Тюрьма для разума. Кто, как и зачем направил земную науку по ложному пути?

Предупреждение. Чтение нижеследующего текста может привести к изменению шаблонов Вашего мышления и вывести сознание из привычного равновесия. А это вряд ли сделает Вас счастливее, ведь знания умножают печали…

В 1959 году Луис Волдерс обратил внимание общественности, что Галактика Треугольника вращается вокруг своего центра, нарушая общепринятые физические законы. Позднее, в 70-е годы американский астроном Вера Рубин и ей помощник Кент Форд после долгих наблюдений и исследований показали, что ВСЕ галактики спиральной формы нарушают общепринятую в астрономии кеплеровскую динамику.

Эффект «Рубин-Форда» оказался настолько неожиданным, что многие астрономы и физики буквально умоляли Веру Рубин отказаться от результатов своих исследований.

Объяснить этот эффект можно было только одним способом — что среди галактик, звёзд и планет существует «нечто», составляющее 90 % массы всего вещества во Вселенной. И это «нечто» никак не взаимодействует с ЭМИ ( электро-магнитными излучениями ), то есть не испускает, не поглощает, не отражает и не отклоняет свет, радиоволны, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и все прочие остальные диапазоны электро-магнитных излучений.

В общем, оказалось, что наука совсем ничего не знает о 90 % материи во вселенной, а кое-что знает лишь о десятой части. Видимо, пугающая мысль, что оставшийся путь ( познания законов природы ) удлинился, как минимум, в десять раз, воплотилась в названии, которое дали этому «нечто». Эту невидимую, невоспринимаемую ( на данном этапе развития науки ) материю назвали «dark matter» ( в переводе «тёмная материя» ). Прилагательные «dark» и «тёмный» имеют в наших языках схожее значение, кроме оттенка цвета они означают также что-то мрачное, опасное, тайное или даже злобное.4

Но, кроме испуганных такими новостями физиков, нашлись также и воодушевлённые сим открытием учёные. Мол, на пороге новой эпохи стоим, коллеги !

Можно было бы за них порадоваться, если бы не одно «но». Более ста лет назад человечество уже «заносило ногу» над тем же самым порогом, но его ( человечество ) взяли под белы ручки и отвели от дверей – в сад, всех в сад. И вот мы, учёные и просто обыватели, побродили-погуляли, дров наломали, и вновь пришли к той же самой заветной двери.

Концепция эфира, как присутствующего везде и всюду, и влияющего на наш материальный мир, но не воспринимаемого органами чувств, существовала с глубокой древности : от представлений в восточных учениях, например, таких как «акаша» в Древней Индии или энергия «ци» в Древнем Китае, до философии Древней Греции ( «апейрон» философа Анаксимандра и его последователей). Уже в более поздние времена Рене Декарт (1596-1650) перевёл понятие эфира из философско-мировоззренческо-религиозной плоскости в научную.

А позднее, с развитием оптики, опытным путём было выяснено, что свет имеет волновую природу. То есть, при наложении света из нескольких источников (явление интерференции) или распространение света через препятствия (явление дифракции), свет ведёт себя как волны, к примеру, волны на поверхности воды.

Физики-оптики начала 19 столетия разумно предположили, что раз свет — это волны, значит должна быть среда, по которой эти волны распространяются, ну в самом деле, не может же быть, к примеру, морских волн в отсутствии моря ? Значит и световые волны должны колебать «нечто», светоносную материю, эфир. Позднее были открыты и исследованы и прочие ( кроме света ) диапазоны электромагнитных излучений и их волновая природа оказалось схожей с природой видимого света, что ещё более утвердило физиков во взглядах на эфир, как на невоспринимаемую и всепроникающую материю. Вообще XIX век и начало XX века стали временами расцвета многочисленных теорий и моделей эфира.

К примеру, мало кто знает, что таблица Менделеева имела изначально несколько другой вид :

Инертные газы в первоисточнике находились в нулевом столбце, а не в восьмом , нам привычном. В этом (нулевом) столбце в первом ряду, перед водородом, Д.И. Менделеев разместил элемент «y», который он предложил называть «коронием» ( он считал, что корона звёзд, в том числе и Солнца состоит из этого элемента ). А также имеется нулевой ряд, в который Дмитрий Иванович поместил элемент «x», названный им «ньютонием». Великий русский учёный считал, что ньютоний и короний — чрезвычайно лёгкие инертные газы, поэтому атомы и молекулы остальных элементов практически никак с ними не взаимодействуют, и что эти элементы (короний и ньютоний) как раз и составляют эфир.

Если интересны подробности, смотрите его работу «Попытка химического понимания мирового эфира». Написана, кстати, очень лёгким и доступным языком, в отличие от современных «научных трудов», понять которые можно только если предварительно проштудировать словарь терминов. Умели тогда излагать мысли наши великие соотечественники ! Не то что сейчас. В современных научных работах просто переизбыток терминологии, а это лучший способ замаскировать слабую компетентность в вопросе или выразить банальность через наукообразие.

Забыта, кстати, не только эта его работа. Его, как учёного, в большинстве стран мира даже никто и не знает. А в названии таблицы ( периодической системы химических элементов ) фамилия «Менделеев» и вовсе отсутствует.

Хорошо хоть мы, русские, ещё не забыли Дмитрия Ивановича Менделеева. И, надеюсь, вопреки ЕГЭ, не забудем.

Еще один великий учёный начала двадцатого века Никола Тесла, напротив, предполагал что эфир — это высокоплотная материя, а не газ, и именно поэтому электромагнитные волны распространяются по эфиру с такой большой скоростью. По его мнению эта материя не имеет вовсе электромагнитных характеристик и, потому с нашей обычной ( электрической ) материей никак не взаимодействует. Несмотря на то, что Никола Тесла в научно-общественном мнении предстаёт чуть ли не лжеучёным или даже шарлатаном, именно его деятельность оказала наибольшее ( положительное ) влияние на развитие современной науки и техники. Он получил более 100 патентов на свои изобретения, в числе которых первые радиопередатчик, схемы использования переменного электротока, электродвигатель, трёхфазные системы передачи электрического тока, флуоресцентное освещение ( лампы дневного света ), дистанционное радиоуправление, лазерная установка и многое-многое другое. И это не считая того, что у него успел присвоить ( и запатентовать на себя ) знаменитый «изобретатель» Эдисон, пока Тесла в молодости на него работал. Его именем, Тесла, названа единица измерения магнитной индукции — это ли не реальное признание его несомненных научных заслуг ?

«Опять заговор,» — скажет скептик — «И кому мог помешать этот ваш эфир ? Просто он устарел и был отброшен наукой, как и философский камень в своё время. «

Я, признаться, и сам так раньше думал. Что теория эфира просто оказалась несостоятельной и была заменена на более современные научные представления. Всё произошло само собой и постепенно, никто ничего не запрещал, а если сейчас над «эфирщиками» смеются «настоящие физики» — это нормально. Алхимия, к примеру, преподавалась в университетах средневековой Европы одновременно с химией ( новой тогда ещё наукой ) на протяжении практически ста лет. Никто ведь не будет оскорблять старых и заслуженных профессоров запретами на то, во что они верили всю свою жизнь, о чём писали свои научные работы, получали почёт, звания и должности. «Заслуженные» имели и учеников с подобным же мировоззрением. Поэтому отменить «старую науку» одномоментно было просто невозможно. Но время всё расставило по своим местам, и более новая и менее запутанная теория постепенно вытесняла устаревшую. А химики, естественно, подсмеивались над алхимиками ( своими коллегами по университету ) и их мировоззрением на исходе века, когда та (алхимия) тихо и медленно умирала как наука.

