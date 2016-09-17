Цивилизация Веги предупредила землян об опасностях при переходе в новую реальность

Представители цивилизации Веги через одного из медиумов ЭСПАВО (Международной Ассоциации Работников Света) передали важную для землян информацию, предупреждающую об опасностях, с которыми столкнется человечество при Квантовом Переходе.

Что вы хотите для нас передать?

Вашу планету ждут большие изменения. Грядет новое пространство. Оно для вас неожиданно. Много света и много территории. Ситуация крайне серьезная. Вы еще не готовы к переходу но время не ждет. Самостоятельно вам перейти не удастся. Нужна помощь высших сил. Мы заинтересованы в дальнейшем вашем восхождении, поскольку мы ваши старшие братья, наши миры связаны в в галактической цепочке.

Мы представители пятой планеты системы Вега-плюс. Наша цивилизация часто выходит на контакты с людьми. Мы хотим вам помочь.

Вы говорите об опасности. Я правильно поняла? Какая опасность и кому грозит?

Ваша неготовность к новым системам. Представь, что тебя бросят в воду и теперь тебе придется жить под водой, а твоя система дыхания не готова. Это ожидает вас в ближайшее время только в энергетическом плане.

Что вы имеете в виду?

Энергетика пространства Земли резко поменяется ближе к концу сентября.

Почему?

Это связано с галактическими процессами. Растет активность полюсов галактики. Энергетические цивилизации начали свою работу по запуску нульпространства.

Что такое нуль пространство?

Это свернутое пространство, где вся энергия нулевая. Они сворачивают пространство вашего мира.

Но я ничего этого не замечаю, все идет в обычном режиме.

Частично имитация пространства поддерживается голограммами для того, чтобы не было паники среди населения. Как в вашем кино Матрица.

Хорошо. Если пространство сворачивается до нуль состояния, что в этом случае будет с нами?

Вы тоже будете свернуты вместе с пространством до минимального информационного блока души. То есть все данные которые хранятся в вас как части вселенского духа будут как бы заархивированы и свернуты в нулевой бит. Далее пространство будет развернуто с другой стороны вселенной в новом мире. То что вы называете выворотом пространства. При этих процессах ваши энергетические потенциалы будут обнулены, как будто у вас вынули батарейку.

Я не понимаю. Чье это решение и почему людей не предупреждают?

Мы предупреждаем. Такое решение принято при согласовании с Галактическим советом. Вам не нужно беспокоится о состоянии ваших душ. Вас как бы законсервируют на какое-то время и время остановят. Если все пройдет как должно, вы даже ничего не почувствуете. Заснете и проснетесь в новой реальности. За время вашего сна пространство будет свернуто, протестировано, избавлено от энергетических вирусов, то есть очищено и развернуто снова. При прохождении через точку Зеро вы смените полярность, весь ваш мир приобретет другую полярность зарядов массы и энергии.

Если все пройдет нормально. А возможны сбои?

Сбои всегда возможны. Это зависит от многих причин и составляющих процесса. Первая — это активное вмешательство иерархии тьмы, которая также собралась участвовать в этом процессе.

Что хочет иерархия тьмы?

Они хотят завладеть вашими энергоресурсами и информацией, которая в вас хранится. Когда происходит переход любого пространства в антипространство, выделяется много энергии. За этими энергиями охотятся некоторые цивилизации и иерархии тьмы.

Я беседовала с энергетическими цивилизациями, они сказали, что энергию аннигиляции возьмут они. Вы говорите о них?

И о них тоже. Энергия аннигиляции может быть поглощена кем-то другим, а может быть использована вашим миром при переходе. Это может дать толчок дальнейшего развития вашего мира, поэтому не стоит отдавать кому-либо энергию, принадлежащую вам по праву.

Мы не знаем, как это сделать – использовать энергию, которая выделится при переходе.

