Ученые назвали три причины, способные вызвать конец света

Специалисты уже отметили страшные последствия распространения пандемии, поражающей все уголки мира. Данные вирусы могут быстро передаваться по странам, так что стоит подготовить новые виды вакцины, позволяющей остановить бактериальное нашествие. Следующей причиной стало климатическое изменение, так как современная планета имеет все предпосылки для возникновения катаклизмы.

Природная стихия уничтожит города, а парниковый эффект при разрушении озонового слоя в атмосфере дополнится изменениями уровней океанских вод.