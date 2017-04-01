ТЕХНИКИ УКРЕПЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ АУРЫ

Каждому знакомо чувство потери сил после общения с каким-то определенным человеком: вы ощущаете полный упадок сил, энергетический спад, спазмы в желудке и головную боль. Это типичная реакция на потерю энергии.

Некоторые люди «высасывают» вашу энергию, даже не подозревая об этом. Но вы не должны потакать энергетическому «вампиризму». Защититься от этого можно с помощью метода замыкания внутренней энергетической цепи. Никто не сможет «украсть» у вас энергию, если ваши энергетические потоки замкнуты и циркулируют только внутри тела и ауры.

Чтобы замкнуть энергетическую цепь, сядьте, скрестив ноги на уровне голеностопных суставов, и соедините друг с другом подушечки пальцев обеих рук. Можно соединить только подушечки большого и указательного пальцев. Так замыкается ваша энергетическая цепь. Вы обезопасили себя от потерь энергии.

В следующий раз, общаясь с энергетическим вампиром, примите это положение. Спокойно сложите руки на коленях, соединяя пальцы рук и скрестив лодыжки. Это обычная, вполне естественная для человека поза, которая не вызовет у собеседника никаких подозрений. Кстати, это полезно делать и при общении с таким человеком по телефону.

Начиная практиковать подобную защиту, будьте готовы к тому, что многие люди, с которыми вы общаетесь, начнут упрекать вас в замкнутости и холодности, хотя вы не утратили дружелюбия и открытости. Просто вы никому не позволяете красть у себя энергию!

Техника №2. Техника энергетического дыхания

Для того чтобы аура была сильной и здоровой, необходимы свежий воздух и правильное дыхание. Вдох через нос обеспечивает максимальное поступление энергии в ауру.

Когда человек дышит ртом, его аура теряет энергию. Это вредит всей энергетической системе. Между ртом и легкими нет фильтров, и с воздухом туда поступает пыль, грязь и другой «эфирный мусор». Кроме того, когда человек дышит ртом, в дыхательные пути проникает холодный воздух, и человек заболевает ОРЗ, бронхитами и даже воспалением легких.

Дыхание через нос заряжает наш организм энергией. Внутренняя поверхность носа поглощает из воздуха прану — жизненную силу, которой пропитан воздух. Во многих восточных дыхательных техниках сознательно концентрируют внимание на кончике носа и всей носовой полости на фазе вдоха. Это способствует усиленному поглощению праны из воздуха, подзаряжает ауру и активизирует деятельность всех внутренних систем организма.

Ноздри и носовые протоки покрыты крошечными волосками, фильтрующими и просеивающими воздух. Кроме того, в слизистой оболочке носа происходит подогрев поступающего воздуха. Поступающий в легкие воздух очищается и прогревается, а аура заряжается энергией и укрепляется.

В дыхательной гимнастике йогов лунное дыхание называется идой, а солнечное дыхание — пингалой. Слияние иды с пингалой рождает су-шумну. Наша энергия характеризуется двумя полярностями — положительной и отрицательной, мужской и женской, солнечной и лунной. Техника энергетического дыхания быстро насыщает ауру энергией и нейтрализует поляризованность тела, улучшает память и способность усваивать информацию, а также гармонизирует деятельность обоих полушарий мозга. Если выполнять эту технику перед изучением нового материала, время обучения резко сократится, а материал будет схватываться гораздо легче и быстрее. Если выполнять ее в течение дня, она эффективно восстановит ваши силы.

Основная техника — это попеременное дыхание через нос, когда вдох происходит через одну ноздрю, а выдох — через другую. (Не забудьте, что сознательно фокусируя внимание на кончике носа, особенно на фазе вдоха, вы намного увеличиваете эффективность данной техники.) Ритмичная смена «направления» дыхания задается пальцами рук, прикрывающих ту или иную ноздрю.

