Тест личности по пёрышку

Взгляните внимательно на эти шесть перьев. Рассмотрите их форму, цвет и выберите то пёрышко, которое вам больше всего приглянулось или с которым вы себя идентифицируете. Итак, давайте же узнаем, о чём говорит ваш выбор!

Вы — творческая личность. Вы стремитесь везде преуспеть и отличаетесь сильным пробивным характером. Вы перфекционист, поэтому вас способно вывести из колеи, когда что-то происходит не так, как вы ожидали.Вы легко приспосабливаетесь к новой обстановке и условиям. Кроме того, вы очень быстро осваиваете новую информацию и приобретаете новые навыки, однако делать это предпочитаете в одиночестве. Тем не менее, ваши близкие всегда готовы оказать вам поддержку.По своей натуре вы предприниматель. Вам нравится всегда находиться в движении и участвовать одновременно в нескольких проектах, даже если вы стремитесь реализовать лишь одну цель.

Пёрышко №4

Вас влечёт гармония. Вы всегда стараетесь помочь другим и окружаете себя теми людьми, которые вас любят и с которыми вас объединяют общие интересы.

Пёрышко №5

Вы чрезвычайно креативны и артистичны, хотя иногда склонны преуменьшать свои способности и таланты, боясь неудач.

Пёрышко №6

Вы — независимая личность. Вы можете добиться невероятных высот и достичь своих целей, не прибегая ни к чьей помощи. Однако вам всё же не помешает научиться налаживать дружеские отношения с окружающими вас людьми.