Иногда попадалась на глаза информация, что противники концепции эфира боролись с оппонентами ( сторонниками эфира ) не гнушаясь разных, иногда весьма спорных, методов, но я списывал это всё на выдумки и «отмазки» ретроградов и лжеучёных.

Но есть люди, мнение которых уважаешь, и если они доносят до тебя какую-то информацию, то поневоле отбрасываешь прочь своё шаблонное мышление и начинаешь изучать вопрос более внимательно, не отмахиваясь от неудобных фактов. ( К примеру, на сайте с архивом публикаций уважаемого мной Журналиста Ю.И.Мухина есть небольшая заметка под названием «ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕЧНЫЙ ЗАПРЕТ НА КРИТИКУ ОТНОСИТЕЛЬНО НАУЧНОЙ ТЕОРИИ ЭЙНШТЕЙНА». )

И, как я постепенно выяснил, теория эфира вовсе не угасла сама по себе, а напротив, последователи теории относительности ( их ещё называют релятивистами ) получали в первой половине XX века мощную государственную и «меценатскую» поддержку, а, напротив, сторонники теорий эфира испытывали серьёзное давление и даже репрессии.

К примеру, ещё в 1922 году на своей 100-летней годовщине немецкое научное общество «Gesellschaft Duetscher Naturforscher und Arzte» приняло решение исключить критику теории относительности в официальной академической среде. В результате, в Германии введен запрет на критику релятивизма (теории относительности) в академической прессе и в процессе образования. Запрет этот, с тех пор, и без перерыва действует и поныне.

И та же позиция была подтверждена нацистским (!) правительством Германии уже после начала Второй Мировой ( 1940-й год, Мюнхен, постановление о признании теории относительности в качестве фундамента для развития физической науки ), несмотря на национальность «отца релятивизма» А. Эйнштейна. И самое смешное, что уже после падения нацизма в 1945-м, критика теории относительности приравнивалась к отрицанию холокоста и антисемитизму лично Эйнштейном. «Особая форма антисемитизма» говорил он. Каково, а ? Хуцпа, да и только…

А что же в СССР ? Возможно руководство нашей страны больше всех и сделало для торжества теории относительности в научной среде. Для этого Эйнштейну понадобилось вступить в 1919 году в компартию Германии ( через полгода он уже оттуда вышел, но об этом умалчивалось ) чтобы получить поддержку официальной науки в Советской России и позднее в СССР.

И вот с 1922 года Эйнштейн становится член-кор-ом Российской Академии Наук, а с 1926 почётным иностранным членом АН СССР. И даже такой крупный учёный СССР как А. К. Тимирязев после доклада на 5-м съезде физиков об опытах американского физика Д. К. Миллера ( они опровергали теории Эйнштейна ) был подвергнут остракизму со стороны сторонников теории относительности ( а именно именитыми советскими учёными-релятивистами А.Ф.Иоффе, И.Е.Таммом, Я.И.Френкелем, Г.С.Ландсбергом, Л.И.Мандельштаммом ).

В 1930-м году Главнауки закрыло Физическое общество ( осталась лишь Ассоциация физиков, руководимая А.Ф.Иоффе ). В 1934 году выходит специальное постановление ЦК ВКП(б) по дискуссии о релятивизме, в котором все противники теории относительности были отнесены либо к «правым уклонистам», либо к «меньшевиствующим идеалистам». С 1938-го АН СССР не финансировала никаких научных работ, которые хотя бы в чём-то противоречили релятивизму ( теории относительности ). И, как кульминация, “в 1964 году Президиум АН СССР издает закрытое постановление, запрещающее всем научным советам, журналам, научным кафедрам принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, критикующие теорию А. Эйнштейна”.

Некто А. Бронштейн ( интересно, родственник или однофамилец товарища Троцкого ? ) в книге «Беседы о космосе и гипотезах» сообщает: «…только за один 1966 год отделение общей и прикладной физики АН СССР помогло медикам выявить 24 параноика». Вот так учёных, несогласных с теорией относительности, подвергали принудительной психиатрической экспертизе и назначали «лечение», после которого о научной карьере можно было забыть ( но и то хорошо, в средневековье еретиков просто-напросто сжигали ) .

Когда в 1991 году «тоталитаризм» закончился, то начался такой плюрализм мнений, что здание современной физики начало пошатывать от ударов ( со стороны «оборзевших эфирщиков» ) в фундамент релятивизма. Но времена уже не те, не расстреляешь оппонента, и даже в психушку не посадишь, и вот для официоза науки остался лишь один метод — выискивать и лишать финансирования и званий, портить карьеру и высмеивать несогласных с Эйнштейном учёных.

Так в уже 1998 году была создана «Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований» — научно-координационная организация при Президиуме Российской академии наук. А в 2013 в эту откровенно инквизиторскую структуру вошли весьма странные люди, далёкие от науки, к примеру, журналисты , иллюзионисты и даже граждане США ( в структуру-то Российской Академии Наук ). Видимо, «научные» методы борьбы были исчерпаны. Раз «богословы не справились с еретиками», то зовём профессиональных артистов разговорного жанра. Кстати, даже наш известный воздвигатель корон Хазанов отметился — позащищал светлое имя Эйнштейна от всяких там, нехороших…

В других странах всё происходило и происходит по похожей схеме. Эйнштейн гениален, потому что учение его верно, а учение его верно, потому что Эйнштейн гениален…

Посему выходит, что некая влиятельная группа перенаправила развитие науки и техники по другому пути развития. А мы вместо передачи электричества на расстояния и получения чистой и экологической энергии, получили провода и нефтяные трубы.

А зачем заказчикам дискредитации теорий эфира — ОП-картелю всё это было надо ? В чём они видели опасности технологий эфира для себя лично ?

Давайте представим, что мы живём в мире, где у каждого есть генераторы недорогого электричества, или каждый может, установив у себя дома специальное оборудование, получать электроэнергию без всяких проводов, выбрав из огромного числа поставщиков наиболее дешёвого и удобного. В таких условиях только отъявленные экстраверты жили бы в больших городах в многоквартирной застройке. А большинство людей выбирали бы себе место для жилья по нраву — наступило бы эдакое современное средневековье, когда каждый домовладелец был бы относительно независим от остальных ( и даже от государства ), и при желании, мог почти и не контактировать с обществом, исключая редкое общение или обмен плодами своего труда.

Таких «независимовцев» можно было бы включить в общую систему управления лишь принуждением, военно-карательной силой. Но, в отличие от средневековья, у обывателя есть личное оружие (огнестрельное), оно стоит относительно дёшево и научится им управляться не так сложно, как мечом или луком когда-то. Теперь, если кнут государства становиться значительно весомее пряника то, чтобы эффективно защитить себя от центральной машины подавления, не нужны особые навыки. В общем, бунты граждан стали чрезвычайно опасны для элит — проще дурить народ через СМИ и держать в многочисленных зависимостях, чем подавлять силой.

Именно для того, чтобы не допустить появление такой вольницы, нас и направили по этому пути, пути проживания в многоквартирных ульях, пользования центральным электро-водо-теплоснабжением, дали нам паутину дорожных сетей ( летать на «нефти» очень дорого — езжайте по дорогам, граждане ) и прочие «блага» современной цивилизации.

