Три способа вспомнить, почему ваша душа выбрала эту жизнь

«Два дня в твоей жизни самые важные:

день, когда ты родился, и день, когда понял, зачем».

Марк Твен

Как художник выбирает краски, чтобы нанести их на чистое полотно, так наша душа выбирает обстоятельства жизни, которые определяют наших родителей, этническую принадлежность, страну рождения и т.д.

Наша душа выбирает возможные особенности и разнообразие способов, как мы сможем пережить предначертанные моменты нашего существования.

Например, если мужество – одно из тех качеств, которое мы желаем в себе формировать, мы будем сотрудничать с другими душами в этом физическом мире таким образом, чтобы обстоятельства, возникающие в нашей жизни, способствовали проявлению в нас такого качества, как мужество.

Кроме того, мы выбираем своё предназначение или призвание так, чтобы оно позволило нам максимально полно проявить наши потенциалы на этой живой сцене под названием Земля.

Главная задача жизни — понять свое призвание

Для того чтобы определить наше предназначение со всей глубиной и осознанием, мы предпочли забыть все во время рождения.

Далее, в течение лет и десятилетий, мы будем заниматься поиском такого места в нашей жизни и делать такие выборы в многовариантных жизненных ситуациях, чтобы они помогли нам вспомнить, кто мы есть на самом деле.

Мы будем искать свое предназначение, намеренно вызывая к жизни то, что даст нам наивысшую радость.

Долгие годы мучительного поиска представляют собой не что иное, как ритуал прохождения определенных переживаний и божественных обстоятельств, которые полностью готовят нас быть теми, кем мы пришли быть.

В ту секунду, когда мы соединяемся с призванием нашей души, вселенная отмечает серьезность намерений, и мы приходим к осознанию, что ничто не может и не будет тормозить нас на нашем пути.

В этот момент все страхи и препятствия начинают исчезать, и наш истинный путь шаг за шагом разворачивается перед нами.

В этот момент мы сдвинем горы и пересечем океаны просто потому, что мы может стать едины с нашим высочайшим намерением и следовать нашему божественному предназначению.

В этот момент наше тело, ум и душа становятся сонаправленными с одной единственной целью — испытать себя в качестве нашего собственного величайшего творения в этой жизни.

Вспоминая наше предназначение, мы часто понимаем, что это наше предназначение больше относится не к нам лично, а по большей своей части оно связано с нашим влиянием на остальной мир.

Осуществляя свою божественную миссию в огромной бесконечной вселенной, частью которой мы являемся, мы служим человечеству и освещаем истинные пути для других через служение, исцеление, вдохновение, обучение и расширение возможностей.

Не случайно, что основной массе людей для вспоминания своей миссии требуется сначала испытать боль и страдания в жизни так, чтобы позже выйти за пределы своих ограничений и использовать свое тернистое жизненное путешествие как инструмент для поощрения и стимулирования других сделать то же самое.

Некоторые из известных и влиятельных учителей (Луиза Хей, Анита Мурьяни, Вейн Дайер) были как раз теми, кто сначала сам должен был пройти свой путь во мраке и достичь света, чтобы затем светить для других.

То место, где вы сейчас находитесь – это самое правильное место для вас. Вы не связаны никакой судьбой, и вы имеете власть изменить и создать свою новую жизнь.

3 шага, чтобы открыть свое призвание по плану души

Вы пришли сюда, чтобы сделать что-нибудь. Вы часть универсального сознания, и в нем нет ничего случайного.

В вашей подлинной сущности, а не в фальшивой самости вашего эго, в истинном том, кто вы есть, – вы бессмертны, у вас есть что-то чрезвычайное, которое нужно завершить, пока вы здесь. Иначе вас бы здесь просто не было.

Найдите это. Обратите на это свое внимание. Найдите свое предназначение. Замечайте знаки и подсказки.

Делайте свой собственный выбор, основываясь на своей интуиции, каким бы странным и абсурдным он не показался другим людям вокруг вас…

Если вы слышите зов внутри, который говорит, что есть что-то еще, не игнорируйте его.

Не умирайте, пока ваша музыка жива. Не умирайте, пока ваши цели не достигнуты. Не умирайте, чувствуя, что в вашей жизни нужно что-то исправить. Не позволяйте этому случиться с вами.

1. Определите свою наивысшую радость

Как энергетические существа, мы рождены буквально инструментами для творчества, и наши чувства являются прямой дорогой для связи с нашей душой или своей высшей сущностью.

