселенной.

Наша планета по сравнению с людьми огромна, однако в масштабах даже Солнечной системы Земля кажется просто песчинкой на пляже. Солнечная система, в свою очередь, тоже неприлично мала, если сравнивать ее с нашей галактикой Млечный Путь, а ведь подобных или даже более громоздких галактик в наблюдаемой части Вселенной больше нескольких триллионов. Но что если и вселенных может оказаться огромное количество, а в каждой из них действуют разные законы физики?

Naked Science подготовила перевод нового выпуска познавательной передачи Life Noggin. Посмотрев это видео, вы узнаете о теории мультивселенной, а также о том, чем могут отличаться различные вселенные друг от друга.