» Муравейник, вперёд…»

В общем, сделали нас очень зависимыми как друг от друга, так и от государственной инфраструктуры. ОП-картелю нужно было подержать эфирные технологии «за горло» до всеобщего тоталитарного контроля ( чипирования, т.е. внесения системы контроля и управления в организм человека ) — и дело у них в шляпе, тогда никакой эфир не страшен. И они почти уже добились своего ( всем привет от товарища Чубайса из РосНано ).

Заказчиков выявили, а теперь настало время поговорить о главном исполнителе, о том, кого считают самым великим учёным ВСЕХ времён и ВСЕХ народов. Итак, приступим.

Я учился в школе ещё в советское время, и, если в младших классах у нас был один идол — это «дедушка Ленин», то, когда начали преподавать физику, появился ещё один – Гениальный Учёный АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН.

У нас в школе была учительница истории, в возрасте глубоко за 70, для которой поклонение образу Владимира Ильича Ленина заменило обычную для такого возраста религиозность. Мы с друзьями как-то насчитали в её классе более 80 изображений вождя мирового пролетариата и почти 30 скульптурных форм на ту же тематику, плюс в углу был макет ( почти в натуральную величину ) шалаша Ленина в Разливе, рядом с которым была берёзка в кадке, а на стене за шалашом были нарисованы виды озера ( Сестрорецкого Разлива ). Ученики выходили отвечать к доске, вставая за маленькую трибунку с советским гербом ( всё как на заседаниях у взрослых коммунистов ), а рядом с доской в рамке за стеклом висел настоящий экземпляр дореволюционной газеты Искра. В общем, яркий пример того, как уважение переходит к поклонению, через все грани абсурда.

С учительницей физики было не всё так запущено. Она была довольно здравомыслящей, интересно объясняла, показывала опыты, проводила уроки наглядно и интересно — с шутками и прибаутками, в общем, старалась как могла, чтобы увлечь нас, юных балбесов, своей лююимой физикой. Но как только дело касалось Альберта Эйнштейна, она сразу становилась серьёзной, никаких тебе шуток со «светлым гением», «великим учёным», «лучшим научным умом» и тому подобное.

А на вопрос, в чём достижение «энтого гения», следовал ответ : «Е-эмцэ-квадрат, эта формула перевернула мир !» и никаких подробностей. Дети доверчивы, и я, как и все, верил в доброго и седого плохо причёсанного гения. Короче, если бы не он — жить нам всем без электричества и в пещерах. Взрослые ведь «лучше знают», недаром любимая фраза учителей в ответ на каверзный вопрос : «Почему ?» всегда была : «Тут не надо думать. Тут надо запоминать…»

Но, чем ближе становились 90-е, тем больше выявлялось кое чего неоднозначного про Владимира Ильича, мол, «дедушка Ленин» — уже не «торт». Оказывается, не тянет он на морального авторитета из-за некоторых своих поступков. Вот и наш любимый ВВП недавно про его «бомбу под страну» в виде национального деления территорий упомянул…

Но Эйнштейн как стоял, так и стоит на своём сияющем пьедестале. «Добрый и мудрый» проказник показывает нам свой язык со стен школьных классов и кабинетов седовласых учёных. ( А кто в эм-цэ-квадрат засомневался — тот антисемит. )

Но вот есть у меня такой недостаток, люблю искать то, что от меня прячут, особенно если прячут на самом видном месте. У товарища ( в коммунистах же он успел отметиться ) Эйнштейна известная и часто цитируемая биография, вот и давайте непредвзято и внимательно взглянем на неё. Интересно ведь, что он был за человек. Какие он совершал поступки, поступки ведь характеризуют людей гораздо точнее их речей.

О чём умалчивают его хвалители. Или кому и почему он не нравился. В общем, я изложу, что узнал, а вы уже сделаете свои выводы.

Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в городе Ульм.

Маленький Альберт развивался с большим отставанием, говорить он начал только с трёх лет, а к семи годам он научился повторять лишь короткие фразы. Прислуга ( а биографы нам пишут «в семье небогатых евреев родился …» ) в доме Эйнштейнов прозвала его «тупеньким». Альбертик не любил играть в подвижные игры с другими детьми, да и дети также не любили играть с ним — без видимых причин он мог впасть в ярость и побить их. Известен случай, когда он бросил в голову своей сестры Майи ( она была на два с половиной года его младше ) тяжёлый кегельный шар, чем серьёзно травмировал её. Считается, что головные боли, мучавшие её всю жизнь, и паралич, наступивший за семь лет до её смерти, всё это было следствием той травмы и последующих ударов садовой лопаткой по голове ( от любимого братца) во время его редких активных игр с сестрёнкой. А на самом деле, Альбертик предпочитал тихие игры, например, складывать паззлы или выстраивать карточные домики.

Мать Альберта хорошо музицировала и пожелала привить любовь к музыке и своим детям. Она наняла учительницу музыки, которая учила Альберта на протяжении 7-8 лет игре на скрипке. Эти уроки он поначалу ненавидел и даже иногда бросал в учительницу предметы детской мебели в приступах ярости. Но к концу обучения он довольно хорошо научился играть на альте и даже полюбил музыку.

Окружающие считали его крайне религиозным ребёнком, в 12 лет он знал наизусть и распевал на людях некоторые объёмные иудейские псалмы, но, потом, как-то одномоментно это прекратилось. Видать, объяснили ему, что некоторые идеи иудаизма могут не понравиться окружающим гоям, например, соученикам из христианской школы Мюнхена. Сам же Эйнштейн позднее говорил, что стал атеистом в силу своей детской мудрости, мол в 12 лет он понял, что религия обман. Какой умный и самостоятельный мальчуган, не правда ли ?

«И в чём сомнения ? Опять ОП-картель повлиял» — насмешливо спросите вы ?

Конечно. Они всегда присматривают за перспективными детьми из евреев ( и не только их ), чтобы всегда был выбор из нужных человеков-инструментов, когда придёт время их использовать в тех или иных целях.

Умение работать с молодёжью — это главное секретное ноу-хау ОП-картеля. Они как-то смогли преодолеть извечную проблему отцов и детей в своих рядах и использовать ту же проблему среди остальных людей к своей выгоде.

Вот как ведь бывает в большинстве случаев : человек из «грязи» пролезает в «князи» ( голь на выдумку хитра ), тяжёлый жизненный путь куёт будущему «князю» стальной характер и целеустремлённость, он замечает и использует каждую возможность, чтобы разбогатеть, получить власть. И, в результате, в какой-то момент становится весьма обеспеченным и влиятельным человеком. А его дети в свою очередь вырастают на всём готовом, на воспитании чужих нянек. Отец же занят зарабатыванием, у него нет времени воспитывать детей, а красавица мамаша ( а кого ж ещё бизнесмен выберет себе в жёны, как не «мисс-задрючинск-лохматого-года», шоб, понимашь, перед друганами не стыдно ) тоже занята – шопинг, салоны красоты и всё такое прочее. Да плюс к этому юношеский максимализм, да плюс извечная холодная война поколений. И, соответственно, когда папаша уходит в мир иной ( а все мы не вечны) — через несколько лет состояние уже растрачено наследничками в ноль, если жена не успеет, то дети точно «управятся».

