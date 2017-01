Тупик цивилизации и выход из него. Взгляды Стивена Хокинга и Ивана Ефремова

Конец одного года и начало следующего неизменно настраивает на философский лад и заставляет задуматься о сути происходящего и перспективах будущего, а также о смысле бытия вообще. В такие дни подобные мысли посещают головы не только индивидов, претендующих на интеллектуальность, но и значительного числа обывателей, озабоченных преимущественно проблемой выживания, а под Новый год – салатом оливье у нас, или истеричным рождественским шопингом у так называемых развитых демократов.

Различного рода привычные обывательские астрологические прогнозы и рассуждения на тему о том, чем покинувшая в прошлом году «обезьяна» отличается от наступившего в году нынешнем «петуха», оставим без рассмотрения, как и прочую подобную ахинею. Попытаемся взглянуть на обостряющиеся глобальные социальные проблемы с точки зрения объективной, позитивной науки, которая, похоже, скоро вообще скатится на маргинес под давлением разного рода псевдонаучной галиматьи.

Тем более что в такие моменты, как наступление Нового года, иные представители настоящей реальной науки, так сказать, не последние умы нашего времени, тоже любят порассуждать, высказав свои взгляды на происходящее, с которыми можно соглашаться или нет, но стоит к ним прислушаться.

Накануне 2017 года своими соображениями по поводу обострения глобальных социальных противоречий и становящегося все более явственным тупика цивилизации поделился в СМИ знаменитый британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Мысли Хокинга имели определенный резонанс в информационном пространстве, но особого ажиотажа не вызвали, что было ожидаемо по целому ряду причин, прежде всего из-за прогрессирующей обывательской тупости.

Кроме того, при всем уважении к мистеру Хокингу, в высказанных им совершенно справедливых оценках все же отсутствует должная глубина и целостность, возможно, потому что ученый выразил их спонтанно, без особой подготовки.

По мнению автора этих строк, самое интересное состоит в том, что подобные мысли на тему углубляющегося тупика цивилизации и возможных способов выхода из него в разное время в разной интерпретации высказывались всеми лучшими умами своей эпохи. В частности, нечто подобное соображениям Хокинга высказал 50, даже 60 лет назад знаменитый советский ученый-палеонтолог и геолог, писатель, футуролог и представитель системы взглядов, известной как космизм, Иван Ефремов. Критика товарно-денежной и направленной на гедонизм модели земной цивилизации – а другая модель нам просто неизвестна! – дана Ефремовым очень глубоко и целостно. Столь же глубоко и целостно Ефремов набросал очертания возможного будущего, той модели глобального социального устройства и настоящих мотиваций человечества, конечно, ежели оное человечество намерено сохранить свой единственный пока ареал обитания в виде планеты Земля, вообще выжить и не просто выжить и существовать, а реализовать свое высшее предназначение.

Критика цивилизации в единственном известном нам понимании, а также предлагаемая модели будущего содержатся в целом ряде замечательных книг Ивана Ефремова. Прежде всего, это «Лезвие бритвы», «Час Быка» и, конечно же, «Туманность Андромеды» – книга о коммунистическом будущем планеты, построение которого было бездарно и преступно провалено, что и стало одной из важнейших причин нынешнего «тупика цивилизации», о каковом тупике в последнее время все вдруг заговорили, хотя это было очевидно давно. Именно «Туманность Андромеды» сделала Ефремова в свое время всемирно известным мыслителем, выдержав десятки и сотни переводов по всему миру на многих языках миллионными тиражами. Интересно, что именно этой книгой о несостоявшемся, пардон за грубость, «просранном» коммунистическом и космическом будущем планеты начинался изданный в 1970 году во Франции десятитомник «Шедевры мировой фантастики». Именно в 2017 году исполняется 60 лет с момента первой журнальной публикации этой книги.

