Ученые: обнаруженный двойник Солнечной системы расскажет о формировании всего живого на Земле

Ученые NASA сделали сенсационное открытие: всего в 10,5 световых лет была обнаружена планетная система, схожая с Землей в процессе восстановления.

Исследователи NASA уверены, что звезда Эпсилион Эридана образует самую близкую к нашей планете систему, которая по своей структуре аналогична с системой Земли. Особенно отмечается, что она похожа на Солнечную систему на этапах её формирования.



Данное открытие стало важной ступенью в развитии науки. На примере Эпсилиона можно наглядно изучить закономерности, по которым развивалась система нашей планеты.

Процессы, происходящие на данный момент на обнаруженной планетной системе, повторяют шаги, которые когда-то прожила Земля, а также появление воды и зарождение всего живого на нашей родной планете.