Это не просто и не сложно. Вам нужно будет каждому удерживать свое поле в максимальной осознанности процессами. Многие из вас будут чувствовать усталость больше обычного – это показатель оттока энергии. Если вы не будете чувствовать усталости, значит энергетический процесс протекает равновесно. Если вы сможете пройти точку зеро осознанно, то на выходе у вас есть возможность проконтролировать течение вашей энергии. Усиливайте вашу проводимость.

Вы можете описать точнее предстоящий процесс? Что будет происходить с человеком при сворачивании?

Он будет засыпать. Появится сонливость и признаки потери энергии. Буду пропадать участки памяти. Это и есть вворачивание ячеек пространства.

Пространство состоит из энергетических ячеек. Представь себе сеть с крупными отверстиями. Когда она развернута, она занимает много пространства и нити сети соприкасаются только в месте переплетений и так взаимодействуют. Эти сетки пространства удерживают контур пространства. В самих нитях сетки пульсирует энергия пространства, она по нитям передается по его различным частям. А внутри сети удерживается, таким образом, материя. По такому принципу созданы все планеты и космические тела. По такому принципу созданы все твердые формы в вашем мире и частично в нашем.

Эта энергетическая сетка начнет менять потенциал. Ее напряжение уменьшится, и за счет этого через ячейки сети будут проходить, выделяться часть материи, то есть материя будет утончаться и проходить сквозь ячейки сетки, поскольку напряжение в нитях этой сетки будет падать. Когда плотность материи внутри сетки будет достаточной для сжатия, то пространство начнет сворачиваться.

В итоге раскинутая сеть будет свернута в одну точку. При этом конечно все нити сетки будут плотно соприкасаться и напряжение сетки таким образом увеличится и начнет нарастать. Когда оно достигнет критического показателя, то пространство под этим импульсом развернется в другую сторону. В ячейках сети, на линиях энергетического пересечения имеются системы записи информации.

То есть в момент выворота вы станете информационными копиями в ячейках сетки, после выворота по мере разворачивания сетки в надпространство, информация о каждом из вас также начнет разворачиваться и все кодовые системы начнут формировать ваши новые системы жизнедеятельности, восстанавливать ваши тела и энергетическую структуру.

Мы так подробно описали этот процесс, но на самом деле он может занять мало времени. Вернее вы не почувствуете времени, поскольку в нулевой точке времени нет.

В чем состоит опасность для нас? Есть вероятность, что кто-то не восстановит свои структуры после перехода? Что будет с такими сущностями?

Весь процесс проходит под наблюдением Галактического совета и всех иерархий. Все контролируется. На случай если кто-то не сможет развернуть свои системы ему помогут. Не забывай, что при вхождении на Землю и при существовании на ней записывается вся информация по прошлым и настоящим воплощениям и она не исчезает никогда. На самом деле ты есть бессмертный дух плюс информация о его воплощениях. Возможно другое. При восстановлении структур многие могут вспомнить все прошлые воплощения, а к этому еще не все готовы.

Это самая главная опасность? То есть после выворота каждый будет восстановлен полностью и еще может и более, то есть вспомнит свои воплощения?

К этому не готовы многие из вас, это может стать для вас серьезной психологической проблемой и энергетической проблемой. Не каждый способен сразу принять свою многомерность. Представь то, что от большого объема информации, которую система не в состоянии обработать может выйти из строя вся система.

Вы говорите об уме, то есть это может грозить сумасшествием?

Это может грозить потерей ориентации в пространстве и времени.

Эта потеря будет субъективна для человека? То есть он где-то зависнет в пространстве и времени?

Он будет с трудом воспринимать реальность и отличать ее от других реальностей. Когда ты смотришь фильм, то 24 кадра проскакивают как одно изображение. Представь, что ты будешь видеть каждый кадр по отдельности и одновременно. И каждый кадр будет чем-то отличаться от другого. Таково может быть восприятие реальности.

И что нам делать?

