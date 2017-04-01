ТРЕТИЙ ГЛАЗ

Шишковидная железа напрямую показывает насколько расширена сфера Сознания, в которой живёт человек. Человек может быть физически слеп и глух, но с помощью шишковидной железы он может видеть и слышать гораздо больше чем «здоровые» люди.

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Эпифиз – шишковидная железа, расположенная в центре головного мозга, в точке пересечения двух прямых, проведенных через точку третьего глаза (горизонтальная прямая) и через темечко (вертикальная прямая).

Эпифиз в организме считается основным регулятором, он продуцирует гормон мелатонин, обеспечивающий защиту организма от свободных радикалов, а следовательно, защищает его от рака, СПИДа и прочей напасти. Мелатонин успокаивает нервную систему и способствует удержанию Сознания на альфа-уровне, а также замедляет старение!

С возрастом уровень мелатонина в организме снижается, отсюда – снижение иммунитета, возникновение старческих изменений в организме, старение.

Состояние эпифиза напрямую связано с уровнем духовного развития, Эволюцией Сознания, с тем, насколько мы своими мыслями связаны с Богом. Если этого нет, то эпифиз не получая чистых энергий Бога, изменяет свою функцию и атрофируется, а уровень мелатонина в организме понижается. Тут же происходит отключение гипофиза, щитовидной и вилочковой желез от гормональных обменных процессов организма. Лавинообразно развиваются патологические процессы – организм включает механизм самоуничтожения!

Шишковидная железа напрямую показывает насколько расширена сфера Сознания, в которой живёт человек. Такое явление как экстрасенсорное восприятие зависит от работы этой железы. Если она развита должным образом, человеку более не требуются физические ощущения, ибо канал прямого восприятия дает куда больше информации. Человек может быть физически слеп и глух, но с помощью шишковидной железы он может видеть и слышать гораздо больше чем «здоровые» люди.

Вы, уважаемый читатель, очевидно, заметили, что в книге нет перечня болезней, которые с помощью нашей Системы можно излечить, хотя в этот список смело можно поместить абсолютно все болезни тела и духа! Мы не касаемся бича Человечества – таких грозных болезней, как рак, СПИД и многие другие, попавших в разряд неизлечимых. Дело в том, что здоровье и состояние физического тела полностью зависят от наших мыслей и Сознания, которые на физическом плане реализуются через эпифиз. Работа с эпифизом помогает обеспечить достаточное поступление мелатонина в организм, что укрепляет и восстанавливает все обменные процессы и иммунитет. Таким образом, и рак, и СПИД исчезают сами собой.

Американские ученые, занимаясь исследованием СПИДа, заметили, что стоит человеку изменить свою духовную ориентацию, мысленно обратившись к Богу, как СПИД теряет свою активность. Заметьте, даже при такой незначительной работе над собой!

А если человек активно работает над развитием своего Сознания, отсоединяется от кармического воздействия, тогда от него отступает любая болезнь, в том числе такие «неизлечимые», как рак и СПИД. Лекарства против этих болезней не будут изобретены никогда, потому что все перечисленные процессы в организме может включить и отрегулировать только сам человек!

Все это подтверждает практика. Неизлечимые болезни, в особенности СПИД, – не просто болезни Духа, они свидетельствуют о крайней степени духовной деградации и нищеты человека. Даже если он академик. Отличает этот хилый контингент твердая уверенность в том, что они случайно, безвинно пострадавшие, и сейчас их обязаны спасать. Но от Кармы спасти невозможно, от нее можно только спастись самому!!

Секрет всех новомодных течений и древних учений заключается только в том, что, занимаясь ими, человек неизбежно «поворачивается лицом» к своему организму, в какой-то степени устанавливает с ним обратную связь! Поэтому благодарить надо не Гуру или тибетского монаха, а свой организм за то, что, невзирая ни на что, он еще жив и сумел сохранить свою чуткость.

Наше единение с Богом (практическое, а не теоретическое, ритуальное), со своим Высшим «Я», правильная ориентация мыслей, пребывание Сознания на альфа-уровне и постоянное эволюционное развитие способны защитить от любой напасти, даже радиационной. Что такое для этой защиты радиация или рак со СПИДом? Ничто!

Установлено, что когда человек достигает возраста полового созревания, вилочковая железа (тимус) делегирует ряд своих функций половым органам. Среди них – поддержание организма в молодом состоянии. Сама железа сохраняет за собой функцию поддержания иммунитета. Иммунитет – это не что иное, как поддержание энергонасыщенности всего организма, его органов, тканей и самих клеток. Это способность клеток вырабатывать достаточное количество энергии.