Но ОП-картель сумел выстроить систему, которая работает на единую цель уже тысячелетия. Когда-то эти ребята начинали с банального вырезания отдельных городов и их грабежа ( прочтите про библейский Иерихон, «бизнес-процесс» хорошо описан ), но теперь для них каштаны из огня хватают чужие руки, а они лишь дёргают за ниточки. И всего этого они добились, глубоко изучая психологию молодёжи. Умение мотивировать их ( молодых ), подзадоривать или гасить их юные бунты — вот главная технология ОП-картеля, которая в совокупности с ветхозаветной жестокостью и умением манипулировать, используя низменные инстинкты, позволила ОП-картелю занять то положение, что он занимает сейчас.

В общем, если кто-то рассказывает о том, какие он мудрые решения принимал в детствесам, лично, это означает всего лишь, что кто-то взрослый ему мудро подсказывал, как следует поступить…

В гимназии Альберт хорошо успевал по математике, а вот с некоторыми прочими предметами были серьёзные проблемы. Родители Эйнштейна в 1894 году переехали из Мюнхена в Италию ( городок Павия близ Милана ), оставив сына жить с родственниками и доучиваться в гимназии. Но через год ( в возрасте 15 лет ) Альберт бросил школу, так и не получив выпускного аттестата, и приехал к родителям и сестре, заявив родителям, что он не желает служить в армии ( тогда в Германии 17 лет был крайним возрастом для юноши, чтобы уехать из страны, не попав под военный призыв ), а посему отказывается от гражданства Германии и вообще, и у него есть ПЛАН — он будет готовиться к поступлению в Цюрихский Политех ( Швейцария ) самостоятельно, а поступив и окончив сей ВУЗ, непременно станет светилом науки. Какой замечательный и самостоятельный молодой человек ! Задумал – осуществил, вот что значит гений. С детства умён не по годам без всяких подсказок ( хе-хе ).

И вот готовится, наш Альберт, готовится, и в октябре 1895 таки удачно ЗАВАЛИВАЕТвступительные экзамены в Политех Цюриха. И не светить бы ему в науке, если б не своевременный мудрый совет — пойти в специальную школу в кантоне Аарау. Школа эта платная, но есть приятный бонус — если её заканчиваешь, то зачислен в Политех «автоматом», без всяких там вступительных экзаменов.

Альберт поступает в эту ПЛАТНУЮ школу, причём поселяется, сняв комнату у некоего Йоста Винтеллера, который вдруг, по совместительству оказался директором этой самой школы. Вот что значит природная смекалка ! Какой Альберт маладэс ! Хорошая страховка — платишь не только за обучение, но и лично в руки директору школы за проживание в его доме — теперь уж точно не выгонят. Политех гарантирован.

И, вот, спустя год напряжённой учёбы, Альберт получает таки свой аттестат зрелости.

Обратите внимание, в Швейцарии тогда оценки были по шестибальной шкале, т.е. «тройка» это по-нашему примерно два с плюсом. Но, тем не менее, теперь Альберт зачислен на педагогический факультет Цюрихского Политехнического, а семья Эйнштейнов продолжает поддерживать общение с замечательным Йостом Винтеллером ( директором школы в Аарау ), спустя 15 лет сестра Эйнштейна выходит замуж за Пауля (сына Йоста) Винтеллера. Кстати, и сам Эйнштейн пока жил у «дядюшки Йоста» крутил роман с его дочкой Мари Винтеллер, но жениться ему никак было нельзя, надо было беречь себя для науки ( точнее для более научных девушек ).

Юного Альберта, как явного манипулятора, характеризует такой факт, что когда их роман с Винтеллер уже был окончен ( по инициативе Эйнштейна ), тот всё ещё отправлял Мари своё грязное бельё по почте, а она стирала и отправляла ему обратно ( видимо ещё надеялась на возобновление отношений ), наивная.

А «более научную» девушку Альберт встречает уже в стенах Университета. Ей оказалась Милева Марич, сербка из Нови-Сада ( тогда это была территория Австро-Венгерской империи ), успешно сдавшая вступительные экзамены и зачисленная в группу студентов, куда был зачислен без экзаменов и Альберт Эйнштейн. Ей был уже 21 год ( по меркам того времени — старая дева ), а ему только 17. На тот момент они ещё не были близки, поэтому за этот период нет их совместных фотографий.

Милева с детства проявляла недюжинные интеллектуальные способности, и её отец, Милош Марич, обладая современными взглядами, поощрял её тягу к получению хорошего образования, хотя в то время девочки Австро-Венгрии редко учились не только в ВУЗах, но даже и в средних школах ( гимназиях ). Милеве легко давались как математика с физикой, так и иностранные языки. Она стала одной из четырех женщин которые когда-либо обучались в стенах Цюрихского Политеха до 1896 года. Милева не была эталоном красоты, и к тому же сильно хромала при ходьбе ( из-за заболевания костей ), но несмотря на насмешки сокурсников, молодой и смазливый Альберт упорно садился на лекциях рядом с ней…

Общепринятый взгляд на их последующие отношения таков : гений Эйнштейн и «немножко умная» Марич, которая ему ( Чуть-чуть. Вначале. Лишь по его снисходительности ) помогала. У некоторых «придворных» биографов она вообще описана как глупая, грязная в быту, сумасшедшая и т.д., в общем, лишь мешавшая «чемпиону всего на свете всех времён и народов» творить в полную силу.

Есть также и противоположная точка зрения ( феминистки её обожают ) — Альберт Эйнштейн обманывал влюблённую в него наивную женщину-учёного Милеву Марич, которая написала за него все статьи и разработала все теории, а он, присвоив её труды себе, в результате выкинул её из своей жизни, развёлся с ней и отобрал лавры гения, хотя на самом деле ничего в науках и не смыслил. Милева же — чистый ангел, мать теории относительности ( а Эйнштейн, соответственно, не отец, а всего лишь альфонс теории относительности ), гениальная женщина-учёный, обманутая и морально растоптанная любимым мужем…

Насчёт личности Эйнштейна феминистки отнюдь не ошибаются, но ангел ли Милева ? Вначале кажется — да, несомненный ангел. Писала научные труды, воспитывала детей, терпела мужа-изменщика и к тому же не жаловалась. Но есть некоторые факты, которые заставляют усомниться в высоких моральных качествах жены Эйнштейна ( чуть позже расскажу ). И тогда понимаешь, что Милева была кем угодно, только не доверчивой и влюблённой дурочкой. Я бы даже сказал, они стояли друг друга. Юный Эйнштейн, уверенный в своей мужской неотразимости, думал, что нашёл в ней смышлёного и безплатного ассистента для своей научной карьеры. Менее юная Милева, думаю, это прекрасно понимала, но, в свою очередь, хотела использовать его как витрину для своей научной деятельности. Времен тогда было далёкими от эмансипации, и Милева, обладая выдающимися умственными способностями, прекрасно осознавала, что ей, как женщине, заниматься наукой напрямую будет чрезвычайно сложно, научные журналы не будут печатать статьи женщины-учёного, её не будут приглашать на семинары и лекции, относясь снисходительно и неуважительно к её идеям. Поэтому ей была необходима «говорящая голова» мужского пола, которую можно научить связать пару слов по теме доклада, но которая не сможет обойтись без её интеллектуальной поддержки. И… ТА — ДАМ ! Их интересы совпали.

