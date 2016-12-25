Традиции и обряды славян в канун Нового Года

Новогодняя славянская ночь в этом году попадает на энергии РОДА и Богини ЛАДЫ, а это говорит о том, что для 2016 года характерна сила, которая сотворяет, рождает новое и возрождает достойное жизни. Кроме того, необходимо более тщательно укреплять семьи. Все вопросы решаются энергией очарования, магнетизмом притяжения, ладом, и именно Лада поможет убрать противостояния в судьбе. Но, также в этом году проявятся и ключевые ошибки, на которые вы ранее не обращали внимания, вы точно будете знать, по верному ли пути шагаете или нет.

Править годом будет Бог ЯРИЛО (ДАЖДЬБОГ) – символ плодородия и благополучной силы. ЯРИЛО – вестник БОГОВ, поток помощи от Высших сил: он дает советы, что делать, как делать, когда и с кем делать. А поэтому, будьте внимательны к его подсказкам, различайте, где сгущается тень, и своевременно высветляйте, а где светло и прозрачно – там цели и возможности. ЯРИЛО умеет находить контакт со всеми.

А с 27 декабря начинаются двенадцать программных дней Бога РОДА.

В эти 12 дней мы подключаемся и к максимальному сгустку магической энергии сотворения Бога РОДА. Теперь каждый может легко понять, с какой мощной энергией уходит от нас каждая наша мысль, каждое сказанное слово, все содеянное в этот период, чтобы сделав круг во Вселенной и многократно усилившись, вернуться к нам же.

Здоровье

В этом месяце используйте максимально свечу «ТРИГЛАВУ» для освещения себя, травяную свечу «МИРОТВОРИЦУ», диски «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР», «ИДИ К СВЕТУ», «ХОЙРЫ», «ОБЕРЕГИ»; сборы: «ЭНЕРГИЯ УСПЕХА. УСКОРИТЕЛЬ БЛАГ», «СВЕТ БОЯРИН» – сбор для мужчин и «ЛЮБУШКА-ГОЛУБУШКА» – сбор для женщин, «ЗДРАВО ТЕЛО – ЗДРАВО ДЕЛО», «ВЕЩАЯ ТРАВА. ЗАГОВОРЫ ПТИЦЫ ГАМАЮН», «ЖИВИЦА ЖИВЕЯ», «КУДЕСНИК», «КНЯЖЬИ ЗАБОТЫ», «33 БРИЛЛИАНТА», «ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ».

В периоды солнцестояний биологический, психологический и энергетический фоны человека становятся более активными, но не каждый человек может воспринять эту активность, что может отразиться неадекватностью его поведения. Справиться с этим помогут бани с использованием веников вечнозеленых растений, а для пара надо сделать отвар еловых веток, предварительно его процедив.

Поскольку ЯРИЛО будет управлять следующим годом, нужно делать каждый свой день радостным. Наступившие темные дни искушают страданиями. Хотите жить здраво? Надо вложиться! Да, и свеча «ТРИГЛАВА», и травяная свеча, и сборы трав, и диски, и благовония, стоят денег. Хочешь выиграть – купи хотя бы лотерейный билетик. Чтобы достичь благополучия – начни хотя бы что-то делать.

КАЛЕНДАРЬ СМЕНЫ ЧАКР

1 декабря – царство Бронзовое (чакра Манипура);

2, 3, 4 (до заката) декабря – царство Серебряное (Анахата);

4 (после заката), 5, 6, 7 (до полудня) декабря – царство Золотое (чакра Вишудха), усиленное 4 декабря с 17:42 до 19:57;

7 (после полудня, 8, 9 декабря – царство Изумрудное (чакра Аджна), усиленное с 20:13 до 22:45 и с 1:51 до 4:29;

10, 11, 12 декабря – царство Алмазное (чакра Сахасрара), усиленное с 23:09 до 1:34 с пиком 11 декабря в 13:30;

