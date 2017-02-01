Тохары — великая исчезнувшая белая цивилизация Китая

«Таримские мумии» и Белокурые амазонки из Китая.

В Китае найдены тысячи мумий белых людей. Все находки говорят о древнейшей, развитой культуре белой расы, живущей на территории Китая. Даже официальные историки под натиском фактов вынуждены признать, что именно белые люди дали толчок к развитию Китайской цивилизации.

«Таримские мумии», найденные в 1977г. китайскими археологами в северо-западном Китае, принадлежат людям европейской расы. Это доказывает, что племена белой расы, жившие по официальной хронологии от двух до четырех тысяч лет назад, продвигались на восток гораздо дальше, чем привыкли считать историки — до пустыни Такла-Макан, расположенной между Казахстаном, Киргизстаном и Тибетом, территории современного Китая.

Ранее считалось, что города вдоль великого торгового пути между Европой и Китаем были основаны китайцами, но указанные открытия показали, что впечатляющие путешественников и по сей день руины, в безмолвии «охраняющие» древний караванный тракт, являются следами одной из исчезнувших «белых» цивилизаций.

«Белое» присутствие в древнем Китае сегодня можно считать доказанным, как и то, что именно оно дало толчок к развитию Китайской цивилизации.

До обнаружения захоронений в Китае эти истории считались не более, чем легендами о голубоглазых и светловолосых вождях, исповедовавших буддизм и явившихся отцами-основателями китайского государства.

Китайцам всегда было свойственно отстаивание самостоятельности и самодостаточности китайской цивилизации, но этот тезис обрушился как карточный домик…

Первая мумия была обнаружена, можно сказать, случайно, оказавшись на поверхности в результате сдвига песков в пустыне. Это было тело белой женщины с длинными светлыми волосами , изувеченной, вероятно, в ходе вооруженного конфликта. Раскопки вокруг мумии позволили обнаружить останки еще 16 человек, настолько хорошо сохранившиеся в раскаленных песках, что на лице одной из детских мумий были видны следы слез. Тела были в одежде из качественной ткани с клетчатыми орнаментами, кожаной обуви, имелись также и украшения. Пустыня столь бережно сохранила содержимое захоронения, что вокруг обнаруженного в нем седла (вероятно, древнейшего, сохранившегося на Земле!) лежали засохшие кусочки хлеба. В одной из могил нашли седло, покрытое парой штанов, на одной из штанин были изображения людей, в том числе один человек с голубыми глазами.

Этот исчезнувший белый народ вошел в историческую науку под названием тохаров. Созданная ими культура включала крупные городища, крепости, центры образования и искусств; ими был проложен и находился под их контролем знаменитый Шелковый Путь.

К началу 1990-х годов в китайской провинции Вапу (Wapu) было обнаружено уже более тысячи мумий, однако в 1998г. правительство Китая запретило дальнейшее раскопки, по всей видимости, из-за опасения, что на свет будут извлечены еще более поразительные свидетельства присутствия европеоидов в древнейшем Китае.

Нынешнее население территории, о которой идет речь, является национальным меньшинством, говорящем не на китайском, а на одном из тюркских языков и борющимся за независимость. Открытие белых мумий лишь усугубило ситуацию, усилило сепаратистские настроения и, таким образом, стало дополнительной головной болью для китайского правительства.

Тем не менее, несколько мумий были включены в экспозицию местного музея, а остальные хранятся в запасниках, постепенно разрушаясь.

Новые находки заставляют по-новому взглянуть на древние китайские письменные источники, в которых описываются реальные или легендарные люди высокого роста, с глубоко посаженными голубыми или зелеными глазами, узкими носами, густыми бородами и рыжими или светлыми волосами. До недавнего времени отношение к этим сведениям со стороны ученых было, скорее, несерьезным, однако сенсационные находки явились наглядным подтверждением их достоверности.

Основываясь на древних китайских манускриптах, можно, например, предполагать, что принципы буддизма были привнесены на Дальний Восток именно тохарами (как известно, основателем буддизма явился индийский принц Шакья Муни, т.е. «сакский» (скифский) мудрец).

Присутствием тохаров может быть объяснена еще одна великая загадка Китая — ступенчатые пирамиды недалеко от города Ксиан в провинции Ку-Чауан. Эти пирамиды не имеют аналогов в Китае, зато они столь характерны для многих «белых» цивилизаций! Возможно, это тоже — дело рук тохаров?

Еще одним интригующим свидетельством пребывания индоевропейцев в Китае является то, что Свастика — древнейший Славяно-Арийский символ благополучия, весьма распространен и в Китае, и имеет схожую смысловую нагрузку, символизируя удачу и процветание.

Первой иностранкой, получившей разрешение осмотреть и заснять эти мумии в музее, была археолог из Центра изучения кочевников Евразии университета Беркли в Калифорнии Джанин Дэвис-Кимбэлл.

