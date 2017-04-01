Ученые обнаружили «слух» у растений

Горох оказался способен воспринимать направление, в котором журчит вода.

Горох может «услышать» воду .Ученые заявили о том, что растения обладают чувствами, которые приблизительно эквивалентны слуху человека. В частности, растения могут улавливать колебания среды, производимые водой, которая течет неподалеку. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Oecologia.

В ходе исследования ученые наблюдали за обычным садовым горохом. Растения высаживались в контейнеры, внизу которых располагались две трубки, которые давали корневой системе возможность роста в двух направлениях. «Подопытным» предоставлялась возможность «слушать» белый шум и журчание текущей воды под каждой трубой. Исследователи наблюдали за развитием корневой системы растений.

Оказалось, что горох распознает звуки текущей воды и тянется в их сторону корнями. Как подчеркивают ученые, если вода присутствовала в почве, растения никак не реагировали на звук. По мнению исследователей, оплетение корнями канализационных труб может быть объяснено «слухом» растений. А их восприятие мира оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.

Ранее ученые открыли новый вид орхидеи, который растет в лесах Колумбии на границе между департаментами Путумайо и Нариньо. Новый вид относится к роду Telipogon и получил название diabolicus («дьявол»).

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