Состояние вилочковой железы полностью зависит от состояния эпифиза, а его состояние целиком зависит от развития нашего Сознания! Если в период полового созревания ребенок не сформировал правильное мировоззрение, не научился ориентировать свои мысли на Бога, не избрал путь дальнейшей Эволюции и не делает попыток освободить свое Сознание от стереотипов (Навыков, возведенных в догму), его эпифиз начинает деградировать, как бы высыхать. Вслед за этим уменьшается в размерах и высыхает вилочковая железа, что приводит к снижению иммунитета! Начинается процесс старения, развиваются хронические болезни.

Именно по этой причине все взрослые и совсем еще молодые люди имеют высохшую вилочковую железу, что медициной расценивается как стандарт здорового организма. На самом же деле – организм духовно неразвитого человека объявляет Тонкому Миру о своей несостоятельности и включает самоликвидатор, потому что он, как клетка Организма Вселенной, вырождается в раковую и представляет для него угрозу!

Но, к счастью, этот процесс имеет обратное действие. Если человек начинает расти духовно, эволюционировать – то и эпифиз, и вилочковая железа начинают регенерироваться. На определенном этапе вилочковая железа снова берет на себя функцию поддержания организма в молодом, здоровом состоянии. Человек молодеет, его годы пошли вспять!

Для достижения такого состояния, когда ваши мысли постоянно направлены на Бога, надо научиться распределять их концентрацию между тем делом, которым вы занимаетесь (пусть это будет гимнастика, творческая работа, учеба или что-то иное), и Богом. Допустим, вы что-то учите. Учеба может иметь для вас значение как возможность увеличить заработок, достичь определенного положения в обществе (или еще что-то), то есть сейчас ваша мысль, Сознание направлены на удовлетворение личных потребностей.

Измените свою точку зрения! Мысленно скажите себе: Я изучаю данный предмет, чтобы стать более грамотным человеком, чтобы достичь некоторого положения в обществе. Это поможет мне лучше реализовать эволюционные процессы своего развития – в достижении единения с Богом! Направьте свою мысль к Богу, почувствуйте радость и желание служить Ему, жить в гармонии с Ним!

Если вы занимаетесь здоровьем, то поставьте перед собой задачу, что, достигнув молодости, здоровья, совершенного физического тела, вы станете более способным осуществлять свою Эволюцию, в достижении единения с Богом! Направьте свою мысль к Богу! Эту процедуру делайте как можно чаще.

Читая настрои из Системы, наполняйте их своей мыслью! Настрой – это инструмент вашей мысли, набор определенных слов, звуков! Произносить слова можно «на автомате», что называется, «шлепать губами». Но настрои, молитвы, исцеляющие звуки должны быть наполнены смыслом, то есть, читая настрой, вы должны сосредоточить внимание на органе, с которым работаете, а мысли – должны сосредоточить на словах и звуках, произносимых вами.

В противном случае настрои теряют свой терапевтический эффект! Работают не технологии, работает ваша мысль! Поэтому все свои действия наполняйте мыслью, вниманием, выполняйте все осознанно. По Законам Природы жизненная энергия передается в тот орган, на котором сосредоточено наше внимание.

Все, чем мы занимаемся в Системе, имеет четкую цель – восстановить обратную связь между Сознанием и подсознанием, между полушариями мозга, между головным мозгом и органами, тканями, системами, каждой клеточкой организма! Мы учимся восстанавливать обратную связь со своим Высшим «Я», со всеми Уровнями Мироздания, и, конечно же, с Богом. Только восстановив эту множественную обратную связь, человек может считать себя состоявшимся – гармонизированной Личностью, способной соблюдать главный Закон Мироздания – Закон Единения. Только тогда он становится совершенно безопасным для Мироздания, а значит, способен приносить Ему пользу!

Именно это состояние называется Вечным Блаженством, райским наслаждением и, если хотите, – истинной любовью и счастьем! Потому что счастье – это когда тебя понимают, а истинное счастье – это когда тебя понимают все, и ты понимаешь всех! А сейчас подумайте, о каком таком счастье можно говорить, «понимая» всех и вся в объеме двух – пяти процентов, и, соответственно, получая в ответ понимание в таком же, более чем скудном объеме! О любви и говорить не приходится.

В таком случае, как вы понимаете, приходится распрощаться с самой идеей приоритета, гегемонии или превосходства человеческой Души над Душами прочих существ.

Ученые предполагают, что процесс старения начинается в шишковидной железе из-за уменьшающегося производства мелатонина. Сам этот гормон обладает свойствами антиоксиданта, помогающего бороться с вызывающими старение свободными радикалами.

Прежде чем переходить на энергетические практики, нам нужен бесперебойный сосуд с «пропускной способностью» железы 40 герц и выше. Напоминаем, что у «стандартного человека» резонансная частота шишковидной железы всего 7 герц. Вы просто физически не сможете резонировать 40 герц если «аппарат» в данном случаи ваша шишковидная железа не будет к этому готов с биологической точки зрения.

Девять шагов развития шишковидной железы (эпифиза).

• Шаг первый: соблюдайте суточные ритмы.