Хотя позднее Милева, возможно, даже полюбила Альберта, об этом живописуют её многочисленные сцены ревности ( а наш «красавчик» постоянно давал повод ), значит он стал ей не безразличен, как мужчина. Но поначалу она относится к юноше снисходительно, подтрунивая, занимается с ним физикой, пытаясь подтянуть его знания до необходимого запланированного ей уровня. Альберт в то время пишет ей подобные письма ( 1899 год ) :

«Наряду с этим я изучил также прекрасные места из Гельмгольца по поводу атмосферных движений — от страха перед Вами и, между прочим, к собственному удовольствию. Сразу же добавлю, что я хотел бы вместе с Вами просматривать всю историю [физики]… Когда я читал первый раз Гельмгольца, то ничего не мог понять, я не мог поверить, как не могу до сих пор, что Вы не сидите со мной рядом. Совместно работать с Вами я нахожу прекрасным и полезным, работа идет намного спокойнее и кажется мне менее скучной»

В 1900 году Эйнштейн защищает дипломную работу, но ему, в отличие от его однокурсников, не предлагают остаться ассистентом на кафедре. Милеве Марич же было предложено ( профессором Вебером ) стать его ассистенткой, но она отказывается из солидарности, когда Вебер не соглашается взять к себе также и Эйнштейна ( считая того совершенно безперспективным выпускником ). Альберт и Милева хотели пожениться сразу после окончания учёбы, но его родители ( особенно мать, Паулина Эйнштейн ) были резко против этого. Мало того, что Милева — гойка, так ещё и славянка ! ( К славянам, как к низшей расе, относились в Германии задолго до Гитлера). Паулина Эйнштейн прямо таки спинным мозгом ненавидела Милеву, непременно оскорбляя её при каждой личной встрече.

«Книжный червь» — злое прозвище, которое дала мать Эйнштейна Милеве

В январе 1902 года у Милевы рождается девочка, которую назвали Лизерль. Рождение внебрачного ребёнка в те времена было происшествием на грани скандала, и поэтому неудивительно, что Милева оставила её у своих родителей в Нови Саде и не привезла её в Швейцарию, удивительно другое — то, что «молодые родители» практически не навещали свою дочь, а потом сообщили своему близкому кругу ( остальные прочие даже и не знали о существовании Лизерль ), что ребёнок умер от болезни.

Спустя более 30 лет, домой к доктору Янушу Плещу, ухаживавшему за больной Паулиной Эйнштейн ( заодно он же писал биографию её сына ), явилась женщина с мальчиком за руку. Мальчик выглядел очень похожим на юного Альберта, а женщина утверждала, что она — незаконнорожденная дочь Эйнштейна Лизерль, которую отдали на воспитание в чужую семью. Плещ написал письмо об этом Эйнштейну и был крайне удивлен, когда последний не проявил к этому сообщению никакого отеческого интереса, да ещё и написал по этому поводу похабные стишки : “И слышать было бы приятно, что я яйцом налево брякнул”.

Лизерль никогда не упоминали ни Милева, ни Альберт в своих письмах или разговорах при свидетелях — словно бы её и не существовало вовсе. Позднее, уже после их свадьбы, в 1904 году родился их старший сын Ганс Альберт и в 1910 младший Эдуард, и оба росли в какой-никакой, но семье, а Лизерль была вычеркнута из семейной истории лишь за то, что рождена была вне брака… Вот тут то и прозвучал первый для меня «звоночек» — это я про «ангела» ( по версии феминисток ) Милеву Марич.

В январе 1903 года Альберт Эйнштейн и Милева Марич поженились, почти сразу как отец Эйнштейна благословил их перед своей скоропостижной смертью в декабре 1902. Родители Милевы были очень рады, что она, наконец-то выходит замуж, и позднее ( в 1904 ) её отец Милош Марич, посетив их, чтобы повидать внука, выдал Альберту в качестве приданного крупную сумму денег ( эквивалент ТОГДАШНИХ 25 000 долларов США, это почти миллион долларов нынешних ).

Следующим фактом, разбивающим вывод феминисток о влюблённой и беззащитной Милеве, является то, что одним из пунктов брачного (!) договора было обязательство Альберта Эйнштейна отдать Нобелевскую премию Милеве. Этот контракт несомненно является доказательством её авторства их «совместных» научных работ. Для неё это была страховка на тот случай, если Альберт решится вычеркнуть её из соавторов. Но страховка эта, впрочем, так и не сработала. Хотя деньги ей в результате ( даже после их развода) Эйнштейну пришлось отдать — контракт, есть контракт. Но СМИ и придворные биографы тщательно вымарали имя Милевы Марич из истории науки, негоже всяким славянкам примазываться к великому еврейскому мыслителю.

То есть ещё в 1903 году Милева была уверена, что её будущие работы будут оценены как минимум на Нобелевскую премию. Так что тут большой вопрос с кем плотнее работали эмиссары ОП-картеля — с женой или мужем…

Но вернёмся в 1902 год, за полгода до свадьбы Эйнштейн наконец получил долгожданную работу ( до этого он перебивался редким репетиторством ) в Бернском Патентном Бюро, хоть и на самой низкооплачиваемой должности эксперта 4-го класса. Так он и сидит там почти четыре года до повышения до эксперта 2-го класса. Но он пришёл в бюро не за должностью и не за зарплатой. Дело в том, что в те времена в патентные бюро поступали не только заявки на регистрацию изобретений, но и передовые научные работы. А Швейцария тогда была одним из главных научных центров Европы. Эйнштейн, работая в бюро, мог рассматривать самые современные научные теории и передавать их Милеве, которая, пропуская сведения через свой энергичный ум, начиная с 1905 года начала выдавать «на гора» научные статьи по физике.

Изложение в этих статьях отличалось от статей прочих авторов весьма «необычной» манерой — не указывались идеи, результаты и исследования, заимствованные из работ других учёных, не сопоставлялись выводы с более ранними попытками решения той или иной научной проблемы. Статьи практически не содержали литературных ссылок, что создавало впечатление о полной оригинальности идей и первооткрытии результатов изложенных в них. Это ещё один звоночек — плагиатом Милева занималась, как минимум не меньше своего мужа Альберта, а то и больше. Статьи-то выходили из-под её пера.«Альберт в бюро тырит, а я отвожу…»

То есть «идеи» «Марич-Эйнштейна» — это компиляция работ других учёных, и если, к примеру, Лоренц выводил свои формулу на основании ссылок на других авторов и на результаты опытов с интерферометром Майкельсона-Морли ( которые позже перепроверил и опроверг американский физик Миллер, но это уже никак на научный мир не повлияло ), то Марич-Эйнштейн ПРОСТО «спостулировали» их. Причём имя Лоренца хотя бы было упомянуто ( «преобразование Лоренца» ), имя же математика Анри Пуанкаре, идеи которого были положены в основу работы по теории относительности, вообще никак не прозвучало. П.Ланжевен, Д.Гильберт, Ф.Газенёрль, О.Хевисайд, Дж.Дж.Томсон — вот кого ещё «забыла» упомянуть наша сладкая парочка Марич-Эйнштейн. И даже знаменитую «эйнштейновскую» формулу эм-цэ-квадрат, оказывается, ввёл как гипотезу ещё в 1971 году австрийский физик Г.Шрамм, а в 1873-м она была доказана Николаем Умовым, точку же поставил О.Хевисайд в 1889, придав ей современный вид ( у Умова перед ‘эм’ был коэффициент ‘ка’ ).

В те времена наука была делом аристократическим, прослыть обманщиком и плагиатором означало, навсегда перечеркнуть собственную карьеру на поприще науки. И вести себя так, как вели себя супруги Эйнштейн, не получив чёрной метки от научного сообщества, можно было только имея очень серьёзных покровителей. Спрут ОП-картеля уже и тогда простирался своими щупальцами почти во все страны мира, но эти щупальца ещё не были такими прочными и тотальными, как сейчас. Сразу после публикации научных «работ» имя Эйнштейна начинают раскручивать газеты и журналы, которые уже тогда были почти полностью под иудейским контролем, и, соответственно, под влиянием ОП-картеля. Это помогает популяризации молодого учёного среди обывателей, но тогдашняя научная элита ещё аристократична — они, в основном, люди горделивые и неподкупные.

