Теория дыр: вы чувствуете, что вам чего-то не хватает?

Сегодня мы будем обсуждать фундаментальную идею, которую мы используем в алмазном подходе: она называется теорией дыр. В обычных обстоятельствах люди полны того, что мы называем «дыры».

Что есть дыра? Дыра обозначает любую часть вас самих, которая была потеряна, то есть любую вашу часть, осознание которой вы утратили. В конечном счете, то, осознавание чего мы утратили, это наша сущность. Когда мы не осознаем свою сущность, она перестает проявляться. И тогда мы ощущаем, что нам чего-то не хватает.

Итак, дыра является ничем иным, как ощущением отсутствия определенной части нашей сущности. Это может быть утрата любви, утрата ценности, утрата способности к контакту, утрата силы — утрата любого качества Сущности. Их очень много. Однако когда мы говорим, что утратили части Сущности, это не означает, что они исчезли навсегда: они никогда не исчезают навсегда. Вы просто отрезаны от них.

Когда вы отрезаны от своей ценности, в своем фактическом опыте вы ощущаете, что внутри вас словно бы пустая дыра. Вы испытываете чувство неполноценности и пытаетесь заполнить дыру чем-то извне

Давайте возьмем, например, качество ценности или самоуважения. Когда вы отрезаны от своей ценности, в своем фактическом опыте вы ощущаете, что внутри вас дыра, которая кажется вам пустой. Вы испытываете чувство нехватки, чувство неполноценности и хотите заполнить эту дыру ценностью извне. Вы можете пробовать заполнить ее одобрением, наградами, всем, чем угодно. Вы пытаетесь заполнить дыру ложной ценностью.

У нас есть множество дыр, но мы обычно не осознаем их. Мы обычно осознаем свои желания: «Я хочу награду. Я хочу быть успешным. Я хочу, чтобы этот человек любил меня. Я хочу это или то переживание». Присутствие желаний или нужд указывает на присутствие дыр.

Эти дыры создаются в детстве, частично это происходит в результате травматического опыта или конфликта с окружением. Возможно, ваши родители не ценили вас. Они не обращались с вами так, как если бы ваши желания или присутствие были важными, не действовали таким образом, чтобы дать вам знать, что вы имеете значение.

Они игнорировали вашу сущностную ценность. Так как никто не увидел и не признал вашу ценность (возможно, вас даже за нее ругали или отговаривали от неё), вы оказались отрезанным от этой части вас, и то, что осталось — это дыра, нехватка чего-то.