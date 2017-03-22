Когда человек упирается в свой потолок, он молит Бога дать ему больше, и, конечно же, его просьба исполняется. Потолок становится полом. То есть, чтобы читателю стало понятно, скажу проще, мир человека переворачивается.

Разве готов человек к перевертышам? Разве я этого просил? — недоумевает каждый проситель. Но Бог молчит и ждет, когда человек освоится с тем, что раньше считал неприемлемым, хотя сам именно об этом просил.

Вы скажете, я придумываю и обобщаю? Вы думаете, что если вам дадут, вы обрадуетесь и возьмете?

Дают каждый день, но взять нельзя, потому что страшно. Нужно иметь титановые яйца, чтобы взять, ибо неписаное правило существования на Земле такое:

ТЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СОБСТВЕННУЮ ТЬМУ СДЕЛАТЬ СВЕТОМ.

И только собственная тьма не дает ни взять, ни даже разглядеть, что дают. Всё вокруг состоит из тьмы самого себя и выглядит, как борьба за выживание, за свое место под солнцем.

Редкий экземпляр из нас к седине своей начинает смутно понимать, что тьма — это дрова для света, и бросая их в огонь своего сердца, можно превратить себя в солнце.

Как Космос собирает скопления звезд через невидимый глазу Эфир, так и человек создает свой свет только из собственной тьмы. Об этом любой фильм, любая книга, все новости во всех СМИ.

Но то, что перед глазами — трудно разглядеть. И, возможно, многие даже не понимают, что здесь написано. Тогда повторю еще раз. Сначала вы просите что-то необходимое: деньги, любовь, здоровье, карьеру, творчество, счастье.

Затем начинается страдание. Оно приходит не потому, что просьба не осуществляется, а потому что под просьбу меняются прежние обстоятельства на новые. Обстоятельства приходят в мир изнутри. Ваша тьма перестраивается и говорит:

— Войди в меня.

— Я боюсь тебя, — отвечаете вы.

— Тогда зачем позвал?

— Я звал не тебя, а счастье.

— Счастье — это единство со своими частями. Мы — твое счастье. Мы в твоей тьме — полюби нас.

— Идите вон! Тьма не может быть счастьем. Я в это не верю! Бог — он хороший!

— Всё от Бога. Даже твои темные части. Сделай их светом.

— Как?

— Осознай их!

— Это тяжело! Я просто хотел больше счастья.

— Ну, так возьми его!

— Ну почему вы так издеваетесь надо мной? Дайте просто, а не требуйте думать о том, чего не понимаю.

— Хорошо. Придешь снова, когда будешь готов.

Этот разговор происходит с каждым. Много раз. У большинства до последнего вздоха. Не готовы люди идти в свет своей тьмы. Не готовы.

Но есть всё-таки среди нас отважные ребята. Не потому что особые. Просто они стали храбрыми, потому что устали бояться. Как можно бояться того, чем являешься сам? Как можно бегать от своего предназначения?

Предназначение — тьму сделать светом. Страх — любовью. Тревогу — покоем. Тоску — вдохновением. Слабость — принятием. А тупость — озарением. И потолок станет полом. От которого через новую тьму расширится еще непознанный в себе свет.

Если вы снова ничего не поняли, не переживайте — просто вам хочется еще пострадать. Ведь во тьме самое сладкое — это жалость к себе и возвеличивание собственных страданий.

Наслаждайтесь и не переживайте, ваша тьма никуда не сбежит и подождет, когда вы решите в нее нырнуть и оказаться в сиянии света. Тьма всегда ждет света. Даже если ей придется ждать несколько ваших воплощений.