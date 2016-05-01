Трансформация обиды в положительную энергию развития и успеха

Каждому человеку свойственно обижаться. Вот даже сегодня по дороге на работу кто-то нечаянно наступил вам на ногу и не извинился. Обидно? Конечно! Или накануне любимый человек сказал или сделал что-то не так. Обидно? Еще бы! Или вы сами, задумавшись, глотнули слишком горячий кофе и обожглись. И тут же обиделись: на себя, на кофе и на весь мир. Вот незадача…

Несмотря на то, что чувство обиды очень распространено и его регулярно испытывает каждый человек, необходимо понимать его вредоносность и поддаваться этому ощущению как можно меньше. Чтобы вы, уважаемые друзья, максимально осознали, почему я так настойчиво советую вам избегать ощущения обиженности, считаю необходимым «расшифровать» это чувство: откуда оно берется в душе и почему так сильно влияет на человека.

Сразу должен сказать, что никого ничем обидеть НЕВОЗМОЖНО. Человек сам принимает решение, обижаться ему или нет. В большинстве случаев, конечно, обижается: а как еще воспринимать несправедливое замечание начальника, как реагировать на уход любимого человека к кому-то, на ваш взгляд, менее ценному, как еще показать миру свое недовольство уровнем жизни?

В своих обидах взрослые люди выглядят несколько смешными и похожими на детей ясельного возраста, которые обидами и обильными слезами добиваются внимания. Чего может добиться человек, давно перешагнувший этот возраст, но обижаться по поводу и без повода не прекративший, причем обижается он серьезно и верит, что это чувство ему как-то поможет в жизни?

Он не понимает, что обида – деструктивное ощущение, мешающее развитию его личности. Обижающиеся люди никогда не достигают успеха ни в одной из сфер жизни.

Если впустить обиду себе в душу и позволить ей там обосноваться, она станет основным ощущением, не позволяющим развиваться другим чувствам. Она же и начнет уничтожать в зародыше все самые благородные порывы человека, необходимые для личностного роста.

Обида – главный тормоз в достижении целей.

Обида – причина заболеваний, возникающих на физическом плане.

Вы понимаете, насколько это серьезно?!

В основе всех обид лежат неоправданные ожидания и нереализованные желания. В общении с близкими людьми, к которым вы неравнодушны, вы находитесь в постоянном ожидании чего-то: вот мама купит куклу (не купила); вот мой парень сегодня ради меня раньше освободится от дел, и мы пойдем в кафе (не освободился, не пошли); вот мой ребенок идеально выучит английский и поступит на самый престижный факультет самого престижного вуза (не выучил, не поступил – ему вообще животных лечить нравится). И пошло-поехало: обиды возникают на ровном месте, практически из ваших фантазий, упреки сыплются на головы родных и близких, как из рога изобилия, а те не понимают, в чем, собственно, проблема и начинают считать себя виноватыми в вашем придуманном «горе».

Таким образом, обижающийся человек уничтожает не только себя, но и навязывает деструктивные ощущения своим близким.

Чтобы обида не разрушала ваш мир, ваши планы, вашу личность, необходимо научиться трансформировать это негативное ощущение в положительную энергию успеха и развития.

1. Отпустите обиду, освободитесь от нее. Если вы обижены на конкретного человека или людей, простите их и любым доступным вам способом дайте им понять, что вы на них не обижаетесь, а считаете учителями в своей жизни: напишите им об этом, отправьте смс, позвоните. Если они не хотят вас видеть и слышать, или вы их, используйте метод визуализации – очень ярко и отчетливо представьте человека, которого прощаете, и со всей искренностью и любовью проговорите фразу-прощение. Прощайте не для галочки, а от всей души.

2. Попытайтесь не пускать обиду глубоко в душу, абстрагируйтесь от неприятных ситуаций и неприятных людей. Помните, что обиженные и агрессивные люди – энергетические вампиры и своей обиженностью они провоцируют вас на контакт, чтобы хоть немного подпитаться вашей свежей энергией. Не давайте им такого шанса.

3. Не делайте резких движений на пути достижения своих целей. Представьте, что ваше намерение, талант, способности – это своеобразная энергетическая рука, а конечный результат (то, что вы желаете получить) – светящийся сгусток, шар во Вселенной. Если вы будете пытаться слишком быстро схватить этот шар, то он или в очень короткий промежуток времени удалиться от вас на «безопасное» расстояние, или вам все-таки удастся его захватить и удержать – но не более. Для реализации желаемого вы потратите очень много энергии, но толком не добьетесь результата – он будет совершенно не такой, какого вы ожидали.

В итоге человек понимает, что у него не получилось достигнуть своей цели, разочаровывается, обижается на жизнь, на себя, на Вселенную, которая ему, якобы не помогла, и перестает действовать, а значит, перестает развиваться.

Чтобы не допустить застоя в развитии и не пожинать богатый урожай неудач, взращенных на обидах, рекомендую следующее:

прекратить ожидать от окружающих необходимой вам модели поведения, каких-то положительных на ваш взгляд изменений прямо здесь и сейчас, помните, что Вселенная функционирует по принципу «Никто Никому Ничего Не должен»;

если вы и выстроили у себя в голове какое-то желание (стать богатым, стать любимым), двигайтесь к нему очень плавно и осторожно, не тратьте время на ненужные обиды (вот не получилось сегодня), а постепенно входите в резонанс с этим желанием, демонстрируя спокойствие, а не чрезмерную заинтересованность (если я этого не получу, то прямо жить не смогу).

Обида – это последствие гордыни. Ложное самовозвышение заставляет человека воспринимать себя, любимого, как супер-существо: я самый красивый, я самый умный, я самый успешный. А Вселенная и остальные люди, воспринимают его, как обычного, руководитель устраивает ему выговор за опоздание, как рядовому работнику, любимая девушка уходит от него к другому, потому что не находит ничего для себя интересного в этой личности. «Супер-существо» не понимает, почему его, такого идеального, недооценивают, и начинает ограждаться и защищаться от мира обидой.