Третий глаз: путь его пробуждения

Третий глаз тесно связан с шестой чакрой и находится между бровей, немного выше переносицы. Благодаря использованию медитации третьего глаза, вы можете открыть свои тонкие чувства и воспринимать многомерные миры и энергии. Третий глаз является центром ясновидения и относится в большей степени к способности интуитивно видеть или воспринимать тонкие энергии. Иногда это называют шестым чувством, что означает возможность доступа к информации, которая лежит за пределами общепризнанных пяти физических чувств.
Может быть, вы и не станете ясновидящим или духовно просветленным, но это расширит представления об энергии вокруг вас, и это может быть очень полезно при очистке от блоков, проблем или других ограничений, при обнаружении информации из вашего прошлого, а также вы получите новые и более высокие уровни сознания.
Ясновидение – это видение ауры, картин, чакр и других духовных аспектов. Иногда способность видеть нефизические сферы, ангелов и других размерных существ и объектов. Медитация третьего глаза поможет его открыть и даст возможность использовать его. Соединение третьего глаза с коронной чакрой дает возможность видеть цвета.
Когда третий глаз открывается, то излучается несколько цветов, исходящих из него. Это могут быть золотые, серебряные лучи или белые потоки светавходящие в него, когда он получает информацию. Когда третий глаз открывается все больше и больше, то свет исходящий растет все сильнее и шире.
Когда практикуете медитацию третьего глаза, то при его открытии, видны не только цвета, но и нечеткие изображения. С опытом эти образы становятся более ясными и реальными. Затем картины становятся более четкими, чем то, что мы видим физическим зрением.
При открытии третьего глаза вы видите энергетические поля, окружающие тело человека, а точнее, ауру или биополе, которые несут много информации. Один из слоев ауры, который известен как психический, отвечает за убеждения и выводы из жизненного опыта, а другой — эмоциональный, который дает фотографии и эмоциональные картины опыта.
Почему же обычно третий глаз заблокирован у большинства людей?Потому что третий глаз связан с первой, второй и третьей чакрой через тонкие шнуры, которые вызывают сокращения в нем. У большинства людей имеются завалы, как правило, в виде страхов и недоверия. Медитация и дает возможность очистить эти блоки. Важно понимать, что для открытия третьего глаза, требуется много практики и терпения в течение некоторого времени.
Как делать медитацию третьего глаза? Как и в большинстве медитаций, практиковать нужно с закрытыми глазами, но некоторые люди могут это делать и с открытыми глазами.
- Вам нужно выбрать место, где вам будет комфортно и спокойно на время медитации.
- Одежда должна быть комфортной, а свет приглушенный.
- Делайте медитацию медленно, чтобы у вас было достаточно времени.
- Начните с глубокого вдоха через нос и задержите его на мгновение, а затем, выдохните мягко через рот. Достигните полного расслабления.
- Расслабьте все мышцы лица и тела.
- Достигните полной релаксации во всем теле абсолютно.
- Перенесите ваше внимание на точку между бровями.
- Осознайте, что ваш третий глаз, который является энергетической областью лба, открывается и излучает свет. Размер светового луча диаметром с мяч для гольфа, который излучает золотой свет как солнце во всех направлениях на 360 °.
- Отпустите все мысли и растворите любые страхи, беспокойства или неуверенность. Не должно быть никакого сопротивления, чтобы не мешать работе. Добиться этого можно опять же, сделав глубокий вдох через нос и выдох через рот. Золотой свет, создает ту частоту, где только могут произойти положительные события. Так что расслабьтесь и позвольте, чтобы это происходило.
- Запустите золотой шар света в лоб, чтобы открыть и отправить потоки золотого света во всех направлениях, все больше и больше, давая возможность полного расслабления в этой зоне.
- Ваше тело продолжает расслабляться еще больше.
- Почувствуйте, что вы становитесь все легче и легче, чем все больше и больше проходит золотой свет через третий глаз и по всему телу.
- Отпустите и освободите себя от всех вопросов и неопределенностей.
- Дайте себе разрешение, чтобы ваш третий глаз открылся естественно и автоматически сам по себе полностью.
- Это совершенно естественный процесс, а поэтому ваш мозг полностью отдыхает от любых идей и мыслей.
- Это самый прекрасный момент, когда нужно призвать ангелов и духовных наставников, и попросить их, чтобы они вас поддержали. Попросите их вам помочь потому, что вы не знаете, как это сделать самостоятельно. Дайте им разрешение делать все, что необходимо, чтобы открыть ваш третий глаз и ясновидение.
- Пусть продолжает течь золотой свет через вас из чакры третьего глаза. Позвольте верхней части головы заполниться красивым золотым светом. Пусть этот свет станет более ясным и чистым.
- Теперь соедините свою душу и Высшее Я, попросите его заполнить вас чистейшим светом. Пусть все ваше тело и аура заполнятся чистотой золотого света.
- Спросите, открылся ли третий глаз, сделайте паузу в течении минуты иди двух. Ощутите свои впечатления.
- Теперь спросите, что вам нужно сделать, чтобы открыть свой третий глаз. Что должно еще произойти?
- Обратите внимание, есть ли какие-нибудь мысли. Образы, впечатления или видения, которые появляются в вашем воображении.
- Со временем вы осознаете, что вы получаете впечатления от тонкой энергии, и опыт проникновения во внутренние миры будет развиваться сам по себе.
- Когда вы почувствуете, что вы хотите закончить медитацию, то пошевелите пальцами рук и ощутите свое тело полностью.
- Скажите себе: “Я полностью присутствую. Здесь и сейчас”.
- Сделайте глубокий вдох и выдох. Закончите медитацию.