Готовиться к новой реальности. Мы надеемся, что все пройдет нормально и сбоев в системе не будет.

Расскажите подробнее, что будет чувствовать человек и какие симптомы он будет наблюдать в пространстве вокруг себя.

Частое свечение. Увидите саму сетку мира, будете наблюдать ее ячейки. Как всполохи. Возможно много молний. То есть все электрические процессы усилятся. Повышение солнечной активности у вас уже происходит. Ощущение сгущения мира. Густой воздух, но это все на уровне энергетики. Вы почувствуете.

Сложный период для тех, у кого неполадки со здоровьем. Больше пейте жидкости, она проводник. Дышите глубже если начинаются сбои энергетических процессов. Многие из вас почувствуют жжение внутри. Это в вас ускоряется энергетика. Она отзывается на внешнее пространство. Конечно возможна эскалация конфликтов. Многие люди не будут понимать, что с ними происходит и это будет выливаться в агрессию.

Далее начнете замечать сворачивание времени. Как бы пропадать будут временные участки. Это сворачивание звеньев энергетической цепи. В какой-то момент вы можете почувствовать усталость и вас сильно будет клонить в сон. Не сопротивляйтесь, и не надо бояться. Тем, у кого не очень сильная энергетика и здоровье лучше просто уснуть, расслабиться. Когда проснетесь должны почувствовать себя очень бодро. И мир как бы изменится. Станет ярче. Вы не сразу поймете, только если будете наблюдать его внимательно. Он не будет таким твердым и таким стабильным. Он станет как бы мерцающим. Возможно в дальнейшем вашим коллективным осознанием вы утвердите его твердость очертаний и плотность, но сначала все будет мерцать.

Всех волнует что будет с близкими людьми.

Вам максимально помогут все светлые иерархии и силы. Никто не должен пострадать или потеряться. За каждым закреплены кураторы перехода. Не пугайтесь. Никто не пропадет

Как пройти этот период осознанно и наименьшими потерями?

Наблюдайте за миром и за собой. Отмечайте и фиксируйте каждый процесс. Призывайте наставников и помощников. Они всегда рядом, но не могут вмешиваться без вашей просьбы о помощи. Представьте, что вы учитесь новым навыкам, воспринимайте их как инструкторов. Слушайте себя. Внутри каждого будут звучать инструкции. Слушайте внутренний голос, он вам все скажет. Больше верьте себе. Нельзя бояться.

Когда это произойдет?

Процесс уже начат. Пик ожидается в конце сентября ближе к осеннему равноденствию.

Это тот саамы переход, который должен был произойти 21 декабря 2012 года?

Да, но он идет немного по-другому. Вы сами его не смогли пройти и вам помогают, поскольку вы в цепочке перехода всей системы, которая не может прерваться.

Откуда вы все это знаете? Вы сами это проходили или видите вероятностные линии?

И то и другое. Мы связаны с вами, вы предшествующие звенья цепочки развития перед нами или до нас. Мы проходили это, но немного по-другому. Мы были более готовы. Но и нам помогали. Мы тоже опасались, но все прошло нормально без потерь, за что мы все очень благодарны всем силам Света. Поэтому мы теперь тоже стараемся помогать другим.

Вы говорили, что при переходе мы могли бы использовать выделившуюся энергию на развитие нашего мира. Как это сделать?

Выразите желание это сделать, получить в ваш мир энергию перехода. Никто не имеет право забирать ее у вас, если вы желаете ее получить. Чем большее количество из вас выразит такое желание, тем меньше возможностей у других систем и рас забрать себе эту энергию.

Но энергетические цивилизации пришли именно за этим. Если они не получат свою энергию, они возможно не будут делать то, что должны.

У каждого есть выбор. Они знают о своих рисках не получить эту энергию. Если ты их спросишь, они тебе это сами скажут. Их притянуло к процессу перехода. В пространстве сейчас работает система притяжения, сворачивания, уменьшения. Когда вы получите энергию перехода, то заработает систем разворачивания, расширения и их отбросит от вас. Они это знают.

