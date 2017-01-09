Тисульская принцесса — находка, о которой приказано забыть

О «тисульской принцессе» в научной прессе публикаций нет.

Официальная наука не желает обсуждать тисульскую находку, поскольку один только факт обнаружения захоронения человека в толще угля, возраст которого исчисляется миллионами лет, необъясним.

Но молчание вовсе не означает, что этой находки не было.

Село Ржавчик, Тисульский район Кемеровской области. Сентябрь 1969 года

5 сентября 1969 года начальнику участка угольного разреза Александру Масалыгину доложили: горнорабочий Карнаухов обнаружил в угольном пласте саркофаг. Масалыгин работал на угольных шахтах не первый день и слыхал, что порой шахтеры находят в угле предметы, которых там не должно быть по определению.

Винт, цепочка, металлический шарик или какой иной предмет искусственного происхождения в угольном пласте, возраст которого исчисляется миллионами лет — да этого не может быть, потому что не может быть никогда!

Но среди шахтеров десятилетиями ходят байки о найденных в угле необычных артефактах, и каждый горняк в тайне мечтает отыскать хотя бы гвоздик. А тут целый саркофаг!

Масалыгин приказал остановить все работы, поднять находку с 70-метровой глубины на поверхность и принялся звонить в район, спеша доложить о необычной находке и прося прислать кого-нибудь как можно скорее.

Вскрытие саркофага

А в это время к необычной находке сошлись рабочие. Пошли разговоры: «Вот приедут городские, заберут все себе. А нам, нашедшим, оставят шиш да кумыш и даже не расскажут, что было внутри». Уже кто-то притащил ломик и принялся долбить замазку, чтобы приподнять крышку.

Долго долбить не пришлось. Под воздействием воздуха и света замазка потекла. Один из любителей экстрима взял на палец каплю, лизнул и тут же выплюнул: «Гадость». (Этого оказалось достаточно: спустя неделю у него началось психическое расстройство. Через полгода он уже совсем ничего не соображал и замерз у стены своего дома — не смог найти дверь.)

Мужиков охватил азарт и не обращая внимания на вопли начальника они приподняли крышку и сбросили ее на землю. Вздох разочарования вырвался из груди добытчиков: золота и драгоценных камней в саркофаге не оказалось. И все же там было на что посмотреть.

Спящая красавица

В мраморном ящике (250Х80Х90см толщина стенок 15см.) лежала молодая женщина европейской внешности, 25-30 лет, ростом 170-180см. Большими открытыми глазами она смотрела в высокое небо. На ней было белое кружевное платье длиной чуть ниже колен. Гроб был заполнен розоватой жидкостью напоминающей слабый раствор марганцовки.

Через несколько часов прилетел вертолет, из которого вышли молодые люди плотной комплекции в одинаковых сереньких костюмах. Они отогнали всех от саркофага (заразно!) и переписали всех присутствующих. Затем погрузили находку в вертолет и улетели.

Спустя несколько недель в Ржавчик прибыл профессор из Новосибирска, который прочел в местном клубе потрясающую лекцию.

Оказалось, что «Тисульской принцессе» несколько сот миллионов лет, химический состав жидкости и ткани одежды красавицы ученые определить не могут, что в гробу в изголовье был найден предмет неизвестного назначения. Что эта находка перевернет науку и скоро в местной газете будет напечатана огромная статья.

Жители села только ахали и качали головами. Следующую неделю они читали местную прессу от корки до корки, выискивая статью о Тисульской принцессе. Статья действительно появилась, но к разочарованию сельчан это была краткая заметка, что у села Ржавчик найден интересный артефакт, который с интересом изучают ученые.

А скоро в Ржавчик приехали уже знакомые молодые люди в серых костюмах, которые объяснили, что профессор еще тот фантазер и редактор газеты, напечатавшей эту ахинею, уже сурово наказан. Затем они вместе с участковым милиционером прошли по всем домам и где за деньги, а где угрозами (участковый знал, кого чем припугнуть) изъяли все номера крамольной газеты.

Тисульской район, 6 км от села Ржавчик, окрестности озера Берчикуль, 1973 год

Спустя 4 года в село вновь заявились нежданные гости. Теперь приехала целая экспедиция в составе группы специалистов и нескольких десятков рабочих. В 6 км. от места обнаружения саркофага в окрестностях и на островах о. Берчикуль начались масштабные раскопки.





Разрез в селе Ржавчик

Сельчан съедало любопытство, но район раскопок был оцеплен солдатами. Офицер нанес визит в сельсовет и попросил председателя довести до сведения жителей, что каждый, кто попытается проникнуть за оцепление, будет иметь не просто неприятности, а очень большие неприятности.

Однажды несколько рабочих с раскопок заглянули в Ржавчик — мужики были навеселе и пришли за добавочной порцией горячительного. Один из них и проговорился, что найдены еще три саркофага.

Экспедиция работала все лето и часть осени. После нее осталось огромная буквально перепаханная территория.

Но в этот раз никто не спешил рассказать жителям Ржавчика, что же нашли недалеко от их села. Не скоро узнаем об этом и мы.

Автор Klim Podkova

Постоянный адрес статьи: esoreiter.ru