Целители нового времени не занимаются исцелением отдельного заболевания, они помогают настроиться человеку с вибрациями Земли и теми энергиями, что идут из космоса, чтобы человек смог вписаться в эволюционный процесс. Некоторые сами интуитивно вписываются. Дети зачастую приходят к родителям как учителя и своим присутствием помогают вписаться

2. Те, кто по каким-то причинам не идет в ногу с процессами трансформации, больше всего страдают и болеют. Сейчас и в условиях большого хаоса можно оставаться довольным жизнью и вполне здоровым, сохраняя состояние внутренней гармонии, когда хаос нас не касается. Это не означает, что что мы находимся в законсервированном состоянии уютной зоны комфорта. Это означает жить в мире, но не давать себя увлекать негативу, зная о том, что происходит во внешнем пространстве. Многие из тех, кто закрылся от всего, считая, что это духовно — прибывать в башне из слоновой кости, пришли на самом деле активным действием преобразовать и гармонизировать.

3. Наша задача вписаться в парадигму новой Земли,и одновременно это интересно и звучит парадоксально, что этой парадигмы еще нет, потому что она создается у нас на глазах нашими духовными устремлениями.

4. Меняется понятие духовного пути, его как такого не существует, мы никуда не идем, поиски закончены, закончена борьба, на передний план вышли бытие и состояние. Момент здесь и сейчас. Путь «отменился», потому что время перестает быть линейным, мы вписаны в пространстве бытия и развиваемся как сфера.

5. Из своего состояния мы творим, и наши творения подобны нашим состояниям, иногда прекрасное нечто, иногда уродцы. Творение мыслью переходит в плоскость сердечного пространства, творим энергетическими пакетами любви и благодарности, а не из ментального пространства и уже не мыслями. Реализация происходит, если задуманное вписывается в задачи души.Когда человек сгармонизирован и сонастроен, ему достаточно небольшого импульса на уровне души, чтоб материализовалось. Творение мыслью переходит в плоскость сердечного пространства, творим энергетическими пакетами любви и благодарности, а не из ментального пространства и уже не мыслями. Реализация происходит, если задуманное вписывается в задачи души.Когда человек сгармонизирован и сонастроен, ему достаточно небольшого импульса на уровне души, чтоб материализовалось. Все приходит само. «Каждый день заботится о себе сам». Манифестации больше не нужны. Это отходит в прошлое. Мы никуда не идем, творение из момента здесь и сейчас. Наши намерения из головы ушли в ментальный план и многие остались нереализованными ввиде законсервированных энергий, их можно обнулить, чтоб эта энергия вернулась к нам на другие нужды, пройдя через фильтры очистки, а не заполняла ментальный план Земли.

6. Новой парадигме невозможно обучить, это нечто живое и проживаемое. Еще важно помнить о разделении реальностей, у каждого своя индивидуальная, и идет расслоение. Наши близкие живут скорее в другой, и по вибрационным признакам не всегда могут вписаться в нашу. Люди будут уходить из нашей жизни естественным образом, а мы будем проживать с ними опыт отпускания. Временная пустота не должна пугать: она наполнится новыми людьми и еще более интенсивными и разнообразными возможностями.

7. Тема, которая сейчас актуальна для тех, кто давно в практиках. Обнуление и отпускание. Обнуление загруженной в голову трехмерной информации, в том числе на духовные темы. Вы заметите, что больше не хочется читать книг и интенсивно слушать семинары. Захочется в своей жизни оставить только немногое ценное, и оно будет очень простым и ясным. Произойдет отпускание техник, методик, которые сослужили службу, которые еще держат, как якорь, и не дают совершить скачка. Люди в будущем будут учиться у Земли: она дает все исцеление, она кормит, и в ней заложена информация, банк данных, миллионная история Земли и космических цивилизаций, связанных контрактами с Землей. Они будут учиться и исцеляться через Высшее Я, свои высшие аспекты.

Для тренеров и учителей будет опыт отпускания себя из инфобизнеса в более простое и ясное, естественное существование.

8. Мы научимся говорить и думать сердцем, это будет наш главный мозг, слов будет меньше, мы будем разговаривать образами, посылаемыми друг другу из сердечного центра на энергии любви.

9. Возрастает эмпатия и спонтанное проявление любви к близким и незнакомым людям. Это в хорошем смысле заразительный процесс. Так общение будет больше напоминать не обмен «мыслепакетами», а «чувствопакетами»

10. Как идут энергии: вертикальные потоки энергии соединяют Землю и космос. Горизонтальные потоки, это энергии астральных планов, в которых зависли негативные мыслеформы и чувства людей, отработанные энергии. Люди с токсичными мыслями и чувствами напоминают раковые клетки на теле Земли и не вписываются в новую парадигму. Они находятся в конфликте с процессами, идет отсев.