Наконец, именно мысли Ефремова, пусть даже в весьма ослабленной, так сказать адаптированной для массового пользователя смартфонов редакции, сейчас, через шесть десятилетий повторяет Стивен Хокинг. И это является еще одним подтверждением того, что все гениальные умы в глобальных вопросах так или иначе сходятся в одной точке.

Мистер Хокинг и его соображения

Стивен Хокинг не нуждается в особой рекламе, поэтому об этой выдающейся фигуре нашей современности приведем лишь самые краткие сведения, так сказать, для целостности изложения.

Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился 8 января 1942 года, куда переехали из Лондона его родители, опасаясь бомбёжек гитлеровской авиации. Таким образом, 8 января 2017 года мистеру Хокингу исполнится 75 лет, с чем его можно будет поздравить. Будущий выдающийся британский физик-теоретик и популяризатор науки учился в Оксфорде, затем в Кембридже, где стал профессором математики.

Основная область исследований и научных интересов Хокинга — космология и квантовая гравитация. Важнейшими научными достижениями Хокинга являются применение термодинамики к описанию «чёрных дыр» в космосе. В 1971 году Хокинг в рамках теории Большого взрыва предположил понятие малых чёрных дыр, масса которых могла бы составлять миллиарды тонн и при этом занимать объём протона. Эти объекты находятся на стыке теории относительности (из-за огромной массы и гравитации) и квантовой механики (из-за их малого размера). В 1975 году разработал теорию о том, что чёрные дыры «испаряются» за счёт явления, получившего название излучение Хокинга.

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии.

В ушедшем 2016 году ученый назвал микроскопические чёрные дыры источником практически неограниченной энергии.

Известно, что из-за ряда проблем со здоровьем Хокинг почти полностью парализован, в том числе почти лишен дара речи. Широкой публике он известен сидящим в знаменитой инвалидной коляске, оборудованной по последнему слову техники специальными компьютерами, синтезаторами речи и так далее. Вся эта «машинерия» предназначена для того, чтобы ученый мог общаться с окружающим миром.

Хокинг также широко известен, как популяризатор науки и ярый сторонник научных взглядов. В последнем качестве он выступил одним из подписантов так называемого «Проекта Стивов», направленного в поддержку теории эволюции и против преподавания креационизма в государственных школах США.

Хокинг придерживается совершенно справедливого мнения о том, что космические полёты имеют решающее значение для будущего человечества, поскольку жизнь на Земле находится в постоянно растущей опасности быть уничтоженной в результате глобальных проблем, таких, как ядерная война, генетически модифицированные вирусы или другие опасности, о которых мы ещё не думали.

От себя отметим, что всей сложности полетов в дальний космос и даже полного перечня всех опасностей, которые подстерегают человека в пространстве, мы пока даже близко не представляем. Это отдельная тема, но пока.

Кстати, нечто подобное высказывал незадолго до смерти еще один гениальный западный ум, не имевший, впрочем, сколько-нибудь законченного образования, американский фантаст и футуролог Рэй Бредбэри.

Впрочем, подход Хокинга представляется хоть и более чем правильным, но излишне утилитарным. Тот же Брэдбэри делал акцент на познавательном и преобразующем смысле продвижения человечества в космос, каковое продвижение должно сделать человека собственно человеком. Таким образом, речь идет не только о физическом спасении, но и о спасении души в библейском понимании.

Идеи Брэдбери и Хокинга о космическом смысле существования человечества созвучны мыслям Ивана Ефремова, а также взглядам научного течения преимущественно российско-советского происхождения, известного как космизм. Но об этом немного ниже.

В последние дни 2016 года британская газета The Guardian опубликовала статью Хокинга «Наступило самое опасное время для нашей планеты» (This is the most dangerous time for our planet).