13, 14 декабря – царство Изумрудное (чакра Аджна);

15, 16, 17 (до полудня) декабря – царство Золотое (чакра Вишудха);

17 (после полудня), 18, 19 декабря – царство Серебряное (чакра Анахата);

20, 21 декабря – царство Бронзовое (чакра Манипура);

22, 23, 24 (до полудня) декабря – царство Оловянное (чакра Свадхистана), усиленное 22 декабря с 11:07 до 11:49 и с 13:15 до 14:03;

24 (после полудня), 25, 26 декабря – царство Медное (чакра Муладхара);

27, 28, 29 (до полудня) декабря – царство Оловянное (чакра Свадхистана), усиленное 28 декабря с 13:18 до 14:03;

29 (после полудня), 30, 31 декабря – царство Бронзовое (чакра Манипура), усиленное 30 декабря с 14:31 до 15:21.

1 декабря – 6 декабря

В этот период усиленно начнут активизироваться темные силы. А поэтому тщательно защищайте себя, своих близких, свои блага и территории. Как можно чаще зажигайте огонь! Очищайтесь свечами, поставьте себе защитную сферу, используя диск «СФЕРА», чтобы нежить и близко к вам не подходила. Диск «ОБЕРЕГИ» должен звучать как можно чаще. Предупредить болезнь легче, чем ее лечить, то есть, защититься от темных сил или ослабить их атаку легче, чем от них потом избавляться.

4 декабря с 17:42 до 19:57ВЕЛЕС встречается с богиней ЛЕЛЕЙ, а поэтому не упустите этот очень короткий промежуток времени, когда пространство будет насыщено притягательно-очаровательной, приворотно-обогатительной, приворотно-контактной энергией. Но при этом помните, что ЛЕЛЯ, давая человеку вдосталь любви и богатства, требует честногобогатства, а ВЕЛЕС допускает и богатства, полученные хитростью. Сведите в эти дни денежные затраты до минимума, но максимально вкладывайте их в рост, в обогащение, тем более что и КОШ, властитель пространства, это очень любит. Проведите в это время любовные или денежные обряды.

Чтобы ускорить исполнение своих желаний, используйте наиболее благоприятные дни для зоревой магии: 3, 4, 5, 6 декабря.

С 3 декабря по 11 декабря — фаза убывающей Луны и к тем, кто не управляет своими эмоциями, своей психикой, своими делами, не вкладывается в спокойствие семьи, к тому приходят лихоманки.

А поэтому:

– чаще включайте диск «ОБЕРЕГИ», особое внимание уделите той части диска, в которой звучит «СУД БОЖИЙ»;

– чаще общайтесь с КРЕСОМ, берите его и трите его пальцами, чтобы пальцы становились горячими, потому что, вот так мы высекаем искру и разжигаем КРЕС;

– чаще очищайте себя свечой «ТРИГЛАВОЙ»;

– чаще принимайте сборы «ЧИСТЕЦ ОТ МОРОКОВ», «БЕЗОПАСНОСТЬ».

7 декабря – 13 декабря

На этой неделе активна мужская энергия, но, в то же время она заряжена семейными показателями, и вся жизненная энергетика должна быть нацелена на партнерские сближения.

7, 8 и 9 декабря с 20:13 до 22:45 и с 1:51 до 4:29 — благоприятное время для развития сверхспособностей. В это время возможно открытие тонких каналов, ведания сокрытого, тайного, и утаиваемого, когда человек ясно и отчетливо начинает понимать стратегии правильных методов. Это — время озарений, которые обязательно нужно записать и выполнять.

12 декабря — встреча ЧЕРНОБОГА и РОДА. С этого дня воздействие ЧЕРНОБОГА начнет уменьшаться.

10, 11, 12 декабря – программные дни, когда мы вольно или невольно программируем свою судьбу. При этом нужно учесть, что в эти дни возможны бои, как финансовые, так и психологические, эмоциональные, социальные; постарайтесь быть очень внимательными и не впутываться в серьезные конфликты.

