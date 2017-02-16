ТЕСТ: «ВАШЕ КАРМИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ»

На Тибете считается, что душа может воплотиться в человеческом теле до 9 раз. Каждое воплощение, вне зависимости от того, как человек вел себя в предыдущем воплощении, накладывает на него кармические испытания, которые касаются его характера, здоровья, любовных отношений и рода занятий. Воплотившись в очередной раз, душа наделяет человека особыми испытаниями, кармическими проблемами.

Характеристикой очередного воплощения является Мева (в переводе — родинка или метка). Мева показывает, в какой раз ваша душа воплощается в теле человека или какую жизнь по счету проживает ваша душа на планете Земля. Также Мева показывает, какие кармические предрасположенности вас ждут. Определить Мева очень просто — найдите в таблице свой год рождения и определите соответствующую ему Мева. А теперь вы можете узнать, какие черты характера, болезни и сексуальные склонности являются для вас кармическими. Также вы сможете узнать, какая профессия вам наиболее подходит для отработки кармических долгов. Кармические болезни не лечатся медикаментозными средствами; если в характеристике Мева вы найдете предрасположенность к какому-либо заболеванию и это заболевание у вас действительно есть, вам не помогут лекарства, — необходимо пережить это испытание. Необходимо отработать карму и только тогда болезнь уйдет.

Итак, найдите в таблице свой год рождения, определите свое индивидуальное Мева (от 9 до 1) и ознакомьтесь со своими кармическими долгами и кармическими предрасположенностями.

Мева 1.

Беспокойный и пессимистичный характер, не слишком честолюбивый. Покорное приспособление к ситуации. Внешне открытый и дружелюбный, внутри — упрямый. Детство трудное, средний возраст благоприятен. Не очень крепкое здоровье, чувствительность, зависимость от алкоголя и наркотиков. Слабые почки, мочевой пузырь и гениталии. Склонность к депрессии и перепадам настроения. Не очень романтичен, но сильно нуждается в любви. По характеру — собственник. Карма привлекает посредственное, скромное существование. В работе необходим покой и возможность размышлять, думать, планировать. Успешна деятельность, связанная с водой.

Мева 2.

Дружелюбный характер, не агрессивный и не амбициозный. Традиционный склад ума, безынициативный, одержим деталями. Прекрасный сотрудник на службе у других. Наилучший возраст 45-47 лет. Тучное телосложение, сластена, кармическими являются болезни кишечника, заболевания кожи, крови и спины. В любви очень внимателен к партнеру, скорее эмоциональный, чем умный. В жизни не бедный и не богатый. Игра на бирже гибельна, азартные игры разорят и могут привести либо к самоубийству, либо к насильственной смерти, либо к заключению. Род занятий желателен в связи с общественностью, работой с людьми, а также работой, связанной с природой, фермерством.

Мева 3.

Независимый характер, оптимистичный и юный. Рано взрослеет. Общительный и разговорчивый. Позитивный и самоуверенный ум, но нетерпимый и упрямый, не склонный мириться с обстоятельствами. Наилучший возраст 34-38. Живет одним днем, много взлетов и падений. Физически сильный и деятельный, но вероятны психические и нервные проблемы, слабые стопы. Если начинает употреблять наркотики, то практически всегда становится наркоманом и умирает от этого или получает психическое заболевание. Рано созревает. Прямая и импульсивная натура. Быстро тратит все, что зарабатывает. Отсутствуют накопления. В качестве рода занятий благоприятны те сферы, в которых возможно самовыражение: оратор, музыкант, учитель, писатель, активная работа в сотрудничестве с другими.

Мева 4.

Послушный и традиционный склад. Нерешительный и слабовольный, неустойчивый ум, но простые и добрые чувства. Природная доброта, легко раним. Наилучший возраст — молодость до 38 лет. Слабое телосложение, большой лоб. Раздражительность по утрам. Кармическими являются проблемы с кишечником и дыхательной системой, подверженность эпидемиям. У женщин проблемы с половыми органами. Раннее созревание, внешняя привлекательность. Трудности в установлении прочных отношений. Будут проблемы с созданием семьи. Быстрая трата регулярных поступлений. Может быть легко обворован. В качестве рода занятий предпочтительны средства связи, связи с общественностью, организация торжеств, производство и торговля шерстью.

Мева 5.

Человек крайностей: очень хороший или очень плохой. Амбициозный или ленивый, нравственный или развращенный и т.д. Критический возраст 42 года, в это время жизнь улучшается. Необычайно высокий инстинкт самосохранения. Крепкое телосложение с хорошей сопротивляемостью. В качестве кармической предрасположенности — чувствительный кишечник, опухоли и лихорадки, гипертония и проблемы с кровью. Сильная потребность в любви, страстность, склонность к преобладанию. Плохая удача, но быстро оправляется от потерь. Гибельная склонность к азартным играм, которые приводят к потерям во всем и разорению. Желателен род занятий, предполагающий высокое положение для честолюбивых и мудрых, а если не честолюбив, то работа попроще.

Мева 6.

Непосредственный характер, интуиция. Духовный, деятельный, новаторский. Прирожденный лидер. Воинственный дух и высокие цели. Самодовольство и боязнь неудач. Благоприятный возраст — около 40. Худое или угловатое тело. Склонность к переутомлению, нервному возбуждению и лихорадкам, головным болям и головокружению. Слабые легкие, сердце и кости. В любви стремление к покорению и преобладанию. Умелый и смелый финансист. Желателен род занятий, связанный с управлением, юриспруденцией, сферой обучения и должностью священнослужителя.

Мева 7.

Характер оптимистичный и несдержанный. Прекрасный оратор. Склонность к манипулированию людьми и внешним проявлениям. Сердится, когда его не замечают. Живой ум, внимателен к деталям. Ищет счастья и свободы. Устойчивость и стабильность после 40. Не достигнет многого в одиночестве, поскольку не достает настойчивости. Слабое телосложение, проблемы с желудком, животом, почками и половыми органами, неврастения. В любви привлекателен и чувственен. Прирожденная любовь к свободе. Выбор партнера очень важен. Деньги зарабатываются для того, чтобы быть потраченными. Удача невелика. Хороший оратор, учитель, проповедник и торговец.

Мева 8.

Упрямый и самоуверенный характер. Придерживается взглядов, которые нелегко изменить. Консервативный ум, навязывает свою точку зрения другим. Внешне спокойный, внутренне сильный. Одинокий волк с высоким самомнением. Крупное, крепкое и здоровое тело. Нервные проблемы, застой в спине и плечах, атеросклероз, хронические запоры, ипохондрия. Неразборчив в связях, но верный и преданный, когда создаст семью. Раннее процветание, привязанность к деньгам и стремление к вложению средств. Необходимы стабильные должности, где требуется надежность.

Мева 9.

Направленность вовне, чувственность и эмоциональность. Часто блистательная, но бесполезная жизнь. Импульсивный и нетерпимый. Излишне критичный, поскольку ждет от других слишком многого. Часто меняет связи. Идеалист, презирающий материальное. Благоприятен средний возраст, затем ухудшение уровня жизни. Среднего сложения, сильный, гибкий. Нервные проблемы, бессонница, болезни сердца и глаз. Привлекательный и дерзкий в любви. Обольстительная речь и внешность. Пылкий, ревнивый и собственнический характер. Склонность к любовным фантазиям. Сильно нуждается в деньгах, но не хватает настойчивости. Удача невелика, не богатый и не бедный. Предпочтительный род занятий: художник, дипломат, актер, писатель.