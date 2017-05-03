ТРЕТИЙ ГЛАЗ ШИВЫ или Утерянный Дар Богов

Легенды гласят, что когда-то люди обладали почти божественными силами. Они могли жить до 800 лет и запросто общаться с небожителями – вспомните библейских персонажей! То был золотой век человечества… Но современная наука утверждает: нет ничего невозможного в том, чтобы вновь обрести дар вечной молодости и сверхъестественных психических способностей. Впрочем, начнем издалека.

Похмельный опыт Пьера Буше

Парижский художник Пьер Буше подрабатывал входившими в конце XIX века в моду фотосъемками. Как-то вечером фотограф упился «до чертиков» — в самом прямом смысле: по личному признанию, всю ночь за ним гонялись два черта с вилами в руках. Поутру он поплелся в фотолабораторию. На столе царил хаос: экспонированные кассеты валялись вперемежку с чистыми. Буше долго пытался сообразить, какие из них надо проявить, махнул рукой и проявил все подряд. И остолбенел: с пластинок на него глядели те самые мерзопакостные рожи «ночных гостей».

Приятель Буше, ученый, чрезвычайно заинтересовался странным явлением и после экспертизы даже направил в Академию наук статью о возможности фотосъемки алкогольных галлюцинаций. Как и следовало ожидать, опубликовать ее не решились. Но вскоре последовали статьи о «психических фотографиях» известного астронома, исследователя аномальных явлений Камила Фламмариона. Появились и новые подтверждения реальности феномена. Об «излучениях из головы» и даже их проекции на экран сообщал известный русский психиатр В.X.Кандинский: «Спроецированные картины… невидимы в ярком освещении, но стоит затемнить комнату, как они выступают весьма четко».

Феномен Тэда Сериоса

Мистический рубеж столетий сменился этапом материализма, и в исследованиях психоизлучений наступило затишье. Нарушил его в начале 60-х годов XX века списанный на берег американский моряк Тэд Сериос. Он случайно обнаружил, что может проецировать на фотопленку собственные мыслеобразы. На потеху публике на моряка направляли камеру, щелкали затвором и… вместо физиономии «пьянчужки Тэда» на пленке проявлялись всем известные здания, пейзажи…

Заинтригованные ученые уговорили Тэда стать «подопытным кроликом» и провели около восьмисот экспериментов. Во избежание жульничества ученые опечатывали «Полароид» и сами заказывали Тэду «картинки». Он исполнял «заказ» с поразительной точностью. И уж совсем удивительным было то, что на некоторых иногородних и иностранных объектах просматривались новые вывески и прочие изменения, о которых Тэд знать никак не мог, поскольку вот уж много лет безвылазно торчал в Чикаго. Ученые мужи стали в тупик… К дискуссии о мыслеобразах подключились даже философы.

Маститый советский ученый A.M.Мостепаненко выдвинул гипотезу, что галлюцинации — объективная реальность, существующая в пространстве и времени. Вроде бы экспериментам был дан «зеленый свет», но… То ли ученые до ужаса боялись чертей, то ли опасались результата, который мог камня на камне не оставить от классической психологии — никто не хотел рисковать.

Некоторые смельчаки все-таки отваживались на опыты. Пермский психиатр Г.П.Крохалев в 1974 году рискнул сфотографировать галлюцинации «алкогольного контингента» клиники. Старенький «Зенит» исправно фиксировал все, в том числе и вышеупомянутых чертей. На ученого ополчились и дилетанты из СМИ, и коллеги-психиатры. А Крохалев тем временем чисто случайно провел еще один эксперимент: поместил несколько больных, страдающих галлюцинациями, в экранированную камеру… и у всех галлюцинации тут же исчезли. Спрашивается: и при чем тогда тут мозг?

«Знающие три времени»

Классическая наука пока не в состоянии объяснить этот феномен. А древние восточные учения не видят в нем ничего сверхъестественного. Согласно им, способностью принимать и излучать мыслеобразы обладают особые энергетические центры организма – чакры. Причем особенно «поднаторела» в этом так называемая аджна-чакра, которую издавна называют «третьим глазом».

Во многих верованиях этот удивительный орган – обязательная принадлежность бессмертных богов. Изображение третьего глаза на лбу божества Шивы можно встретить на росписях и скульптурах индуистских храмов.

Адепты восточных религий утверждают, что некогда «глаз Шивы» существовал у всех людей, как дар небесных прародителей человечества. Он, словно спутниковая тарелка, улавливал тонкие космические энергии. Сознание наших предков было открыто потокам информации, пронизывающим Вселенную, они имели доступ к мировой «базе данных», и потому сфера их восприятия была значительно шире привычных для нас трех измерений.