Это не опасно для нас – выделение энергии при переходе?

Нет, это как губка, которая не может впитать больше воды, чем позволяет ее объем. Объем «губки» энергетических цивилизаций огромен. Они способны впитать всю свободную энергию. Вы впитаете столько, сколько сможете, сколько позволят ваши энерге6тические объемы вашего мира и ваших тел. Ту энергия, которую вы не сможете поглотить, получат другие. Это одна из причин, почему к вам сейчас привлечено столько внимания. Это наиболее приемлемый вариант энергообмена для вас сейчас, воспользуйтесь им.

Еще раз говорим: все время слушайте себя. Внутри вас будут раздаваться команды. Не задумывайтесь над смыслом. Просто выполняйте, даже если они покажутся вам глупыми. Эти команды будут относительно положения вашего тела в пространстве, то есть наилучшего течения через вас энергии. Например: сесть, лечь, поднять ногу. Мы утрируем, но примерно так. Подчиняйтесь внезапным импульсам, возникающим внутри: к чему-то прикоснуться, выпить воды, поднять голову, включить музыку. Мы не знаем какие именно будут команды. Они будут достаточно индивидуальны. Слушайте себя.

Как понять человеку, что команды исходят от его наставников, а не скажем от представителей тьмы, которые наверняка захотят этим воспользоваться?

Без вашего согласия никто не сможет вмешиваться в ваши энергетические процессы и войти в вас свои сознанием, если вы их не пригласите. Выразите желание отключиться от всех ненужных источников восприятия извне. Попросите ваши высшие аспекты помочь с этим. Основной показатель – ваше самочувствие. Тело вам все сигнализирует. Если при общении с кем-то ухудшается самочувствие, то это неравноценный энергообмен и вашей энергией пользуются. На самом деле во вселенной много сущностей, которые готовы поделиться избытками энергии и помочь вам, что собственно и делают многие представители светлых систем. Мы тоже готовы помочь вам.

Вам разрешено нам помогать?

Да. Мы связаны с вами и наиболее вам подходим по генотипу.

Вы гуманоиды?

Да. Мы похожи на вас. Но ушли дальше вас.

В каком вы измерении пространства?

В пятом и шестом, мы готовимся к переходу в седьмое.

То есть мы с вами совершаем переход одновременно?

Вся галактика меняет мерность, повышает ее, мы тоже переходим в иную мерность. Мы часто слывшим ваши мысли. Они иногда смешные. А иногда пугающие. Но мы помним, что иногда очень давно многие из нас тоже были такие.

Что вы получите от нашего перехода?

Освобождение цепочки. Ты ищешь нашу выгоду. Мы не воспользуемся вами, если ты это имеешь в виду. Мы хотим помочь и мы вас любим, как любят маленьких детей, своих дальних родственников.

Чем вы нам можете помочь?

Информацией. Остальное вмешательство нам запрещено, да и мы бы и не справились сами с процессами. Для этого есть специальные системы вселенского разума.

Спасибо вам за помощь. Что вы еще хотите нам сказать?

Любите друг друга, это самая сильная энергий роста мира и вас самих. Выражайте свою любовь чаще. Вам это может казаться процессом чувств или сентиментальностью, но это ваша сущность. Вы можете это понять в краткие моменты. Это ваша истинная суть. Мы тоже шли по похожему пути, но у нас было меньше разрушений. Доверьтесь Высшим силам. Поверьте, что вас охраняют и берегут. Вы часть огромного процесса воплощения и развития. Мы тоже часть ее. Несите любовь и радость внутри себя. Это позволит вам сохранить устойчивость в любой ситуации. Мы будем ждать вас в цепочке ваших миров.

P.S. К сожалению не все поймут.

Источник https://www.facebook.com/alla.omelchenko.10/posts/10209505257321900