В ней Хокинг утверждает, что причинами победы на президентских выборах в США Трампа, а также результатов референдума о выходе Британии из Евросоюза, то есть так называемый Brexit, являются массовые опасения, связанные с экономическими последствиями глобализации и ускорения научно-технического прогресса. Хокинг подчеркивает, что автоматизация на предприятиях уже привела к сокращению рабочих мест в традиционном производстве, а более широкое внедрение искусственного интеллекта, скорее всего, приведет к дальнейшему сокращению рабочих мест, затронув уже представителей среднего класса.

В свою очередь, приведет к ускорению уже растущего экономического неравенства во всем мире. Интернет и существующие благодаря ему платформы позволят очень небольшой группе лиц получать сверхприбыли, привлекая к работе очень небольшое количество людей. По Хокингу, это неизбежно, это — прогресс, но в социальном плане такой прогресс имеет деструктивный характер.

Добавим от себя, это еще и регресс. Собственно, здесь Хокинг походя затрагивает давно известный вопрос о том, что так ход цивилизации содержит не только прогрессивные, но и регрессивно-деградационные тенденции, и трудно сказать, что в конечном итоге перевешивает. Об этом в разное время в разных терминах говорили Ницше, Достоевский, Герцен, Бердяев, Данилевский Шпенглер. Об этом очень интересно писал Энгельс в своем хрестоматийном бестселлере «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Об этом очень глубоко и всесторонне писал Эрих Фромм… Перечень далеко не полон, а содержит лишь тех, кто первый пришел на ум.

В числе главных причин взрывного роста глобальных социальных проблем Хокинг называет мировой финансовый кризис. По его справедливому мнению, финансовый крах показал, что очень немногие, кто работает в финансовом секторе, могут получать все большее вознаграждение, а все остальные обеспечивают этот успех и платят по счетам. В современном мире финансовое неравенство не сокращается, а растет. При этом многие не только падает уровень жизни подавляющего большинства народонаселения даже так называемых развитых стран, но также исчезает возможность зарабатывать на жизнь вообще, в следствие чего электорат ищет спасения от разверзшейся пропасти, в том числе в Трампе и Брэксите.

К тому же, по справедливому замечанию Хокинга, непредвиденным последствием глобального распространения интернета и социальных сетей является, то, что суровая природа этого неравенства гораздо более очевидна, чем в прошлом. Это означает, что жизнь самых богатых людей в самых благополучных уголках мира находится, к их большому сожалению, на виду у всех, кто имеет доступ к телефону (независимо от уровня благосостояния). А поскольку сейчас для людей в странах Африки к югу от Сахары телефон доступнее, чем чистая вода, это вскоре будет означать, что на нашей все более перенаселенной планете почти никто не сможет избежать проблемы неравенства, в стиле мрачного юмора замечает Хокинг.

Ученый справедливо указывает на глобальные демографические последствия неравенства. Бедняки из сельских районов, движимые надеждой, тянутся в большие города, в бедняцкие трущобы. И потом зачастую, поняв, что нирвана (скорее, дольче вита – Авт.), которую они видели в Instagram, в этих трущобах недосягаема, они в поисках лучшей жизни начинают искать ее за рубежом, пополняя растущие ряды экономических мигрантов. Эти мигранты, в свою очередь, создают возрастающие проблемы для инфраструктуры и экономики стран, в которые они приезжают, что способствует снижению толерантности и еще больше подпитывает политический популизм.

Хокинг обращает внимание на то, что исчезают не только рабочие места, но и целые предприятия и отрасли промышленности, поэтому необходимо помощь людям переквалифицироваться, научить их жить в новой реальности, и пока они делают это, поддерживать их материально. Если сообщества и государства не справляются с сегодняшним уровнем миграции, мы должны активнее поддерживать глобальное развитие, поскольку это единственный способ убедить миллионы мигрантов искать для себя перспективы в своих странах. Почему-то Хокингу не приходит в голову вопрос о том, что подобная помощь чревата распространением массового иждивенчества, чему уже есть масса примеров в так называемых развитых странах.