Сохранность деталей просто невероятная», удивляется Дэвис-Кимбэлл. «При высокой температуре и исключительно низкой влажности на коже трупов сохранился даже нанесенный охрой орнамент. Мумии не утратили свои человеческие черты, и, по словам археолога, можно угадать их социальную принадлежность: они выглядят не просто, как высохшие трупы, а как зажиточные воины, купцы, ремесленники, крестьяне… На них надеты одежды из тканей, вытканные из крашеных шерстяных нитей голубого, коричневого и зеленого цветов.

Клетчатые и диагональные узоры на тканях — северно-европейского типа, -объясняет археолог. — Вместе с покойником в могилу укладывали все, что требовалось человеку в повседневной жизни: горшки, гребни, иглы, пряжки и заколки из дерева и из кости, а также целые караваи хлеба и пучки трав. Очень редко в могилах находится оружие.

Каким образом светловолосые чужаки попали в отдаленные районы Азии? Куда же они потом по-девались? Древнекитайские рукописи II века до Рождества Христова сообщают о «высокорослых пришельцах с глубоко посаженными голубыми или зелеными глазами, длинными носами, с окладистыми бородами и рыжими или светлыми волосами. Мумии доказывают, что в этих описаниях нет ничего фантастического. И рост мумий тоже соответствует описаниям: среди них был даже один мужчина двухметрового роста. Наскальные рисунки в пещерах в северозападном Китае, относящиеся к 1 веку н.э., представляют рыжеволосых всадников. Судя по их внешнему виду, они вполне могли быть соседями или родственниками мумифицированных мертвецов из Таримской долины.

Специалист по мумиям Виктор Мэйр из университета Пенсильвании в Филадельфии убежден, что продвижение индоевропейских кочевников на Восток началось из степей северного Причерноморья. На территории современной Южной Украины около 4000 лет до н.э. люди уже научились взнуздывать лошадей. Самые старые остатки конных повозок имеют возраст около 3000 лет. В могилах, где лежали мумий тохаров, тоже найдены деревянные дисковые колеса.

Судя по находкам в могильных курганах, эти народы действительно вели оседлый образ жизни. Кочевники не оставили после себя практически ничего, кроме погребений. Однако эти племена использовали курганы в течение нескольких столетий. Это был их единственный якорь в безбрежном просторе степей, и поэтому содержимое кургана очень много может сказать о племени, которое хоронило в нем своих высокопоставленных покойников. В нескольких курганах на территории Казахстана были похоронены женщины явно очень высокого общественного положения. В их могилах ученые нашли большое количество украшений, что типично для женских захоронении и, как ни странно — мечи!

«У этих кочевников женщинам наверняка принадлежала власть и собственность, главную роль они играли в ритуалах, на охоте и в бою «, — к такому выводу пришла американка Дэвис Кимбэлл, руководившая четырьмя археологическими экспедициями в районе Покровки, на российско-казахстанской границе. Вместе с российскими коллегами она обследовала 50 захоронений кочевников-сарматов, которые в VII-111 веках до н.э. жили в степях между Доном и Южным Уралом. Может быть, эти мужественные сарматские женщины и были легендарными амазонками?

Около 450 года до н.э. греческий историк Геродот путешествовал в дальних краях к северу от Черного моря и позднее передал услышанный там рассказ о воинственных всадницах, которых он назвал амазонками. Соотечественники-греки добавили к его рассказу еще множество вымышленных подробностей и с удовольствием изображали амазонок в литературных произведениях, на барельефах и мозаиках.

…Шесть лет назад на севере Монголии французские археологи начали раскопки в некрополе, который насчитывает несколько сотен захоронений. Возраст их достигается от 2000 лет до н.э. до появления Чингиз-Хана в 12 веке н.э. В процесее раскопок учеными было найдено много интересного, в том числе, золотая диадема и два памятника бронзового века.

Именно интерес монгольского народа к своим корням открыл для западных археологов в начале 90-х годов возможность приступить к раскопкам на территории монгольской республики. В числе прочих находок археологами было обнаружено захоронение 17-го века до н.э. Это были огромные камни, уложенные по кругу. Директор археологической экспедиции сказал, что им не удалось точно установить, какая здесь существовала цивилизация, но одно очевидно: она имела тесные связи со скифами с севера.

Два интересных астрономических памятника было найдено в процессе раскопок двух последних лет. Их приняли вначале за простые могилы, но потом обнаружилось, что под ними ничего нет. Уже позже ученые поняли, что это были астрономические устройства. Одно из них было предназначено для определения сторон света, а также для определения летнего солнцестояния. Другое же имело отношение к восходам Луны.

И, наконец, «жемчужиной» среди находок, по мнению археологов, стала диадема из золота, серебра и кораллов, принадлежащая одной из местных этнических групп. Ученые утверждают, что эта диадема имеет огромную историческую ценность. В этом году ученые закончат раскопки еще 22 захоронений в некрополе. Они очень надеются получить разрешение монгольских властей на начало работ в следующем году в другом некрополе…

P.S. Хотелось бы привлечь читающего к размышлению о вымышленности Русских сказаний о Тугарине-Змее, символе нынешней Поднебесной...

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