Твой мир начинается с тебя.

Любая негативная ситуация во взаимоотношениях с окружающими людьми — урок, который расскажет о твоих собственных, часто неосознанных установках. Отражённые вовне личные поведенческие механизмы, будучи осознанными, становятся прочитанными посланиями себе самому.

Твои взаимоотношения с окружающим миром являются отражением собственных убеждений.

Посмотри на это отражение — оно абсолютно точно расскажет тебе о тебе самом.

Расширив осознание всего, что ты пропускаешь сквозь себя, ты обретёшь понимание собственного опыта, как отражающего опыт всей вселенной, бесконечно воспроизводящей саму себя в разных масштабах.

Большинство из нас ведет борьбу в противоречиях истинного и ложного, хорошего и плохого, приятного и отвратительного, красивого и уродливого, доброго и злого, этим разжигая внутри себя древнюю битву Света и Тьмы. Но ещё никто не смог достигнуть того края, где заканчивалось бы одно и начиналось другое…

Как только ты пытаешься достигнуть этого края, ты попадаешь в ловушку. В твоей душе начинается сражение, которое разрушает изнутри.

Тот, кто намеренно не ищет добра, не выискивает и зла. Не выискивающий зла, имеет мир в сердце, а из сердца несёт его наружу.

Когда ты не рассуждаешь о добре и не рассуждаешь о зле — ты держишь ум в гармонии. Мудрость не в том, чтобы участвуя в битве, выиграть сражение, а в том, чтобы избежать войны внутри себя.

Своими «стараниями» изменить мир, привести его в «порядок», ты несёшь разрушение и войну в него.

Твои личные представления о «хорошем и плохом», о «правильном и не правильном», о «добром и злом», о «справедливом и не справедливом», о «правдивом и ложном» — не являются единственно верными, а ты — не последняя инстанция.

То, что хорошо для тебя — плохо для другого. То, что справедливо для тебя — не справедливо для другого.

Желание изменить мир обусловлено личными убеждениями, страхами. Страхи несут разрушение, внутреннюю войну, а она, в свою очередь, порождает ненависть, агрессию, недовольство, и, как следствие, увеличивается зло.

Нельзя исцелить мир, одолеть причины страданий, приумножая зло. Невозможно прекратить «войну»(зло), развязывая новые войны.

Желание изменить мир — это недовольство миром. Очевидно, что недовольным людям не под силу сделать мир гармоничным. Поэтому, важно понимать, что то, что «льётся» изнутри тебя вовне — наполняет мир.

Твой мир начинается с тебя.

Изменения происшедшие в тебе — вызывают те же изменения в твоём мире. Исцеляя себя — исцеляешь мир.

Любовь, принятие и благодарность наполнят тебя жизненной энергией, а твой мир — гармонией.