Прижмите к носу большой палец правой руки и выдохните. Упритесь кончиком языка в верхнее нёбо за передними зубами. Прикройте правую ноздрю большим пальцем; медленно на четыре счета выполняйте вдох через левую ноздрю. Продолжая прикрывать правую ноздрю, плотно зажмите четырьмя пальцами руки левую ноздрю и выполните задержку дыхания на шестнадцать счетов. Если вам никогда не приходилось выполнять технику концентрированного ритмического дыхания, то шестнадцать счетов для вас — это слишком много. Тогда уменьшите это число или считайте в более быстром темпе. Со временем вы разовьете в себе способность выполнять задержку дыхания в течение более длительного периода времени. Попробуйте вдыхать на три счета, удерживать дыхание на шесть счетов и затем выдыхать на три счета. Экспериментируйте, пока не подберете оптимальное время выполнения, на которое будете ориентироваться на начальном этапе выполнения данной практики. Отпустите большой палец, открыв правую ноздрю. Левую ноздрю продолжайте держать закрытой. Медленно на восемь счетов выполняйте выдох через правую ноздрю. Откройте левую ноздрю и уберите правую руку. Теперь поднимите к носу левую руку и большим пальцем прикройте левую ноздрю. На четыре счета выполняйте вдох через правую ноздрю, затем зажмите остальными пальцами левой руки правую ноздрю и удерживайте дыхание, медленно считая до шестнадцати. Откройте левую ноздрю. Правую ноздрю продолжайте держать закрытой. Выполняйте медленный выдох на восемь счетов через левую ноздрю. Повторите этот цикл 4-5 раз поочередно с каждой стороны. Вдох выполняется через одну ноздрю, потом дыхание задерживается, а выдох выполняется через другую ноздрю. Затем эта же процедура выполняется со сменой активной ноздри. Для быстрого восстановления сил выполняйте эту технику по четыре-пять раз для каждой ноздри. При этом происходит быстрое насыщение тела и ауры свежей энергией.

Каждые десять дней увеличивайте количество повторений на одно.

Техника №3. Техника очищающей спирали

Данное упражнение основано на визуализации, оно эффективно очищает и гармонизирует поле ауры. Полезно выполнять его вечером, особенно в те дни, когда вы общались с большим количеством людей. Время выполнения — пять минут.

Сядьте поудобнее и выполните технику попеременного ритмичного дыхания через нос. Можно читать мантру или молитву. Затем постарайтесь полностью расслабиться. Представьте, как на высоте шести метров над вашей головой начинает формироваться маленький прозрачный огненно-белый вихрь. Он напоминает небольшую энергетическую воронку. По мере формирования воронки представляйте, что ее диаметр достаточно велик и может вместить вашу ауру. Кончик воронки представляйте очень тонким и маленьким. Он должен свободно входить в макушку головы и спускаться вниз вдоль позвоночника. Визуализируйте, как этот вихрь «духовного огня» кружит и вращается по часовой стрелке. Когда он касается вашей ауры, то всасывает и сжигает весь накопленный вами энергетический мусор. Представляйте, как этот вихрь спускается все ниже, входя в ваше тело и ауру. Он очищает ваше энергетическое поле, освобождая его от чужеродных энергий, накопленных за день. Пусть он беспрепятственно спускается по вашему телу и выходит через ноги в землю.

Техника №4. Защита ауры с помощью ароматов эфирных масел

Информация, которая записана в клетках растений, передается эфирным маслам. Поскольку растения обладают колоссальным запасом жизненной энергии, то ароматы эфирных масел, проникая в ауру человека, эффективно воздействуют на ее электромагнитное поле. Эти ароматы повышают иммунитет ауры, гармонично распределяют энергию, закрывают пробои, трещины, хвосты и прочие дефекты в ауре, возникшие в результате агрессивного воздействия энергии окружающего мира. Иными словами, эфирные масла восстанавливают целостность ауры, уплотняют ее поле и усиливают сияние.

Подберите определенное масло или набор масел, корректирующих вашу энергетическую проблему, о которой вы интуитивно знаете. Можно применять определенные масла и в профилактических целях.

Чтобы ароматы эфирных масел эффективно воздействовали на вашу биоэнергетику, нужно наносить их на активные (акупунктурные) точки на теле. Для этого нужно предварительно подготовить биоэнергетическую смесь. Готовится она так.

Возьмите 5-7 капель выбранного вами эфирного масла и смешайте с 10-20 граммами любого массажного растительного масла. Это может быть масла жожобы, кедра, кунжута, сои, грецкого ореха, авокадо, миндаля, виноградных косточек, абрикосовых и персиковых ядрышек, кокоса, зародышей пшеницы, тыквы и пр. После принятия душа или ванны нанесите приготовленную смесь на следующие точки тела: область «третьего глаза» (между бровями), мочки ушей, затылочную впадину, область, прилегающую к пупку, зону под грудью, локтевые сгибы, запястья, внутреннюю поверхность бедер, голени и центр ступней. Затем нанесите несколько капель чистого эфирного масла на гребень и расчешите волосы — так вы восстановите энергетический ореол.

Можно также окуривать помещение, в котором находитесь. При этом эффективность очистки энергии в окружающем вас пространстве значительно увеличивается.