Хокинг заявляет, что сейчас, как никогда до этого, человечество нуждается в совместной работе для преодоления ужасных экологических проблемам, связанных с изменением климата, производством продуктов питания, перенаселением, исчезновением других видов, эпидемиями, закислением океанов. Ученый полагает, что мы находимся на самом опасном этапе развития человечества, поскольку у нас уже есть технические средства, способные уничтожить планету, на которой мы живем, но мы еще не придумали способов избежать этого. Соотнося настоящее с возможными сценариями будущего, Хокинг замечает, возможно, через пару сотен лет мы создадим человеческие колонии в межзвездном пространстве, но сейчас у нас есть только одна планета, и мы должны взаимодействовать, чтобы ее защитить.

Для этого, по его мнению, нам нужно не строить барьеры внутри стран и между ними, а ломать их, для чего мировые лидеры должны признать, что много таких возможностей они упустили и продолжают упускать. Ученый справедливо отмечает, что ресурсы планеты все больше концентрируются в руках небольшой группы людей, и нужно научиться делиться в гораздо большей степени, чем в настоящее время.

При всем уважении к мистеру Хокингу, такие лозунги являются не более чем прекраснодушными призывами «за все хорошее и против всего плохого».

К тому же, все это еще сложнее, чем ему кажется. Те, с кем поделятся, не оценят и загадят полученное. Хокинг упускает самое главное: необходим рост массового сознания, возникновение принципиально новой массовой психологии – а это самое сложное, почти невозможное. По крайней мере, пока трудно предложить даже приблизительные рецепты того, как это реализовать хотя бы на уровне появления так называемого «активного меньшинства», как это называл известный французский социолог Серж Московичи.

Кстати, Ефремов свободен от такого недостатка в том смысле, что он много внимания уделяет психологическому портрету нового человека предполагаемого совершенного общества будущего, каковым этот портрет должен стать, чтобы будущее общество действительно стало совершенным.

Настоящий коммунист Иван Ефремов и несостоявшийся проект будущего

Обратимся к творческому наследию Ивана Ефремова (1908-1972), который пошел, пожалуй, дальше всех в моделировании будущего совершенного общества.

Ефремов был палеонтологом, окончил биологический факультет, имел учёную степень доктора биологии, а также имел диплом геолога и занимался поиском и разведкой полезных ископаемых. Он прошёл с экспедициями огромные просторы Евразии, впервые нанёс на карту многие «белые пятна» Сибири и Дальнего Востока, предсказал наличие в Якутии алмазов. Он вскрыл отложения амфибий и рептилий на Урале, Тянь-Шане и Монголии, чем доказал свою гипотезу о «кладбище динозавров» на территории от севера европейской части России через Урал и Среднюю Азию в Китай и Монголию. Ефремов разработал «тафономию» – отрасль знаний о закономерностях сохранения ископаемых организмов в осадочных породах.

Опираясь на знания из геологии и палеонтологии, исповедуя идеи единства живой и неживой материи, Ефремов выстраивает оригинальную систему космологии. Он высказывает предположение о наличии в Космосе (кроме Земли) жизни, обосновывает антропоморфную гипотезу, согласно которой эволюция ведёт к тому, что любые формы жизни на определённом этапе должны стать человекообразными. В книгах «На краю Ойкумены» (1946), «Лезвие бритвы» (1963), «Таис Афинская» (1971) Ефремов показывает себя как выдающийся историк, этнограф, психолог и антрополог.

Но всемирную известность Ефремов, повторим, получил как автор проекта коммунистического будущего в книге «Туманность Андромеды». Конечно, это утопия. Но хочется, чтобы изображенная Ефремовым утопия хотя бы частично стала реальностью.

Слово «коммунизм» нынче вызывает «скрежет зубовный» у новоявленных «либералов», «дерьмократов» и «люмпен-патриотов». Допустим, это простительно молодому поколению, которое в этом вопросе не смыслит, что называется, «ни уха ни рыла»! Но особо «прикалывает» показушный антикоммунизм бывших владельцев партбилетов КПСС, среди которых часто попадаются отставные работники партийных органов и даже преподаватели марксизма-ленинизма в советских вузах!

