Топ-15 самых интересных и малоизвестных фактов о NASA

Американское космическое агентство NASA было основано в 1958 году 34-м президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. За более чем полвека своего существования оно превратилось из пионера в мирового лидера среди всех держав в области освоения космоса.

Представляем вашему вниманию малоизвестные факты о NASA, о которых сообщил Novate.ru.

1. «Здание вертикальной сборки»

«Здание вертикальной сборки» (сооружение на мысе Канаверал, которое предназначено для окончательной сборки космических кораблей) настолько велико, что в нем собственный климат. Если бы в здании не было не было одной из самых гигантских систем кондиционирования воздуха в мире, то влажный климат Флориды привел бы к тому, что у потолка формировались бы дождевые облака.

2. Управление по планетарной защите

NASA вполне серьезно рассматривает возможность нахождения агрессивной разумной жизни на другой планете. На этот случай при Агентстве было создано Управление по планетарной защите.

3. «Незаконное проникновение на Марс»

На NASA подали в суд трое мужчин из Йемена за «незаконное проникновение на Марс». Они утверждали, что унаследовали планету от своих предков тысячи лет назад.

4. Оригинал аудиозаписи высадки на Луну

В 2006 году NASA признался, что в Агентстве случайно стерли оригинал аудиозаписи, сделанной во время высадки на Луну. К счастью, это была не единственная запись. Копии, найденные в архивах CBS и Космического центра имени Джонсона, в настоящее время восстанавливаются.

5. Штраф за космопарковку

Григорий Немиц и его компания Orbital Development, по-видимому, претендовали на право владения астероидом «433 Эрос». Когда космический корабль NASA NEAR Shoemaker пристыковался к астероиду в 2001 году, Грегори официально отправил в NASA «штраф за парковку» в размере $ 20.

6. Инопланетный зонд на орбите Земли

В 1991 году NASA обнаружило небольшой чужеродный объект вблизи Земли. В настоящее время этот объект внесен в их систему астрофизических данных в качестве возможного инопланетного зонда.

7. Фильм «Армагеддон»

В рамках подготовки персонала NASA показывает им фильм «Армагеддон». После этого людей просят перечислить сколько научных неточностей они заметили в фильме.

8. 20% национального бюджета

Согласно опросам общественного мнения, большинство американцев считают, что на финансирование NASA приходится примерно 20% национального бюджета. В действительности NASA получает $ 0,005 центов с каждого доллара.

9. 64 килобайта оперативной памяти

В современном тостере устанавливают более мощный компьютер, чем тот, который использовало NASA для отправки астронавтов на Луну. В нем было всего 64 килобайта оперативной памяти, а скорость процессора составляла 0,043 МГц.

10. «Космический рев»

В 2006 году ученые NASA обнаружили странный шум в глубоком космосе, который был в несколько раз громче, чем все слышанное ранее. До сих пор неизвестно, что это было, а явление получило название «космический рев».

11. Skylab — штраф $ 400 (за хлам)

В 1979 году, когда Skylab разбился в Австралии после входа в атмосферу, австралийское правительство выписало NASA штраф в размере $ 400 за захламление территории их страны. И только недавно этот штраф был оплачен.

12. «Метрические» против «дюймовых»

В 1999 году NASA потеряло один из своих орбитальных аппаратов. Причиной стало то, что половина инженеров проекта использовали метрические единицы измерения, а другая половина — дюймовые единицы измерения.

13. Мыс Канаверал

Мыс Канаверал во Флориде был выбран в качестве стартовой площадки, поскольку его близость к экватору означает, что в данном месте Земля имеет большую линейную скорость (вращения вокруг своей оси), чем любое другое место в Соединенных Штатах. Таким образом, если NASA запускает свои ракеты в восточном направлении, сила вращения Земли придает им дополнительную скорость. Также желательно, чтобы возле стартовой площадки было малонаселенное место на случай аварии. Атлантический океан идеально подходит для этого.

14. Ценные минералы в поясе астероидов

В поясе астероидов полным-полно ценных минералов. По оценкам NASA, их ориентировочная стоимость составляет около $ 100 млрд на каждого человека на планете.

15. Электроника шаттлов Space Shuttle

На данный момент электроника шаттлов Space Shuttle настолько устарела, что никто больше не производит подобное оборудование. NASA неоднократно прибегало к покупке запасных частей на веб-сайтах, таких как eBay.