Три центра женской силы, питающих нашу женственность

Первый источник – область горла, чакра Вишудха.

Назначение этого центра – нести чистоту, красоту, вкус, лад и гармонию в мир. Именно для этого нам и дана эта чакра. Если этот центр развит, женщина чувствует свою духовность,Божественные силы, свой творческий потенциал. Она красноречива, говорит очень правильно, о вечном и добром, ее приятно слушать, она ведает истину и умеет ее выражать. Ее речь сладка и приятна. Именно о таких женщинах говорят: «Она как песня…». Если же здесь имеются нарушения, женщина будет склонна сплетничать и ругаться, говорить негативные вещи, жаловаться, не доверять. Краски мира для нее блекнут, она не видит ни красоты, ни радости, разочаровывается в жизни, ничто не может ее удовлетворить. Она стремительно увядает. Разумеется, ни о какой женственности здесь не может быть и речи.

Что же приводит в порядок и гармонизирует работу этого важного центра?

Духовное развитие , чтение духовной литературы, священных писаний.

, чтение духовной литературы, священных писаний. Общение с учителями, единомышленниками, у которых общие духовные принципы и идеалы.

единомышленниками, у которых общие духовные принципы и идеалы. Работа с наставницей, имеющей большой запас любви.

Слушание лекций , посещение тренингов.

, посещение тренингов. Изучение вопроса о карме.

Ведение чистого образа жизни : соблюдение внешней и внутренней чистоты (гигиена тела и мыслей).

: соблюдение внешней и внутренней чистоты (гигиена тела и мыслей). Ограничение общения с людьми, несущими негатив , жалующимися на жизнь и осуждающими других.

, жалующимися на жизнь и осуждающими других. Отказ от желания обсуждать и сплетничать.

Занятие духовным творчеством (очень благотворна работа с энергией, овладение искусством исцеления, голосовые практики, интуитивная живопись, медитации).

Второй источник – область сердца, чакра Анахата.

Здесь находится источник энергии любви. Когда открыто сердце, женщина излучает в мир чистейшую энергию любви и благодарности, она светится радостью, умеет быть счастливой в любых обстоятельствах. Она умеет как дарить, так и принимать любовь и заботу. Она способна создавать глубокие, доверительные, теплые взаимоотношения, основанные на сердечной любви, с миром, родственниками, детьми, и главное — со своим мужчиной.

Она способна тонко чувствовать и понимать других людей, доверять людям и исцелять. Нарушения в сердечном центре проявляются как закрытость женщины. Она не хочет ни общения, ни отношений, ни детей. Она может уйти с головой в работу, взять на себя дополнительные обязательства, чтобы не ощущать боли в области сердца. Приступы депрессии, разочарованности в жизни и в себе, боязнь довериться, потеря веры в себя, потеря смысла — вот ее спутники. Она излучает не теплоту, а холод. Становится снежной королевой. Такое состояние может даже перерасти в развитие женских проблем и бесплодие.

Что же способствует раскрытию сердечного центра?

Медитации на избранное божество , которые наполняют сердце чистой божественной любовью.

, которые наполняют сердце чистой божественной любовью. Общение с женскими Богинями — Девой Марией, Гуань-Инь, Исидой.

— Девой Марией, Гуань-Инь, Исидой. Бескорыстное служение и помощь людям , готовить и делиться пищей, материальными предметами, знаниями, опытом, заботиться о детях.

, готовить и делиться пищей, материальными предметами, знаниями, опытом, заботиться о детях. Искренние молитвы, слушание духовной музыки, пение мантр.

слушание духовной музыки, пение мантр. Благоприятно носить светлые одежды и избегать темных тонов.

Больше общаться с замужними женщинами, матерями.

Совершать практики и медитации по раскрытию сердца, практики прощения и очищения от обид.

по раскрытию сердца, практики прощения и очищения от обид. Носить лунные камни, а также розовый кварц.

Употреблять больше молока и молочных продуктов , зеленых овощей, отказаться от животных продуктов, содержащих в себе энергию насилия (мяса, рыбы, яиц).

, зеленых овощей, отказаться от животных продуктов, содержащих в себе энергию насилия (мяса, рыбы, яиц). Использовать специю кардамон, траву Шатавари, пить больше цветочных чаев, в особенности розу.

Третий источник – область сакрального женского центра — маточки, чакра Свадхистана

Здесь находится источник сексуальной энергии женщины. Когда этот центр открыт, женщина светится жизненной силой, наслаждением, красотой. Она невероятно притягательна и обворожительна. Она находится в состоянии любви к себе, испытывает чувство собственного достоинства, бережет себя, как прекрасный цветок. Она любит и уважает других людей. Когда этот центр открыт, женщина светится жизненной силой, наслаждением, красотой. Она невероятно притягательна и обворожительна. Она находится в состоянии любви к себе, испытывает чувство собственного достоинства, бережет себя, как прекрасный цветок. Умеет наслаждаться каждым мгновением жизни. Мужчины тянутся к такой женщине, чувствуя ее энергию. Нарушения в этом центре приводят к закомплексованности женщины, она обидчива, мнительна, проблемы с месячными и репродуктивными органами, не принимает мужчин, не получает удовольствия от секса, не умеет накапливать и сохранять энергию, все время чувствует вымотанность, усталость, не любит за собой ухаживать, не принимает своё тело.

Что же раскрывает наш сексуальный центр?