13, 14, 15 декабря можно провести очень действенный ритуал на притяжение (любви, денег и т. д.), в результате которого активно начнет работать ваш личный магнетизм. Ритуал относится к сакральной магии с участием огня, одежды должно быть минимально. Поскольку костров в квартире мы разжечь не сможем, то воспользуемся хозяйственными свечами с большим пламенем горения, но лучше эту практику после зимнего перерыва выполнять с ТРИГЛАВАМИ.

В эти же дни можете также провести старинную купеческую практику денежного приворота (одновременно снимается денежная порча) или ритуал совмещения ментальной энергии человека с энергией денег.

Время проведения: 13 декабря 18:25 – 8:51;

14 декабря 15:56 – 19:32;

15 декабря 11:11 – 15:56.

С 7 по 13 декабря — период старения, когда нужно помочь рождающимся новым клеткам освободиться от старых, отживших. Поскольку активные чистки в зимнее время не рекомендуются, то остаются только приемы отваров трав. Вы сами сможете подобрать подходящие готовые травные сборы (см. на сайте Марины Крымовой в рубрике «Обучение» — Чакры-Царства).

Чтобы ускорить исполнение своих желаний, используйте наиболее благоприятные дни для зоревой магии: 7, 8, 9, 12 декабря.

С 11 декабря по 18 декабря — фаза новолуния — сильный программный период. Рекомендации: обязательно заговаривайте свою квартиру на РОСТ ваших достижений и на БЛАГА. Если не будете этого делать, в вашу жизнь будет приползать то, что случайно оказалось в вашем районе, то, что случайно притянет ваша энергетика в данный момент. Пока оседает дым от воскуривающейся «АРХЕИ», глядя на свет зари (на Солнце), либо, если день пасмурный да темный, на изобильную свечу — заговаривайте на то, что необходимо вам. А, чтобы стать более притягательным, чтобы процессы движения в организме работали так, чтобы к твоему телу шли нужные тебе флюиды из внешнего мира и чтобы желания твои исполнялись быстрее, обязательно принимайте сбор «ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ».

14 декабря – 20 декабря

Энергетика этой недели активная женская, причем и созидательного и обережного характера. И каждая женщина должна стать не только на словах, но и на деле оберегом своей семьи, здоровья своих детей, спокойствия и благополучия своего супруга, потому что, каждая женщина наделена интуитивной силой и возможностями предчувствования.

Мы должны переходить в режим продумывания будущего: осмысливания, воздаяния, вложения в будущее, буквально своими желаниями, своими мечтами, своими ценностными ориентациями. И вот в очередной раз перестановка ценностей должна произойти.

РОД, великий и мудрый, раскачивает наш интеллект через магнитные вибрации, раскачивает твой интеллект.

18 декабря начинается праздник МНОГОБОЖИЯ – дни зимнего солнцестояния. В эти дни открывается небесная СВАРГА – мудрое ведическое пространство, небесный рай, где собираются все божества славянского пантеона.

ВСЕБОЖЬЕ внимательно наблюдает за каждым человеком с Поднебесья. Все Боги зрят на тебя и внимательно слушают твои речи и твои мысли, внимательно наблюдают за твоими действиями. И, исходя из этого, мудро даруют нам судьбу: по воле, духу, делам твоим да воздастся тебе. В этом году период зимнего солнцестояния будет длиться девять дней с 18 декабря по 26 декабря.

18, 19, 20 декабря называются «ЗАЧИНОМ», от слова «зачать». В эти три дня «ЗАЧИНА» солнце начинает свое активное влияние на все живые биологические организмы, следовательно, мы можем привлечь как можно больше целительских сил, например для укрепления центральной нервной системы, которая сейчас очень активна и восприимчива. Эти три дня — межевая временная разделяющая между добром и злом. Если вы чувствуете, что ваши неудачи, закрепленные в жизни, спровоцированы чьим-то сглазом, то проведите окуривание помещения, всей одежды и себя дымом можжевельника и вереска (в равных пропорциях), которые в старину считались живородящими растениями. И тогда аура также воспримет «живородящую» информацию и постепенно очистится от чужеродной зависимости и сглазов.