В 1908 году Эйнштейн впервые был номинирован на знаменитую нобелевку, которую он смог получить лишь в 1922 году. Почти полтора десятилетия понадобилось ОП-картелю чтобы сломить сопротивление учёных-«ретроградов» ! И всё равно пришлось пойти на хитрость — нобелевская премия была присвоена не за теорию относительности (!), которую так и не смогли «пропихнуть» ( слишком многие учёные ещё знали эту скандальную историю не понаслышке ), а за «открытие фотоэлектрического эффекта». «Благо» Столетов, описавший три закона фотоэлектрического эффекта, к тому времени уже давно умер, а обокрасть славянина для представителей западного научного сообщества — это милое дело, на это они всегда готовы. Да и Маркони уже в 1909 проторил дорожку — получил нобелевскую премию за радио, «спостулированное» у Попова и Теслы.

На церемонию вручения Эйнштейн, кстати, не приехал, решил, видимо, что он так избежит излишнего внимания и ненужных вопросов…

Карьера Эйнштейна во время ожидания Нобелевской премии также не стояла на месте, росла весьма уверенно : в 1908 он уже доцент Бернского университета, в 1909 получил должность «свадебного» профессора ( без кафедры и места в учёном совете ) в Цюрихском университете, в этом же году ушёл из патентного бюро ( дело сделано, пора валить ), в 1911 он стал настоящим профессором в Политехе Праги, в 1913 стал членом Прусской Академии Наук в Берлине, а в 1917 стал основателем и директором Кайзер-Вильгельм-Института для физических исследований.

Чем выше поднимался Эйнштейн по карьерной лестнице, тем меньше ему нужна была жена, которая уже только одним своим видом напоминала ему, за счёт кого он получил почёт и регалии — отношения пары становились всё хуже. В 1909 году Милева пишет своей подруге: «…Известность не оставляет много времени для жены… может случиться, что один получит жемчужину, другой только пустую раковину от нее».

Они развелись в 1919, но ещё за пять лет до того Альберт Эйнштейн составит достаточно унизительный список требований к своей жене Милеве, который она должна будет соблюдать, если не хочет развода. Вот он :

«1. Вы будете следить за тем, чтобы — моё нижнее и постельное бельё было чистым и содержалось в порядке; — мне подавали еду три раза в день в моём кабинете; — моя спальня и кабинет содержались в чистоте и порядке, и чтобы никто, кроме меня, не прикасался к моему рабочему столу. 2. Вы откажетесь от любой связи со мной, кроме той, которую необходимо поддерживать на людях. В особенности, Вы не будете претендовать на то, чтобы я — оставался с Вами дома; — сопровождал Вас в поездках. 3. Вы должны будете торжественно пообещать, что — не будете ждать с моей стороны никаких чувств и не будете упрекать меня за их отсутствие; — будете отвечать мне тотчас же, как только я обращусь к Вам; — беспрекословно покинете как мою спальню, так и мой кабинет по первому моему требованию; — не будете очернять меня перед детьми ни словом, ни делом»

Документы бракоразводного процесса Эйнштейна и Марич сейчас хранятся в Израиле и засекречены, свидетели же этого развода вспоминали, что на процессе были подняты весьма неприятные факты, включая неоднократные рукоприкладства со стороны Эйнштейна.

Ну а немного позднее, наш «гений» женился на своей двоюродной сестре ( старинная иудейская забава — родственные браки ) Эльзе, её дочерей он теперь считал за своих, а родных себе детей всю оставшуюся жизнь игнорировал — гои-с. Правда нобелевские денежки пришлось отдать Милеве. Марич с брачным контрактом, конечно, не прогадала в финансовом отношении, но во всём остальном — пролетела, как фанера над Парижем. Ни славы, ни признания она за свои труды не получила.

Советский академик Иоффе вспоминал, что лично видел оригиналы статей 1905 года, где было два имени — Милевы и Альберта, но, оригиналы, как обычно, не сохранились, а Милева доказать ничего не смогла, да и не очень-то пыталась. Видать, ОП-картель настойчиво ей этого не советовал. Их младший сын ( уже в свои взрослые годы ) Эдуард активно пытался отстоять правду о настоящем «создателе» теории относительности, в результате чего закончил свою жизнь в психушке. Да и сама Милева в последние годы своей жизни ( видимо, решив что ей больше нечего терять ) начала вспоминать о своём «авторстве» — и также была признана сумасшедшей. Мол, умирала, в безумном бреду — и болтала всякую ерунду. Старший же сын, Ганс Альберт, был поумнее и не педалировал эту тему, в результате чего ему удалось сделать какую-никакую карьеру в науке. Кстати, несмотря на хорошее поведение Ганса Альберта, после смерти Альберта Эйнштейна ему по наследству достались сущие копейки от немаленького состояния отца, почти всё получили «приёмные родственники» и любовницы разных периодов жизни «светила».

Альберт Эйнштейн был главным, но не единственным членом похоронной команды теорий эфира. ОП-картель никогда не ставит всё на одну лошадку, в запасе всегда должны быть варианты — посему было подготовлено множество «учёных»-релятивистов ( сторонников теории относительности ), Эйнштейн был выбран главным гением, а карьерная лестница всех прочих из «команды поддержки» вдруг оказалась неожиданно простой для восхождения — ну а дальше : кого надо — тянем за уши, кого не надо — закапываем живьём…

В результате, весьма в короткий срок, развитие нашей цивилизации было отправлено по тупиковому пути. Пути борьбы с природой, вместо взаимовыгодного симбиоза. Пути эксплуатации и деградации экологии, вместо уважительного и бережливого подхода к родной планете.

Кстати, после разлада Эйнштейна и Марич у того «почему-то» перестали получаться «одноименные» упоминания, а началось вот что : «метод Эйнштейна-Бриллюэна-Келлера», «статистика Бозе-Эйнштейна», «парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена» и так далее. Наш «гений», не примазавшись к настоящим учёным, ничего сделать самостоятельно не мог. Хотя и пытался. Наслушавшись дифирамбов от прессы и уверовав в собственную гениальность, он более тридцати лет, вплоть до самой своей смерти, тужился со своей «Единой Теорией Поля» — но так ничего и не «родил» в результате.

У обывателя сложилось мнение, что благодаря «работам» Эйнштейна и возникли все современные достижения науки и техники. «Телевизеры, кампутеры и айфоны жы Энштэйн придумал !» — так рассуждает, к примеру, наш завсегдатай вконтакте- инстаграмма. И даже более образованные люди тоже пытаются выдать нечто подобное, только более умными словами. А когда начинаешь у них уточнять, какой же именно практический вклад в нашу с вами цивилизацию был получен от теории относительности, то получаешь глубокую задумчивость оппонента, которая иногда плавно переходит во всплески агрессии. Рушится картина мира — ну как тут не побеситься.

Когда от электродвигателей, многофазных систем переменного тока, катушки зажигания и прочей электротехники Теслы до телевизора Зворыкина, и, тем более, до ядерного реактора Ферми — нигде нет ни следа от влияния теории относительности.

