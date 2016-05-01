Теория дыр: вы чувствуете, что вам чего-то не хватает?

Сегодня мы будем обсуждать фундаментальную идею, которую мы используем в алмазном подходе: она называется теорией дыр. В обычных обстоятельствах люди полны того, что мы называем «дыры».
Что есть дыра? Дыра обозначает любую часть вас самих, которая была потеряна, то есть любую вашу часть, осознание которой вы утратили. В конечном счете, то, осознавание чего мы утратили, это наша сущность. Когда мы не осознаем свою сущность, она перестает проявляться. И тогда мы ощущаем, что нам чего-то не хватает.
Итак, дыра является ничем иным, как ощущением отсутствия определенной части нашей сущности. Это может быть утрата любви, утрата ценности, утрата способности к контакту, утрата силы — утрата любого качества Сущности. Их очень много. Однако когда мы говорим, что утратили части Сущности, это не означает, что они исчезли навсегда: они никогда не исчезают навсегда. Вы просто отрезаны от них.
Когда вы отрезаны от своей ценности, в своем фактическом опыте вы ощущаете, что внутри вас словно бы пустая дыра. Вы испытываете чувство неполноценности и пытаетесь заполнить дыру чем-то извне
Давайте возьмем, например, качество ценности или самоуважения. Когда вы отрезаны от своей ценности, в своем фактическом опыте вы ощущаете, что внутри вас дыра, которая кажется вам пустой. Вы испытываете чувство нехватки, чувство неполноценности и хотите заполнить эту дыру ценностью извне. Вы можете пробовать заполнить ее одобрением, наградами, всем, чем угодно. Вы пытаетесь заполнить дыру ложной ценностью.
У нас есть множество дыр, но мы обычно не осознаем их. Мы обычно осознаем свои желания: «Я хочу награду. Я хочу быть успешным. Я хочу, чтобы этот человек любил меня. Я хочу это или то переживание». Присутствие желаний или нужд указывает на присутствие дыр.
Эти дыры создаются в детстве, частично это происходит в результате травматического опыта или конфликта с окружением. Возможно, ваши родители не ценили вас. Они не обращались с вами так, как если бы ваши желания или присутствие были важными, не действовали таким образом, чтобы дать вам знать, что вы имеете значение.
Они игнорировали вашу сущностную ценность. Так как никто не увидел и не признал вашу ценность (возможно, вас даже за нее ругали или отговаривали от неё), вы оказались отрезанным от этой части вас, и то, что осталось — это дыра, нехватка чего-то.
Когда вы устанавливаете с кем-то глубокую связь, вы заполняете свои дыры другим человеком. Некоторые из ваших дыр наполняются тем, что, по вашему убеждению, вы получаете от других людей. Например, вы можете чувствовать себя оцененным, потому что определенный человек одобряет вас. На сознательном уровне вы не знаете, что заполняете дыру этим одобрением. И когда вы с этим человеком, вы чувствуете себя ценным и бессознательно вы чувствуете, что другой человек отвечает за вашу ценность. Что бы этот человек ни давал вам, вы чувствуете его, как часть себя; это часть полноты, которую вы испытываете.
Ваше бессознательное не рассматривает часть человека, которая заставляет вас чувствовать наполненным, как отдельную; вы считаете, что это часть вас. Когда человек умирает или отношения заканчиваются, вы не чувствуете, что потеряли этого человека, вы чувствуете, что потеряли что-то, что заполняет вашу дыру.
Вы переживаете утрату части себя. Вот почему этот так болезненно. Вы чувствуете себя, как будто вы были разрезаны и что-то было забрано из вас. Поэтому рана и боль вокруг нее — боль потери. Вы можете чувствовать, как если бы вы потеряли свое сердце, свою безопасность, свою силу, свою волю — все, чем человек наполнял вас. Когда вы теряете близкого вам человека, вы чувствуете ту дыру, которую этот человек заполнял.
Когда вы устанавливаете с кем-то глубокую связь, вы заполняете свои дыры другим человеком. Некоторые из ваших дыр наполняются тем, что, по вашему убеждению, вы получаете от других людей
Вот о чем говорят люди, когда они утверждают, что «подходят» друг другу. Один человек подходит к дырам другого. Когда два человека живут вместе, они могут чувствовать полноту и завершенность, потому что они чувствуют друг друга как дополнение, — вместе они создают единое целое.
Очень редко случается, когда другой человек заполняет все ваши дыры. В вашей жизни много людей и дел, и все равно они не заполняют все ваши дыры. Некоторые дыры могут оставаться незаполненными, и это продлевает ощущение неудовлетворенности. И, конечно, дыры не заполняются полностью.