18 декабря – день плодородия и благополучной силы, день контактов и связей, изобилия сексуальной энергии. В этот день следует быть внимательным, чтобы увидеть, где сгущается тень, а где светло и прозрачно – там видятся цели и возможности. Этот день — судьбоносный. По событиям, происходящим в этот день, вы поймете, что в вашей жизни нужно оберегать, сохранять, что мешает вам возродить свою новую судьбу. В этот день в ауре каждого человека должен быть ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ ореол!

Используйте диски: «ХОЙРЫ-1», «ЛУННАЯ РЕКА», «ИСЦЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА», «СФЕРА»; свечи «ТРИГЛАВА» и «МИРОТВОРИЦА»(травная), благовония: «ВЕДА ЗДРАВА», «АРХЕЯ», «СУРЬЯ», «ЛЕГКОСТУП»; Кумир ЯРИЛЫ. Гимн ЯРИЛЕ.

19 декабря от МНОГОБОЖИЯ придет перерождающая энергия, и этот день используйте для оздоровительных процедур. Можно в течение дня принимать травы восстанавливающего, витаминного и гармонизирующего действия.

20 декабря – день мира и покоя, никаких конфликтов; день женских энергий, женщины в этот день должны блистать и окружить себя энергией очарования и притяжения. В этот день можно умыться заговоренной водой.

Левой рукой закручиваем против часовой стрелки воду в глубокой миске так, чтобы в серединке появился «волчок» из водных пузырьков и в этот момент наговариваем заговор 21 раз, низко склонившись над раскручивающейся водицей:

Злоба-беда с чела бяжет,

Вода-лада на чело ляжет,

Чистой ладною я умоюся,

Заренкой – даренкой вовек покроюся.

После этого всю воду горстями вычерпываем на лицо, умываясь.

В этом году в этапы «ЗАЧИНА» и «ЗАКРЕПА» солнце играет, в это время изменяется температурный, энергетический и световой режим солнечного влияния, что потребует от нас значительных усилий для качественного их проведения.

Чтобы ускорить исполнение своих желаний, используйте наиболее благоприятные дни для зоревой магии: 14, 16, 18, 19, 29 декабря.

С 18 декабря по 25 декабря – фаза растущей Луны, ее вторая четверть. Наши предки заметили, что именно в этот период идут какие-то потери непонятные, какие-то аномальные неприятности вваливаются в жизнь, а поэтому заговаривали вторую четверть на сохранение и безопасность своих ценностей. Обезопасьте себя и близких от энергетики злобствующих граждан, окурив свою одежду и одежду своих родных с заговорами, чтобы ничто худое не пробралось. А на ночь на тихом звучании надо ставить диск «СФЕРА» или «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА». Чаще окуривайте помещения травами для устойчивости нервной системы и биологических ритмов и принимайте соответствующие сборы. Например, благовоние «ВЕДА ЗДРАВА», сборы «БЕЗОПАСНОСТЬ» и «ВЕЩАЯ ТРАВА. ЗАГОВОРЫ ПТИЦЫ ГАМАЮН» создают устойчивость нервных импульсов к стрессам.

В этот период нужно не только воскуривать фимиамы, но и увлажнять помещение отваром сбора «ЖИВА». В обязательном порядке совершайте как можно больше всевозможных влажных процедур: скоблите, чистите, мойте, чтобы было больше влаги. Не забывайте много пить и ополаскивать себя водой настоявшихся кумиров

21 декабря – 31 декабря

В следующей тройке дней — 21, 22, 23 декабря, именуемой «БЛАГОВЕСТОМ», вы можете послать благую весть к БОГАМ.

