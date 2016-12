Теория дыр: вы чувствуете, что вам чего-то не хватает?

Эмоции — это реакции, тогда как сущностные состояния, такие как Ценность, являются состояниями Бытия. Они не являются реакциями на что-то

Все эти псевдочувства возникают, потому что вы не находитесь в контакте со своей настоящей ценностью. Они как компенсации. Они реальны в ощущении того, что вы чувствуете их, но они не настоящие в том смысле, что не являются следствием утраты чего-то настоящего. Это большая разница. Когда вы отрезаны от настоящих чувств, что-то еще пытается занять их место: и это эмоции.

Но чувствуя эмоции, вы можете видеть, что же вы утратили, и испытать это. Когда вы входите в контакт с ощущением своей настоящей ценности, вы видите, что это очень отличается от псевдочувств, которые прикрывают утрату. Эмоции — это реакции, тогда как сущностные состояния, такие как Ценность, являются состояниями Бытия. Они не являются реакциями на что-то.

С.: Если у вас возникают псевдочувства, то что под ними?

А. Х.: В данном случае то, что скрывается за чувством неполноценности, превосходства, злости, боли, это Ценность, которая является определенным аспектом Сущности.

Вы читали Платона? Помните платоновскую теорию форм и идей? Сократ говорил, что никто и никогда не может научить вас формам. Есть только один способ, как вы можете узнать о них: просто их вспомнить.

У вас есть воспоминание о них, хотя вы, может быть, не осознаете этого. Вспоминая, вы приходите к Идее. То, куда вы возвращаетесь, это не эмоции: вы возвращаетесь к Сущности. Сущность более настоящая и более существенная, чем эмоции. Сущность так же реальна, как ваша кровь. Она не реакция.

Некоторые люди отрезаны не только от своей Сущности, но и от своих эмоций тоже. Из-за этого они очень отдалены от самих себя. У них есть только мысли, которые являются результатом эмоций. Это то, как мы теряем самих себя и начинаем отождествляться с нашими мыслями.

Сначала идет Сущность, затем потеря Сущности, затем, как следствие, эмоции, затем потеря эмоций или конфликт вокруг них, и это приводит к различного рода мыслям. Итак, понимание эмоций может помочь распутать клубок защит, с помощью которых люди пытаются избежать ощущения дыр. Эмоции могут быть точкой, где Сущность была потеряна.

Многие люди беспокоятся: если не чувствовать эмоций, то что же тогда останется чувствовать? Чем больше вы чувствуете Сущность, тем меньше вы чувствуете эмоций. Вы по-прежнему будете испытывать ощущения, и ощущать вы будете глубже и сильнее, чем раньше, но ваши эмоции не будут глубже и сильнее. Эмоции — это только отклик нервной системы, в то время как Сущность не является откликом нервной системы. Это что-то, что наполняет вас. Та часть вас самих, которая сохраняет присутствие.

Некоторые люди считают, что «сущностные аспекты» это и есть «настоящие чувства». Но то, что люди обычно называют чувствами или эмоциями не есть Сущность. Любовь, Мир, Ценность, Сила, и Воля — аспекты Сущности. С Сущностью, вместо переживания злости, вы испытываете Силу. Вместо того, чтобы чувствовать неполноценность или превосходство, вы испытываете Ценность. Вы переживаете самих себя как гармоничное Присутствие — полное и мощное.