Исследования показывают, что те, кто ложится рано, около 22 часов и встает с рассветом, производят наибольшее количество мелатонина в течение ночи и чувствуют себя более энергичными и работоспособными на следующий день. Но спать в темное время суток — только одна половина задачи. Вторая — получать как можно больше света в светлое время. Устройте себе рабочее место у большого окна и ежедневно проводите часть светлого времени суток под открытым небом.

• Шаг второй: ешьте пищу, богатую мелатонином.

Среди наиболее богатых источников — овес, кукурузные початки, рис, ячмень, а также помидоры и бананы. Углеводы помогают организму производить мелатонин благодаря особой аминокислоте — триптофану. Следует придерживаться вегетарианской диеты, так как белковая пища, особенно мясо, насыщает кровь большим количеством аминокислот, которые конкурируют с триптофаном за право поступить в мозг. Высокоуглеводная пища — хлеб, картофель, макароны — провоцирует «инъекцию» инсулина, который вытесняет этих конкурентов. Витамины. Некоторые из них повышают производство мелатонина — например, витамины В3 и В6 (недостатком последнего страдают пожилые люди). Много витамина В3 содержится в кураге, семечках подсолнуха, цельных зернах пшеницы, ячменя. В6 можно получить из моркови, лесных орехов, сои, чечевицы.

• Шаг третий: охраняйте свой мелатонин.

Кофеин, алкоголь, никотин — каждый из них способен подорвать процесс нормального производства гормона. Такой же эффект дают некоторые лекарства. Если вы постоянно принимаете какие-то препараты, постарайтесь узнать, не оказывают ли они влияния на уровень мелатонина.

• Шаг четвертый: следите за электромагнитным загрязнением.

Электромагнитные поля очень сильно влияют на работу шишковидной железы — вплоть до приостановки производства мелатонина. Основные их источники — компьютеры, копировальные аппараты, телевизоры, линии электропередач, а также плохо изолированная проводка и даже полы с подогревом и безусловно мобильные телефоны. Электромагнитные поля сводят на нет противораковую активность мелатонина, так что по возможности ограничьте повседневный контакт с ними.

• Шаг пятый: берегите шишковидную железу.

С течением времени эта железа подвергается так называемому процессу кальцификации, и ее продуктивность снижается. Чтобы это предотвратить, придерживайтесь растительной диеты, богатой антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы. Избегайте жирной пищи и никогда не курите.

• Шаг шестой: выполняйте йогические асаны.

Асаны оказывают утончающее воздействие на наше тело и сознание и освобождают его от грубых моделей мышления. Лучшей асаной для шишковидной железы является поза зайца (Шашаунгасана), оказывающая давление на макушку головы и напрямую стимулирующая верхнюю чакру и шишковидную железу. Увеличивая производство мелатонина, эта асана придает спокойствие разуму, а также усиливает память и концентрацию.

• Шаг седьмой: Часы Шивы

Выделение мелатонина начинается с заходом солнца и достигает своего пика в полночь, когда тело и разум наиболее интроспективны. В течение тысяч лет йоги учили, что лучшее время для медитации — с 12 до 3 утра, это время называется «часы Шивы». В это время можно пережить полное погружение разума внутрь, внутренний покой и глубокую медитацию.

• Шаг восьмой: Новолуние.

Один раз в месяц на новолуние шишковидная железа производит сравнительно большое количество мелатонина. Человек переживает чувство блаженства и внутренней радости, если он поддерживает чистоту и возвышенность разума. В это время мелатонин омывает все железы и делает разум спокойным и направленным внутрь себя. Если же разум человека вовлечен в грубые или направленные на внешние объекты мысли, то мелатонин просто сгорает и человек не может пережить тот утончающий эффект, который он оказывает на все железы эндокринной системы и на разум. Поэтому многие йоги в этот день воздерживаются от пищи и воды и выполняют много духовных практик, интровертирующих, очищающих и возвышающих их сознание.

• Шаг девятый: медитируйте регулярно.

Было обнаружено, что ежедневная практика медитации непосредственно влияет на шишковидную железу, гипофиз и гипоталамус, и балансирует энергетические потоки в правом и левом полушарии мозга. Производство мелатонина, равно как и других гормонов головного мозга увеличивается, это приводит к достижению совершенного эмоционального контроля. Практика, которая наиболее эффективно развивает шишковидную железу и верхнюю чакру, называется дхьяна, 6-й урок Ананда Марга медитации, который связан с концентрацией и визуализацией на этой железе. Шишковидная железа косвенно контролирует все железы и чакры, находящиеся ниже — все 50 человеческих склонностей, таких, к примеру, как страх, ревность жадность, любовь и привязанность и т.п. Поэтому тот, кто может контролировать шишковидную железу и верхнюю чакру, может полностью контролировать как тело, так и разум.

Такими нормами и образом жизни вы подготовите вашу шишковидную железу к дальнейшим практическим наработкам и собственно говоря к упражнениям по открытию третьего глаза.

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