21 декабря наполните свою жизнь ЛЮБОВЬЮ. В вашей семье и вокруг вас должна чувствоваться эта приятная и столь желанная людям энергия. Наполняйтесь энергией притяжения и приворотной энергией. Главной будет энергия ЛЮБВИ: СВАРГА не видит тех, кто в тоске и печали, а видит озаренных сиянием радости и тех, у кого внутри в достатке энергии РА – ИСКРЫ БОЖЬЕЙ. Помните, что это — день почитания ДУШИ: сегодня нельзя раздражаться, чтобы ДУША не потемнела.

Используйте диски: «ИСВАРА», «НАСТРОЙСЯ НА ЛЮБОВЬ», «ИСЦЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА», свечи: «ТРИГЛАВА» и травная «МИРОТВОРИЦА», благовония: «ВЕДА ЗДРАВА», «АРХЕЯ», «СУРЬЯ», «ЛЕГКОСТУП»; Кумир ЛЕЛИ. Гимн ЛЕЛЕ.

22 декабря возможны конфликтные и эмоциональные противостояния с партнерами по бизнесу, родственниками и друзьями. Даже чужие люди могут конфликтно на вас реагировать, что часто бывает в транспорте или в общественных местах. И для того, чтобы в вашей жизни конфликтов стало как можно меньше, постарайтесь уйти от них, сохранив покой и благополучие. В старинных знахарниках для этого дня приготовлен рецепт вечернего чая с успокоительными травами: чабрецом, мятой и душицей.

Используйте диски: «ЛУННАЯ РЕКА», «ИСЦЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА», «СФЕРА», свечи «ТРИГЛАВА» и «МИРОТВОРИЦА»(травная), благовония: «ВЕДА ЗДРАВА», «АРХЕЯ», «СУРЬЯ», «ЛЕГКОСТУП»; Кумир ПЕРУНА. Гимн ПЕРУНУ.

23 декабря энергетически влияет на судьбоносную данность нашей жизни. Будьте провидцем своей судьбы, зрите в корень, будьте внимательны к тому, что вплетается в энергии вашей реальной материальной жизни, кто пытается руководить вашей судьбой. Этот день «запоминает» судьбоносные колебания. Проживите его так, как вы хотели бы видеть свою судьбу. Помните, что это — день почитания ДУХА: делайте его зрелым, а не черным.

Используйте: диски «ЛУННАЯ РЕКА», «ИСЦЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА», «СФЕРА», свечи «ТРИГЛАВА» и «МИРОТВОРИЦА»(травная), благовония: «ВЕДА ЗДРАВА», «АРХЕЯ», «СУРЬЯ», «ЛЕГКОСТУП»; Кумир МАКОШИ. Гимн МАКОШИ.

Последняя тройка магических дней в период солнечного стояния — 24, 25, 26 декабря – «ЗАКРЕП». Эти дни закрепляют линии вашей судьбы на 2016 год.

24 декабря — день, когда будет очень активна финансовая энергия. В этот день используйте возможности наиболее результативно, чтобы получить максимальный результат от своей деятельности, для роста своей карьеры.. Наполняйтесь приворотной энергией ЛЮБВИ, чтобы были вам доступны приворотные силы УСПЕХА. Вспомните о купеческой смекалке и о притягательном ореоле.

Используйте диски: «ИСВАРА», «ХОЙРЫ-1», «СФЕРА», свечи «ТРИГЛАВА» и «ТРАВЯНАЯ», благовония: «ВЕДА ЗДРАВА», «АРХЕЯ», «СУРЬЯ», «ЛЕГКОСТУП»; Кумир ВЕЛЕСА, Гимн Велесу. Можно провести обряд снятия денежной порчи или обряды на успех.