Теперь поговорим о том, как конкретные эфирные масла воздействуют на ауру.

Апельсин: уплотняет энергетический слой ауры после тяжелой продолжительной болезни. Открывает каналы поступления позитивной информации.

Базилик: омолаживает ауру. Эффективный антиоксидант.

Бергамот: нейтрализует агрессивную энергию, поступающую из окружающей среды, усиливает сияние ауры. Помогает добиться творческих успехов.

Вербена: уменьшает размеры дефектов в ауре. Омолаживает и разглаживает кожу.

Гвоздика: укрепляет ауру после травм и операций. Защита от чужой злобы и энергетического вампиризма.

Герань: восстанавливает правильную форму ауры. Избавляет от комплекса неполноценности.

Горький апельсин: укрепляет ауру, повышает духовность и обаяние личности.

Иланг-иланг: развивает высшие чакры. Усиливает энергетику любви и добра.

Имбирь: устраняет энергетические хвосты и восстанавливает ауру после агрессивного воздействий негативных энергий. Воспитывает цельность натуры.

Каяпут: перераспределяет энергию в ауре, подкачивая ее к слаборазвитым чакрам. Защита ‘ от зависти.

Кедр: восстанавливает и обновляет энергию ауры после стрессов и перенапряжения нервной системы. Развивает здоровую мотивацию.

Кипарис: способствует гармоничному распределению энергии в ауре. Полная защита от агрессивных внешних энергий.

Корица: регенерирует и уплотняет ауру. Избавляет от жалости к себе и повышает оптимизм.

Лаванда: расслабляет напряжение энергии в ауре и рассасывает аурические узлы. Освобождает человека от желания завидовать окружающим.

Ладан: возвращает черную энергию, вторгшуюся в вашу ауру, тому, кто ее вам послал. Аромат от сглаза и проклятий. «Латает» энергетические трещины в ауре. Повышает свечение ауры.

Левзея: заряжает ауру энергией. Помогает быстро восстановить силы после тяжелой физической нагрузки.

Майоран: укрепляет ауру и усиливает веру в себя и в собственные силы.

Мелисса: регулирует энергетику ауры. Вселяет оптимизм.

Мирра: восстанавливает сияние и симметрию ауры. Воспитывает умение прощать чужие ошибки. Масло любви.

Можжевельник: защищает ауру от агрессивной энергии. Развивает интеллигентность и способность найти правильное решение любой проблемы.

Мускатный орех: усиливает плотность энергии в ауре. Развивает интуицию и терпимость в любви.

Мята: обновляет энергетические слои ауры. Укрепляет духовную близость.

Ореган: «штопает» дыры в ауре, возникающие из-за совершения человеком импульсивных (непродуманных) поступков. Помогает справиться с истеричностью и вспыльчивостью натуры.

Пачули: осветляет и выравнивает ауру. Помогает объективно анализировать любую ситуацию.

Роза: гармонизирует энергию ауры. Трансформирует неконструктивную энергию фрустрации и дурных мыслей в духовную энергию самопознания.

Розмарин: повышает иммунитет ауры к черной энергии. Развивает сердечную чакру и возвращает интерес к жизни после депрессии.

Сандал: уплотняет энергию ауры. Способствует развитию таланта и творческому самовыражению. Масло любви.

Сосна: устраняет застойные процессы в ауре, способствует очищению и обновлению ауры. Освобождает человека от чувства вины. Залечивает эмоциональные травмы и воспитывает философское отношение к жизни.

Тысячелистник: хранитель ауры от агрессии, воровства и травм.

Тимьян: усиливает сияние ауры и повышает ее иммунитет. Устраняет механизмы саморазрушения личности.

Чайное дерево: рассасывает энергетические опухоли, особенно в области энергетического ореола, возникшие в результате непродуктивного мышления и принятия деструктивных жизненных установок.

Шалфей: заживляет и обновляет ауру после обмана в любви. Изгоняет черные энергии. Позволяет реализовать творческий потенциал.

Эвкалипт: заряжает ауру энергией, потерянной в результате болезни, проклятия, ненависти и стрессов.

Обучаясь укреплять и очищать ауру, вы не только разрушаете блокировки в восприятии, но и повышаете порог своей чувствительности. Вы соединяете физический и метафизический миры и начинаете ощущать более тонкие аспекты жизни. Ваша интуиция развивается, а сознание расширяется. Каждый новый день становится необыкновенным приключением, а жизнь становится нескончаемым духовным путешествием. Это и есть путь сохранения молодости, здоровья и внутренней красоты.

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Статья из книги: Око возрождения для современной женщины | Линда Армстронг