Здесь показателен случай, произошедший в 1964 году. Тогда учёные решили определить точное расстояние от Земли до Венеры с помощью радиолокации.

Смысл опыта был таков : отправить мощный радиосигнал к Венере, затем уловить его отражение и рассчитать время прохождения сигнала. Скорость света ( и прочих ЭМИ ), по теории относительности, постоянно и равно c = 299 792 458 м./с. , т.е. расчётная часть опыта очень проста и по силе любому школьнику с калькулятором в руках.

Кроме двух американских обсерваторий (Массачусетская станция и станция в Пуэрто-Рико) решили пригласить поучаствовать и советских учёных из Крымской обсерватории АН СССР. И вдруг оказалось, что задержка сигнала в Крыму всегда оказывалась меньше, чем в обсерваториях США. Разница превышала возможные погрешности измерений в пять и более раз ! А ларчик открывался просто — на скорость радиосигнала накладывалась скорость вращения Земли, во время проведения опытов территория США отдалялась от Венеры, а территория СССР приближалась, в общем, один из главных эйнштейновских постулатов о постоянстве скорости света оказывался под вопросом, т. е. относительная скорость света в пространстве составляет «c+v» или «c-v», а не «c» ! Но… Крымская обсерватория от участия в дальнейшей работе отказалась и подписей в результатах измерений никто из советских учёных не поставил. В дурку ( за отрицание принципов релятивизма ) никому почему-то не захотелось.

Впрочем, НАСА сделала свои выводы и после нескольких неудач с автоматическими межпланетными станциями всё таки вернулась от релятивистских формул к старому доброму Исааку Ньютону. В СССР продолжали ( и сейчас в России продолжают ) рассчитывать полёты космических аппаратов по «Эйнштейну». Результат налицо. Близко ещё летать могём ( пока разница в результатах разных методов расчёта не становится весомой ), а вот с дальними экспедициями «всё сложно».

Вообще, направление развития современной науки кажется неверным любому думающему человеку. Ну посудите сами, когда не знаешь предмета, приходится принимать множество бездоказательных допущений ( постулатов ), но позже, мы повышаем свои знания об этом предмете и количество постулатов уменьшается, многие аксиомы ( утверждения не требующие доказательств ) превращаются в теоремы, которые уже можно доказать. В современной же науке год от года постулатов становиться всё больше, а здравого смысла меньше. И это явный знак того, что на одном из поворотов пути познания мы свернули не туда, и не хотим себе признаться в этом, упорствуем в своих ошибках, вместо того, чтобы вернуться к старой «дорожной развязке» и немного подумать…

Для желающих подробнее разобраться в проблемах современной физики, предлагаю к просмотру видео от доктора технических наук Ацюковского В.А. — попробуйте опровергнуть его разгромную критику релятивизма. И, да. Он, таки, еврей. Специально его выбрал, критиков ТО много, но именно этого учёного в «особой форме антисемитизма» никак не обвинишь.

Ещё на уроках физики в школе, а позднее в ВУЗе, когда нам преподавали электротехнику и системотехнику, лично мне не давало покоя общепринятое определение электрического тока, мол, это упорядоченное движение заряженных частиц, причём за направление движения тока выбирается направление движения ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХзарядов.

А ничего, что в металлах (проводах) могут двигаться только электроны ( отрицательно заряженные частицы ), а в вакуумных лампах ( в т.ч. в кинескопах ) испускается также поток электронов, а не протонов ? Ну нет никакого движения положительно-заряженных частиц и не может быть ! Где же логика ?

«Умные» люди говорят, мол, это так исторически сложилось, мол, какая разница — пусть двигаются «электронные дырки», т.е. отсутствие электронов, т.е. промежутки между ними. Пусть электроны движутся направо, а мы будем считать, что ток идёт налево… И вот, по их логике, через полупроводниковый барьер начинают прыгать «дырки», а электроны им, понимашь, навстречу…

На мой взгляд это просто какое-то издевательств, а не наука, это всё равно что дать дождю следующее «логически верное» определение : «Дождь — это процесс движения дырок между дождевыми каплями с земли на небо».

» Но ведь работает же вся электротехника на практике ! «— бьёт себя пяткой в грудь наш учёный —» Значит всё верно с определениями — можно и так, а можно и эдак.»Хорошо, а я тогда скажу, что форма зонтика была изобретена именной такой, чтобы было удобнее удерживать сушь-анти-дождь ( промежутки между каплями ) у земли, чтобы эта сушь не улетала на небо. Будете возражать — а я скажу, ну зонты же работают, пока держишь — сушь удерживается у земли, только сложил, сушь вся улетает на небо, а на голову начинают капать капли … так и хочется сказать «расплавленного олова». Знаете этот анекдот ?

Заведующая детским садом была в хороших отношениях с командиром воинской части, находящейся поблизости. В детском саду испортилась проводка, а электрик находился в запое. Вот заведующая и попросила своего знакомого прислать ей пару солдат, чтобы они решили проблему с электричеством. Солдаты устранили все поломки и ушли, но на следующий день воспитатели стали жаловаться, что дети ругаются трёхэтажным. Командир части вызвал солдат на разборки и решил выслушать их версию происшествия. Речь одного из солдат была такова : Солдат : Стою я, значит, держу стремянку. А Вася наверху провода паяет. Тут он возьми и капни мне припоем прямо на голову ! Командир : И что же ты ему на это сказал ? Солдат : А я ему и говорю : «Василий, неужели ты не видишь, что твоему товарищу на лоб падают капли расплавленного олова…»

Ну чего ты так раздражён, скажете, какая разница — «дырки» там по проводам бегут направо или электроны налево ? А вот и есть разница. В таких неестественных логических вывертах есть опасность — люди, создав в своём мозгу неверную картину процесса, блокируют свои мысли в отдельных частностях, не могут заметить чего-то важного. Вот от того-то и возникают странные эффекты, оказывается что «сушь» не концентрируется по окружности зонта и не улетает в небо, а, наоборот, дождевой поток образует водяной купол, стекая вниз, вокруг держащего зонтик человека… Необъяснимый эффект в концепции суши-анти-дождя…

Но это всё теории и рассуждения, скажет скептик, а где же практические результаты ? Где эфирные установки ? Кто же в данный момент ( кроме не очень эффективных потуг комиссии по борьбе с лженаукой и снобов-релятивистов ) реально тормозит развитие эфирных технологий, ведь теперь за это не расстреливают и в психушку не сажают ?

Я уже разбирал ( хоть и в шуточном стиле ) в своём тексте «Ой, а я вас вижу !» ( в виде идеи сюжета научно-фантастического сериала ) почему государства, мягко говоря, не приветствуют безконтрольное развитие новых технологий. Это происходит из-за банального чувства самосохранения, или, если хотите, ответственности перед своими гражданами.

Здесь расчёт ОП-картеля оправдался в полной мере — наша цивилизация уже настолько стала цивилизацией нефти и кАбелей, что любые резкие изменения в стоимости получения или передачи энергии приведут к чрезвычайно сильным социально-экономическим потрясениям, вплоть до революций и гражданских войн.

Кстати, упомянутый в той статье веб-проект zaryad.com действительно существует. На нём действительно много «фейков» и «фриков», но встречаются и рациональные зёрна — очень интересные схемы и видео по практической реализации устройств, так называемой, свободной энергии. Причём некоторые материалы носят обучающий характер, т.е. с их помощью каждый может попробовать собрать какое-нибудь из представленных типов устройств лично и поэкспериментировать с ним ( таким устройством ).