25 декабря — день плодородия и благополучной силы, день контактов и связей, изобилия сексуальной энергии. В этот день следует быть внимательным, чтобы увидеть, где сгущается тень, а где светло и прозрачно – там видятся цели и возможности. Этот день — судьбоносный. По событиям, происходящим в этот день, вы поймете, что в вашей жизни нужно оберегать, сохранять, что мешает вам возродить свою новую судьбу. В этот день в ауре каждого человека должен быть ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ ореол!

Используйте диски: «ХОЙРЫ-1», «ЛУННАЯ РЕКА», «ИСЦЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА», «СФЕРА»; свечи «ТРИГЛАВА» и «МИРОТВОРИЦА»(травная), благовония: «ВЕДА ЗДРАВА», «АРХЕЯ», «СУРЬЯ», «ЛЕГКОСТУП»; Кумир ЯРИЛЫ. Гимн ЯРИЛЕ.

26 декабря от МНОГОБОЖИЯ приходит перерождающая энергия. Этот день хорошо бы использовать для оздоровительных процедур: сходить в баньку и после пропарки натереться «ВЫСШИМ ОБРАЗОМ».

Используйте диски: «ЛУННАЯ РЕКА», «ИСЦЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА», «ИДИ К СВЕТУ», свечи: «ТРИГЛАВА» и «МИРОТВОРИЦА»(травная), благовония: «ВЕДА ЗДРАВА», «СУРЬЯ»; Кумир РОДА. Гимн РОДУ.

Если вы хотите привлечь в настоящую новогоднюю ночь энергию МНОГОБОЖИЯ всех добрых жизненных начал и успокоить темные начала, умиротворить даже Чернобогову рать, 26 декабря обязательно испеките свежий хлеб. Вместе с хлебом в дом придут духи предков и божественная сила.

Сам процесс изготовления хлеба — просто волшебный, и результат несравним с хлебом из самой навороченной хлебопечки, потому что в этот хлеб, который вы печете с радостью и заговариваете специальным заговором, вы вкладываете частичку своей ДУШИ.

Ночь с 26 на 27 декабря – СЛАВЯНСКИЙ НОВЫЙ ГОД!

Эта ночь считается магической. Сохранились народные традиции для благополучной встречи новой жизни, одной из них является ритуал «СЧАСТЛИВАЯ СЫТЬ» (см. в ПРИЛОЖЕНИИ).

Кроме того, в эту ночь предки-славяне вывешивали на дверях своих изб украшения из различных хвойных веток и сластей, чтобы путники, которых эта магическая ночь застала в пути, могли подкормиться, для того, чтобы БОГИ видели, что в этом доме живут щедрые, доброжелательные люди с хорошей душой.

С 27 декабря начинаются 12 Программных дней РОДА, каждый из которых напрямую имеет энергетическое влияние на соответствующие месяцы следующего года. Каждый из данных программных дней имеет своих покровителей, которые также окажут то или иное влияние на соответствующий месяц. Запишите те события, которые с вами произойдут в эти дни, желательно с указанием времени. Это поможет вам в дальнейшем предотвратить или ослабить нежелательные события, а благоприятные усилить.

27 декабря

1-й программный день, соотносится с энергетикой января и, по славянским знахарским традициям, мы должны позаботиться о здоровье, об иммунитете.

28 декабря

2-й программный день, соотносится с энергетикой февраля. В этом месяце нужно строить карьеру, дела, наращивать денежное богатство.

29 декабря

3-й программный день, соотносится с энергетикой марта. Здесь нелишне задуматься о женском очаровании.

30 декабря

4-й программный день, соотносится с энергетикой апреля. Месяц выстраивает нам судьбу, новорожденную долю. Используйте день для омоложения, оздоровления и создания притягательности ауры.

31 декабря

5-й программный день, соотносится с энергетикой мая. Энергия месяца напрямую связана с приворотной, любовной магией.

1 января

6-й программный день, соотносится с энергетикой июня. Сюда входит все, что касается планов, встреч, карьерных связей.