Действительно, социальные кошмары ХХ века привели к тому, что сейчас слово «коммунизм» считается ругательством, хотя ещё недавно было синонимом «светлого будущего». Но знакомство с либеральными, национал-патриотическими, консервативными и прочими глупостями (которые после развала СССР сменили тупой агитпроп идеологического отдела ЦК КПСС, имеющий мало общего с настоящей коммунистической идеей), а также взгляд на то, что реально происходит в мире, вынуждает полностью согласиться с Ефремовым: либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никакого, а будет мёртвая планета, ибо цивилизация в нынешнем её виде неминуемо либо взорвёт себя, либо утонет в своих же фекалиях.

Товарно-денежные отношения, гедонизм, меркантилизм, истеричные масскульт и потребительство, жажда власти, престижа и славы, тупая агрессивность социального и/или этнонационального происхождения и прочее неминуемо ведут земную цивилизацию в пропасть или на помойку. Дабы «спастись» (в библейском и в самом прямом смысле), человечество обязано принять аскезу для постижения бесконечной Истины и сохранения планеты Земля как единственного пока ареала обитания, перенаправить свою энергию с созданного самими людьми отупляющего и/или агрессивного социального болота в Космос.

Отсюда настоящий идеал коммунизма: совершенное общество, где человек не будет уже зависеть от иррациональных сил социума, а посвятит себя творческому познанию и разумному преобразованию мира, продвижение в бесконечное Пространство.

Если кому-то здесь не нравится слово «коммунизм», то можно сочинить другое, лишь бы суть осталась. Действительно, идеалы коммунизма были извращены исполнителями, то идеалы в этом не виновны. Что касается нынешних дебильных «запретов на коммунизм», навязываемые полезными идиотами и откровенными подонками, нажившимися на разворовывании страны, то следует напомнить, что коммунистическая идея в том или ином виде уходит своими корнями в глубину веков. Поэтому на подобные «запреты» и соответствующие «законы» следует, как советовал Остап Бендер, плюнуть слюной. К тому же, помнится, Янукович и компания тоже принимали «законы», но им пришлось «делать ноги», и им еще повезло, поскольку Каддафи сбежать не успел. Об этом следует помнить тем, кто сейчас сочиняет законы, в том числе о «запрете коммунизма». Еще раз повторим, что эта идея стара как мир, а потому подобного рода законы есть ни что иное, как хорошо известный «пук в Вечность».

Кстати, в той Европе, при разговорах о которой у многих доморощенных еврооптимистов текут слезы умиления и сопли восторга, коммунизм как идею, как направление социальной мысли и как политическое течение запрещать никто даже и не думал. В подробности о том, насколько современные представления о коммунизме, в том числе в Европе, соответствует собственно этой идее в ее истинном понимании, вдаваться не будем. Это в нищей, разворованной олигархами и разными «демократами» Украине за счет налогоплательщиков содержат разного рода «институты памяти», которые занимаются, откровенно говоря, разной, пардон за грубость, «херней» вроде запрета коммунизма, переименования улиц и сноса памятников, на которые уже давно внимания не обращает. А в Европе осудили все формы тоталитаризма, включая гитлеризм и сталинизм, и решили, что этого более чем достаточно. К тому же, социализм и коммунизм в их нынешнем понимании являются, прежде всего, европейским продуктом, и в наше время значительная часть социальных школ на Западе основываются на именно марксизме, о чем отечественные «эксперты» и властно-олигархический агитпроп предпочитают помалкивать.

Тупиковость цивилизации в ее нынешнем виде Ефремов изображает очень точно, пусть даже с поправкой на реалии и формулировки 60-летней давности.