Это всё необычайно интересно ! Есть у меня такая мечта — самому заняться проектированием и сборкой подобных устройств, но мешает отсутствие свободного времени и соответствующего помещения, в домашних условиях такими вещами заниматься небезопасно ( как минимум, для семьи ).

Отсюда проистекает вторая причина медленного развития эфирных технологий.

Изобретатель отличающийся не только умом, склонным к прогнозам, но и совестью,САМ не станет проталкивать свои идеи, если увидит, что они могут нанести какой-либо глобальный или даже локальный вред окружающим.

Здесь показательна история одного из экспериментов Николы Теслы, который задумал создать увеличенный потенциал энергии с помощью отправки импульса средней мощности из своей лаборатории, создав резонансные колебания между электростатическими полями Земли и Луны, а потом направить этот возросший потенциал к поверхности нашей планеты. Результатом этого эксперимента стал знаменитый Тунгусский «метеорит». Кто-то скажет, что это лишь совпадение даты и времени его эксперимента, 30 июня 1908 года, с «падением метеорита». Но факты таковы, что сохранились записи в журнале библиотеки Конгресса США, Тесла там запрашивал карты «наименее заселённых частей Сибири» перед своим экспериментом. А также не было найдено ни одного обломка «метеорита», а очевидцы утверждали, что «метеорит» был похож на гигантскую шаровую молнию. И эффект от взрыва был также схож со взрывами шаровых молний, только в огромном масштабе.

Ну так или иначе, главное, что сам Тесла верил в то, что это именно ЕГО эксперимент является причиной Тунгусской катастрофы. Видимо он не рассчитывал, что масштабы разрушений будут такими обширными. После этого случая Тесла решил не развивать данное направление своих исследований и также ни с кем не делиться подробностями своих исследований. Он даже стал публично поддерживать теории Эйнштейна, хотя и понимал, что они неверны, но полагал, что эфирные технологии слишком опасны — и лучше бы человечество поверило релятивистам, что эфира вовсе не существует.

Но, как мы знаем, и без эфира, учёные смогли создать не менее разрушительное оружие — ядерное. Так что Тесла ошибся в том, что поддержал Эйнштейна и скрыл свои наработки — по какой бы дороге не шло развитие науки, учёные по заказу политиков всегда создадут какое-нибудь оружие огромной разрушительной силы и массового поражения…

Третья причина слабых практических результатов эфирных технологий — это отсутствие теоретического фундамента. Каждый изобретает, кто во что горазд, основываясь на личных ощущениях, а не на проработанных законах и формулах. Бывает, что маломощное опытное устройство работает, а когда пытаются собрать такое же, но покрупнее, уже ничего не получается. Бывает даже энтузиастам не удаётся повторить само опытное устройство, происходит это или из-за желания автора изобретения сохранить некоторые секреты для последующего заработка ( все мы люди ), либо условия функционирования стали другие ( другое время и место ), а приборов для замера таких условий ( эфирных ) пока нет. Такие неудачи вызывают подозрения в шарлатанстве «эфирщиков», и разочарование в «эфирных» идеях со стороны, увлечённых поначалу этими идеями, неравнодушных «Кулибиных».

Поэтому практикам нужна теория не менее, чем теоретикам практический опыт.

Существует достаточно много современных теорий эфира, разной степени проработанности. Хотел бы выделить некоторые из них.

«Вакуум и вещество вселенной», автор А. В. Рыков — книга не для неподготовленного читателя, очень много формул и концепций из современной, релятивистской физики. Автор попытался опровергнуть релятивистские взгляды, используя понятийный аппарат самих же сторонников теории относительности. А, на мой взгляд, ему бы стоило выйти ЗА круг их взглядов и убеждений. Он как бы пытается убедить релятивистов в ошибочности их подходов, открыть им глаза. Я, может быть, удивлю автора — но думающие релятивисты и так всё прекрасно понимают, им-то «открывать глаза» – напрасный труд.

«Теория первовещества», В. П. Дугин ( не философ-евразиец, а однофамилец ) — основная идея автора, что электрон ( или позитрон ) — это не вещество, а сгусток магнитного поля, и поэтому он ведёт себя как волна. Но автор забыл о том, что электрон ТАКЖЕ ведёт себя и как частица.

«Неоднородная Вселенная», Н. В. Левашов — у данного автора вышеуказанного противоречия нет. И вообще, на мой взгляд, это лучшая и наиболее законченная теория тёмной материи — эфира ( по терминологии автора — нефизической материи ).

Он утверждает, что типов материи множество, и называет их первичными материями и гибридными материями. Например, наше физическое вещество — это одна из гибридных материй ( состоящая из нескольких первичных ). Электрон у автора — это как бы мерцающее вещество, он то частица, то волна ( меняет свойства с частотой реликтового излучения, т.е. с очень высокой частотой ) — поэтому имеет свойства и волны и частицы «одновременно». Николай Викторович Левашов также описал сходство конфигурации орбит атомов и орбит планет вокруг звёзд.

В общем, очень красивая и логичная теория. Иллюстрации в книге весьма качественны , что облегчает процесс понимания ( а понять некоторые вещи непросто, выводы автора совершенно не укладываются в общепринятую теорию мироздания. Вот это я называю реально «выйти за рамки устоявшегося» ). Кстати, рисунки в книге авторские :

Главный недостаток труда, на мой взгляд, это некоторая незаконченность. Несмотря на абсолютно новый взгляд на мир, новое мировоззрение, книга — как будто азбука новых знаний. Ну или арифметика. Автор или не успел, или сознательно не стал давать «высшую математику», которая необходима, чтобы качественно перейти к практике построения устройств для новой энергетики.

Но, возможно, в этом одновременно и достоинство данного труда — его можно воспринять даже не имея глубоких научных познаний, хватит уровня одиннадцатиклассника, ну по крайней мере, советского 11-классника. Формул немного, но, хочу предупредить, у меня есть бумажная книга «Неоднородная Вселенная», так там многие формулы искажены-перевраны по сравнению с pdf-ами из сети, да плюс к тому я видел некоторые намеренно испорченные версии этой книги в интернете, будьте внимательны — качайте только с официальных сайтов.

А на самого ( уже покинувшего наш бренный мир ) Левашова в интернете очень много компромата. Когда я прочёл его труды, то понял к чему все эти старания по искажению и очернению. Если его книги пойдут в массы, это изменит ход развития современной физики, биологии, психологии, медицины, истории и многих каких ещё прочих наук. А это всё очень не по нраву «нашему» ОП-картелю.

Книга будет интересна не только «физикам», но и «лирикам». Предисловие и первая глава посвящены обзору воззрений всех заметных философов в истории человечества — прямо таки не обзор, а шедевр ! В несколько страниц изложены смысл и главные мысли десятков и сотен книг.

Рекомендую к прочтению, однозначно.

«Общая эфиродинамика» Ацюковский В.А. — согласно данной гипотезе эфир обладает всеми свойствами обычного реального вязкого сжимаемого газа, из которого состоят все материальные образования. Исходя из этого допущения описаны модели всех устойчивых частиц — протона, нейтрона, электрона и т.д. Автор даёт очень качественно проработанную критику релятивизма, но опять же не выходит своими идеями за круг современной физики, пытаясь удержаться в понятийных «рамках».

В работе также немало математики. Неподготовленному читателю придётся сложновато. Книга скорее для учёных, которые видят недостатки научных моделей, основанных на теории относительности и нуждаются в более логичной альтернативе.

Тёмный эфир, источник