(Более подробно эти дни будут описаны в статье «Программные дни Рода»).

Чтобы ускорить исполнение своих желаний, используйте наиболее благоприятные дни для зоревой магии: 22, 24, 25, 26, 28, 30 декабря.

Дни с 25 декабря по 2 января принадлежат полнолунию. А наши предки ВСЕГДА ПРИГЛАШАЛИ В ДОМ ЭНЕРГИЮ ВЫСШИХ из СВАРГИ. Это — время больших дел, время богатеть, как считали ранее купцы, потому что сам БОГ на небе показывает нам золотую монету. Делали все, чтобы дом был — полная чаша. Именно в фазу полнолуния закладываются все мечты, все желания, все победы, все преодоления — как в здоровье, так и в действительной жизни, по факту. Если не предаешь свои мечты, желания, если не сомневаешься в своих близких, в любимых — то в дни полнолуния можешь сделать рывок вперед, получить БЛАГА, которые поднимут тебя вверх. Окуривайте чаще себя и свой дом благовонием «АРХЕЯ».

Может прицепиться беда, которая потянет вниз! Любые ссоры в полнолуние опасны порчей, сглазами, повреждающими даже суть мечты, ценностную цель. А в период МАРЫ это опасно вдвойне. В заговорах используйте благовоние «СУРЬЯ», это усиливает вибрации голоса, увеличивает вибрационное поле и создает вещее слово.

Бизнесмены, собственники и руководители, принимайте сборы «КНЯЖЬИ ЗАБОТЫ» и «ЭНЕРГИЯ УСПЕХА. УСКОРИТЕЛЬ БЛАГ».

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Домашний обряд «СОРОКОУСТ»

Он не требует никаких материальных затрат, но требует воли и огромного желания улучшить свою жизнь.

Каждое утро, как только вы открыли глаза, начинаете мысленно, а эффективнее тихим бормотанием, озвучивать, что хорошего в вашей жизни происходит, за что вы любите свою жизнь: «Я люблю свою жизнь за то, что…»

Сначала будет непросто находить ответы. Но, если вы продолжите это выполнять, каждый день вот такой сорокоуст восславления, устами своими скажите себе, начиная с фразы:

«Я люблю свою жизнь за то, что…».

«Я люблю свою жизнь за то, что у меня есть подруга, с которой я дружу много лет».

«Я люблю свою жизнь за то, что я могу своей подруге рассказать все, и даже задать странные вопросы».

«Я люблю свою жизнь за то, что в моей жизни есть люди, которым я могу рассказать о своих скорбях».

«Я люблю свою жизнь за то, что в мою жизнь приходят люди с печалью, и я слышу их печаль и могу помочь».

«Я люблю свою жизнь за то, что у меня есть работа, пусть даже она мне не очень нравится».

«Я люблю свою жизнь за то, что у меня есть семья (или я обязательно обрету семью)».

И говорите это, говорите это себе, начиная с сорокоуста сегодня, и далее, в течение сорока дней. Это и есть сорок сороков по-нашему, по-русски.

Если вы так проживете сорок дней, вы свою жизнь воссоздадите вновь, воссоздадите свою жизнь, немножко разрушенную мороками, чужими мороками, не верящими в счастье.

Сорок сороков – сорок дней, и каждое утро надо найти 40 новых истин, за что вам есть любить свою жизнь. И, даже если вам на ум будут приходить такие мысли, как: «Я люблю свои ноги за то, что одна левая, а вторая правая» говорите себе хотя бы это вначале. А потом вы начнете выправляться в истину.

Сорок дней по сорок понятий ежедневно. Пусть веселых, пусть игривых, пусть иногда странноватых, но сорок понятий: за что вы любите свою жизнь. И тем самым вы выберетесь из долговременного унылого, серого и убогого существования, потому что ваше духовное поле окрепнет на сороковой день.