В любое время, когда наши мысли, слова и действия настроены с духовным зрением, мы узнаем эту дорогу немедленно благодаря чувствам, которые обычно определяются как гармония, внутренний покой, радость, благодарность и любовь.

Когда бы мы ни почувствовали себя хорошо, наши вибрации мгновенно поднимаются, и это ведет к вдохновенным действиям. Выполнение этих вдохновенных действий ведет нас к еще большей радости, которая увеличивает радость по всей планете.

Чем крепче мы можем связаться с компонентом «чувствовать хорошо» внутри себя и прислушаться к нему, тем легче будет для нас определить свою миссию в жизни.

Не отчаивайтесь, если вы не помните, для чего вы пришли сюда или кем вы пришли быть. Ваша главная обязанность в жизни — следовать своей высшей радости. Верьте мне, это не просто избитая фраза для наклейки на бампере автомобиля.

Как только мы начинаем следовать своей первой вдохновляющей идее, мы проводим нашу энергию с намерением «я есть моя наивысшая радость в этот данный момент» во вселенную, которая медленно усиливает и углубляет ее, и мы усваиваем привычку петь песню нашего сердца.

То, что началось как семя, получает больше возможностей расти и процветать каждый раз, когда мы следуем нашим самым высоким чувствам, потому что энергия за этим намерением буквально лавинообразно создает все больше и больше движения в квантовом поле и дает нам то, что делает нас счастливыми.

Что вдохновляет вас?

Что заставляет ваше сердце петь?

Что является тем делом, которым вы всегда хотели заниматься, но откладывали на потом?

Время пришло.

2. Позвольте вашей душе вести вас в ваших делах

Мы застреваем, перебирая в своем уме миллионы задач, которые мы должны решить, чтобы достигнуть чего-нибудь, тем самым тормозя свое движение вперед и разочаровываясь.

Мы не понимаем, что соответствовать нашему призванию – такая же наша обязанность, как и любая другая, хотя конечный результат может быть совсем не похож на начало и на то, что вы планировали, и это совершенно нормально.

Иногда, именно то, что, как нам кажется, мы хотим, предназначено служить первым шагом на пути, ведущем к выполнению нашей миссии. Вселенную не беспокоит, что мы делаем, чтобы излучать радость.

Это могут быть курсы по Рейки или кулинарные курсы, неожиданная поездка в отпуск или звонок старому другу, которого мы давно не видели.

Вселенную заботит только тот вибрационный «автограф», который исходит из нас, когда мы переживаем состояние радости.

Отдавая себя вдохновляющим действиям, мы можем встретить учителя для жизни, который станет нашим источником вдохновения.

Или привлечем в нашу жизнь новые возможности, которых в противном случае мы бы не имели, чтобы, следуя своему сердцу, прибыть точно в нужное место в нужное время.

Единственное решение, которое мы должны принять для ежедневного выполнения – это начать следовать тому, что даёт нам какое-либо количество радости из всей доступной нам ежедневной деятельности.

Это вместо того, чтобы придумывать грандиозные планы действий для достижения точки В из точки А только потому, что это правильно по мнению большинства или потому, что все делают это.

Если ваша единственная ежедневная деятельность состоит их домашних хлопот, таких как: уборка, соблюдение сроков и приготовление еды для шести человек, — тогда постарайтесь делать несколько или все из этих вещей с максимально возможной радостью, чтобы втиснуть парочку занятий, которые приносят вам покой и побуждают жить.

Они могут быть простыми, например, почитать 15 минут или заняться своим хобби, когда все лягут спать. Вы никогда не знаете, что может из этого получиться.

Не стоит недооценивать этих маленьких увлечений, так как с их помощью вы можете накопить энергию для больших дел.

Всегда помните, что нужно находиться в своей наивысшей радости каждый момент для получения энергии.

Это лучше, чем погружаться в наводнение заданий и бегать бесцельно по кругу суеты, по той простой причине, что мы не можем найти свое призвание вне себя, но мы можем вспомнить или сотворить его внутри нас.

Чем больше мы можем позволить этой энергии течь в нас и из нас, тем больше вселенная может принести нам все, что резонирует на том же энергетическом уровне, чтобы помочь нам вспоминать и творить наши судьбы.

Является ли этот путь предания себя воспоминанию, в конечном счете, воплощающий наше призвание, всегда радужным? Ответ будет: «Нет».