В момент, когда человек изменится немного или скажет что-то, что заставит вас почувствовать себя плохо, вы почувствуете дыру опять. «О, он, в конце концов, не считает, что я стою чего-нибудь». Вы чувствуете злость и обиду, потому что дыра начинает расширяться. Это неудовлетворенность продолжается, потому что другой человек не всегда идеально заполняет ваши дыры, особенно если он тоже хочет, чтобы вы заполнили его дыры.
С.: Когда вы меняете отношения, или другой человек в вашей жизни меняется, тогда должны происходить изменения в тех дырах, которые вовлечены в процесс.
А. Х.: Правильно. Если какие-либо изменения происходят, вокруг дыр начинается некоторое движение. Некоторые дыры становятся пустыми, а некоторые заполняются. Человеку приходится приспособиться и найти другие способы заполнить дыры. Это обычно значит, что им надо иметь дело с некоторыми из этих дыр. Они должны почувствовать их присутствие и, может быть, понять их.
Если вы сможете остаться с болью и страданием от этой потери, не пытаясь прикрыть это еще чем-нибудь, возможно, вы почувствуете пустоту
Стало быть, теперь вы знаете, почему утрата кого-то, кто был вам очень близок, очень-очень близок, так болезненна. После того, как вы были близки с этим человеком длительное время, вы настолько привыкли к тому, что он вам «подходит», что начинаете верить, что другой человек является частью вас. Потерять человека — это потерять часть себя.
Когда вы непосредственно переживаете эту потерю и отделение, у вас есть возможность увидеть, что то, что наполняло вас, не было в действительности вами. Если вы сможете остаться с болью и страданием от этой потери, не пытаясь прикрыть это еще чем-нибудь, возможно, вы почувствуете пустоту.
Вы почувствуете и увидите дыру. Затем, если вы позволите себе чувствовать это отсутствие, эту пустоту, вы можете найти сущностную часть себя — то, что заполнит дыру изнутри, раз и навсегда. И это даже не заполнение: это устранение дыры и отождествления с нехваткой чего-то. В этом случае вы возвращаете себе часть себя. Вы соединяетесь с частью своей сущности, которую потеряли и которую, как вы думали, кто-то другой может для вас восполнить.
Многие люди чувствуют потерю самоуважения, когда отношения заканчиваются, поэтому я использую конкретный пример ценности. Начиная исследовать потерю, вы можете оставаться с тем, что вы чувствуете и спросить себя: «Как так получилось, что я чувствую себя никчемным? Как получилось, что я чувствую себя ничтожеством только потому, что этот человек больше не находится рядом со мной? Почему я чувствую, что я так малоценен?».
Если вы останетесь с этим чувством, не пытаясь изменить его, просто уделив ему внимание и пытаясь понять его, тогда вы испытаете чувство нехватки и дыру. Если вы поймете эту нехватку и с чего она началась, вы, быть может, даже вспомните действительное событие или ряд событий, приведших к утрате ценности.
Если вы позволите себе чувствовать это отсутствие, эту пустоту, вы можете найти сущностную часть себя — то, что заполнит дыру изнутри, раз и навсегда
Дыра обычно заполнена частью личности, которая помнит, что было потеряно, ситуацию, из-за которой эта потеря произошла, и боль и конфликты, ассоциируемые с ней. Мы должны пройти через боль на более глубокий уровень и стать ближе к дыре самой по себе, чтобы увидеть эти воспоминания. Когда мы видим воспоминания о том, что было потеряно, аспект Сущности, который был потерян, начнет проявляться снова.
Итак, любая глубокая утрата есть возможность роста, возможность понять больше о самом себе, прожить опыт ощущения дыр, которые, как вы думаете, могут быть заполнены кем-то еще. К сожалению, люди обычно защищаются, как сумасшедшие, против более глубокого чувствования этих утрат.
Это, в первую очередь, им необходимо, чтобы избежать ощущения дыры. Люди не знают, что дыра, или чувство, что чего-то не хватает, есть симптом утраты чего-то более глубокого -утраты Сущности, которую можно вернуть себе. Они думают, что дыра, нехватка чего-то, это то, кем они на самом деле являются на глубоком уровне, и что под этим нет ничего больше. Они думают, что с ними что-то не так, но это чувство, что что-то не так, есть бессознательная правда о наличии дыры.
Когда мы перестаем защищаться от чувствования дыры, то понимаем, что наш действительный опыт совсем не болезненный. Мы просто переживаем опыт пустого пространства.
