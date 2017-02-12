Ученые опровергли миф о психических проблемах владельцев кошек

Кошатникам, пожалуй, можно выдохнуть: исследователи из Университетского колледжа в Лондоне установили, что связей между содержанием кошки и проблемами с психическим здоровьем не существует.
Свои выводы ученые изложили в журнале Psychological Medicine, а кратко об исследовании сообщает CNN. Уточняется, что это первая научная работа, рассматривающая «кошачьего» паразита токсоплазму как риск развития психоза у взрослых и детей.
Домашние кошки, как известно, являются переносчиками токсоплазмы, паразита, который поражает различных теплокровных животных (в том числе, людей), и вызывает заболевание — токсоплазмоз. Только в США, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 60 млн человек могут быть заражены паразитом. Тем не менее, большинство зараженных не испытывают какие-либо симптомы, поскольку иммунная система подавляет влияние паразита.
Однако риску подвержены люди с ослабленным иммунитетом и беременные женщины. В этом случае токсоплазмоз может вызывать серьезные проблемы, включая повреждение мозга, зрительных и других органов. Младенцы, родившиеся у зараженных матерей, наиболее подвержены риску развития тяжелой формы токсоплазмоза.
Паразит попадает в организм через пищу, но также и от контакта с фекалиями, содержащими токсоплазму. Предыдущие исследования его влияния на психическое здоровье человека были ограниченными в методологии, однако в обществе укоренилось убеждение, что владельцы кошек из-за паразита подвержены повышенному риску развития психических заболеваний, в том числе шизофрении.
Новое исследование включило предыдущие недочеты и привлекло почти 5000 человек в Британии, рожденных в 1991-1992 годы. За детьми проследили до их 18-летия. Учитывалось наличие или отсутствие в доме кошки в период беременности матерей и во время взросления детей.
С 13 до 18 лет участников исследования периодически обследовали в клиниках, оценивая их психическое состояние. В результате анализа полученной информации ученые пришли к выводу, что наличие кошек никак не сказывалось на психике детей в подростковом возрасте.
Таким образом, исследователи не нашли доказательств того, что кошки представляют опасность для психического здоровья детей и взрослых. Более того, случаи заболевания токсоплазмозом минимально влияют на общую численность психических заболеваний.
Тем не менее, всегда нужно осторожнее обращаться с кошачьим туалетом и не забывать о личной гигиене.