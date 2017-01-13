Цивилизация богов возвращается на Землю?

Автор системы взаимодействия энергий «Ткань Мироздания» — Валерий Кондратов считает, что в Солнечной системе действует внеземная суперцивилизация «создателей планет», которая в свое время создала на Земле условия для существования человечества, а теперь занимается созданием условий для возникновения жизни на еще одной планете, вращающейся вокруг Сатурна.

Этой цивилизацией были созданы континенты Земли и их ландшафт. В частности, как считает исследователь, многие горы на нашей планете имеют искусственное происхождение, о чем свидетельствуют слои осадочных пород (песок и глина, перемешанные с камнями), которые можно обнаружить на достаточно большой высоте. Также на дне морей и океанов (и некоторых озер, таких как Титикака) можно обнаружить следы гигантской техники, оставленные при выемке грунта.

Но есть и свидетельства деятельности еще одной цивилизации, которая в отличие от «цивилизации создателей» занималась грабежом нашей планеты, предварительно уничтожив древние высокоразвитые цивилизации Земли, сооружения которых ныне обнаружены затопленными изменившимся уровнем мирового океана в Атлантике, возле Антарктиды, в наших северных морях возле островов Новая Земля и в других местах.

Вот, что он говорит о деятельности этих цивилизаций: »Если часть человечества развивает науку и стремится в космос, то другая его часть — все еще бегает с копьями по савванам и джунглям в поисках обеда. Вот также и с инопланетными цивилизациями. Они тоже находятся на разных уровнях развития. И если одни создают планеты, экосистемы и новые расы, то другие просто грабят их и разоряют…

Но для чего все это? Зачем эта игра в «кошки-мышки» и «прятки»? А прячутся ли они на самом деле или это мы «тупим» и не хотим принимать очевидное? Так, например, «круги на полях», пирамиды, мегалитические постройки с незнакомыми нам методами обработки и перемещения камня, следы на дне морей и океанов, и другое.

Больше похоже на то, что мы сами игнорируем очевидное. Точнее — нас упорно отупляют через специально разработанные научные концепции, уводя в сторону от фактов, которые описывали люди в самых разных частях планеты: рассказы о «богах», прилетавших на Землю и оставленных ими «следах» на ландшафтах планеты…

Очень похоже на то, что эти «ребята» умеют работать с энергией времени на больших пространствах, что приводит к быстрой перекристаллизации рыхлых осадочных отложений в твердые горные породы…

Вести после этого разговоры о том, фараоны какой династии строили великие пирамиды или таскали 100-тонные блоки могут только археологи. Ну так им как раз за это и платят. В действительности более важный вопрос заключается в том, кто их разрушал и засыпал грязью вместе с городами и храмами, и другими постройками.

Что-то они не очень похожи на тех, кто все это строил. Ну, по крайней мере, им незачем было бы разрушать или засыпать грунтом системы мониторинга и управления в виде пирамид и т.п. Такое ощущение, что на планету напала какая-та космическая банда. И ее разбой до сих пор продолжается.

Иначе зачем с такой тщательностью и упорством прятать следы древних цивилизаций, навязывать тупые теории происхождения человека, строительства мегалитических объектов, уничтожать библиотеки, а сейчас — захватывать страны Ближнего Востока, разворовывать их музеи и уничтожать древние артефакты, да и вообще — держать народы планеты за «стадо баранов»?…

Получается, что в разных частях планеты наблюдаются техногенные следы, оставленные машинами, цивилизации намного превосходящей человечество по развитию. Эта цивилизация занималась терраформацией планеты, создавая новые участки суши или наоборот, погружая их на дно океана. По видимому, с целью создания условий для развития наземных цивилизаций на основе новых рас и различных экосистем. При этом перемещались гигантские объемы грунта.

С другой же стороны, кто-то занимался добычей сырья на планете Земля. А заодно — разрушением этих самых цивилизаций на больших территориях планеты засыпая их грунтом и грязевыми потоками…

Тем же, кто признает только традиционные научные взгляды, предлагаю объяснить хотя бы самому себе появление Венесуэльской котловины, следов в Красном море и на дне Ледовитого океана, образование плато Наска с позиций традиционной науки.

Выходит, что в космосе есть силы, творящие вселенные, галактики, планетные системы, планеты, океаны, материки и различные формы жизни, включая нас с вами».

Кстати, об этих «строителях форм» упоминала и Е.Блаватская в своей «Тайной Доктрине». Это очевидно и есть «цивилизация богов» и наших создателей. В своей книге «Призраки истории» А.Кульский также упоминает о цивилизации «создателей», которой мы обязаны своим появлением.

Но также он говорит и о том, что после того, как эта цивилизация улетела продолжать свою работу в других системах, нашу планету окупировала другая цивилизация — «псевдобогов» (предположительно рептилоидная), которая смогла обманом и хитростью уничтожить древние высокоразвитые цивилизации Земли.

Именно благодаря этим «псевдобогам» на Земле была навязана порочная Пирамида Власти, основанная на поклонении материальным культам, жажде власти и физических наслаждений. Ими же через своих человеческих слуг в виде касты темных жрецов были внесены «коррективы» в религиозные культы и научное знание, чтобы удерживать основную массу людей на полуживотном уровне сознания.

Но времена меняются и сейчас очень похоже на то, что цивилизация «богов-создателей» по какой-то причине возвращается на нашу планету. И именно из-за страха возмездия за творимое на планете зло, цивилизация «хищников» в последние столетия старается не проявлять своего присутствия, прячась в подземных городах.

Однако, были уже интересные неофициальные «утечки информации» о том. что цивилизацию «хищников» уже «выкурили» с нашей планеты, а неизвестный подземный гул, который в последние годы был слышен в различных точках Земли, как раз был связан с уничтожением подземных городов этой цивилизации.

И если это правда, то каста темных жрецов осталась без защиты своих покровителей, а потому созданная ими на планете паразитическая система власти, основанная на обмане и эксплуатации людей, обречена. И возможно, что наступающий мировой экономический и финансовый кризисы это начало краха всей вампирической сети кровавых жертвоприношений — настоящей причины войн, революций, бунтов, терроризма, нацизма, фундаментализма и т.п.

В общем, не завидую я этой сатанинской «элитке», которой скоро придется отвечать перед «цивилизацией богов» за все свои кровавые преступления против человечества.

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