В частности, Ефремов видит тупик, регресс цивилизации в том, что нарушен основной закон эволюции – взаимосвязанность и параллельность научно-технического и нравственного развития. Писатель предупреждает о грозящей социальной, экологической и нравственной катастрофе, подчёркивает, что падение цивилизации в первую очередь определяется моральным износом, духовно-эмоциональным оскудением.

Со времен Ефремова ситуация в этом смысле резко ухудшилась. В конце 1950-х и в 1960-х года имел место энтузиазм и неподдельный интерес, вызванный невиданными свершениями, первыми полетами в космос, наличием перспектив «светлого будущего».

Нынче же, прежде всего, перспектив нет, что подтверждается настроениями толпы, всем ходом событий и высказываниями того же Хокинга. В отличие от 1950-1960-х годов, познание тайн Земли и Космоса нынче популярностью не пользуется, в моде теперь потребительство, приспособленчество и масскульт, которые рано или поздно выливаются в агрессию, движимую разрушительными импульсами. Кризис 2008 года и последующее обострение глобальных противоречий привело к всплеску миграции, терроризма и национал-шовинизма, к серии локальных конфликтов, в том числе, в Сирии и на Донбассе. И вообще, зачем искать, вслед за Ефремовым, реальные «кости дракона» в пустыне Гоби, если в телевизоре крутят «Парк Юрского периода»?! Героями нынче являются не первопроходцы, учёные, мыслители, космонавты, а клерки, бандиты, проститутки, олигархи и политиканы, которыми обуревает не жажда познания Вселенной, а алчность, гедонизм и различные дурнопахнущие страстишки. Причем это касается не только постсоветского пространства, но и так называемых развитых демократов, достаточно почитать какого-нибудь Зюськинда…

Решающее значение в формировании характера социума Ефремов отводил направленности психической энергии. Направленность на созидание и познание ведёт к прогрессу, реализации человеком его предназначения. Гедонизм, лень, потребительство, болтовня, виртуализация и имитация вместо реальной жизни, угнетение и извращение творческого потенциала ведёт к регрессу, разрушает психику и мир вокруг неё.

Ефремов едко пишет: «Мания дискуссий распространилась по всему миру… Слова, слова, забота о будущем. Во имя него и грядущих поколений человек повышает радиацию, загрязняет воды, уничтожает леса и почвы, соревнуясь в военной мощи… Три кита современной нашей цивилизации: зависть, болтовня во всех её видах и покупка бесчисленных вещей… как это оценят потомки!» Но за 60 лет, прошедших с тех пор, потомки стали ещё хуже, а страсть к престижу, пустой болтовне (информационное общество!) и потреблению стала ещё более патологической!

О массовой патологии «цивилизованной» городской жизни Ефремов говорит так: «На улицах – бешенство автомобилей… В спешке суетятся толпы безыменные и безликие, огромные дома набиты людьми, скученными в низких душных комнатах, согнувшимися над столами и станками в монотонной и нудной работе. А вечером начнётся погоня за развлечениями, раздастся грохот воющей и стучащей ритмической музыки, призраки кино, экраны телевизора, сочащиеся голубым ядом (добавим компьютеры с интернетом! – Авт.) И выпивка за выпивкой, сотни тысяч людей пропитаны алкоголем (добавим также наркотики и виртуальный компьютерный мир! – Авт), умеряющим нервный спазм нетерпения, ожидания чего-то лучшего, что не приходит, да и не может прийти. И незаметно жизнь ухудшается и нищает, человек, стремящийся к успеху, видит, что он обманут. Квартира… оказывается дешёвой (?! – Авт.) клетушкой, заработок по-прежнему не обеспечивает исполнение даже скромных желаний, дети становятся не радостью и опорой, а обузой и обидой. И тогда перед человеком встаёт колоссальный вопросительный знак – зачем?»

