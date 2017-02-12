Ученые опровергли миф о психических проблемах владельцев кошек

Кошатникам, пожалуй, можно выдохнуть: исследователи из Университетского колледжа в Лондоне установили, что связей между содержанием кошки и проблемами с психическим здоровьем не существует.

Свои выводы ученые изложили в журнале Psychological Medicine, а кратко об исследовании сообщает CNN. Уточняется, что это первая научная работа, рассматривающая «кошачьего» паразита токсоплазму как риск развития психоза у взрослых и детей.

Домашние кошки, как известно, являются переносчиками токсоплазмы, паразита, который поражает различных теплокровных животных (в том числе, людей), и вызывает заболевание — токсоплазмоз. Только в США, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 60 млн человек могут быть заражены паразитом. Тем не менее, большинство зараженных не испытывают какие-либо симптомы, поскольку иммунная система подавляет влияние паразита.