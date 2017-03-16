С наступлением новой космической эры произойдет трансформация энергии денег

Деньги в сегодняшнем массовом понимании – самое вожделенное и, одновременно, самое зловещее явление в жизни людей. Как материальное воплощение многовекового всемирного зла, деньги вроде бы не должны оказываться в руках преображающихся людей, дабы не сбить их с пути Духа. Но мало кто из современных духовных авторитетов способен внятно разъяснить истинную суть мировой финансовой системы и происходящие с ней метаморфозы.

Любой человек, устремлённый к духовным свершениям, рано или поздно оказывается лицом к лицу с проблемой денежных взаимоотношений реального общества людей. Без денег сегодня никто не может существовать в так называемом цивилизованном мире.

Отношение к деньгам – это один из самых серьёзных экзаменов, устраиваемых силами космической справедливости всем дерзающим стать светоносной сущностью. Многие люди, для которых духовная риторика является всего лишь внешним одеянием, скрывающим своекорыстные цели, не смогли пройти этот экзамен на чистоту помыслов, что ввергло их в стадию отвержения и деградации.

Для тех же, кто преодолел такое испытание зрелости духа, мир денег представляется простым и понятным, поскольку финансовые средства, соприкасающиеся со сферой духовной практики светоносного человека, принципиально меняют свою природу. Можно даже говорить о преображающем воздействии высокой духовности человека на мировую финансовую систему, функционирование которой начинает проистекать по законам, совершенно отличным от ныне действующих правил финансовых операций. Прежде всего деньги приобретают совершенно новый эквивалент – золото замещается определённой долей жизненной энергии человечества.

Преобразование природы денег происходит в момент их приёма-передачи лицом высокого духа, у которого напрочь отсутствуют корыстные цели по их использованию, а все мысли и устремления сосредоточены исключительно на добродетельных возможностях их применения.

Существует даже своеобразный индикативный механизм, фиксирующий процесс преобразования сущностного наполнения денежных ресурсов. Механизм этот состоит в том, что духовноразвитая личность, потребности которой ограничиваются определённым набором жизненно необходимых для организма функций, освобождает свой ум от денежных вожделений, полностью концентрируясь на выполнении своего Предназначения. Если человеку удаётся достичь такой чистоты помыслов, то деньги к нему в необходимом количестве приходят сами собой. В момент преобразования их природы духовнозрелый человек воздаёт славу провиденциальным силам, воспринимая полученные деньги не как средство накопления, возвышения над другими, чревоугодия и удовлетворения своих амбиций, а как дар Богов, ко многому его обязывающий.

Псевдодуховные люди, которыми движет исключительно корысть, часто получают большие суммы денег. Такие деньги заключают в себе энергию разрушения, генерируемой поклонением “золотому тельцу”. Оперировать же с деньгами, эквивалентными жизненной силе человека, таким людям не дано в силу их духовной нечистоплотности, ну а попадающие им в руки большие суммы старых денег – предвестники их неминуемого жизненного краха.

Деньги, соответствующие золотому эквиваленту, какое-то время ещё будут находиться в обороте, обеспечивая жизненные потребности людей, видящих в них средство достижения власти, удовлетворения плотских желаний и удовольствий, обретения определённого статуса в обществе себеподобных.

Деньги же с духовным наполнением начинают играть всё более заметную роль на Земле. Уже имеется значительный массив новых денег как в России, так и в целом по миру. Однако, на данный момент отсутствуют организационные структуры их объединения и эффективного использования в целях подъёма человечества на сверхновый уровень духовного и материально-технического развития, поскольку все современные финансисты не способны мыслить в новых категориях, так как их обучали и натаскивали на архаику “ссудного процента”.

Адепты ссудного процента не поддаются исцелению. Поэтому новые финансисты, оперирующие фактически с жизненной энергией человечества, частично отражённой в мировых финансах, должны быть не из среды тех, кто уже находится во власти золотого тельца, а тех, в ком есть воля к Богатству иного рода – созидательного и пронизанного энергиями Духа.

Ведь на что тратят деньги современные богачи? Дорогие дома, роскошь, яхты, футбольные клубы, виртуальные спекулятивные игры, т.е. всё их богатство тратится впустую, уходит на удовлетворение низменных страстей, превращается в прах.

Cтоит ли удивляться тому, что духовно развитые люди живут в довольно скромных условиях, часто близких к нищенским стандартам потребительского общества. Пока основной поток мировых денег находится под эгидой “ссудного процента”, и жрецы этой денежной массы, естественно, не желают допускать трансформации её природы, что подорвёт их благоденствие.

Но их время стремительно уходит.

Всё больше денег начинает мистически переходить в область, условно называемую «духовными финансами», и, следовательно, всё больше финансовых средств перенаправляется на преображение существующего мира.

Наступает новая эпоха, когда произойдет трансформация внутренней природы денег. Богатыми будут становиться люди одухотворённые, талантливые, творческие, а также те, кто является носителями великих замыслов, кто окрылен мечтой совершить в этой жизни нечто прекрасное, кто стремится к реализации своего Предназначения, к раскрытию своего дара и творческого потенциала.

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