В сознательной, а чаще подсознательной попытке дать ответ на этот, пожалуй, самый страшный экзистенциальный вопрос, стоящий перед каждым индивидом и цивилизацией в целом, и начинается эскалация социальной патологии. Агрессивное мещанство ведёт к приобретению всё увеличивающегося количества всё больших автомашин, огромных особняков, бессмысленных драгоценностей, украшений, моды и т.д. Возникает множество психических сдвигов, причём в странах с высоким уровнем жизни эти сдвиги развиты сильнее. Это опровергает расхожий штамп о том, что бытие определяет сознание, и фактически отбрасывает одно из наиболее распространённых направлений в психологии, известное как «бихевиоризм», т.е. поведенчество. Реально прямая связь между бытием и сознанием далеко не всегда очевидна, весьма сложна и запутанна, а часто именно сознание, а точнее массовая психика определяет социальное бытие. Кстати, здесь находится слабое звено классического марксизма, вызванное недостатком психологических знаний во времена Маркса, но это отдельная тема.

Возникают пьянство и наркомания как попытки дать отдых перегруженной нервной системе, уйти от давления условий жизни, понизить уровень восприятия мира до тупости животного. Затем дикие взрывы хулиганства и ксенофобии, рост разрушительности и жестокости, часто беспричинных, не имеющих разумного объяснения, в результате ослабления тормозящих центров мозга и прежде всего самодисциплины. Так возникают модные нынче проповеди врождённого зла, усиливающейся ненормальности, извращений и садизма, якобы свойственные человеку и без конца пережёвываемые нынешним так называемым искусством, хотя реально – это массовый психический дефект. Так возникает то, что на Западе получило название «эскапизм» (от англ. «escape» – бегство) – стремление уйти куда попало от непосильной тревожности. (В этом месте мысли Ефремова созвучны идеям Эриха Фромма, с которыми Ефремов, похоже, был знаком, что удивляет в свете «железного занавеса»). Спасаются «попсой», компьютерами, интернетом, играми, телевизором, мобилками, тусовками и так далее.

Впрочем, такие способы сублимации агрессии и деструктивности перестают срабатывать, и вот мы уже наблюдаем по всему миру вспышки терроризма и насилия, а также обострение кровопролитных конфликтов.

Более тонкий вид эскапизма – уход в бесплодные мечты о других мирах, магии, «толкьенутых гарри поттерах» и прочем «фэнтези» с высосанными из пальца сюжетами. Это имеет глубокие архетипичные корни в виде идеи первобытного рая, пронизывающей мечты, религию, даже науку. Правда, никакого первобытного рая не было – жизнь человека всегда сопровождалась борьбой и трудностями. Но идея рая амбивалентна, то есть может служить путеводной нитью к высшему предназначению, но может уводить к деградации в виде виртуальных и пустых мечтаний.

Наука и искусство всё более отклоняются от своего высшего предназначения к частностям и виртуальностям: от широких мыслей и эмоций – к частным деталям, от просторов неба и моря – к их отражению в луже, от просторов планеты – к цветочному горшку типа «экибана» среди бетона и асфальта, от чувства – к декорации, от людей – к куклам (додумались же в секс-шопах продавать кукол-человекозаменителей!), от безграничной реальности – к смоделированной виртуальности. Ефремов едко замечает, что «человеческое знание имеет свойство узнавать всё больше и больше о всё меньшем и меньшем». В этом мире прихотливых и несбыточных иллюзий получается психосдвиг к иррациональности, неприятию реальности и её искажению.

