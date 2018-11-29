УЧЕНЫЕ ОБЪЯСНЯЮТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДУШОЙ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ СМЕРТИ

“Я считаю, что сознание, или же его предшественник протосознание, существовали во вселенной еще со времен “большого взрыва”.- Стюарт Хамерофф, профессор

Существует 5 вещей, которые одновременно поражают, пугают и наталкивают на размышления. Смерть одна из них.

С самого начала времен человечество задавалось вопросом: “Что происходит с человеком после смерти?” Если задуматься, существует два возможных ответа: что-то или ничего.

Безусловно, религия объясняет некоторые нюансы этого вопроса, но ничего более. Либо что-то происходит, либо ничего не происходит. Либо мы становимся материалом, от которого нужно избавиться, либо нет.

Так какой же вариант правильный?

Если бы вы спросили доктора Стюарта Хамероффа, он бы ответил, что что-то происходит и это относится к нашему сознанию.

Ученые объясняют, что происходит с душой человека после его смерти

Что такое сознание?

Оксфордский словарь английского языка дает следующие определения:

бодрствующее состояние и осознание окружающего мира

осознание восприятия чего-либо человеком

восприятие сознанием самого себя и окружающего мира

Вокруг этой темы разгорелись ожесточенные споры. Одни считают, что сознание — это непосредственный результат активности головного мозга. Другие верят, что на наше сознание влияют внешние силы, например, Вселенная, Бог, Дух и т.д.

Orch-OR теория

Доктор Хамерофф возглавляет Центр изучения сознания Аризонского университета. Последние 50 лет он посвятил изучению сознания и его отношению к области квантовой механики.

Квантовая механика — это “фундаментальная физическая теория, устанавливающая способ описания микрочастиц (молекул, атомов, частиц) во внешних полях.”

Чтобы объяснить, насколько важна квантовая механика для восприятия реальности — и теории Хамероффа — давайте проясним, откуда это все пошло. Началось все с опыта Юнга.

(Мы вернемся к Orch-OR теории немного позднее)

Опыт Юнга

Опыт Юнга приведет в замешательство любого квантового физика и на это есть причина — этот опыт противоречит законам природы.

Вот то, что вам следует знать об этом эксперименте:

частицы света, которые называются фотонами, проходят сквозь две щели

фотоны, как предполагают ученые, формируют определенный узор на стене. (Представьте две вертикальные линии, спроецированные на экран.)

после установления детектора, позволяющего определить какие фотоны проходят сквозь какую щель, оказывается, что никакого паттерна не существует.

другими словами, визуальное наблюдение меняет паттерн.

ожидаемый энергетический паттерн, в противоречие законам природы не создает абсолютно никакого паттерна.

Анил Анантасуоми из журнала New Scientist в своей статье “Классический квантовый эксперимент может скрыть теорию всего” дает объяснение опыту Юнга:

“Наше классическое видение мира предполагает, что фотоны должны проходит через одну щель или через другую, таким образом создавая две параллельные линии на стене. Вместо этого свет рассеивается на чередующиеся линии света и темноты… известный физический эксперимент может таит в себе гораздо больше, чем мы когда-либо осознавали о природе реальности.”

“Квантовое сознание”

Что общего у сознания и Вселенной?

Ответ: 2 вещи

Наши познания о них относительно ограничены

Квантовые вибрации были обнаружены и там, и там

Перечитайте еще раз. Это важно.

Хоть ученые и являются сторонниками причинно-следственных связей, все же не стоит отрицать взаимосвязь человеческого сознания и вселенной.

Но что же из себя представляет эта взаимосвязь?

Вернемся к Orch-OR теории

В 1996 году Стюарт Хамерофф и Роджер Пенроуз, математик и физик, выдвинули теорию оркестровой объективной редукции или Orch-OR теорию.

Согласно этой теории, носителями человеческой памяти являются микротрубочки нейронов.

На физиологической уровне, микротрубочки описываются как “транспортные ленты” клеток, которые переносят клеточные ресурсы и материалы. Микротрубочки также принимают участие в процессе деления и структурирования клеток.

Микротрубочки содержат в себе квантовую энергию.

“Источник сознания отражает наше место во вселенной, природу нашего существования. Появилось ли сознание вследствие сложных вычислений нейронов головного мозга, как утверждает большинство ученых? Либо же оно существовало во вселенной с самого начала, как предполагают духовные подходы?”

Хамерофф и Пенроуз отвечают на свой же риторический вопрос:

“… наша теория включает в себя оба эти взгляды, предполагая, что сознание произошло от квантовых вибраций в микротрубочках, которые управляют как нейронной, так и синоптической функциями, а также устанавливают связь между процессами в головном мозге и процессами самоорганизации, в малом масштабе “протосознание”, квантовая структура реальности.”

Не забывайте, что ученые опубликовали полученные результаты более 20 лет тому назад. С тех пор произошел научно-технический прогресс и появились, к примеру, томография головного мозга. Все это лишь подтверждают теорию Хамероффа и Пенроуза.

Arch-OR и смерть

Закон сохранения энергии, единогласно принятый учеными, гласит, что “энергию нельзя ни создать, ни разрушить.”

Тем не менее, энергия может менять свою форму.

Энергия внутри нас должна менять форму. Это ‘закон.’

В заключение:

Квантовая энергия — это основной структурный элемент вселенной.

Квантовая энергия находится в нас.

Являемся ли мы созданиями Вселенной?

Возвращаемся ли мы “домой” после того, как избавляемся от своей физической оболочки, как предполагают Хамерофф и Пенроуз?

Вот вам пища для размышлений.

Перевод статьи — Science Explains What Happens To Your Soul After Death via Клубер