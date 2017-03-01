Тело накапливает холод: как это происходит и что делать

Восточная медицина изучает не только и не столько сами болезни, сколько факторы, которые рано или поздно приведут к их развитию. И есть в ней такое понятие, как «накопление холода». Согласно китайским трактатам, наше тело может накапливать холод, что со временем выливается в развитие воспалительных заболеваний.

Все мы знаем, что переохлаждение может привести, скажем, к насморку. Также с ним связаны абсцессы, обострение хронических гинекологических воспалений у женщин и урологических у мужчин… В общем, все, что воспаляется в теле, делает это с наибольшим «энтузиазмом» и скоростью на фоне переохлаждения.

КТО ЛЮБИТ ХОЛОД?

Если вы едете туда, где средняя температура ниже привычной, телу потребуется длительный период на адаптацию – оно должно буквально «закрыться», перестроиться так, чтобы не впускать холод. По собственным ощущениям, могу (абсолютно ненаучно!) назвать этот процесс «скукоживанием»: от холода человек как будто хочет стать меньше и плотнее, входит в экономичный режим выживания. Это сигнал о том, что холодные курорты вам противопоказаны. Я не настаиваю на отдыхе в Таиланде или на Кубе. Пусть в выбранных вами широтах будет хотя бы немного теплее, чем дома. Если вы, например, живете, в Москве или Санкт-Петербурге, то Сочи или Грузия – уже более «щадящие» места, где вы сможете как следует отдохнуть. Тепло обеспечивает необходимое для полноценного отдыха телесное расслабление, вместе с ним восстанавливается и психологический комфорт, и сон, а значит, и здоровье.

Некоторые с азартом рассказывают, как катались на лыжах и санях, ныряли в прорубь и убегали от белого медведя

«Но есть же люди, – резонно возразите вы, – которые в восторге от горнолыжных склонов и арктических экспедиций! Они получают заряд бодрости, купаясь в снегу и подставляя лицо горным ветрам!» Должна сказать, что это очень специфический тип людей: их можно описать как поджарых, сухих, энергичных. Они с азартом рассказывают, как целыми днями катались на лыжах и санях, ныряли в прорубь и убегали от белого медведя… А вот люди со структурой «помягче» не приспособлены к зимним подвигам, и для них вхождение в холод должно быть постепенным.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕЛО НАКОПИЛО ХОЛОД?

Если по возвращении из поездки на север развилось то или иное воспалительное заболевание, оно говорит само за себя: в теле накоплен холод, надо его «выгонять». Лучше, конечно, уловить переохлаждение до того, как оно проявилось в болезни. Для этого проделайте следующий эксперимент: слегка проглаживая тело, проанализируйте температуру кожи разных мест. Там, где кожа холоднее, скапливается холод. «Это просто жировая складка, она и должна быть холоднее», – одно из частых возражений, которые приходится слышать. Многие (хотя и не все) жировые отложения образуются как раз над теми местами, где накоплен холод, – они согревают эту область, защищают от еще большего переохлаждения.

КАК ВЫГНАТЬ ХОЛОД?

Не зря в северных странах в каждой гостинице (а то и в каждом номере) есть сауна – это один из лучших способов выгнать из тела холод. Чемпион по глубине прогрева – инфракрасная сауна. Хорошую службу сослужат также баня или обычная сауна. Как правильно париться? Во-первых, не злоупотребляйте контрастными процедурами: вам необходимо прогреться, тогда как баня с последующим нырянием в снег – это дополнительная нагрузка на организм. Во-вторых, необходимый курс должен состоять минимум из 5-7 прогреваний с небольшими интервалами. Иногда переохлаждение не ощущается до третьей, а то и пятой процедуры, и только когда ощущения от сауны меняются, становится понятно, насколько скованным и «промороженным» было тело. Наконец, важно понимать, что любые прогревающие процедуры актуальны только тогда, когда переохлаждение случилось, но не переросло в воспалительное заболевание. Или в процессе восстановления после болезни – по согласованию с вашим лечащим врачом.

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