А если вы это будете делать еще и с благовонием, то через девять дней восстановится ваше причинное тело, а через сорок дней укрепится духовное поле. И тогда вам наверняка не захочется говорить: «Да все не так, все плохо», потому что такая фраза может убить все то светлое, что вы так долго по крупинке носили.

Духовное тело зреет долго, но быстро разрушается и ДУХ опять становится смердящим.

Рецепт Новогоднего РЖАНОГО ХЛЕБА для ритуала «Счастливая сыть»

За сутки до выпекания хлеба (24-25 декабря) сделайте закваску. Для чего 5 г дрожжей растворяем в небольшом количестве теплой воды и всыпаем 100 г ржаной муки (мука тоже должна быть теплой), замешиваем тесто и ставим в тепло.

Через сутки растворяем закваску в теплой воде и перемешиваем. Потом вливаем в квашню теплую воду и добавляем разведенную закваску, всыпаем треть ржаной муки, предназначенной для теста, быстро перемешиваем, разравниваем поверхность, присыпав ее мукой, прикрываем квашню и ставим в тепло. Через 12 – 14 часов добавляем соль и всю остальную муку, долго вымешиваем тесто и снова оставляем квашню в тепле. Готовность теста определяем по его упругости: нажмешь пальцем – ямка медленно выравнивается, значит, можно печь.

Теперь посыпаем противень отрубями и, положив на него тесто, выравниваем края теста, смочив поверхность каравая водой. Можно сверху посыпать тыквенными зернышками, или кунжутом, или овсяными хлопьями, или отрубями. При умеренной температуре ставим в духовку, создав в ней умеренный жар русской печи.

Как узнать, готова ли печь принять хлеба?

Бросьте в духовку щепоть муки и наблюдайте: обуглится мука – смело сажайте хлеба; вспыхнет, загорится или затлеет – не спеши, немножко остуди духовку.

Через 2-2,5 часа можно попробовать проткнуть каравай тонкой щепкой: если щепка остается сухой, без следов теста – хлеб готов.

На 4 кг ржаной муки – 2 л воды и 40 г соли.

Помните, что в тесте для хлеба надо правильно рассчитать муку и воду: круто замесишь –хлеб не потрескается, слабо замесишь — будет быстро черстветь.

Рецепт Новогоднего ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА.

2 кг пшеничной муки – 40 г дрожжей,

5 стаканов воды,

2 столовые ложки соли,

2 столовые ложки сахара

Выливаем в посуду 1,5 стакана теплой воды (температура воды, как у парного молока), добавляем 40 г дрожжей и 2 столовые ложки сахара, тщательно размешиваем все это до полного растворения дрожжей. Затем всыпаем стакан муки (взять из 2 кг всей муки) и размешиваем так, чтобы не было комков. Ставим в теплое место.

Через полчаса добавляем всю оставшуюся муку, 3,5 стакана воды и 2 столовые ложки соли. Замешиваем тесто так, чтобы оно отставало от стенок посуды, и снова ставим его в тепло.

Во время брожения тесто надо пару раз «обмять», а готово оно бывает через 2-3 часа.

После того, как подготовили печь так же, как и для ржаного хлеба, помещаем хлеб в печь.

Когда вымешиваем тесто, можно произносить заговор:

Ладно, усладно жить богато,

Творите славно долю

Боже, дарь хлеба и соли.

И, если вы хотите, чтобы в ваш дом пришла божественная сила, то этот каравай необходимо на всю ночь оставить на чистом рушнике, окружив его на четыре стороны света горящими свечами на подсвечниках. Свечи должны полностью догореть.

Утром каравай необходимо съесть как можно большему количеству людей. 26 декабря наделайте бутербродов и угостите своих сослуживцев, если вы на работе, родственников, соседей, рассказывая, как вы его испекли. На самом же деле, хвастаясь своим рукоделием, вы угостите много людей и тем самым выполните старинный ритуал «Счастливая сыть».

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