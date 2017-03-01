Три центра женской силы, питающих нашу женственность

Первый источник – область горла, чакра Вишудха.
Если этот центр развит, женщина чувствует свою духовность,Божественные силы, свой творческий потенциал. Она красноречива, говорит очень правильно, о вечном и добром, ее приятно слушать, она ведает истину и умеет ее выражать. Ее речь сладка и приятна. Именно о таких женщинах говорят: «Она как песня…». Если же здесь имеются нарушения, женщина будет склонна сплетничать и ругаться, говорить негативные вещи, жаловаться, не доверять. Краски мира для нее блекнут, она не видит ни красоты, ни радости, разочаровывается в жизни, ничто не может ее удовлетворить. Она стремительно увядает. Разумеется, ни о какой женственности здесь не может быть и речи.
Что же приводит в порядок и гармонизирует работу этого важного центра?
- Духовное развитие, чтение духовной литературы, священных писаний.
- Общение с учителями, единомышленниками, у которых общие духовные принципы и идеалы.
- Работа с наставницей, имеющей большой запас любви.
- Слушание лекций, посещение тренингов.
- Изучение вопроса о карме.
- Ведение чистого образа жизни: соблюдение внешней и внутренней чистоты (гигиена тела и мыслей).
- Ограничение общения с людьми, несущими негатив, жалующимися на жизнь и осуждающими других.
- Отказ от желания обсуждать и сплетничать.
- Занятие духовным творчеством (очень благотворна работа с энергией, овладение искусством исцеления, голосовые практики, интуитивная живопись, медитации).
Второй источник – область сердца, чакра Анахата.
- Медитации на избранное божество, которые наполняют сердце чистой божественной любовью.
- Общение с женскими Богинями — Девой Марией, Гуань-Инь, Исидой.
- Бескорыстное служение и помощь людям, готовить и делиться пищей, материальными предметами, знаниями, опытом, заботиться о детях.
- Искренние молитвы, слушание духовной музыки, пение мантр.
- Благоприятно носить светлые одежды и избегать темных тонов.
- Больше общаться с замужними женщинами, матерями.
- Совершать практики и медитации по раскрытию сердца, практики прощения и очищения от обид.
- Носить лунные камни, а также розовый кварц.
- Употреблять больше молока и молочных продуктов, зеленых овощей, отказаться от животных продуктов, содержащих в себе энергию насилия (мяса, рыбы, яиц).
- Использовать специю кардамон, траву Шатавари, пить больше цветочных чаев, в особенности розу.
Третий источник – область сакрального женского центра — маточки, чакра Свадхистана
Умеет наслаждаться каждым мгновением жизни. Мужчины тянутся к такой женщине, чувствуя ее энергию. Нарушения в этом центре приводят к закомплексованности женщины, она обидчива, мнительна, проблемы с месячными и репродуктивными органами, не принимает мужчин, не получает удовольствия от секса, не умеет накапливать и сохранять энергию, все время чувствует вымотанность, усталость, не любит за собой ухаживать, не принимает своё тело.
Что же раскрывает наш сексуальный центр?
- Практики развития интимных мышц, ношение красивой одежды, украшения, макияж, уход за собой, танцы, женственная походка.
- Употребление сладких продуктов, получение наслаждения через вкус.
- Медитативные практики на раскрытие женственности.
- Проработка своих комплексов, работа с деструктивными программами подсознания.
- Занятие творчеством, слушание красивой нежной музыки, созерцание красивых картин, просмотр романтических фильмов, чтение книг о чувственных, женственных женщинах.
- Всё, от чего вы можете получить эстетическое наслаждение, всё, что способно наполнить вас благодатной энергией, одарить вкусом истинного счастья, физического и душевного блаженства, будет раскрывать этот энергетический центр.