Тест «Эмблема личности»

Этот тест поможет вам не только выбрать эмблему для себя, но и узнать, как она характеризует вашу личность. Выберите картинку, которая покажется вам наиболее симпатичной, ориентируясь на внутренние ощущения.

1. Щедрый и благородный

Вы честолюбивы и целеустремленны. Стремитесь стать лучшими и в серьезных делах, и в веселом конкурсе на пикнике. У вас высокие стандарты. Людям может и показаться, что с вами будет трудно, но на самом деле труднее всего вам с самим собой. Вы усердно трудитесь, но не забываете о близких. Вы работаете не только ради денег: для вас важно сделать этот мир лучше. Вы любите, пока вас не ранят. И даже после… ваши чувства могут быть живы. далеко не все люди могут оценить по достоинству то, что вы делаете.

2. Увлекательный и правдивый

Вы ответственный и порядочный человек, которому нравится заботиться о других. Вы верите в честные отношения и легко берете на себя обязательства. У вас позитивный характер. Вы всегда вызываете доверие у людей. А еще вы яркая, подвижная и остроумная натура, у вас всегда есть в запасе интересная история.

3. Умный и моральный

По своей сути вы — классический интроверт, истинный мыслитель. Ваши идеи и размышления — самое ценное. Больше всего вам нравится обдумывать свои теории и замыслы в одиночестве. Вы легко поладите с теми, кто любит думать и учиться. Вы никогда не бываете поверхностным в чем бы то ни было. Вы склонны много размышлять о морали. Вы всегда стремитесь делать то, что правильно, даже если большая часть общества с вами не согласна.

4. Проницательный и философский

Вы уникальный, единственная в своем роде душа. Рядом с вами вряд ли найдется кто-то, похожий на вас. Вы интуитивный и немного причудливый. Поэтому вас часто понимают неправильно, и это вас ранит. Вам просто необходимо личное пространство. Ваши творческие способности необходимо развивать, они требуют уважения окружающих. Вы один из тех, кто отчетливо видит темные и светлые стороны жизни. Вы очень эмоциональная натура.

5. Уверенный и доминирующий

Ваш девиз по жизни — «Сделаю сам!». Вы очень независимый человек. Полагаетесь в любой ситуации только на себя. Вам удается оставаться сильным для себя и людей, которых вы любите. Вы определенно знаете, чего хотите, и не боитесь идти навстречу препятствиям. Единственное, в чем вы нуждаетесь — это искренность людей. Вы любите правду и всегда готовы к ней.

6. Очаровательный и энергичный

Вы веселый по натуре человек. Для вас естественно находится в гармонии со всем миром. Вы спонтанны и полны энтузиазма. Ваш девиз — «Я за!», особенно если речь идет о о приключениях. Вам интересно все, вы легко увлекаетесь. Ели вас что-то заинтересовало, вы не успокоитесь, пока не познаете все досконально. При этом вы часто удивляете и даже шокируете людей. Но им придется принять вас таким как есть, ведь вы всегда остаетесь самим собой.

7. Счастливый и невозмутимый

Вы отзывчивый, понимающий человек. Вы слушаете чутко и без осуждения. Вы полагаете, что каждый человек имеет свой путь в жизни. Вы способны принимать разные события и людей. Ваша стрессоустойчивость удивляет окружающих, вы редко беспокоитесь. Более того вы чаще всего довольно расслабленны. Любите хорошо проводить время, не сбиваясь при этом с собственного пути.

8. Добрый и чувствительный

Вы легко налаживаете отношения с людьми. У вас много друзей, и вы любите их радовать. У вас теплая и светлая аура. Людям рядом с вами хорошо. Каждый день вы думаете, как стать еще лучше. Вы стремитесь быть интересным, проницательным и неординарным. Вам просто необходима любовь, может быть, даже больше чем кому-либо в этом мире. Вы готовы любить даже тех, кто не любит вас в ответ.

9. Полный оптимизма и удачливый

Вы уверены, что наша жизнь — это подарок. Вы хотите сделать как можно больше и воспользоваться как можно большими возможностями из данных вам. Вы всегда очень гордитесь своими достижениями. С теми, кого любите, вы готовы делить все радости и печали. У вас очень трезвый взгляд на жизнь. При этом вы настроены оптимистично и видите, что стакан уже наполовину полон. Вы готовы использовать любую возможность, чтобы прощать, учиться и расти. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на иное.