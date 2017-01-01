Точка Чингисхана: как самостоятельно регулировать отток желчи

Рассказывают, что однажды Чингисхан, объезжая свои войска, увидел воина, который, корчась от боли, обильно рвал. Хан подозвал своего врача и приказал разобраться.

— Не чума ли это? — спросил он у врача.

— Нет, повелитель, у этого парня нарушен отток желчи. Вот его и рвало.

— Так помоги же ему, — воскликнул Великий.

— А я уже помог, — гордо ответил врач.

– Но как? — хан даже привстал в седле.

— Я приказал бедняге нажать у себя на кисти руки на нужную точку.

И врач показал государю это место на руке.

«Пусть об этом узнают все!», — приказал Чингисхан.

Говорят, с тех пор в армии монголов не было проблем с оттоком желчи, и чудодейственную точку стали называть точкой Чингисхана.

А вам интересно узнать, как можно регулировать отток желчи с помощью этой точки?

КАК РАБОТАТЬ С ТОЧКОЙ ЧИНГИСХАНА

Если вас беспокоит тошнота, изжога, отрыжка, неприятные ощущения в области желудка и всего желудочно-кишечного тракта, то точка Чингисхана придет вам на помощь.

Располагается она на пересечении первой лучезапястной бороздочки и основания большого пальца.

Замечательно и характерно то, что этой точкой можно пользоваться практически везде: находитесь ли вы в транспорте, на роботе, дома, испытываете ли неприятные ощущения перед какой-то стрессовой ситуацией, например, вас вызывает «на ковер» начальник или за несколько секунд до экзамена… Словом, когда вас начинают беспокоить вышеперечисленные ощущения – воздействие на эту точку поможет справиться с этими проблемами.

Влиять на нее можно с помощью указательного пальца, палочки или тупого конца карандаша — самое главное, чтобы этот предмет не травмировал кожу при нажатии.

Указательным пальцем (карандашом) фиксируем место нахождения точки и давящими вращательными движениями по часовой стрелке массируем ее в течение 1,5-2 минут.

Обращаю ваше внимание, что при всей своей безопасности, точка Чингисхана все же в большей степени является неотложной помощью и использовать ее рекомендуется при острой необходимости, а не систематически.

Людям же, которые имеют серьезные заболевания печени и желчного пузыря, массировать эту точку надо крайне осторожно.опубликовано econet.ru

Автор: Виктор КАРТАВЕНКО, врач-рефлексолог

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