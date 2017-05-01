Тест личности по пёрышку

Взгляните внимательно на эти шесть перьев. Рассмотрите их форму, цвет и выберите то пёрышко, которое вам больше всего приглянулось или с которым вы себя идентифицируете. Итак, давайте же узнаем, о чём говорит ваш выбор!
Пёрышко №1
Вы — творческая личность. Вы стремитесь везде преуспеть и отличаетесь сильным пробивным характером. Вы перфекционист, поэтому вас способно вывести из колеи, когда что-то происходит не так, как вы ожидали.
Пёрышко №2
Вы легко приспосабливаетесь к новой обстановке и условиям. Кроме того, вы очень быстро осваиваете новую информацию и приобретаете новые навыки, однако делать это предпочитаете в одиночестве. Тем не менее, ваши близкие всегда готовы оказать вам поддержку.
Пёрышко №3
По своей натуре вы предприниматель. Вам нравится всегда находиться в движении и участвовать одновременно в нескольких проектах, даже если вы стремитесь реализовать лишь одну цель.
Пёрышко №4
Вас влечёт гармония. Вы всегда стараетесь помочь другим и окружаете себя теми людьми, которые вас любят и с которыми вас объединяют общие интересы.
Пёрышко №5
Вы чрезвычайно креативны и артистичны, хотя иногда склонны преуменьшать свои способности и таланты, боясь неудач.
Пёрышко №6
Вы — независимая личность. Вы можете добиться невероятных высот и достичь своих целей, не прибегая ни к чьей помощи. Однако вам всё же не помешает научиться налаживать дружеские отношения с окружающими вас людьми.