В «Лезвии бритвы» индийский йог говорит своему ученику: «Никогда не переступай… ни порога бессмысленности, ни познания, которое превращается в тупое нагромождение фактов, ни других порогов, которые мы часто переступаем в обычной жизни, гоняясь за дешёвкой, едой, пошлым удовольствием смеха, бесполезной умственной игры…Тебе придётся бороться со всё распространяющимся влиянием бездельников, думающих ловким трюком, фокусом, удивляющей безвкусных глупцов выдумкой подменить настоящее искусство… Они будут каждый найденный ими приём, отдельное сочетание двух красок, набор мазков или удачно найденную светотень объявлять открытием, называть элементом мира, не понимая, что в нашем ощущении природы и жизни нет ничего простого. Что везде и во всём – сложнейший узор…»

С одной стороны, Ефремов был «поэтом научно-технического прогресса». Но с другой стороны, писателю, как человеку образного, а не абстрактного мышления, развитие научно-технической цивилизации справедливо представлялось валом, вздымающимся на гигантскую, зловещую высоту. Психика человека не подготовлена к таким темпам, что и ведёт к массовым психозам. Стандартизация, унификация, сведение всего к абстрактной математической логике создают склонность к параноидной психике. Нечто подобное, как сказано выше, говорит и Стивен Хокинг.

Попытка в ХХ веке найти выход из тупика цивилизации путём «построения коммунизма» привела к тотальным трагедиям и была обречена на провал именно из-за неготовности массовой психики к реализации высшего предназначения человека. Настоящий коммунист Иван Ефремов (кстати, никогда не состоявший в так называемой компартии) искренне веровал в идеалы коммунизма, но, интуитивно предчувствуя крах, предупреждает о главных причинах: высшие формы общества могут быть созданы только воспитанными, сознательными и дисциплинированными людьми; воспитание, образование и психологическая подготовка должны стать элементами «базиса», а не чем-то «надстроечным», как было принято считать.

Без разносторонних интересов человек быстро делается равнодушным ко всему эгоистом, что было известно ещё в Древнем Риме под греческим названием «ацедия». «Человек, подавляющий себя без познания, есть такое же зло, как если бы он предался злому», – так говорит древняя индийская мудрость, и это полностью отвечает законам психофизиологии. Ещё одна древняя формула гласит: «Неисполненные желания разрушают изнутри». По Ефремову, распространённый нынче конформизм – это остановка или задержка в развитии; ту же мысль высказывал Фромм. Внутренняя диалектическая борьба – вот основа всякого устройства жизни. В наше время имеет место огромный рост производительности труда, что вроде бы является благом. Но диалектика заставляет за всё платить: люди всё больше освобождаются от бесконечного и монотонного труда, но, вместо постановки более широких и серьёзных задач, получают психологический провал – бесцельную праздность, которую заполняют играми, наркотиками, алкоголем, телевизором, компьютером… А ведь самая главная проблема жизни – держать человека в алертном состоянии, собранным физически и духовно, иначе он неминуемо деградирует.

Ефремов предлагает единственно правильный путь прогресса цивилизации: познание и разумное преобразование бесконечной Вселенной, продвижение людей в Космос. Но это не должно быть бегством с Земли, где человек не смог устроить жизнь. Это не должен быть уход на поиск лучших миров или на грабёж, чтобы разбогатевшим пиратом вернуться на Землю, как это часто изображается в «литературе» и «киношедеврах» типа «фэнтэзи энд экшн». По Ефремову, есть только один настоящий путь в Космос – от избытка сил, с устроенной планеты на поиски инопланетного разума и культуры. Для этого человек должен обеими ногами крепко стоять на Земле, чтобы быть способным к титаническим усилиям, которые потребуются для покорения межзвёздных пространств.

Нечто подобное по истечении 60 лет говорит и Стивен Хокинг, хотя позиция Ефремова, повторим, представляется в значительной мере более глубокой и полной, возможно, потому, что Хокинг, в отличие от Ефремова, целенаправленно не занимался социальной философией и футурологией.

Братья Стругацкие, которых Ефремов, еще до своей опалы, поддержал во время гонений, писали: «Счастье – в непрерывном познании неизвестного, и смысл жизни в том же». Именно таковым должен быть смысл жизни – издревле самая главная философская категория, которую, как считается, трудно определить. Но оказывается, что определить ее легко, а вот массово осознать и реализовать – действительно крайне трудно, на сегодняшний день почти невозможно.