Это путешествие, которое состоит из тысячи маленьких шагов учебы и выбора.

Нет более могущественных вибраций во вселенной, чем наша энергия, когда она становится продолжением нашего божественного призвания.

Какие из дел, прописанных в вашем ежедневнике, приносят вам настоящую радость?

Можно ли вставить больше дел для хорошего самочувствия в вашу жизнь?

Как можно заменить бессмысленные «то, что должна сделать» на более вдохновляющие дела?

3. Ваше призвание – это ваше собственное создание

Наши души выбрали определенную миссию до рождения.

Но в тот момент, когда мы полностью осознали, кто мы есть, и пробудились к создателю изнутри, мы больше не привязаны к каким-либо заранее определенным путям, которые мы планировали для себя до воплощения в это физическое тело.

Чем больше мы знаем о своей истинной сущности и нашей связи с божественным источником, тем более могущественными становимся и тем больше можем претендовать на дар свободной воли.

А он, в конечном итоге, позволяет нам осуществить наше неотъемлемое право как сознательного творца быть, делать и иметь то, что наша душа пожелает.

Чтобы достичь этого, мы должны, во-первых, освободить себя от всего, что нас ограничивает. Ограничения могут иметь форму страхов, таких как: страх неопределенности, страх изменений, страх недостатка или страх успеха.

Ограничения могут также проявляться как бесконечные отговорки от типа: «Я работаю целый день, и у меня нет времени и денег», — до: «Я слишком стар для этого».

Кроме этих, появляются ограничения в виде утверждений с низкой самооценкой: «На всех не хватит», — и: «Я недостаточно хорош».

Перед закреплением в нашей истинной роли творца многие из нас чувствуют себя как беспомощные жертвы, которые принимают то, что жизнь бросает нам.

Мы можем быть страстно увлечены, отвечая на наше призвание быть художником, но закончить, работая в банке, потому что мы боимся, что не сможем свести концы с концами.

Мы считаем себя ограниченными, даже порабощенными условиями нашей жизни. Мы смиряемся со своей так называемой судьбой и рассказываем истории, как нам недостаточно повезло не быть одним из тех, кто, как кажется, имеет все в жизни.

Когда мы пробуждены, мы осознаем, что мы те, кто мы есть, и мы творим все так, как желаем, чтобы испытать все в своей жизни, что зависит только от одного — от нашего выбора.

Ваше призвание – это что-то, что ваша душа выбрала в царстве бесформенности перед тем, как занять какое-то тело.

И вы можете выбирать снова в любое время этой жизни, потому что правда состоит в том, что ваша душа – это то, что истинно на века, в то время как ваше тело и ум — это просто дополнительные инструменты для выполнения вашей миссии.

Поэтому вы можете испытать ваши собственные творения физически в этом трехмерном временном и пространственном измерении. Эта сила возможности выбора никогда не оставит вас.

Однажды приняв решение, позвольте вселенной творить остальное вместе с вами, чтобы воплотить ваш выбор.

Пришло время отпустить вас с привязи на свободу воли. Свободу творить свою судьбу. Нет ничего записанного в звездах и предсказанного, кто ты и кем ты можешь стать.

Однажды каждая ваша частичка, каждая ваша клетка внутри вас срезонирует с внутренним знанием, и вы пробудитесь к божественной силе творения, которая принадлежит вам по праву наследования. Эта сила живет в вас и терпеливо ждет вашего призыва.

Вы не являетесь ни вашим прошлым, ни вашими условиями рождения, ни вашими ролями, ни вашими достижениями, ни вашими учетными данными, ни вашими наградами, ни банковскими счетами, ни вашей работой, которая заставляет вас съеживаться каждое утро после пробуждения.

Вы не ваше тело, не ваш ум, не ваши убеждения и верования, не ваши мысли, не ваши обязательства, не ваши ограничения, не ваши прошлые отношения, не даже контракт души.

Глубоко внутри вы настолько могущественны, что не можете себе представить. Однажды вы вспомните свои священные способности творить все, что вы пожелаете, и ваши радостные вибрации сделают этот мир немного ярче.

Совершенно не имеет значения то, что вы не знаете своего предназначения.

Если вы могли бы начать с чистого листа и сотворить все, что вы хотите, без ограничений этого момента, кто бы вы были?

Что бы вы создали?

Какой маленький шаг вы могли бы предпринять для этого сегодня?

Следуйте своему сердцу.

Автор: Джулиет Танг

Источник