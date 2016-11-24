Тяжесть последнего воплощения. Прощание с кармой

Число воплощений звездных душ на Земле варьируется от 4 до 10. Инкарнация в трехмерном мире для инопланетной души является рабочим визитом, командировкой. Каждая душа, делегированная своей звездной цивилизацией, приходит на Землю с определенными задачами. Инопланетные души не привязаны к этому миру, они всегда внутренне знают, что это не их мир. Их сердце хранит память о совершенном и гармоничном существовании на звездной родине. Поэтому когда настанет время, они легко покинут земное тело и вернутся Домой.

Но прежде чем вернуться, нужно выполнить Задание, которое у каждого свое. Сразу за одну жизнь все задачи, поставленные Творцом, душа выполнить не успевает, поэтому требуется несколько перерождений. Самые мучительные воплощения — это первое и завершающее. При первой инкарнации тонкая космическая душа приспосабливается к условиям материального мира, осваивается, привыкает, набирается земного опыта. Одеть грубую оболочку после тонких светоносных одежд не каждому под силу. На это соглашаются очень сильные и самоотверженные духовные работники.

Начиная с первого воплощения в земном мире, звездная душа нарабатывает карму трех измерений, плюс к этому она приходит со своей личной историей, со звездной генеалогией, которая неминуемо проявляется в земной среде. Космическая наследственность пришельца записана в виде голограммы в плазменных хромосомах, которые встраиваются в земную ДНК и проявляются в виде необычных способностей или оригинального образа мыслей. Этому вопросу будет посвящена другая статья, а пока поговорим о земной карме и о последнем воплощении звездной души.

Земная реальность сурова, здесь просто нельзя совершать ошибки, потому что жизнь идет как по лезвию бритвы. Один проступок звездной души уже закладывает основу для серии последующих инкарнаций, ведь не всегда свою ошибку душа успевает исправить за одну жизнь. В прошлом ошибались многие из нас, поэтому мы здесь и сейчас мучительно выкарабкиваемся из пут, которые сами для себя создали своими проступками.

Плотная материя коварна, она создает иллюзии, сбивает чистые души с истинного пути, толкая их в сторону мрака и тьмы. Часто наши звездные братья привязывались к плотским удовольствиям, заводили семьи, рождали детей, чем крепко привязывали свою душу к земной реальности. Они погружались в быт, пытались жить по обычаям землян, теряя память о своей космической природе. Все это отяготило сознание настолько, что пришлось остаться на несколько воплощений, чтобы в будущем развязать кармические узлы с теми, кто стал причиной падения души в материю.

Возьмем, к примеру, историю Элизабет Хейч, которую она описывает в своей книге «Посвящение». Она была воплощена в Древнем Египте, имела высокое духовное посвящение, получив его ускоренным путем. Э.Хейч не раскрывает тайны своего посвящения, так как это сокровенное знание, которое доступно только избранным. Я уверена, что во время посвящения ей открыли звездную память и показали родной космический мир.

Учитель давал ей наставления, связанные с необходимостью воздержания от плотских утех. Но душа этой женщины не выдержала искушения страстью, она пала в объятия земного мужчины, в результате чего ее душа была привязана к ее умершему телу в течение 3 000 лет, после чего она вновь обрела возможность воплотиться и воссоздать путь, пройденный в посвящении. Ее последняя земная жизнь была полна тяжелых испытаний — болезни, война и другие бедствия. Это все пришло как результат единственной роковой ошибки, не будь которой, душа бы уже вернулась в духовные миры многие тысячи лет назад.

Самые распространенные ошибки инопланетных душ, которые одевают земные тела — это вступление в телесные отношения из-за животной страсти и преждевременное раскрытие опасных знаний неподготовленному человечеству.

Животная страсть затянула многие души в болото грубой материи и создала карму, которую они вынуждены отрабатывать на протяжении нескольких воплощений. Сфинкс был создан именно для того, чтобы гости из иных миров всегда помнили о своей двойственной природе, о том что нужно контролировать свою животную часть — телесные инстинкты. Верхняя часть Сфинкса — человеческая, нижняя — животная. Надо развивать в себе трезвомыслие, силу воли и устремление к божественному, чтобы вновь не упасть в болото материи. Вот почему у многих звездных душ в последнем воплощении остро встает проблема сексуального партнерства и распада семьи. Корни надо искать в прошлых воплощениях.

Другая ошибка — преждевременное раскрытие тайн — создает карму, связанную с реализацией в профессиональной сфере. Здесь остро проявляются проблемы, имеющие отношение к работе, карьере, выбору профессии, мучительным поискам себя в этом мире. Если у вас наблюдается такая картина, значит ваши прошлые проступки связаны с нарушением закона информационного равновесия. Я это называю «кармой Прометея». Кстати, некоторые болезни печени происходят именно по этой причине. Это я подметила уже на практике.

Последнее воплощение — это рывок инопланетной души обратно в Космос. Это шанс отработать ВСЮ ЗЕМНУЮ КАРМУ ЗА ОДНУ ЖИЗНЬ, а это бывает ой как нелегко. Приведу еще один пример, известный из биографии писателя Лобсанга Рампы. В одной из своих книг он описывает свое мучительное воплощение и то, что предшествовало его выбору. Однажды астрологи предсказали мальчику варианты развития судьбы в зависимости от его личного выбора в ту или иную сторону.

Мальчик выбрал самый сложный путь, потому что он был связан с миссией помощи человечеству, но из-за этого ему пришлось пережить много скитаний, болезней, японский плен, потерю физического тела и переселение души в тело иностранного гражданина. Благодаря этому мир узнал удивительные книги тибетского ламы и его приключения в тонких мирах.

В книгах Л. Рампа пишет, что если у человека тяжелая судьба, это означает последнее воплощение на Земле, так как в одну жизнь собираются все долги и трудные кармические ситуации сменяют одна другую. Иначе долги не раздать, и придется еще вращаться в колесе Сансары неопределенный срок. Многие духовные работники выбирают именно такой путь прощания с кармой, потому что следующий шанс может быть только через много тысяч лет.

Если вам кажется, что ваша судьба слишком тяжела, пусть мысль о последнем воплощении осушит ваши слезы и утолит душевную печаль. В последнем воплощении звездные души испытывают сильную тоску по родным мирам, плачут, глядя на звездное небо, мучаются от одиночества и разлуки с родственными душами. Если вы переживаете все это, значит ваша душа жива и память вот-вот проснется. Эти переживания нужно благословить, они ведут к духовному пробуждению.

В итоге мы все вернемся Домой, это Зов Творца из духовных миров глубокого Космоса. Чтобы стать ближе к Дому, надо стремиться к нему, ведь всем известно, что под лежачий камень вода не течет. Чем сильнее наше душевное устремление, тем скорее в нашей жизни произойдут желанные изменения — встреча с воплощенными космическими братьями, пробуждение памяти и осознание своей божественной природы, своего предназначения.

Многие из нас даже не знают о своей огромной силе, способной изменить мир. Эта сила спит, но пришла пора пробуждения. Не надо унижать себя унынием и угрызениями совести. Просто примите все как есть и отпустите все, что тревожит вашу душу. Прошлые ошибки — это опыт, который можно познать только на Земле. Поблагодарите этот мир за опыт и массу приключений и продолжите свой звездный путь — от планеты к планете, от звезды к звезде. Наши родные миры ждут нас и уже раскрыли свои объятия!

Плавно крылья свои развернем над Землей

И без страха оставим сей мир под собой!

Устремляя свой Дух к бесконечным мирам,

Мы плывем по эфира незримым волнам…