Открытие третьего глаза – цель жизни многих подвижников, которые тратят на это годы духовного совершенствования. Возможности, которые ими достигаются, поразительны. Так, йоги, раскрывшие «глаз Шивы», обладают не только даром ясновидения, телепатии, преодоления гравитации и пр., но могут наблюдать за событиями, происходящими на огромных расстояниях и в других эпохах – в прошлом, настоящем или будущем. В Индии их называют трикала джна – «знающие три времени».

Что это? Мистика? Красивая, но нереальная сказка? Похоже, нет. Видный советский ученый Николай Кобозев, изучавший мыслительные процессы на атомном уровне, пришел к выводу, что материя мозга… сама по себе не способна обеспечить мышление. Для этого необходим внешний источник потоков, так называемых фермионных (несущих информацию) частиц.

И если эта гипотеза верна, получается весьма занятная картина: человек мыслит не по своей воле. Не мы являемся источником разума, но наши мысли и образы приходят от Разума, неизмеримо большего. Помните версию философа Мостепаненко о независимом существовании видений от того, кого они посещают?

Позвольте, скажете вы, йоги – это одно, а пьяницы с их галлюцинациями – это совсем другое. Не путаем ли мы божий дар с яичницей? Терпение, уважаемый читатель. Все встанет на места.

А все-таки Леонардо был прав!

Дело в том, что загадочный третий глаз – не абстрактное понятие, а вполне реальный орган, который закладывается у всех при внутриутробном развитии. Это эпифиз, или шишковидная железа, расположенная в голове позвоночных и человека. У рептилий на месте эпифиза существует настоящий теменной глаз, для которого в черепе даже предусмотрено отверстие. Он прикрыт кожей и способен воспринимать не только свет. Известно, что он особенно чувствителен к миллиметровому диапазону волн, магнитному полю, а также, возможно, к ряду других (в том числе информационных?) излучений.

(Думаю, технологии зомбирования как раз расчитаны на облучении третьего глаза, т.е. эпифиза человека)

У человека же эпифиз расположен в глубине черепа. Этот «атавизм» отвечает за выработку мелатонина и серотонина – гормонов «сна» и «радости». Довольно скромно, чтобы претендовать на роль «глаза Шивы», не так ли?

Но Леонардо да Винчи считал именно эпифиз вместилищем души человека. И современная наука доказала, что он был, пожалуй, прав. Выяснилось, что гормоны эпифиза помогают бороться с раковыми опухолями, оказывают омолаживающий эффект и продлевают нашу жизнь. И если искусственно поддерживать функции этой железы… старость никогда не наступит! А несколько лет назад специалистам Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии удалось сделать первый шаг к бессмертию: созданный ими препарат на основе гормонов эпифиза запустил обратный ход времени в организме старых макак — они начали стремительно молодеть!

Микрочипы в мозгу

Ну, допустим. И все-таки, где тут связь с «глазом Шивы», «антенной» в космическое информационное поле, дарующей экстрасенсорные качества? На смелую аналогию натолкнула удивительная способность эпифиза вращаться подобно глазному яблоку. Существенное сходство с глазом недавно нашли и в строении этой железы: там обнаружились зачатки хрусталика и… рецепторы для восприятия цветов.

И еще: в шишковидной железе присутствует так называемый «мозговой песок» — минеральные тельца размером от долей миллиметра до двух. Функция этого песка остается для науки не вполне ясной. Однако рентгеновский анализ показал, что в песчинках имеются еще более мелкие кристаллы с большим процентом кремния, используемого для записи информации в микрочипах!

Опыты позволили сделать вывод: похоже, мозговой песок хранит в голографическом виде данные о существовании человека в пространстве и времени. Ученые считают: микрокристаллы способны улавливать внешние излучения и считывать информацию, посылаемую космическими телами.

Существует и еще одно (хотя и косвенное) доказательство, что эпифиз действительно связан со зрением и информационными возможностями: у некоторых индийских монахов, посвятивших себя духовным практикам, эпифиз значительно увеличивается в размерах, как бы вспучивая мозг. А теменная кость истончается, рассасывается, участок черепа над «третьим глазом» становится подобием родничка у младенца, что облегчает проникновение космических энергий.

По версии исследователей, третий глаз объясняет феномен ясновидения: картинка, возникающая перед мысленным взором, проецируется из шишковидной железы на сетчатку глаза подобно тому, как на экран кинотеатра проецируется свет из киноустановки.

Эта версия неплохо отвечает еще на один вопрос: почему жрецы и прорицатели с древности прибегали к помощи детей и девственниц? Достоверно установлено, что эпифиз напрямую связан с половыми функциями, и воздержание сильно его активизирует. А у детей, не достигших половой зрелости, вся мощь эпифиза волей-неволей направляется не в сексуальную, а в духовную сферу.

Неслучайно у отшельников, давших обет безбрачия, так велика способность к восприятию видений свыше.