Люди будут делать все, что угодно, лишь бы не чувствовать дыры. Они верят, что если они не закроют дыру, она поглотит их. Если они приближаются к дыре любви, например, они могут чувствовать угрозу от разрушительного одиночества или пустоты. Другие дыры могут приводить к чему-то, что чувствуется как угроза уничтожения. Не удивительно, что мы не хотим находиться около этих дыр!
Но в нашей работе здесь мы наблюдаем удивительные вещи: когда мы перестаем защищаться от чувствования дыры, то понимаем, что наш действительный опыт совсем не болезненный. Мы просто переживаем опыт пустого пространства, которое чувствуется, как будто бы там ничего нет. Там не угрожающее ничто, а пространство, разрешение. Это пространство позволяет Сущности появляться. Только эта Сущность — и только она — может устранить эту дыру, эту нехватку изнутри.
С.: Может ли дыра проявляться как злость?
А. Х.: Да. Вы можете испытывать эмоцию злости в результате того, что вы чувствуете нехватку, особенно когда злость — это способ защиты от чувствования дыры. Большинство эмоций, особенно автоматические и навязчивые, представляют собой результат наличия дыр. Когда нет дыр, нет таких эмоций. Грусть, обида, ревность, злость, ненависть, страх — все эти эмоции суть результат дыр. Если у вас нет дыр, то нет и таких эмоций. У вас есть только Сущность. Вот почему такие эмоции иногда зовутся страстями, ложными чувствами, или псевдочувствами.
Наше общество в целом организовано так, что люди заполняют дыры друг друга. Цивилизация, как мы ее знаем, построена по принципу заполнения дыр.
Все наше общество устроено так, чтобы учить нас как следует получать извне то, что заполнит наши дыры: мы должны получить ценность, любовь, силу и т. д. извне. Мы говорим о том, как прекрасно что-то делать для других людей, или быть влюбленным, или иметь значимую профессию, как будто все это является тем, что дает жизни значение.
Мы приписываем значение не Сущности, а человеку или вещи; мы думаем, что человек или вещь придает жизни большее значение, чем придает ей Сущность, от которой-то на самом деле и зависит значение жизни. Наше общество в целом организовано так, что люди заполняют дыры друг друга. Цивилизация, как мы ее знаем, построена по принципу заполнения дыр. Это продукт личности. Это также то, где живет личность. Это то, что подкрепляет и питает личность.
С.: Так было всегда?
А. Х.: Не думаю. Я думаю, это случилось постепенно. Потребовалось время, чтобы стала доминировать личность цивилизации. Чем более механистическими мы становимся, тем больше наша культура требует от нас заполнять наши дыры. Многие люди говорят, что в прошлом было больше любви и присутствия, больше признавалось настоящее. И люди были в большем контакте с их сущностью, чем сейчас. Слышали легенды о Золотом веке?
В Золотом веке люди чувствовали свою сущность, дыр не было. Серебряный век начался, когда Сущность уменьшилась и начали появляться дыры. Затем пришел Бронзовый век. Сейчас мы в Железном веке. Наиболее темном и тяжелом. Железо не является ничем большим, нежели защитой. Мы можем иногда чувствовать качество железа, когда чувствуем жесткость и решимость защищать самих себя. И один из способов рассматривать настоящее время — как время защиты от дыр.
Люди очень пугаются, если вы не пытаетесь заполнить дыры так же, как они. Если человек не пытается заполнить свои дыры, это заставляет других людей чувствовать свои собственные дыры еще больше
Позволить самому себе терпеть ощущение дыр и пройти через них на другую сторону сейчас намного сложнее, потому что все общество настроено против этого. Общество настроено против Сущности. Все вокруг вас, куда бы вы ни пошли, пытаются заполнить дыры, и люди очень пугаются, если вы не пытаетесь заполнить дыры таким же образом, как это делают они. Если человек не пытается заполнить свои дыры, это заставляет других людей чувствовать свои собственные дыры еще больше.
Сейчас становится все труднее и труднее делать эту Работу, но эта Работа становится все более и более необходима. Вот почему так важно иметь такую группу как эта, где есть сообщество людей, вовлеченных в задачу самопонимания. Здесь у вас есть поддержка многих людей, кто позволяет себе чувствовать дыры вместо того, чтобы заполнять их. Это очень трудное — почти невозможное — дело для человека, если он этим занимается в одиночестве, потому что все его окружение настроено против этого.
С.: Вы сказали кое-что о связи между дырами и эмоциями, и что Сущность не имеет эмоций. Я не понял.
