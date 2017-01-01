Третий глаз: путь его пробуждения

Третий глаз тесно связан с шестой чакрой и находится между бровей, немного выше переносицы. Благодаря использованию медитации третьего глаза, вы можете открыть свои тонкие чувства и воспринимать многомерные миры и энергии. Третий глаз является центром ясновидения и относится в большей степени к способности интуитивно видеть или воспринимать тонкие энергии. Иногда это называют шестым чувством, что означает возможность доступа к информации, которая лежит за пределами общепризнанных пяти физических чувств.

Может быть, вы и не станете ясновидящим или духовно просветленным, но это расширит представления об энергии вокруг вас, и это может быть очень полезно при очистке от блоков, проблем или других ограничений, при обнаружении информации из вашего прошлого, а также вы получите новые и более высокие уровни сознания.

Ясновидение – это видение ауры, картин, чакр и других духовных аспектов. Иногда способность видеть нефизические сферы, ангелов и других размерных существ и объектов. Медитация третьего глаза поможет его открыть и даст возможность использовать его. Соединение третьего глаза с коронной чакрой дает возможность видеть цвета.

Когда третий глаз открывается, то излучается несколько цветов, исходящих из него. Это могут быть золотые, серебряные лучи или белые потоки светавходящие в него, когда он получает информацию. Когда третий глаз открывается все больше и больше, то свет исходящий растет все сильнее и шире.

Когда практикуете медитацию третьего глаза, то при его открытии, видны не только цвета, но и нечеткие изображения. С опытом эти образы становятся более ясными и реальными. Затем картины становятся более четкими, чем то, что мы видим физическим зрением.

При открытии третьего глаза вы видите энергетические поля, окружающие тело человека, а точнее, ауру или биополе, которые несут много информации. Один из слоев ауры, который известен как психический, отвечает за убеждения и выводы из жизненного опыта, а другой — эмоциональный, который дает фотографии и эмоциональные картины опыта.

Почему же обычно третий глаз заблокирован у большинства людей?Потому что третий глаз связан с первой, второй и третьей чакрой через тонкие шнуры, которые вызывают сокращения в нем. У большинства людей имеются завалы, как правило, в виде страхов и недоверия. Медитация и дает возможность очистить эти блоки. Важно понимать, что для открытия третьего глаза, требуется много практики и терпения в течение некоторого времени.

Как делать медитацию третьего глаза? Как и в большинстве медитаций, практиковать нужно с закрытыми глазами, но некоторые люди могут это делать и с открытыми глазами.