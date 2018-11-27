ТРИ ЗНАКА ЗОДИАКА, КОТОРЫЕ ВСЮ ЖИЗНЬ НАХОДЯТСЯ ПОД КРЫЛОМ АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Покровительство небесных сил все ощущают по-разному. Ангелы-хранители, оберегают нас, дают нам уроки, сообщают об иллюзиях и ошибках, объясняют почему следует поступать так, а не иначе. Расшифровать невидимые послания непросто, и не сумев это сделать, мы ошибаемся снова и снова.

Есть Знаки Зодиака, которым Ангел-хранитель покровительствует всю жизнь. Про таких говорят: «Родился в рубашке» — изумляясь, как им удаётся выходить из безнадёжных передряг без особых потерь. Даже скептики удивляются, не находя ответа, отчего так происходит. Обычно такие люди рождены под определёнными зодиакальными созвездиями.

Близнецы

Все важные и ответственные события, которые случаются с Близнецами — это случай, причём счастливый. Они находят полезную информацию, встречают нужных людей, получают необходимые знания. Близнец быстро определяет запросы окружающих, знает как быть, в той или иной ситуации, идёт по жизни просто. Любые обстоятельства он сможет сделать союзниками.

Можно говорить о невероятной интуиции, которой сопутствует удача, но именно заступничество Ангела делает Близнеца неуязвимым перед многими бедами.

Дева

Представитель этого знака считает, что все успехи — это результат кропотливой работы над собой, основательного анализа, а провидение здесь ни при чём. Но все решения Деве продиктованы голосом свыше. Дева чувствует, когда пришло время активности, когда следует залечь на дно, чтобы избежать беды. Проникновенность, ясный ум, наблюдательность, выносливость в разы усиливаются при помощи небесных заступников, всегда сопровождающих своих подопечных.

Стрелец

Легко получая желаемое, Стрелец не боится мечтать, ведь все его задумки быстро начинают сбываться. Удача, сопутствующая знаку, распространяется на всех окружающих. Сам того не ведая, Стрелец направляет по верному пути близких и знакомых. Словно энергетик, Стрелец идёт по жизни не зная усталости, вовлекая и помогая всем, кто встречается. Силы ему дают его Ангелы, и он этого не отрицает.

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