А. Х.: Если вы поймете свои чувства, то доберетесь до своей сущности. Но это не означает, что то, что вы чувствуете, есть ваша сущность.
С.: Означает ли это, что если я всё время соединен с Сущностью, то я не буду ничего чувствовать?
А. Х.: Нет, не означает. Есть настоящие чувства и псевдочувства. Псевдочувства пытаются заполнить дыру, которая является отсутствием реальных чувств.
С.: Значит то, что в дыре, это фальшивые чувства?
А. Х.: Да. Если вы потеряли собственную ценность, например, если в какой-то точке вы отсекли их, там образуется дыра. Дыра будет ощущаться как чувство неполноценности или недостаток уважения к себе. Но это не настоящее чувство. Это отсутствие ощущения настоящей ценности или уважения к себе.
Это чувство неполноценности часто маскируется попыткой чувствовать свое превосходство, что является защитой. Но это тоже ненастоящее чувство. Это попытка спрятаться, псевдочувство. Если вы сердитесь, когда кто-то делает или говорит что-то, и испытываете чувство неполноценности, это снова псевдочувство.
Эмоции — это реакции, тогда как сущностные состояния, такие как Ценность, являются состояниями Бытия. Они не являются реакциями на что-то
Все эти псевдочувства возникают, потому что вы не находитесь в контакте со своей настоящей ценностью. Они как компенсации. Они реальны в ощущении того, что вы чувствуете их, но они не настоящие в том смысле, что не являются следствием утраты чего-то настоящего. Это большая разница. Когда вы отрезаны от настоящих чувств, что-то еще пытается занять их место: и это эмоции.
Но чувствуя эмоции, вы можете видеть, что же вы утратили, и испытать это. Когда вы входите в контакт с ощущением своей настоящей ценности, вы видите, что это очень отличается от псевдочувств, которые прикрывают утрату. Эмоции — это реакции, тогда как сущностные состояния, такие как Ценность, являются состояниями Бытия. Они не являются реакциями на что-то.
С.: Если у вас возникают псевдочувства, то что под ними?
А. Х.: В данном случае то, что скрывается за чувством неполноценности, превосходства, злости, боли, это Ценность, которая является определенным аспектом Сущности.
Вы читали Платона? Помните платоновскую теорию форм и идей? Сократ говорил, что никто и никогда не может научить вас формам. Есть только один способ, как вы можете узнать о них: просто их вспомнить.
У вас есть воспоминание о них, хотя вы, может быть, не осознаете этого. Вспоминая, вы приходите к Идее. То, куда вы возвращаетесь, это не эмоции: вы возвращаетесь к Сущности. Сущность более настоящая и более существенная, чем эмоции. Сущность так же реальна, как ваша кровь. Она не реакция.
Некоторые люди отрезаны не только от своей Сущности, но и от своих эмоций тоже. Из-за этого они очень отдалены от самих себя. У них есть только мысли, которые являются результатом эмоций. Это то, как мы теряем самих себя и начинаем отождествляться с нашими мыслями.
Сначала идет Сущность, затем потеря Сущности, затем, как следствие, эмоции, затем потеря эмоций или конфликт вокруг них, и это приводит к различного рода мыслям. Итак, понимание эмоций может помочь распутать клубок защит, с помощью которых люди пытаются избежать ощущения дыр. Эмоции могут быть точкой, где Сущность была потеряна.
Некоторые люди отрезаны не только от своей Сущности, но и от своих эмоций тоже. Из-за этого они очень отдалены от самих себя. У них есть только мысли как результат эмоций
Многие люди беспокоятся: если не чувствовать эмоций, то что же тогда останется чувствовать? Чем больше вы чувствуете Сущность, тем меньше вы чувствуете эмоций. Вы по-прежнему будете испытывать ощущения, и ощущать вы будете глубже и сильнее, чем раньше, но ваши эмоции не будут глубже и сильнее. Эмоции — это только отклик нервной системы, в то время как Сущность не является откликом нервной системы. Это что-то, что наполняет вас. Та часть вас самих, которая сохраняет присутствие.
Некоторые люди считают, что «сущностные аспекты» это и есть «настоящие чувства». Но то, что люди обычно называют чувствами или эмоциями не есть Сущность. Любовь, Мир, Ценность, Сила, и Воля — аспекты Сущности. С Сущностью, вместо переживания злости, вы испытываете Силу. Вместо того, чтобы чувствовать неполноценность или превосходство, вы испытываете Ценность. Вы переживаете самих себя как гармоничное Присутствие — полное и мощное.
Первая часть второй главы из книги А. Х. Алмааса «Elements of the Real in Man» («Элементы настоящего в человеке»).